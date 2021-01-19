OSD Object Storage Device Объектно-ориентированные хранилища данных Объектное хранилище
Объектное хранилище – сервис, позволяющий компаниям размещать, скачивать и просматривать в облаке данные любого объема и формата. Услуга может предоставляться в виде стандартного («горячего») и «холодного» хранилищ. В первом случае тарифицируется объем размещаемой и передаваемой в облачный репозиторий информации, во втором – данные хранятся в виртуальной инфраструктуре по более низкой цене, но есть доплата за их просмотр и взаимодействие с ними.
|19.01.2021
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Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД
Совместимое с Amazon S3 хранилище прошло внешний аудит по требованиям для третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3). Полученное заключение аудиторов подтверждает, что объектное хранилище S3 соответствует требованиям закона №152-ФЗ «О защите персональных данных», детализированным в постановлении Правительства №1119 от 1 ноябра 2012 г. и приказе ФСТЭК России №
|12.08.2020
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Российское облако делает доступным гибридное объектное хранилище
ую панель, можно создавать хранилища и администрировать их: управлять логическим доступом и физическим расположением объектов, получать данные о потребляемых объемах ресурсов и т.д. Что «под капотом» Объектное хранилище у провайдера — в данном случае, у СБКлауд — в архитектуре облачной платформы становится точкой приема образов от клиентов. Это позволяет упростить миграцию данных между лока
|17.01.2020
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Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф
различных стратегий хранения данных объектное хранилище является одним из самых эффективных решений Чаще всего объектное хранилище используется для целей резервного копирования и архивированная
|25.06.2019
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«СБКлауд» интегрировала объектное хранилище с решением NetApp
«СБКлауд» – решение NetApp StorageGRID, которое обладает уникальными показателями масштабируемости и широким спектром настроек, необходимых для максимального соответствия задачам заказчиков. При этом объектное хранилище позволяет реализовать проекты, связанные с непредсказуемым масштабированием объемов и запросов, географическим распределением как самих данных, так и их пользователей. Интег
|27.05.2019
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M1cloud представил объектное хранилище для медиаконтента и больших данных ИТ-сервисов
Сервис-провайдер M1cloud компании Stack Group представил объектное хранилище, которое, по заявлению представителей компании, позволяет более экономично и надежно хранить большие объемы неструктурированных данных, используя S3 API. Объектное хранил
|14.03.2019
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M1Cloud развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore
Сервис-провайдер M1Cloud (Stack Group) развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore для больших объемов неструктурированных данных: статического контента сайтов, медиа файлов, графики, резервных копий, архивов, корпоративных доку
|12.04.2018
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Объектное хранилище данных DataLine полностью совместимо с Amazon S3
DataLine запустила новый сервис – объектное хранилище для больших объемов данных. В объектном хранилище можно размещать контент и медиафайлы, к которым требуется постоянный доступ, а также каталоги, архивы и резервные копии.
OSD и организации, системы, технологии, персоны:
|Аникин Леонид 61 7
|Ганин Егор 54 6
|Дергилёв Никита 44 6
|Бочарникова Татьяна 83 5
|Тутаев Михаил 47 5
|Шадаев Максут 1008 4
|Блинов Михаил 73 4
|Мотовилов Олег 71 4
|Лебедев Владимир 65 4
|Урусов Виктор 127 4
|Врацкий Андрей 135 4
|Натрусов Артем 284 3
|Чаркин Евгений 296 3
|Глазков Александр 137 3
|Березин Максим 111 3
|Ройфман Роман 16 3
|Вайнер Всеволод 26 3
|Мегрелишвили Георгий 27 3
|Демидов Александр 20 3
|Шпак Василий 223 3
|Кирьянова Александра 135 3
|Козак Николай 161 3
|Носенко Артем 30 3
|Джабиев Георгий 45 3
|Гришин Александр 22 3
|Самойлов Юрий 74 2
|Паршин Максим 316 2
|Зинкевич Сергей 55 2
|Малышев Сергей 83 2
|Любимов Олег 45 2
|Бадалов Андрей 65 2
|Kurian Thomas - Куриан Томас 45 2
|Горохов Евгений 39 2
|Ушаков Анатолий 41 2
|Никитин Сергей 72 2
|Агапкин Алексей 39 2
|Соловьев Дмитрий 73 2
|Мацыгин Юрий 42 2
|Пухов Евгений 12 2
|Соловьев Сергей 70 2
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