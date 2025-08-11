Получите все материалы CNews по ключевому слову
Delimobil Делимобиль Каршеринг Руссия Каршайнмойка оператор каршеринга
Делимобиль является сервисом каршеринга в России. Компания, открытая в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. В 2024 году сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи, предоставляя услуги каршеринга более чем 9,6 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 26,6 тыс. машин.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|11.08.2025
|
«Делимобиль» начинает работу в Краснодаре
ородом присутствия сервиса и третьей новой локацией в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». С 11 августа 2025 г. жителям и туристам региона доступны 300 автомобилей категор
|02.06.2025
|
Совет директоров «Делимобиля» одобрил выкуп акций компании
рамках реализации долгосрочной программы мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Максимальный размер денежных средств одобренной советом директоров программы обр
|29.05.2025
|
«Делимобиль» запустил календарь предварительного бронирования автомобилей с доставкой
ббаре в приложении. Уникальная возможность забронировать автомобиль каршеринга заранее появилась у «Делимобиля» в мае. Один из наиболее популярных сценариев использования каршеринга — долгосроч
|21.05.2025
|
«Делимобиль» монетизирует собственные сервисные мощности и запускает «Делисервис»
в мае на базе собственной станции технического обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делисервис» предоставит автовладельцам широкий спектр качественных услуг для оп
|19.05.2025
|
«Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка»
Новый руководитель «Делимобиль» Компания «Каршеринг Руссия» (торговая марка «Делимобиль») объявила об изме
|17.04.2025
|
«Делимобиль» нарастил выручку от B2B-каршеринга и расширил линейку тарифов для бизнеса
знеса к альтернативным решениям вместо традиционного лизинга. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делимобиль» расширил линейку тарифов для долгосрочной аренды: теперь клиентам д
|14.04.2025
|
Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом
Новый совладелец «Делимобиль» У каршерингового сервиса «Делимобиль» появился новый крупный акционер, Сог
|11.04.2025
|
До Луны и обратно: теперь с «Делимобилем» можно посмотреть на звезды
моделей пользователей, временно получили название «Космолет». Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Водители смогут почувствовать, будто они управляют не просто машиной, а космичес
|04.04.2025
|
Цифровые продукты «Делимобиля» вошли в реестр отечественного ПО
оизведена на основании поручения Минцифры от 21 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Внесение ПО «Делимобиля» в федеральный реестр отражает соответствие цифро
|26.03.2025
|
«Делимобиль» запустил поездки по межгороду
нга «Делимобиль» сделал междугородние путешествия доступнее с новым тарифом Межгород. Пользователи «Делимобиля» смогут завершать аренду в другом городе без дополнительных комиссий. Стоимость по
|11.03.2025
|
«Делимобиль» инвестирует в запуск собственного распределительного центра запчастей
м автозапчастей и компонентов для компании. Он будет интегрирован в общую сервисную инфраструктуру «Делимобиля», позволит повысит скорость, качество планового обслуживания и ремонта крупнейшего
|05.03.2025
|
«Делимобиль» планирует в 2025 году увеличить до 4-5 тысяч продажи авто с пробегом
е время намерена открыть еще один шоу-рум в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В рамках бизнес-модели «Делимобиль» приобретает в свой парк новые машины, в сред
|10.02.2025
|
200 автомобилей нового бренда WEY пополнили парк «Делимобиля»
иальных гибридных кроссоверов WEY. Автомобильный импортер ООО «Хавейл Мотор Рус» поставляет в парк «Делимобиля» 200 технологичных кроссоверов WEY 05 с гибридной силовой установкой, выполненной
|04.02.2025
|
«Делимобиль» и благотворительный Фонд «Онкологика» стали партнерами
м возможность комфортно добираться до медицинских учреждений. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В рамках совместного проекта «Делимобиль» предоставит подопечным Фонда и их окру
|16.01.2025
|
«Делимобиль» расширяет парк автомобилей Haval и становится авторизованным сервисным партнером бренда
асти обслуживания автомобилей из собственного парка компании. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Бренд Haval входит в число трех крупнейших китайских производителей в парке «
|26.12.2024
|
«Делимобиль» запустил новый тариф с возможностью выкупа автомобиля
упить арендованный автомобиль сервиса в собственность. Предложение доступно в мобильном приложении «Делимобиля» для отобранных автомобилей с пробегом, которые дополнительно подготовлены к прода
|23.12.2024
|
«Делимобиль» увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40 тыс. кв. метров
енных автосервисов полного цикла увеличилось до 15 в восьми городах, а площадь сервисных мощностей «Делимобиля» выросла до 40 тыс. кв. метров, что в два раза больше по сравнению с началом года.
