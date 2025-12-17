В России новые массовые увольнения ИТ-специалистов: теперь в «Делимобиле». Работу им найти будет трудно

Сотрудники сервиса каршеринга «Делимобиль» пожаловались CNews на массовые сокращения ИТ-специалистов. Они связывают это с плохими финансовыми показателями компании. «Делимобиль» подтверждает сокращения и планирует отказаться от части направлений и сделать ставку на автоматизацию.

Сокращения в «Делимобиль»

Как стало известно CNews, в каршериногой компании «Делимобиль» (ООО «Каршеринг Руссия») проходят массовые сокращения. Об этом редакции сообщили три действующих сотрудника компании.

Увольнения могут затронуть около 40% штата, говорят сотрудники компании. Точной информации о количестве сотрудников «Делимобиля» нет, но собеседники CNews утверждают, что в ней трудятся около 2,5 тыс. человек. «Больше 15% персонала уже уволили», — утверждает один из собеседников.

По словам собеседников CNews, сокращения затрагивают ИТ-специалистов от джунов до сеньоров. Наем специалистов в компании также заморожен.

В чем возможная причина

«Обсуждают, что на компанию сильно давит долговая нагрузка, поэтому приходится снижать издержки по всем направлениям», — говорит собеседник CNews в компании.

Согласно финансовой отчетности компании за первое полугодие 2025 г., ее чистый убыток составил 1,9 млрд руб. против 523 млн руб. чистой прибыли в 2024 г. Выручка компании составила 14,7 млрд руб.

Финансовые расходы компании выросли на 54% г. к г. (увеличение на 1,1 млрд руб.) и составили 3,1 млрд руб.

Ответ «Делимобиля»

Представители компании сокращения подтверждают.

«”Делимобиль”» оптимизирует внутренние процессы и, к сожалению, изменения затронули часть сотрудников компании, — рассказал CNews представитель сервиса. — Это решение направлено на повышение эффективности и развитие ключевых направлений бизнеса. Мы планируем сосредоточиться на проектах, которые формируют основу сервиса, и временно приостанавливаем работу по неприоритетным направлениям».

Важной частью изменений станет автоматизация процессов, отмечают в компании.

На вопрос CNews с каким количеством сотрудников компания планирует расстаться, представители «Делимобиля» не ответили.

Работу найти будет сложно

«”Делимобиль” — не первые и не последние, — говорит Вадим Тимофеев, гендиректор ООО «Тьюрис». — Год назад сокращался МТС, например. В этом году сократились многие. Причины: высокие налоги, дорогие кредиты, снижение инвестиционной активности у клиентов, замедляющаяся экономика». Он отметил, что найти работу ИТ специалистам стало сложнее: вакансий меньше, чем соискателей. «Зарплаты снижаются, многие дорогостоящие специалисты не могут найти работу по полгода», — говорит он.

Согласно ноябрьскому отчету HeadHunter, по сравнению с 2024 г., отмечает Елена Беляевская, ИТ-рекрутер в Outlines Tech.

«Мы видим, что история с сокращениями в «Делимобиле» — это не частный кейс, а отражение общего состояния рынка во второй половине 2025 года, — говорит Юлия Сычева, ИТ-рекрутер компании «Трайв Технолоджис». — После нескольких лет перегретого найма, когда ИТ-штаты в бигтехе, финтехе, ритейле и телекоме росли на 30% быстрее самого бизнеса, компании столкнулись с необходимостью жесткой оптимизации».

По данным «Трайв Технолоджис», за последние шесть месяцев на рынок одновременно вышли тысячи специалистов всех стеков и грейдов. «Из тех собеседований, которые мы проводили за это время, можем сделать следующие выводы: конкуренция выросла кратно, требования к кандидатам выросли, а зарплатные предложения снизились в среднем на 20–30% для middle-уровня и на 15–25% для senior, поскольку у работодателей появился широкий выбор сопоставимых по опыту специалистов», — отметили в компании.

Для освободившихся ИТ-специалистов это означает более сложный и долгий поиск работы, даже при сильном бэкграунде и опыте работы в известных компаниях. На одну вакансию сегодня приходится 100-150 откликов, и ожидания по зарплатам у многих кандидатов все еще остаются на уровне 2022-2023 годов, тогда как рынок уже живет в новой экономике, заключает Беляевская.