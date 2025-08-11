Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга

Разделы

Делимобиль является сервисом каршеринга в России. Компания, открытая в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. В 2024 году сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи, предоставляя услуги каршеринга более чем 9,6 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 26,6 тыс. машин. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.08.2025 «Делимобиль» начинает работу в Краснодаре

ородом присутствия сервиса и третьей новой локацией в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». С 11 августа 2025 г. жителям и туристам региона доступны 300 автомобилей категор
02.06.2025 Совет директоров «Делимобиля» одобрил выкуп акций компании

рамках реализации долгосрочной программы мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Максимальный размер денежных средств одобренной советом директоров программы обр
29.05.2025 «Делимобиль» запустил календарь предварительного бронирования автомобилей с доставкой

ббаре в приложении. Уникальная возможность забронировать автомобиль каршеринга заранее появилась у «Делимобиля» в мае. Один из наиболее популярных сценариев использования каршеринга — долгосроч
21.05.2025 «Делимобиль» монетизирует собственные сервисные мощности и запускает «Делисервис»

в мае на базе собственной станции технического обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делисервис» предоставит автовладельцам широкий спектр качественных услуг для оп
19.05.2025 «Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка»

Новый руководитель «Делимобиль» Компания «Каршеринг Руссия» (торговая марка «Делимобиль») объявила об изме
17.04.2025 «Делимобиль» нарастил выручку от B2B-каршеринга и расширил линейку тарифов для бизнеса

знеса к альтернативным решениям вместо традиционного лизинга. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делимобиль» расширил линейку тарифов для долгосрочной аренды: теперь клиентам д
14.04.2025 Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом

Новый совладелец «Делимобиль» У каршерингового сервиса «Делимобиль» появился новый крупный акционер, Сог
11.04.2025 До Луны и обратно: теперь с «Делимобилем» можно посмотреть на звезды

моделей пользователей, временно получили название «Космолет». Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Водители смогут почувствовать, будто они управляют не просто машиной, а космичес
04.04.2025 Цифровые продукты «Делимобиля» вошли в реестр отечественного ПО

оизведена на основании поручения Минцифры от 21 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Внесение ПО «Делимобиля» в федеральный реестр отражает соответствие цифро
26.03.2025 «Делимобиль» запустил поездки по межгороду

нга «Делимобиль» сделал междугородние путешествия доступнее с новым тарифом Межгород. Пользователи «Делимобиля» смогут завершать аренду в другом городе без дополнительных комиссий. Стоимость по
11.03.2025 «Делимобиль» инвестирует в запуск собственного распределительного центра запчастей

м автозапчастей и компонентов для компании. Он будет интегрирован в общую сервисную инфраструктуру «Делимобиля», позволит повысит скорость, качество планового обслуживания и ремонта крупнейшего
05.03.2025 «Делимобиль» планирует в 2025 году увеличить до 4-5 тысяч продажи авто с пробегом

е время намерена открыть еще один шоу-рум в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В рамках бизнес-модели «Делимобиль» приобретает в свой парк новые машины, в сред
10.02.2025 200 автомобилей нового бренда WEY пополнили парк «Делимобиля»

иальных гибридных кроссоверов WEY. Автомобильный импортер ООО «Хавейл Мотор Рус» поставляет в парк «Делимобиля» 200 технологичных кроссоверов WEY 05 с гибридной силовой установкой, выполненной

04.02.2025 «Делимобиль» и благотворительный Фонд «Онкологика» стали партнерами

м возможность комфортно добираться до медицинских учреждений. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В рамках совместного проекта «Делимобиль» предоставит подопечным Фонда и их окру
16.01.2025 «Делимобиль» расширяет парк автомобилей Haval и становится авторизованным сервисным партнером бренда

асти обслуживания автомобилей из собственного парка компании. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Бренд Haval входит в число трех крупнейших китайских производителей в парке «
26.12.2024 «Делимобиль» запустил новый тариф с возможностью выкупа автомобиля

