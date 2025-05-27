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Россия Рощино
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Евгений 122 3
|Фролов Павел 84 1
|Кожемяко Олег 3 1
|Слизень Виталий 242 1
|Голдберг Григорий 1 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Голуб Василий 24 1
|Иванов Филипп 4 1
|Молчанова Марина 1 1
|Колов Денис 6 1
|Высочина Людмила 22 1
|Рылов Дмитрий 52 1
|Стюрин Андрей 9 1
|Сысоева Евгения 84 1
|Беляева Татьяна 24 1
|Денисов Сергей 23 1
|Komatsu Koji - Комацу Кодзи 1 1
|Бусло Роман 3 1
|Заболотный Игорь 45 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 83 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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