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Россия СЗФО Ленинградская область Тосненский район Тосно
УПОМИНАНИЯ
|22.12.2015
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Администрация Тосненского района Ленинградской области начала работу в электронном архиве документов «Этлас»
В связи с активной деятельностью головного аппарата Администрации Тосненского района Ленинградской области и всех ее отделов, комитетов и комисси
|25.10.2010
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Завод «Катерпиллар-Тосно» автоматизировал расчет зарплаты с помощью «1С:Предприятием 8»
«1-ая Внедренческая Компания» («1-ВК») завершила проект по автоматизации расчета заработной платы на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом 8» в компании «Катерпиллар-Тосно» (Ленинградская область). По итогам проекта заказчику удалось в несколько раз сократить трудозатраты на выполнение операций кадрового учета и расчет заработной платы. Всего автоматизирова
|06.06.2008
|Прокуратура Тосно недовольна использованием школьного интернета
|25.09.2006
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В Тосно ограблен банкомат
Похищение денег из банкомата произошло в городе Тосно Ленинградской области. 22 сентября в на одной из центральных улиц города был вскрыт банкомат ОАО «Сбербанк». Похищено около 3 миллионов рублей. Это первый вскрытый с июня банкомат на терр
|16.01.2001
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"Cеверо-Западный GSM" ввел в эксплуатацию новую базовую станцию в г. Тосно
и Санкт-Петербурга "Северо-Западный GSM" объявил о вводе в эксплуатацию новой базовой станции в г. Тосно (Тосненский район).
|02.11.2000
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"Северо-Западный GSM" ввел в эксплуатацию базовую станцию в г. Тосно
и сообщил о расширении зоны обслуживания. Введена в эксплуатацию новая базовая станция GSM 900 в г. Тосно (Тосненский район Ленинградской области).
|18.10.2000
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"Cеверо-Западный GSM" ввел новую базовую станцию в Тосненском районе
Оператор мобильной связи северо-западного региона России и Санкт-Петербурга "Северо-Западный GSM объявил о вводе в эксплуатацию новую базовую станцию в деревне Бабино Тосненского района.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6318 3
|Сергеев Сергей 150 3
|Рылов Дмитрий 52 2
|Васильев Евгений 123 2
|Волков Александр 26 2
|Пацюк Анатолий 2 2
|Демьянчик Алексей 2 2
|Бражников Илья 1 1
|Евсеев Руслан 14 1
|Протасов Сергей 9 1
|Адушев Дмитрий 9 1
|Патока Андрей 109 1
|Евдокимова Ольга 1 1
|Слизень Виталий 243 1
|Никитин Юрий 5 1
|Косткин Роман 2 1
|Башмет Юрий 3 1
|Смирнов Дмитрий 96 1
|Новожилов Михаил 4 1
|Сердюков Валерий 12 1
|Орловская Эльвира 1 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Золочевский Иван 20 1
|Бусло Роман 3 1
|Бурма Кира 3 1
|Рустелеком ТК 304 1
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