упить арендованный автомобиль сервиса в собственность. Предложение доступно в мобильном приложении «Делимобиля» для отобранных автомобилей с пробегом, которые дополнительно подготовлены к прода
23.12.2024 «Делимобиль» увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40 тыс. кв. метров

енных автосервисов полного цикла увеличилось до 15 в восьми городах, а площадь сервисных мощностей «Делимобиля» выросла до 40 тыс. кв. метров, что в два раза больше по сравнению с началом года.
09.12.2024 «Делимобиль» запускает продажи машин с пробегом в лизинг

пилотный проект по продаже машин с пробегом в лизинг. Услуга предоставляется финансовым партнером «Делимобиля» и доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России. Об
21.11.2024 «Делимобиль» запускает собственную рекламную платформу

л совместно с сервисом МТС Live, брендами Cordiant и Redmond. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Выделенное направление рекламной монетизации с ноября возглавил Виктор Чирков, к
15.11.2024 «Делимобиль» выяснил, насколько российские водители готовы к поездкам на китайских автомобилях

м на 30% представлено китайскими автомобилями разного класса. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В целом китайские автомобили занимают заметную долю на дорогах: по мнению четвер
05.11.2024 В Калининградской области планируют запустить пилотный проект полностью электрического каршеринга

втопроизводителя «Автотор» и сети зарядных станций АО «ТВЭЛ». Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В Калининграде генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина приняла уч
02.10.2024 Артем Ишонин назначен на позицию заместителя генерального директора по операциям «Делимобиля»

на должность заместителя генерального директора по операциям. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Артем усилит направление развития и автоматизации операций, что позволит повысит
23.09.2024 «Делимобиль» объявляет о назначении технического директора

ность CTO блока финансов в «Райффайзен Банке». В роли главы департамента информационных технологий «Делимобиля» Александр будет напрямую подчиняться генеральному директору Елене Бехтиной. В его
13.09.2024 Четверть пользователей «Делимобиля» в 2024 г. стали ездить аккуратнее и улучшили рейтинг

азались в Москве, Казани, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делимобиль» реализует стратегию по повышению безопасности на дорогах и развитию
26.08.2024 Каршеринг «Делимобиль» запускается в Пермском крае

рисутствия и уже третьим новым городом для компании в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делимобиль» предложит жителям и гостям Перми более 500 машин в категориях «Экон
07.08.2024 «Делимобиль» запускает «Купимобиль» — платформу для продажи автомобилей с пробегом

а счет развития собственного парка и партнерских автомобилей. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Покупка машин, в том числе, оптовая, доступна как физическим, так и юридическим

05.08.2024 «Авито Работа» и «Делимобиль»: спрос российских работодателей на специалистов в автомобильном бизнесе за год вырос на 17%

Эксперты «Авито Работы» и «Делимобиля» исследовали рынок труда для специалистов автомобильного бизнеса. По данным «Авито
02.08.2024 «Делимобиль» за первое полугодие 2024 г. утроил выручку от каршеринга для бизнеса

есяцев 2024 г. по сравнению с первой половиной прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». B2B-направление включает корпоративный каршеринг, т.е. оплату каршеринга для сот
11.07.2024 «Делимобиль» инвестирует в собственную СТО и ИТ-решений для обслуживания автопарка

снизить стоимость ремонта, а также повысить удовлетворённость пользователей. Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина сказала: «Делимобиль» активно расширяет автопарк, что позволяет нам
31.05.2024 «Делимобиль» вышел в метавселенную для обучения правилам ПДД и пользования сервисом

чают промокоды со скидками на реальные поездки на каршеринге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Игровая локация выполнена в виде российского города, где можно взять авто и попр
20.05.2024 «Делимобиль» автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения

дерацию и расширяет сценарии использования данных. Интеллектуальные решения, созданные дата-офисом «Делимобиля», применяются в нескольких областях, связанных с обработкой изображений, запрашива
06.02.2024 «Делимобиль» вышел на биржу. Компания оценена в 46,6 миллиарда

