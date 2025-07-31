«K2Тех» открыла центр экспертизы по комплексному сервису

ИТ-компания «К2Тех» объявила о запуске центра экспертизы по комплексному сервису. Он будет специализироваться на сервисной поддержке мультивендорной ИТ-инфраструктуры крупных компаний — от устранения инцидентов до ее развития. Центр объединяет 19-летнюю экспертизу компании, компетенции более чем 250 инженеров, имеющих опыт работы с более чем 300 российскими и зарубежными вендорами. Материально-техническую базу составляет собственный склад ЗИП, насчитывающий свыше 30 тыс. единиц оборудования и лаборатории для их тестирования.

Центр предоставит возможность комплексного обслуживания, вычислительного оборудования, системного ПО, телекоммуникационных решений, инженерных и мультимедийных систем, решений на базе «1C» и средств защиты информации. Ежегодно инженеры закрывают свыше 50 тыс. обращений, поступающих от более чем 500 крупных российских компаний, 40% которых являются клиентами «К2Тех» более 10 лет. Сервисные процессы центра соответствуют мировым стандартам ITIL 4, Cobit и отечественному ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021.

«На международном рынке уже явно виден тренд, когда сервис-провайдер берет на себя не только решение инцидентов, но и управление рисками, оптимизацию и развитие ИТ-инфраструктуры заказчика. По данным Gartner, в 2025 г. более 40% своего ИТ-бюджета зарубежные компании тратят на технический долг. При этом оптимизация ИТ-инфраструктуры в процессе ее обслуживания может сократить совокупную стоимость владения ею до 30%. Поэтому запрос компаний к сервис-провайдеру меняется, – сказала руководитель центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» Наталия Сляднева. – Теперь клиенты хотят видеть в нем именно бизнес-партнера, отвечающего не только за поддержку, но и за развитие ИТ-ландшафта. В России на фоне активного импортозамещения и появления большой доли легаси в ИТ-контуре подобный запрос также растет. Именно поэтому мы запускаем центр экспертизы по комплексному сервису. Мы забираем на себя полное сопровождение инфраструктуры заказчика, чтобы он имел возможность сосредоточиться на развитии своего ключевого бизнеса. Наша цель — минимизировать простои не только оперативным устранением инцидентов, но и проактивной работой над повышением надежности, эффективности и безопасности ИТ».

Работа центра базируется на ключевых принципах – глубокое погружение в особенности конкретной ИТ-инфраструктуры, проактивное управление рисками для предотвращения потенциальных сбоев и работа в формате «одного окна» по стандартизированным процессам с отчетностью, доступной в любой момент. За каждым заказчиком закреплен сервис-менеджер. Он контролирует процессы процессы технической поддержки, соблюдение SLA и отвечает за оптимизацию ИТ-инфраструктуры. Клиентам доступен клиентский портал К2Тех, в рамках которого можно увидеть информацию по заявкам и статусам в едином месте. Специалисты компании будут отслеживать взаимосвязи заявок для выявления корневых проблем, регулярно делиться аналитикой инцидентов и давать комплексные рекомендации по развитию ИТ-инфраструктуры в формате service review. Кроме того, «К2Тех» по запросу может передавать экспертизу на сторону заказчиков в формате «инженерных курсов».