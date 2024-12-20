Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Денисов Сергей



20.12.2024 В Челябинске эксперты «МегаФона» определили места с самым быстрым интернетом 1
18.12.2024 Сервис для профессионалов туриндустрии «Островок В2В» провел ребрендинг 1
11.12.2024 Связь «МегаФона» стала доступна жителям 23 малых сел Зауралья 1
29.11.2024 Более чем в 60 поселениях Челябинской области появился 4G-сигнал «МегаФона» 1
18.11.2024 «МегаФон»: самые популярные сайты фриланса у челябинцев 1
31.10.2024 Аналитика «МегаФона»: челябинцы стали чаще учиться онлайн 1
14.10.2024 К новому хоккейному сезону «МегаФон» улучшил связь на ледовой арене «Трактор» 1
16.09.2024 «МегаФон»: виртуальные путешествия и дизайн: челябинцы нашли необычные способы победить осеннюю хандру 1
21.08.2024 «МегаФон»: жители разных регионов России стали чаще интересоваться новостройками Челябинска 1
07.08.2024 В челябинском аэропорту набрал скорость мобильный интернет 1
11.07.2024 Названы самые популярные водоемы у челябинцев 1
17.06.2024 «МегаФон»: челябинцы стали чаще приезжать на озеро Увильды 1
30.05.2024 Челябинцы торопятся привести себя в форму: интерес к онлайн-тренировкам вырос в 2,8 раза 1
13.05.2024 Масштабное ускорение: в Челябинской области прошел серьезный рефарминг сети 1
26.04.2024 Челябинская область подтвердила статус «хоккейного» региона 1
03.04.2024 В Челябинской области установили новое телеком-оборудование 1
18.03.2024 Навстречу звездам: южноуральцы стали чаще интересоваться космосом 1
20.07.2023 В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет 1
04.05.2023 «Мегафон» расширил полосу в 4G в Челябинской области 1
29.07.2022 Свыше 5000 сельчан Южного Урала впервые получили доступ к 4G «Мегафона» 1
14.04.2022 На Урале появилась тестовая зона уровня 5G от «Мегафона» 1
18.01.2022 CorpSoft24 связала «1С» с операционной системой компании «Логбокс» 1
13.05.2008 USN Computers оптимизирует HelpDesk для сетей фитнес-клубов World Class и «ФизКульт» 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Денисов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 20
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 7
8213 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Microsoft Corporation 24625 1
USN Computers - Юсн-Компьютерс 31 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Цифра ГК 2426 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Металлург КБ 23 2
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Салават Юлаев ХК - хоккейный клуб 3 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина 5 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 66 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Lester ИРС Перевозки - Информационно-Расчетная Система Перевозки 5 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Microsoft Office 3734 1
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 64 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Microsoft SharePoint 2007 77 1
1С:Бухгалтерия КОРП 43 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Honor 30 - серия смартфонов 32 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Крыжановский Константин 9 1
Феоктистов Вадим 35 1
Новоселов Евгений 18 1
Гагарин Юрий 88 1
Корниенко Михаил 25 1
Сураев Максим 24 1
Петелин Дмитрий 1 1
Кирьянова Анна 2 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 19
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 238 14
Россия - РФ - Российская федерация 144215 11
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 10
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 98 3
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 57 3
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 60 3
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуфалейский городской округ - Верхний Уфалей 11 3
Россия - УФО - Челябинская область - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 2
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 38 2
Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 17 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 2
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 66 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 25 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 43 1
Россия - УФО - Челябинская область - Еманжелинск 6 1
Россия - УФО - Челябинская область - Аргаяшский муниципальный район - Аргаяш 9 1
Россия - УФО - Челябинская область - Увильды 11 1
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 1
Россия - Рощино 22 1
Россия - УФО - Челябинская область - Усть-Катав 14 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 31 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Бакал 6 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 1
Спорт - Футбол 646 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 44 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 1
Спорт - Хоккей 249 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Sports.ru - Спортс.ру 27 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще