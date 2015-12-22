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Россия СЗФО Ленинградская область Тосненский район Тосно

Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно

УПОМИНАНИЯ


22.12.2015 Администрация Тосненского района Ленинградской области начала работу в электронном архиве документов «Этлас»

В связи с активной деятельностью головного аппарата Администрации Тосненского района Ленинградской области и всех ее отделов, комитетов и комисси
25.10.2010 Завод «Катерпиллар-Тосно» автоматизировал расчет зарплаты с помощью «1С:Предприятием 8»

«1-ая Внедренческая Компания» («1-ВК») завершила проект по автоматизации расчета заработной платы на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом 8» в компании «Катерпиллар-Тосно» (Ленинградская область). По итогам проекта заказчику удалось в несколько раз сократить трудозатраты на выполнение операций кадрового учета и расчет заработной платы. Всего автоматизирова
06.06.2008 Прокуратура Тосно недовольна использованием школьного интернета
25.09.2006 В Тосно ограблен банкомат

Похищение денег из банкомата произошло в городе Тосно Ленинградской области. 22 сентября в на одной из центральных улиц города был вскрыт банкомат ОАО «Сбербанк». Похищено около 3 миллионов рублей. Это первый вскрытый с июня банкомат на терр
16.01.2001 "Cеверо-Западный GSM" ввел в эксплуатацию новую базовую станцию в г. Тосно

и Санкт-Петербурга "Северо-Западный GSM" объявил о вводе в эксплуатацию новой базовой станции в г. Тосно (Тосненский район).
02.11.2000 "Северо-Западный GSM" ввел в эксплуатацию базовую станцию в г. Тосно

и сообщил о расширении зоны обслуживания. Введена в эксплуатацию новая базовая станция GSM 900 в г. Тосно (Тосненский район Ленинградской области).
18.10.2000 "Cеверо-Западный GSM" ввел новую базовую станцию в Тосненском районе

Оператор мобильной связи северо-западного региона России и Санкт-Петербурга "Северо-Западный GSM объявил о вводе в эксплуатацию новую базовую станцию в деревне Бабино Тосненского района.

Публикаций - 52, упоминаний - 59

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