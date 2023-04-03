«Крок»: как будет развиваться ИТ-рынок России в 2023 году

ИТ-отрасль России до недавнего времени развивалась по единой глобальной модели, ориентируясь на мировые тренды и технологии. Идеальный шторм, произошедший в 2022 г., заставил отечественные компании сменить приоритеты в сторону альтернативных сценариев: цифровой независимости и продвижения собственных разработок. Как будет развиваться ИТ-рынок в 2023 г. – своим мнением поделились эксперты «Крок».

Альтернативные сценарии сопровождения ИТ-инфраструктур

«Тренд прошлого года, связанный с резко возросшим спросом на сопровождение ИТ-инфраструктур, будет актуален и в 2023 г. После ухода иностранных вендоров с российского рынка почти 70% компаний столкнулись с проблемами в обслуживании ИТ-систем. Компании с небольшим парком оборудования чаще решают вопрос с поддержкой самостоятельно. Для крупных инсталляций, где скорость расходования запчастей гораздо быстрее, поломки чаще, нагрузка на оборудование выше, процессов и трудозатрат вокруг регулярного пополнения склада гораздо больше, - наиболее актуален формат работы с сервисным партнером. Интерес на поддержку в целом по рынку вырос незначительно, но его структура сильно изменилась - минимум вендорской поддержки, максимум партнерской. На сегодняшний день инсталляционная база, которую поддерживает «Крок», уже выросла в два раза, и в этом году мы ожидаем еще большего увеличения объема. По нашим прогнозам, 75% компаний планируют перейти на услуги провайдеров», - отметила Наталия Сляднева, руководитель направления поддержки вычислительной инфраструктуры, «Крок».

«На фоне трансформации вендорской среды практически во всех сегментах российского рынка, спрос на техподдержку ПО в 2022 г. вырос десятикратно. Больше всего запросов наблюдалось на сопровождение всех основных видов софта: операционных систем, СУБД, систем резервного хранения и виртуализации, профессионального прикладного ПО. В 2023 г. фокус будет на сохранении работоспособности ПО зарубежных вендоров и интеграцию российского программного обеспечения с зарубежным – с дальнейшей поддержкой уже гибридного стека. В этом году компаниям предстоит исходя из степени критичности систем, интенсивнее прорабатывать стратегию перехода на отечественный ИТ-ландшафт», - отметил Дмитрий Емельянов, руководитель направления «Поддержка системного ПО», «Крок».

«В перспективе ближайших трех-пяти лет будет сохраняться модель оказания сервисной поддержки зарубежных решений российскими ИТ-компаниями. Это время потребуется для перехода на альтернативные технологии и поставщиков, а также формирования собственной сервисной модели российскими вендорами. В этот период важным фактором сохранения стабильности работы ИТ-сервисов и инфраструктуры станет поиск надежного партнера, обладающего опытом сервисной поддержки, высокой инженерной экспертизой, собственным складом ЗИП и тестовыми лабораториями», - сказала Светлана Врублевская, заместитель директора департамента телекоммуникаций по сервису.

Возвращение заказчиков к крупным интеграторам

«События весны 2022 г. изменили рынок - перевернули его. Это привело к тому, что многие компании приняли решение трансформировать и адаптировать свои ИТ-инфраструктуры к новым рыночным реалиям. В том числе на фоне законодательных требований по переходу КИИ на российские программные решения. В результате даже работающие и не вызывающие нареканий системы, которые не планировалось обновлять еще несколько лет, попали в объем изменяемой ИТ-инфраструктуры. Последовавший взрывной спрос на отечественные продукты привел к увеличению количества новых контрактов и, соответственно, к росту данного сегмента рынка. Выделяя общие тенденции 2023 г, в первую очередь стоит отметить, что уже происходит и продолжится стабилизация рынка. И если в прошлом году рынок довольно сильно «лихорадило» из-за ухода иностранных вендоров и появления новых производителей, то первый квартал 2023 г. показывает, что большинство игроков рынка приняли новую реальность и новые правила, по которым работает ИТ-отрасль. Вторым важным трендом видим возвращение заказчиков к работе с крупными ИТ-компаниями. Для них это все еще «тихая гавань», обеспечивающая выполнение проекта с гарантированным результатом в указанные сроки и бюджеты», - сказал Александр Сысоев, руководитель направления «Инфраструктурные решения», «Крок».

