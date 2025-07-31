Разделы

Бизнес
|

«K2Тех» открыла центр экспертизы по комплексному сервису

ИТ-компания «К2Тех» объявила о запуске центра экспертизы по комплексному сервису. Он будет специализироваться на сервисной поддержке мультивендорной ИТ-инфраструктуры крупных компаний — от устранения инцидентов до ее развития. Центр объединяет 19-летнюю экспертизу компании, компетенции более чем 250 инженеров, имеющих опыт работы с более чем 300 российскими и зарубежными вендорами. Материально-техническую базу составляет собственный склад ЗИП, насчитывающий свыше 30 тыс. единиц оборудования и лаборатории для их тестирования.

Центр предоставит возможность комплексного обслуживания, вычислительного оборудования, системного ПО, телекоммуникационных решений, инженерных и мультимедийных систем, решений на базе «1C» и средств защиты информации. Ежегодно инженеры закрывают свыше 50 тыс. обращений, поступающих от более чем 500 крупных российских компаний, 40% которых являются клиентами «К2Тех» более 10 лет. Сервисные процессы центра соответствуют мировым стандартам ITIL 4, Cobit и отечественному ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

«На международном рынке уже явно виден тренд, когда сервис-провайдер берет на себя не только решение инцидентов, но и управление рисками, оптимизацию и развитие ИТ-инфраструктуры заказчика. По данным Gartner, в 2025 г. более 40% своего ИТ-бюджета зарубежные компании тратят на технический долг. При этом оптимизация ИТ-инфраструктуры в процессе ее обслуживания может сократить совокупную стоимость владения ею до 30%. Поэтому запрос компаний к сервис-провайдеру меняется, – сказала руководитель центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» Наталия Сляднева. – Теперь клиенты хотят видеть в нем именно бизнес-партнера, отвечающего не только за поддержку, но и за развитие ИТ-ландшафта. В России на фоне активного импортозамещения и появления большой доли легаси в ИТ-контуре подобный запрос также растет. Именно поэтому мы запускаем центр экспертизы по комплексному сервису. Мы забираем на себя полное сопровождение инфраструктуры заказчика, чтобы он имел возможность сосредоточиться на развитии своего ключевого бизнеса. Наша цель — минимизировать простои не только оперативным устранением инцидентов, но и проактивной работой над повышением надежности, эффективности и безопасности ИТ».

Работа центра базируется на ключевых принципах – глубокое погружение в особенности конкретной ИТ-инфраструктуры, проактивное управление рисками для предотвращения потенциальных сбоев и работа в формате «одного окна» по стандартизированным процессам с отчетностью, доступной в любой момент. За каждым заказчиком закреплен сервис-менеджер. Он контролирует процессы процессы технической поддержки, соблюдение SLA и отвечает за оптимизацию ИТ-инфраструктуры. Клиентам доступен клиентский портал К2Тех, в рамках которого можно увидеть информацию по заявкам и статусам в едином месте. Специалисты компании будут отслеживать взаимосвязи заявок для выявления корневых проблем, регулярно делиться аналитикой инцидентов и давать комплексные рекомендации по развитию ИТ-инфраструктуры в формате service review. Кроме того, «К2Тех» по запросу может передавать экспертизу на сторону заказчиков в формате «инженерных курсов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

В продажу выходят новые российские серверы, «на 10% дешевле иностранных»

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще