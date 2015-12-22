Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно

Администрация Тосненского района Ленинградской области начала работу в электронном архиве документов «Этлас» В связи с активной деятельностью головного аппарата Администрации Тосненского района Ленинградской области и всех ее отделов, комитетов и комисси

Завод «Катерпиллар-Тосно» автоматизировал расчет зарплаты с помощью «1С:Предприятием 8» «1-ая Внедренческая Компания» («1-ВК») завершила проект по автоматизации расчета заработной платы на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом 8» в компании «Катерпиллар-Тосно» (Ленинградская область). По итогам проекта заказчику удалось в несколько раз сократить трудозатраты на выполнение операций кадрового учета и расчет заработной платы. Всего автоматизирова

В Тосно ограблен банкомат Похищение денег из банкомата произошло в городе Тосно Ленинградской области. 22 сентября в на одной из центральных улиц города был вскрыт банкомат ОАО «Сбербанк». Похищено около 3 миллионов рублей. Это первый вскрытый с июня банкомат на терр

"Cеверо-Западный GSM" ввел в эксплуатацию новую базовую станцию в г. Тосно и Санкт-Петербурга "Северо-Западный GSM" объявил о вводе в эксплуатацию новой базовой станции в г. Тосно (Тосненский район).

"Северо-Западный GSM" ввел в эксплуатацию базовую станцию в г. Тосно и сообщил о расширении зоны обслуживания. Введена в эксплуатацию новая базовая станция GSM 900 в г. Тосно (Тосненский район Ленинградской области).