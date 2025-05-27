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Россия Рощино


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью 1
20.07.2023 В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет 1
24.03.2023 МТС оцифровала «сердце» Уссурийского заповедника 1
01.08.2018 Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония 1
29.08.2017 «ДОК» испытала в сети МТС радиорелейную линию собственного производства 1
14.04.2017 Сбербанк реализовал безналичную оплату в торговых автоматах Тюмени 1
15.12.2016 МТС открыла 70 новых салонов в Петербурге и Ленинградской области 1
12.10.2016 В тюменских школах открылись робототехнические лаборатории «Роббо» 1
03.12.2015 «МегаФон» запустил 3G в новых сёлах Ставрополья 1
17.07.2014 В Тюменской области запущена первая сеть 4G 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
04.12.2013 МТС запустила LTE в Хабаровском крае 1
19.10.2010 «ПетерСтар» инвестировал 85 млн руб. в строительство 178 км ВОЛС в Ленинградской области 1
04.10.2010 В Ленобласти создана единая система контроля за выполнением госзаказов по ремонту и содержанию автодорог на базе ГЛОНАСС 1
31.03.2010 Чистая прибыль «ПетерСтара» в 2009 г. увеличилась на 18% до 859,5 млн руб. 1
03.08.2009 «Синтерра»: протяженность магистральной сети перешагнула рубеж в 75 тыс. км 1
20.05.2009 «ПетерСтар» развивает бизнес в Ленинградской области 1
12.02.2009 «ПетерСтар» и «Синтерра» в 2008 г. построили свыше 2,6 км ВОЛС в СЗФО 1
19.06.2007 Петербургский SkyLink уплотняет зону покрытия в Ленобласти 1
23.10.2006 «Северо-Западный Телеком» начал предоставление универсальной услуги в Калининградской области 1
27.04.2006 ПВО подзаработает на воздушных бродягах 1
27.04.2006 ПВО подзаработает на воздушных бродягах 1
07.04.2004 "Дальсвязь" начинает строительство ВОЛС на Сахалине 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13221 6
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 3
МегаФон 9269 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 395 2
Huawei 4017 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2069 1
Ростелеком 9913 1
Samsung Electronics 10372 1
Philips 2065 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Samsung - Harman - JBL 223 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
HTC Corporation 1501 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Jabra 76 1
Poly - Plantronics 137 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Celly 4 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
ГЛОНАСС С-З - ГЛОНАСС Северо-Запад 5 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 35 3
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 2
Международный аэропорт Рощино имени Д.И. Менделеева - ИАТА: TJM – ИКАО: USTR 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7583 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 72 1
Ишимский мясокомбинат 2 1
Сибирь Санаторий 2 1
Uvenco - Ювенко 3 1
Ленавтодор ГКУ - Управление автомобильных дорог Ленинградской области 3 1
Объединенная Вендинговая Компания 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1053 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 296 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 94 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4729 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8111 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8619 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9461 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10927 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16376 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3650 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28262 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24708 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4629 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1513 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14091 2
Stealth - Стелс-технология 203 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12291 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10262 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12398 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1108 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11732 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4896 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24813 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2239 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8290 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3814 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24914 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6478 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5700 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9398 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7818 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7050 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1348 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8349 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 3
Microsoft Windows BitLocker 937 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 38 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1460 1
Samsung Pay 292 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 95 1
Apple Pay 493 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк Турбо - тариф 14 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Visa payWave 77 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 1
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 1
Vobis Highscreen 68 1
МТС Планшет 21 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Васильев Евгений 122 3
Фролов Павел 84 1
Кожемяко Олег 3 1
Слизень Виталий 242 1
Голдберг Григорий 1 1
Осеевский Михаил 322 1
Голуб Василий 24 1
Иванов Филипп 4 1
Молчанова Марина 1 1
Колов Денис 6 1
Высочина Людмила 22 1
Рылов Дмитрий 52 1
Стюрин Андрей 9 1
Сысоева Евгения 84 1
Беляева Татьяна 24 1
Денисов Сергей 23 1
Komatsu Koji - Комацу Кодзи 1 1
Бусло Роман 3 1
Заболотный Игорь 45 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2517 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 8
Россия - РФ - Российская федерация 148874 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 48 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 39 6
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 114 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3146 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 30 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 51 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Лахденпохья 13 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Каменногорск 8 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 253 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 284 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2748 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1508 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1723 2
Россия - УФО - Тюменская область 1199 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 919 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 888 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 318 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 439 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 24 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 330 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 68 2
Россия - Репино 12 2
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 126 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 219 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Токсово 13 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 1
Япония 13370 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2567 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1180 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Парголово 12 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5712 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2472 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6544 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1773 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9060 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1610 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3622 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10176 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2568 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2944 1
Экономический эффект 1110 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6864 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 625 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2769 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2522 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 664 1
Дача - дачники 899 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1668 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6555 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1645 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2491 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2503 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 619 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1244 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1127 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1535 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16717 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 276 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 83 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День молодёжи - 27 июня 936 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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