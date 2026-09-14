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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Ленинградская область Гатчинский район Сиверский

СОБЫТИЯ


14.09.2026 МТС внедрила умные счетчики для учета электроэнергии в Ленобласти 1
05.04.2024 «МегаФон» прокачал сеть в местах вдохновения художника Шишкина 2
05.04.2024 «МегаФон» прокачал сеть в местах вдохновения художника Шишкина 2
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
15.12.2016 МТС открыла 70 новых салонов в Петербурге и Ленинградской области 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
08.06.2012 «Билайн» расширил сеть 3G в Ленобласти 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
24.07.2008 ОЖД продолжает внедрение систем АСКОП 1
28.02.2007 "Монолит-Инфо": российская ERP для бизнеса национального масштаба 1
13.04.2001 Сотовый оператор FORA снижает тарифы на pre-paid и расширяет сеть в Ленинградской области 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10888 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15993 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9537 2
Samsung Electronics 11115 1
Yandex - Яндекс 9315 1
Microsoft Corporation 25837 1
Huawei 4698 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 414 1
Philips 2100 1
HTC Corporation 1512 1
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Poly - Plantronics 144 1
Samsung - Harman - JBL 245 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
Монолит-Инфо 138 1
Jabra 79 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Celly 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 151 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 372 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Якутзолотонедра СП 1 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 21 1
Smurfit Kappa - Каппа Рус - Kappa Rus - Смерфит Каппа Рус 6 1
ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области 7 1
Fazer - Oy Karl Fazer Ab - Фацер 6 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1607 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9642 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10296 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18200 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29828 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4521 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23085 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26483 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 906 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16514 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27025 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3854 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36549 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14067 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7556 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1409 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26153 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3397 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 597 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8340 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2644 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13117 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5411 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5421 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8569 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1179 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4417 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8724 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 30 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2748 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14066 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1079 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 179 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2029 1
Аксессуары 4311 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9679 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 644 1
Управление финансами - Financial management 648 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1220 1
Google Android 15320 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1805 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1222 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 681 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 124 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
Microsoft Office 2007 265 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 343 1
Монолит-Инфо - Монолит SQL - 12 1
Монолит-Инфо - Монолит ERP 14 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 119 1
Монолит-Инфо - Монолит CRM 10 1
Vobis Highscreen 72 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
Монолит-Инфо - Монолит Персонал 6 1
Монолит-Инфо - Монолит DOS 3 1
Токаренко Максим 48 2
Шишкин Иван 4 2
Эпштейн Герман 32 1
Бражников Илья 1 1
Рылов Дмитрий 57 1
Голуб Василий 43 1
Муромец Юлия 28 1
Плоткин Александр 4 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2873 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19673 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 58 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 50 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 54 4
Россия - РФ - Российская федерация 167555 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 30 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 159 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1735 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ивангород 15 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 338 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 18 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 70 2
Россия - Рощино 29 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово 21 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Токсово 14 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волосовский район - Волосово 12 2
Россия - Сусанино 6 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Вязьма 26 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8638 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1469 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1939 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3060 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1207 1
Австрия - Вена 261 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1018 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 793 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 723 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 365 1
Россия - СЗФО - Псковская область 702 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 788 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3367 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1507 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27511 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7645 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3211 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1157 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 359 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11866 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6654 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3992 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12391 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5634 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 213 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7076 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 452 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2757 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 28 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6626 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7565 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво и пивные напитки - Beer - слабоалкогольный напиток 310 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5159 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53862 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8934 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3055 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9125 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6605 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3216 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1238 1
Аренда 2714 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2933 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2849 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1516 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1338 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2732 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3523 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1017 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2353 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 145 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
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