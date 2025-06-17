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Жуков Геннадий
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|«МегаФон» в Челябинской и Курганской областях возглавил Геннадий Жуков 1
|07.04.2023
|Зауральские компании стали обрабатывать в облаке в три раза больше данных 1
Жуков Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
|CloudМТS 25 1
|МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 153 1
|МТС - MTS WAF Premium 13 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3020 1
|Россия - УФО - Курганская область 535 1
|Армения - Республика 2327 1
|Беларусь - Белоруссия 5854 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149745 1
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