|09.12.2024
|
«Делимобиль» запускает продажи машин с пробегом в лизинг
пилотный проект по продаже машин с пробегом в лизинг. Услуга предоставляется финансовым партнером «Делимобиля» и доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России. Об
|21.11.2024
|
«Делимобиль» запускает собственную рекламную платформу
л совместно с сервисом МТС Live, брендами Cordiant и Redmond. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Выделенное направление рекламной монетизации с ноября возглавил Виктор Чирков, к
|15.11.2024
|
«Делимобиль» выяснил, насколько российские водители готовы к поездкам на китайских автомобилях
м на 30% представлено китайскими автомобилями разного класса. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В целом китайские автомобили занимают заметную долю на дорогах: по мнению четвер
|05.11.2024
|
В Калининградской области планируют запустить пилотный проект полностью электрического каршеринга
втопроизводителя «Автотор» и сети зарядных станций АО «ТВЭЛ». Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В Калининграде генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина приняла уч
|02.10.2024
|
Артем Ишонин назначен на позицию заместителя генерального директора по операциям «Делимобиля»
на должность заместителя генерального директора по операциям. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Артем усилит направление развития и автоматизации операций, что позволит повысит
|23.09.2024
|
«Делимобиль» объявляет о назначении технического директора
ность CTO блока финансов в «Райффайзен Банке». В роли главы департамента информационных технологий «Делимобиля» Александр будет напрямую подчиняться генеральному директору Елене Бехтиной. В его
|13.09.2024
|
Четверть пользователей «Делимобиля» в 2024 г. стали ездить аккуратнее и улучшили рейтинг
азались в Москве, Казани, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делимобиль» реализует стратегию по повышению безопасности на дорогах и развитию
|26.08.2024
|
Каршеринг «Делимобиль» запускается в Пермском крае
рисутствия и уже третьим новым городом для компании в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делимобиль» предложит жителям и гостям Перми более 500 машин в категориях «Экон
|07.08.2024
|
«Делимобиль» запускает «Купимобиль» — платформу для продажи автомобилей с пробегом
а счет развития собственного парка и партнерских автомобилей. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Покупка машин, в том числе, оптовая, доступна как физическим, так и юридическим
|05.08.2024
|
«Авито Работа» и «Делимобиль»: спрос российских работодателей на специалистов в автомобильном бизнесе за год вырос на 17%
Эксперты «Авито Работы» и «Делимобиля» исследовали рынок труда для специалистов автомобильного бизнеса. По данным «Авито
|02.08.2024
|
«Делимобиль» за первое полугодие 2024 г. утроил выручку от каршеринга для бизнеса
есяцев 2024 г. по сравнению с первой половиной прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». B2B-направление включает корпоративный каршеринг, т.е. оплату каршеринга для сот
|11.07.2024
|
«Делимобиль» инвестирует в собственную СТО и ИТ-решений для обслуживания автопарка
снизить стоимость ремонта, а также повысить удовлетворённость пользователей. Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина сказала: «Делимобиль» активно расширяет автопарк, что позволяет нам
|31.05.2024
|
«Делимобиль» вышел в метавселенную для обучения правилам ПДД и пользования сервисом
чают промокоды со скидками на реальные поездки на каршеринге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Игровая локация выполнена в виде российского города, где можно взять авто и попр