ктов), чистая прибыль - 1,4 млрд руб. (15-кратный рост за год). Российский рынок каршеринга и доля «Делимобиля» на нем Российский рынок мобильности (без учета общественного транспорта) в 2022 г
05.02.2024 «Делимобиль» вызвал бурный интерес на бирже. Компания заработает на IPO на треть больше, чем собиралась

«Делимобиль» увеличил объем предложения в рамках предстоящего IPO Каршеринговый сервис «Дел
29.01.2024 «Делимобиль» привлечет на бирже 3 миллиарда

Параметры IPO «Делимобиль» Каршеринговый сервис «Делимобиль» объявил параметры предстоящего IPO (перв
24.01.2024 «Делимобиль» выходит на биржу в ожидании больших перспектив каршеринга

5 тыс. (семь поездок в сутки). Сравнение расходов на таки, каршеринг и собственное авто По оценкам «Делимобиля», в среднем годовые расходы в Москве на использование каршеринга в эконом-классе с
31.01.2022 Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга

ю лизингового периода клиент может выкупить данный актив в собственность. На июнь 2021 г. автопарк «Делимобиля» составлял 16,14 тыс. штук. Машины приобретаются компанией в лизинг. Задолженность
26.01.2022 «Делимобиль» в лютые холода заблокировал автомобиль и едва не заморозил насмерть своих пассажиров

возможным, так что клиенты оказались под угрозой замерзнуть насмерть. «Мы взяли машину на сутки у “Делимобиля” и поехали в Ирбит. Что важно, весь путь входит в зону покрытия “Делимобиля
15.12.2021 «Делимобиль» нашел новый путь на биржу

атели проекта Артем Сергеев (ему принадлежит 11,1% акций), Артур Меликян (4%) и бывший гендиректор «Делимобиля» Станислав Грошов (3%). Меликян также является руководителем правового департамент
30.11.2021 «Делимобиль» потратил 150 миллионов на покупку автомоек и сервисов

рме Mikro Fund. Ей, через цепочку компаний Mikro Kapital Group и Mikro capital, владеет основатель «Делимобиля», итальянский инвестор Винченцо Трани (Vincenzo Trani). Весной 2021 г. в рамках по
26.10.2021 «Делимобиль» подстраховал ВТБ от неудачных инвестиций

разницей между актуальным IRR и упомянутым «целевым значением». Владельцы и финансовые показатели «Делимобиля» Основным владельцем Delimobil Holdings является итальянец Винченцо Трани (Vincenz

