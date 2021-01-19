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OSD Object Storage Device Объектно-ориентированные хранилища данных Объектное хранилище


Объектное хранилище – сервис, позволяющий компаниям размещать, скачивать и просматривать в облаке данные любого объема и формата. Услуга может предоставляться в виде стандартного («горячего») и «холодного» хранилищ. В первом случае тарифицируется объем размещаемой и передаваемой в облачный репозиторий информации, во втором – данные хранятся в виртуальной инфраструктуре по более низкой цене, но есть доплата за их просмотр и взаимодействие с ними.


19.01.2021 Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД

Совместимое с Amazon S3 хранилище прошло внешний аудит по требованиям для третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3). Полученное заключение аудиторов подтверждает, что объектное хранилище S3 соответствует требованиям закона №152-ФЗ «О защите персональных данных», детализированным в постановлении Правительства №1119 от 1 ноябра 2012 г. и приказе ФСТЭК России №
12.08.2020 Российское облако делает доступным гибридное объектное хранилище

ую панель, можно создавать хранилища и администрировать их: управлять логическим доступом и физическим расположением объектов, получать данные о потребляемых объемах ресурсов и т.д. Что «под капотом» Объектное хранилище у провайдера — в данном случае, у СБКлауд — в архитектуре облачной платформы становится точкой приема образов от клиентов. Это позволяет упростить миграцию данных между лока
17.01.2020 Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф

различных стратегий хранения данных объектное хранилище является одним из самых эффективных решений Чаще всего объектное хранилище используется для целей резервного копирования и архивированная
25.06.2019 «СБКлауд» интегрировала объектное хранилище с решением NetApp

«СБКлауд» – решение NetApp StorageGRID, которое обладает уникальными показателями масштабируемости и широким спектром настроек, необходимых для максимального соответствия задачам заказчиков. При этом объектное хранилище позволяет реализовать проекты, связанные с непредсказуемым масштабированием объемов и запросов, географическим распределением как самих данных, так и их пользователей. Интег
27.05.2019 M1cloud представил объектное хранилище для медиаконтента и больших данных ИТ-сервисов

Сервис-провайдер M1cloud компании Stack Group представил объектное хранилище, которое, по заявлению представителей компании, позволяет более экономично и надежно хранить большие объемы неструктурированных данных, используя S3 API. Объектное хранил
14.03.2019 M1Cloud развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore

Сервис-провайдер M1Cloud (Stack Group) развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore для больших объемов неструктурированных данных: статического контента сайтов, медиа файлов, графики, резервных копий, архивов, корпоративных доку
12.04.2018 Объектное хранилище данных DataLine полностью совместимо с Amazon S3

DataLine запустила новый сервис – объектное хранилище для больших объемов данных. В объектном хранилище можно размещать контент и медиафайлы, к которым требуется постоянный доступ, а также каталоги, архивы и резервные копии.


Публикаций - 210, упоминаний - 212

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