|20.05.2024
|
«Делимобиль» автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения
дерацию и расширяет сценарии использования данных. Интеллектуальные решения, созданные дата-офисом «Делимобиля», применяются в нескольких областях, связанных с обработкой изображений, запрашива
|06.02.2024
|
«Делимобиль» вышел на биржу. Компания оценена в 46,6 миллиарда
ктов), чистая прибыль - 1,4 млрд руб. (15-кратный рост за год). Российский рынок каршеринга и доля «Делимобиля» на нем Российский рынок мобильности (без учета общественного транспорта) в 2022 г
|05.02.2024
|
«Делимобиль» вызвал бурный интерес на бирже. Компания заработает на IPO на треть больше, чем собиралась
«Делимобиль» увеличил объем предложения в рамках предстоящего IPO Каршеринговый сервис «Дел
|29.01.2024
|
«Делимобиль» привлечет на бирже 3 миллиарда
Параметры IPO «Делимобиль» Каршеринговый сервис «Делимобиль» объявил параметры предстоящего IPO (перв
|24.01.2024
|
«Делимобиль» выходит на биржу в ожидании больших перспектив каршеринга
5 тыс. (семь поездок в сутки). Сравнение расходов на таки, каршеринг и собственное авто По оценкам «Делимобиля», в среднем годовые расходы в Москве на использование каршеринга в эконом-классе с
|31.01.2022
|
Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга
ю лизингового периода клиент может выкупить данный актив в собственность. На июнь 2021 г. автопарк «Делимобиля» составлял 16,14 тыс. штук. Машины приобретаются компанией в лизинг. Задолженность
|26.01.2022
|
«Делимобиль» в лютые холода заблокировал автомобиль и едва не заморозил насмерть своих пассажиров
возможным, так что клиенты оказались под угрозой замерзнуть насмерть. «Мы взяли машину на сутки у “Делимобиля” и поехали в Ирбит. Что важно, весь путь входит в зону покрытия “Делимобиля
|15.12.2021
|
«Делимобиль» нашел новый путь на биржу
атели проекта Артем Сергеев (ему принадлежит 11,1% акций), Артур Меликян (4%) и бывший гендиректор «Делимобиля» Станислав Грошов (3%). Меликян также является руководителем правового департамент
|30.11.2021
|
«Делимобиль» потратил 150 миллионов на покупку автомоек и сервисов
рме Mikro Fund. Ей, через цепочку компаний Mikro Kapital Group и Mikro capital, владеет основатель «Делимобиля», итальянский инвестор Винченцо Трани (Vincenzo Trani). Весной 2021 г. в рамках по
|26.10.2021
|
«Делимобиль» подстраховал ВТБ от неудачных инвестиций
разницей между актуальным IRR и упомянутым «целевым значением». Владельцы и финансовые показатели «Делимобиля» Основным владельцем Delimobil Holdings является итальянец Винченцо Трани (Vincenz
Delimobil и организации, системы, технологии, персоны:
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 15 14
|Сергеев Артем 15 7
|Бехтина Елена 7 6
|Грошов Станислав 5 5
|Гусев Сергей 44 4
|Меликян Артур 4 4
|Крупнов Андрей 8 4
|Собянин Сергей 475 3
|Зимин Дмитрий 41 3
|Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 4 3
|Ишонин Артем 4 3
|Чачава Александр 115 2
|Сейдахметов Мухит 6 2
|Демин Иван 6 2
|Градов Алексей 2 2
|Зимин Борис 4 2
|Токарев Никита 7 2
|Савин Данила 2 2
|Садовин Владимир 7 2
|Азмуханов Ильдар 2 2
|Кузьмичев Артем 2 2
|Белотуркин Александр 2 2
|Азмуханов Ильнур 2 2
|Рязанов Антон 12 2
|Лобанов Михаил 14 1
|Осеевский Михаил 333 1
|Нуралиев Борис 294 1
|Натрусов Артем 312 1
|Солонин Сергей 109 1
|Шадаев Максут 1148 1
|Чаркин Евгений 314 1
|Добродеев Борис 97 1
|Абакумов Евгений 224 1
|Чернов Даниил 79 1
|Клепиков Алексей 120 1
|Дмитриев Кирилл 117 1
|Нестеров Алексей 170 1
|Малышев Сергей 99 1
|Кириенко Владимир 143 1
|Анохин Сергей 109 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.