Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Зинкевич Сергей



16.01.2025 «DатаРу Технологии» поставила серверное оборудование для K2 Cloud 1
23.12.2024 В России дорожает сам интернет. Хостинг-провайдерам не хватает денег, цены на их услуги устремились ввысь 1
17.12.2024 K2 Cloud прошел сертификацию по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0 1
13.12.2024 Нехватка ИТ-кадров заставляет компании сдвигать сроки проектов 1
13.12.2024 Исследование К2 Cloud выявило 4 основных причины, почему компании переносят «1С» в облако 1
04.12.2024 StormWall и K2 Cloud объединяют усилия для повышения безопасности клиентских сервисов 1
13.11.2024 K2 Cloud перенес ИТ-инфраструктуру Dipo в облако 1
01.11.2024 K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
21.10.2024 Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы 2
11.10.2024 PaaS — самый быстрорастущий сегмент облаков в России 1
11.10.2024 Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon 1
15.02.2024 Эксперты «Крок»: Что ждет рынок ИТ в 2024 году 1
28.12.2023 «Телеком биржа» будет защищать веб-ресурсы «Крок Облачные сервисы» от кибератак 1
20.12.2023 Исследование «Крок»: ритейл использует облака для ускорения своего роста 1
11.12.2023 KT.Team создала полностью автоматизированную систему маркировки товаров для FM Logistic на базе «Облака Крок» 1
07.12.2023 «Крок облачные сервисы» поможет компаниям защитить свою облачную инфраструктуру 1
31.10.2023 Инфраструктура на контейнерах позволила «Музторгу» в 3 раза сократить время развертывания корпоративной PIM-системы 1
13.10.2023 Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль 1
15.09.2023 Облачная миграция: выбор или вынужденная необходимость? 1
02.08.2023 Российские хостинг-провайдеры захватывают Турцию 1
22.06.2023 Nova Container Platform стала доступна в облаке «Крок» 1
14.06.2023 Универмаг «Цветной» развернул официальный сайт в облаке «Крок» 1
30.05.2023 Ритейлеры предпочитают облака с репутацией 1
22.05.2023 Облако «Крок» помогает российской сети ресторанов увеличивать количество онлайн-заказов в пиковый период 1
18.05.2023 «Азбука вкуса» применила облачную экономию 1
27.04.2023 Выручка компании «Крок облачные сервисы» выросла на 20% в 2022 году 1
03.04.2023 «Крок»: как будет развиваться ИТ-рынок России в 2023 году 1
20.03.2023 «Монди СЛПК» перевела 2 тыс. сотрудников на платформу обмена файлами Nextcloud в облаке «Крок» 1
08.02.2023 «Крок» локализовала в России ИТ-инфраструктуру страхового брокера Remind 1
26.12.2022 «Крок» изучила изменение спроса компаний на облачные сервисы в 2022 году 1
06.12.2022 DBaaS: что такое облачные базы данных, их преимущества и недостатки 1
06.12.2022 5 основных ситуаций в бизнесе, когда DBaaS просто необходимы 1
23.03.2022 Российские облачные провайдеры взвинчивают цены 1
Облачные сервисы 2021 1
19.11.2021 Рост рынка SaaS замедляется 1
19.11.2021 Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
13.09.2021 «Крок облачные сервисы» и Veritas расскажут на конференции Cnews, как найти ресурсы при мировом дефиците чипов и обеспечить защиту данных 1
01.03.2021 Сергей Зинкевич, КРОК -

Российский бизнес все чаще переносит в облака не отдельные сервисы, а всю инфраструктуру

 1
02.07.2020 «Крок облачные сервисы» расширит возможности облачной платформы с помощью Dell Technologies 1

Публикаций - 55, упоминаний - 56

Зинкевич Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 38
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 10
8213 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
Amazon Inc - Amazon.com 2998 7
Selectel - Селектел 385 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 6
Yandex - Яндекс 7339 5
SAP SE 5276 5
Softline - Софтлайн 2810 5
Microsoft Corporation 24623 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 3
Dell EMC 5027 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 3
G-Core Labs 73 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 3
Google LLC 11775 3
Ростелеком 9699 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 3
Orion soft - Орион софт - 103 3
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 3
Dell Technologies - Dell Computer 2135 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
Biocad - Биокад 78 2
Hystax - Хайстекс 13 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
Basis - Tionix - Тионикс - 79 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Цифра ГК 2426 2
RuVDS - МТ Финанс 57 2
K2 - К2РУ - SourceCode 86 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 2
Ланит - Онланта - Onlanta 108 2
К2Тех 130 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 4
Русагро Группа Компаний 277 3
РесурсТранс 16 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
АльфаСтрахование СГ 320 2
Сентинел Кредит Менеджмент 14 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
Castorama - Касторама 31 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 18 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Инвитро - Invitro 70 1
Stockmann - Стокманн 17 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
МузТорг 4 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 1
Honda - Acura 18 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 25
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 19
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 16
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 15
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 13
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 12
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 9
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 8
DevOps - Development и Operations 865 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1179 6
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 6
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 38
Microsoft Azure 1408 5
Apple iPhone 6 4862 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
FreePik 980 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 3
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 3
Крок Диск 4 3
Google Cloud Platform - GCP 308 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
Hystax Acura - Хайстекс Акура 10 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 2
Apache Hadoop 427 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 2
Microsoft Windows 15656 2
Orion soft - Nova Container Platform 35 2
Huawei nova - Серия смартфона 63 2
Крок ЦОД Компрессор- 26 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Linux OS 9936 2
Red Hat Ansible 103 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
Yandex DataLens 37 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
IBM SPSS Statistics 54 1
Google Kubernetes Engine - GKE 12 1
IBM Watson Studio 3 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Монитор мэра 3 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 9 1
Yandex Stat - внутренняя система аналитической отчетности «Яндекса» 2 1
Смирнов Дмитрий 91 5
Вайнер Всеволод 26 3
Кушнир Леонид 19 3
Бородин Геннадий 4 3
Колбин Евгений 67 3
Мелькова Екатерина 4 3
Березин Максим 111 2
Кучугин Илья 42 2
Галкин Николай 104 2
Апасов Николай 4 2
Трубинов Алексей 3 2
Москвин Алексей 3 2
Носенко Артем 30 2
Пальников Павел 2 2
Пашенцев Виталий 11 2
Парамонов Александр 3 2
Починок Николай 12 2
Михалев Евгений 89 2
Алексин Михаил 18 2
Коровко Вадим 17 2
Макаренков Сергей 4 2
Самойлов Юрий 74 2
Шойхет Борис 11 2
Андронов Андрей 10 2
Кулаков Павел 29 2
Цаплин Никита 51 2
Кузеванов Дмитрий 17 2
Морарь Максим 17 2
Никонов Станислав 5 2
Сысоев Александр 41 2
Мартынов Евгений 19 2
Свидерский Евгений 25 2
Емельянов Дмитрий 7 2
Наумов Сергей 25 2
Галушкин Олег 182 1
Рензяев Константин 62 1
Орленко Михаил 10 1
Мартынов Антон 20 1
Тарасенко Антон 2 1
Андрюхин Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
Турция - Турецкая республика 2351 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Польша - Республика 1959 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Казахстан - Республика 5525 2
Европа 21767 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 34 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Нидерланды 3517 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 162 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 552 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 7
Аренда 2416 7
Аудит - аудиторский услуги 2657 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Экономический эффект 1067 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
РИА Новости 917 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
Gartner - Гартнер 3556 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 5
IDC - International Data Corporation 4910 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 3
CNews SaaS рейтинг 27 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Mordor Intelligence 29 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще