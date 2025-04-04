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Цифровые продукты «Делимобиля» вошли в реестр отечественного ПО

«Делимобиль» объявляет о включении программного обеспечения в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Реестровая запись №27336 произведена на основании поручения Минцифры от 21 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Внесение ПО «Делимобиля» в федеральный реестр отражает соответствие цифровых продуктов требованиям российского законодательства. Цифровые сервисы компании защищены и разрабатываются исключительно на территории России. Приложение «Делимобиля» создано внутренней командой оператора и поддерживается с помощью отечественного программного обеспечения. Компания планирует инвестировать дополнительно более 300 млн руб. в разработку собственных приложений для поддержания устойчивости цифровой инфраструктуры компании.

ИТ-подразделение «Делимобиля» ShareTech обладает технической экспертизой в вопросах проектирования, отладки и управления телематическими системами. Для управления автопарком и сервисными операциями в компании создана специальная цифровая платформа Guido. Собственная ИТ-разработка позволяет в автоматическом режиме управлять ключевыми процессами.

Кроме того, «Делимобиль» продолжает развитие ИТ-платформы для автоматизации операционных процессов — Operation Tech. Проект позволяет повысить прозрачность управления автопарком, точнее анализировать состояние автомобилей и планировать сервисное обслуживание, что приводит к росту операционной эффективности.

Технический директор «Делимобиля» Александр Белотуркин: «Каршеринг — это сложный сервис, требующий надежной инфраструктуры. В «Делимобиле» мы создаем такую инфраструктуру силами нашей команды, которая обладает широкой экспертизой. Внесение нашего приложения в реестр российского ПО подтверждает правильность нашего курса на развитие внутренней разработки и независимости цифровой платформы. Это доказывает надежность и автономность всех компонентов нашего сервиса, которые созданы и поддерживаются нашими собственными силами. Наша команда смогла создать высокотехнологичный и эффективный продукт, который полностью соответствует требованиям российского законодательства и стандартам качества. Подобный успех подчеркивает цифровое лидерство «Делимобиля» на рынке каршеринга и укрепляет доверие пользователей и партнеров. Мы продолжим совершенствовать сервис, чтобы оставаться лидером отрасли».

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