Приход новых вендоров и решений

«По нашей оценке, в 2022 г. рост облачного бизнеса ускорился до 30-35% против 20-25% раннее. Многим компаниям пришлось строить отдельный ИТ-ландшафт фактически с нуля, и оперативно искать отечественную замену зарубежному ПО. В связи с этим, за прошлый год в нашем портфеле облачных решений и сервисов появилось более 60 новых продуктов от российских разработчиков, причем большинство из них ранее не были знакомы пользователям. В этом году рост интереса заказчиков и активное развитие новых решений продолжится. Многие российские продукты строятся на основе технологий open source, и их значение для российской разработки будет только возрастать. Из других трендов мы видим растущий спрос на PaaS-сервисы, в этом сегменте наибольшей популярностью пользуются базы данных как сервис, также у заказчиков растет интерес к KaaS (kubernetes) - все больше приложений запускается в контейнерах. Кроме того, многие компании сейчас начинают использовать мультиоблачный подход, чтобы снизить риски и зависимость от одного провайдера. Порядка 60% наших клиентов пользуются и другими облаками», - отметил Сергей Зинкевич, директор по развитию бизнеса, «Крок облачные сервисы».

Локализация ИТ-инфраструктур

«Последствия ухода зарубежных вендоров продолжают оказывать влияние на российский ИТ-ландшафт. Необходимость локализации ИТ-архитектур, а также создания и развития собственных продуктов привели к росту спроса на заказную разработку в 2022 г. И в 2023 г. эта тенденция будет только набирать обороты. Ключевым трендом этого года в части заказной разработки станет привлечение ИТ-специалистов по модели аутсорсинга. Все чаще мы видим, что крупные компании фокусируются на инсорс-разработке. Однако для решения таких задач нужны ресурсы. И потому бизнесу гораздо выгоднее сделать ставку не на расширение штата, а на усиление своей ИТ-команды на время основного цикла разработки экспертами с рынка на аутсорсе. С точки зрения технологий очевиден тренд на middleware-решения — интеграционные шины, API-шлюзы, микросервисные платформы и т.п. С одной стороны, в процессе локализации они позволяют резко упростить целевую ИТ-архитектуру, а значит сократить расходы на ее эксплуатацию в будущем. С другой — уже на этапе перехода формирование промежуточного слоя позволяет экономить. Кроме того, в 2023 г. продолжит развиваться тренд на low-code/no-code разработку. Иностранные вендоры ушли, а те задачи, которые раньше решались «мега-экселями», — нет. И тут пригождаются инструменты быстрой разработки внутренних систем», - отметил Виктор Смирнов, директор по развитию бизнеса в области создания ПО, «Крок»

Сервисная модель предоставления ИТ-инфраструктуры и аутсорсинг

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«Услуги ИT-аутсорсинга для промышленных компаний за последний год получили очередной стимул для развития. За счет такого формата взаимодействия с технологическими партнерами заказчики из промышленных отраслей решают свои задачи по обеспечению бесперебойности ИТ и вопросы кадрового дефицита. Кроме того, опыт и ресурсы ИТ-партнеров позволяют быстрее и успешнее реализовывать проекты по внутренней разработке, которые ведутся на предприятиях. Также мы видим, все больше интереса у заказчиков вызывает сервисная модель предоставления ИТ-инфраструктуры. Это один из наиболее эффективных вариантов организации непрерывной работы ИТ. При такой модели инфраструктура располагается у заказчика и управляется им, а партнер обеспечивает ее сервисное обслуживание и, при необходимости, масштабирование, обеспечивая ее устойчивое функционирование и развитие в соответствии с задачами бизнеса. Это очень удобно для предприятия-заказчика, он получает гарантированный высококачественный сервис под ключ. Поэтому в последнее время все больше промышленных компаний приходят с запросом на данную услугу», - сказал Олег Терехов, заместитель генерального директора, директор по работе с предприятиями горно-металлургической отрасли, «Крок».

Развитие нейросетей в промышленности

«Мы наблюдаем серьезное развитие нейросетей в сфере промышленности. Это обусловлено тем, что крупные российские промышленные компании уже во всю используют решения класса big data для обработки больших объемов информации (с датчиков оборудования, систем анализа качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, ERP и MES-систем). Уже сегодня нейросети участвуют в совершенно разных производственных цепочках: от автоматического обнаружения внеплановых простоев оборудования и повышения скорости реагирования на негативные инциденты до систем поддержки принятия решений операторами и руководителями производственных подразделений и повышения качества производимой продукции. Дальше же все идет к тому, что появятся «системы-советчики», которые будут контролировать и повышать эффективность работы всего технологического процесса. О таких проектах уже заявляют некоторые промышленные предприятия. И это определенно станет трендом ближайших нескольких лет. При этом, отстающие по цифровизации компании, будут максимально ускоренно строить аналитические хранилища данных. Те же, кто этот путь уже прошел, будут сразу получать максимальных эффект за счет внедрения предиктивных моделей», - сказала Екатерина Мелькова, руководитель направления Big Data & BI, «Крок».

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«Крок» - технологическая компания с комплексной экспертизой в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений и сервисной поддержки. Центры компетенций «Крок» фокусируются на ключевых отраслевых кластерах – промышленность, финансовый сектор, розничные продажи, муниципальное управление, спорт и культура.