Публикаций - 95, упоминаний - 285

Delimobil и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8440 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 8
VK - Mail.ru Group 3533 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 6
Ростелеком 10311 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 6
Telegram Group 2576 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 5
Microsoft Corporation 25238 5
8992 4
Bright Box - Брайт бокс 21 3
Box inc - box.com - box.net 367 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 2
1С-Рарус 935 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 2
Minervasoft - Пантеон Ай 14 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
Meta Platforms - Facebook 4532 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 2
МегаФон 9906 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 250 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 241 1
Diasoft - Диасофт 1022 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 1
TrueConf - ТруКонф 428 1
Эвотор - Evotor 206 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 977 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
Adobe Systems 1571 1
PayPal 661 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 190 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 67 19
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 18
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 11
Mikro Fund - Mikro Kapital - Mikro Capital - Mikro SARL 10 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1302 7
Anytime - Оператор каршеринга 15 7
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 53 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1374 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1643 6
EY - Эрнст энд Янг 80 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - Nevsky Property Finance 5 5
BMW Group 465 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 4
Volkswagen Group - VW 300 4
Renault Groupe 164 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 4
Delimobil - SMM - Smart Mobility Management - СММ - Смарт Мобилити Менеджмент 4 4
Antares Capital Hungary 4 4
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Газпром нефть 670 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 3
Спортмастер - Sportmaster 191 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 3
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 3
Winterberg Group - Bryanston Group 4 3
Bryanston Resources 4 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 3
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 975 2
NanduQ - Qiwi 1004 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 137 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2731 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1484 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 683 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 93 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Администрация Краснодарского края 63 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 19
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 332 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13344 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5651 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17844 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4903 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7619 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5605 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 5
Data monetization - Монетизация данных 1836 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7415 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5266 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5871 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11324 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12350 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11575 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6913 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 7
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 7
Apple iOS 8243 7
Google Android 14686 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 4
KIA Rio Hatchback 22 4
Apple - App Store 3009 4
Remoto 9 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 3
Renault Kaptur 11 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 600 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 933 3
Volkswagen Polo 15 3
Sollers Atlant 5 3
Microsoft Azure 1460 3
Яндекс.Авто 46 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 2
НКТ - Р7-Офис 478 2
VK - My.Games 77 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 16 2
Atlassian - Confluence 154 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 2
1С:Аналитика 27 2
Geely Coolray - Geely Binyue 13 2
Delimobil - Делисервис 2 2
Chery Tiggo 31 2
Minervasoft - Minerva Knowledge - Minerva Learn 8 2
Новые облачные технологии - МойОфис 892 2
Microsoft Office 3954 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 1
Oracle Java - язык программирования 3331 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 804 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 15 14
Сергеев Артем 15 7
Бехтина Елена 7 6
Грошов Станислав 5 5
Гусев Сергей 44 4
Меликян Артур 4 4
Крупнов Андрей 8 4
Собянин Сергей 475 3
Зимин Дмитрий 41 3
Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 4 3
Ишонин Артем 4 3
Чачава Александр 115 2
Сейдахметов Мухит 6 2
Демин Иван 6 2
Градов Алексей 2 2
Зимин Борис 4 2
Токарев Никита 7 2
Савин Данила 2 2
Садовин Владимир 7 2
Азмуханов Ильдар 2 2
Кузьмичев Артем 2 2
Белотуркин Александр 2 2
Азмуханов Ильнур 2 2
Рязанов Антон 12 2
Лобанов Михаил 14 1
Осеевский Михаил 333 1
Нуралиев Борис 294 1
Натрусов Артем 312 1
Солонин Сергей 109 1
Шадаев Максут 1148 1
Чаркин Евгений 314 1
Добродеев Борис 97 1
Абакумов Евгений 224 1
Чернов Даниил 79 1
Клепиков Алексей 120 1
Дмитриев Кирилл 117 1
Нестеров Алексей 170 1
Малышев Сергей 99 1
Кириенко Владимир 143 1
Анохин Сергей 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 27
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 10
Европа 24638 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2418 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 8
Италия - Итальянская Республика 4429 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 6
Казахстан - Республика 5796 6
Венгрия 849 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 5
Люксембург Великое Герцогство 436 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 4
Беларусь - Белоруссия 6030 4
Россия - СФО - Новосибирск 4652 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 3
Чехия - Чешская Республика 1333 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 3
Кипр - Республика 579 3
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 3
Азия - Азиатский регион 5749 3
Южная Корея - Республика 6859 3
Франция - Французская Республика 7977 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2656 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 2
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 79 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 250 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 2
Япония 13550 2
США - Нью-Йорк 3151 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 36
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 20
Аренда 2584 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 18
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 12
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 9
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 7
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 6
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 5
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 424 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2495 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 4
Паспорт - Паспортные данные 2737 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 792 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
Forbes - Форбс 912 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 1
Ведомости 1238 1
РИА Новости 984 1
Times 648 1
FT - Financial Times 1259 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Wikipedia - Википедия 585 1
Frost & Sullivan 203 2
Автостат 44 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Spb Startup Day 2 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
День молодёжи - 27 июня 999 1
День без турникетов 8 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
1С:Проект года 28 1
