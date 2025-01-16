Зинкевич Сергей
Зинкевич Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Дмитрий 91 5
|Вайнер Всеволод 26 3
|Кушнир Леонид 19 3
|Бородин Геннадий 4 3
|Колбин Евгений 67 3
|Мелькова Екатерина 4 3
|Березин Максим 111 2
|Кучугин Илья 42 2
|Галкин Николай 104 2
|Апасов Николай 4 2
|Трубинов Алексей 3 2
|Москвин Алексей 3 2
|Носенко Артем 30 2
|Пальников Павел 2 2
|Пашенцев Виталий 11 2
|Парамонов Александр 3 2
|Починок Николай 12 2
|Михалев Евгений 89 2
|Алексин Михаил 18 2
|Коровко Вадим 17 2
|Макаренков Сергей 4 2
|Самойлов Юрий 74 2
|Шойхет Борис 11 2
|Андронов Андрей 10 2
|Кулаков Павел 29 2
|Цаплин Никита 51 2
|Кузеванов Дмитрий 17 2
|Морарь Максим 17 2
|Никонов Станислав 5 2
|Сысоев Александр 41 2
|Мартынов Евгений 19 2
|Свидерский Евгений 25 2
|Емельянов Дмитрий 7 2
|Наумов Сергей 25 2
|Галушкин Олег 182 1
|Рензяев Константин 62 1
|Орленко Михаил 10 1
|Мартынов Антон 20 1
|Тарасенко Антон 2 1
|Андрюхин Олег 1 1
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