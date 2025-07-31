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Сляднева Наталия
УПОМИНАНИЯ
Сляднева Наталия и организации, системы, технологии, персоны:
|Крок - Croc 1788 3
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
|К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 172 1
|HPE GreenLake 53 1
|Емельянов Дмитрий 8 2
|Терехов Олег 8 1
|Попов Григорий 24 1
|Врублевская Светлана 4 1
|Смирнов Виктор 19 1
|Мелькова Екатерина 4 1
|Сысоев Александр 42 1
|Абраменко Денис 3 1
|Зинкевич Сергей 61 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151498 3
|Азия - Азиатский регион 5650 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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