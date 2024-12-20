Денисов Сергей
Денисов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8805 20
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 7
|1С 8213 1
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|USN Computers - Юсн-Компьютерс 31 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
|Цифра ГК 2426 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
|Крыжановский Константин 9 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Новоселов Евгений 18 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Корниенко Михаил 25 1
|Сураев Максим 24 1
|Петелин Дмитрий 1 1
|Кирьянова Анна 2 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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