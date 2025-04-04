Получите все материалы CNews по ключевому слову
Белотуркин Александр
|04.04.2025
|Цифровые продукты «Делимобиля» вошли в реестр отечественного ПО 1
|23.09.2024
|«Делимобиль» объявляет о назначении технического директора 2
Белотуркин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 75 1
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
|Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
|Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
|Савин Данила 2 1
|Бехтина Елена 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351082, в очереди разбора - 760758.
Создано именных указателей - 172260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.