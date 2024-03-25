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Цифровая стратегия ИТ-стратегия Стратегия ИТ генеральный план использования информационных технологий Цифровая устойчивость


 

 

"От стратегии к результату: как заложить фундамент успеха ИТ-проектов через цели компании" Александр Долгов, Заместитель генерального директора по информационным технологиям, Первая грузовая компания,  Александр Семенов, Генеральный директор, ГК КОРУС Консалтинг, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

УПОМИНАНИЯ


25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию

Новые задачи ИТ-стратегии «Стратегия — это определение точки, в которую мы должны прийти. Многие годы мы н
05.03.2024 Защита критической инфраструктуры от «Ростелеком-ЦОД» на конференции «Цифровая стратегия 2024»

5 марта 2024 г. на конференции «Цифровая стратегия 2024» «Ростелеком-ЦОД» представит продукт «Облако КИИ». С ростом ИБ-угроз для государственных, промышленных и финансовых организаций, особенно остро встал вопрос о реализации
05.03.2024 Цифровая стратегия 2024

Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к этой задаче добавилось импортозамещение, которое постепенно трансформировалось из простой замены реше
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э
13.09.2023 Никита Кардашин, Naumen: ИТ-стратегия — это не реагирование на инциденты, а продолжение стратегии бизнеса

подстегнуло потребность в повышении уровня зрелости ИТ-менеджмента. CNews: Если говорить про выбор ИТ-стратегии, существует же не только стратегия 360. Как сделать выбор? Никита Кардашин: Здес
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто

недрения CRM и система корпоративных коммуникаций. В группе компаний «Агат» задумались об изменении ИТ-стратегии в 2014 г. на фоне роста цен на западные ИТ-решения и повышения риска ограничения
28.02.2023 Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия российского бизнеса

Импортозамещение 一 основной тренд новых ИТ-стратегий, которые пересмотрены в марте-апреле 2022 года под давлением санкций, остановки

21.02.2023 «Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса»

ми выделенной DevOps-команды. Okmeter — преднастроенный мониторинг инфраструктуры, доступный как on-premise или подключаемый облачный сервис. На конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» директор по развитию бизнеса «Фланта» Дмитрий Юдин расскажет о российской DevOps-платформе для поддержки инфраструктуры высоконагруженных веб-приложений Deckho
08.07.2022 Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях

России. В отчетный период этот показатель ее деятельности составил 743 млрд руб. Ключевые подходы к ИТ-стратегии Описывая подходы к решению описанной выше проблемы, Гимранов выделил несколько к
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний

итель департамента технологического консалтинга SberCloud, уверен, что кроме традиционной бизнес- и ИТ-стратегии, необходима Облачная стратегия. Отказаться от ее разработки можно лишь тогда, ко
16.03.2021 ИТ-стратегия 2021

Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта

приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «ИТ-стратегия 2021», которая состоится 16 марта 2021 г. Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта

Онлайн-конференция CNews Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта

приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «ИТ-стратегия 2021», которая состоится 16 марта 2021 г. Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев
28.12.2020 Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Облака стали основой цифровой устойчивости бизнеса

кам не только мигрировать в облако, но и развивать гибридную инфраструктуру в соответствии со своей ИТ-стратегией. CNews: Какими были основные тренды потребления облачных услуг в 2020 году? Евг
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта

приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «ИТ-стратегия 2021», которая состоится 16 марта 2021 г. Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев
18.12.2020 Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году

нализа бизнес-процессов, завершила исследование «Как изменились бизнес-процессы российских компаний в 2020 году». По его результатам оказалось, что в течение года 57% компаний были вынуждены изменить ИТ-стратегию. 65% респондентов отметили, что целью большинства инновационных проектов в 2021 г. станет повышение эффективности бизнеса, а 51% подчеркнули важность привлечения новых клиентов и у
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
24.10.2019 Андрей Гущин, CUSTIS -

Проекты цифровизации требуют глубокого погружения в ИТ-стратегию госзаказчика

время? Андрей Гущин: Во-первых, ИТ-блок в государственных организациях стал более зрелым и автономным. Сейчас это департаменты с развитыми технологиями и инфраструктурой. Эти подразделения определяют ИТ-стратегии ведомств и представляют интересы организаций на рынке. Если раньше ИТ-подрядчики напрямую взаимодействовали с функциональными заказчиками, то сейчас их главным агентом в коммуникац
10.10.2019 Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год

В рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 член правления банка «Открытие» Сергей Русанов рассказал об ИТ-стратегии банка на 2020 год. Она призвана обеспечить решение главной стратегической задачи развития бизнеса: банк «Открытие» намерен войти в топ-5 крупнейших российских кредитных организаций
04.06.2019 Comindware представила обзор глобальных трендов ИТ-стратегии в открытом доступе

е ассоциации BPM-профессионалов России и независимых экспертов подготовили обзор глобальных трендов ИТ-стратегии. Скачать обзор можно бесплатно на сайте компании Comindware. Ключевые выводы на

01.04.2019 ИТ-стратегия в условиях цифровизации становится атавизмом

Автоматизация направлена на изменение бизнес-процессов, а цифровизация – на изменение бизнеса и появление у него новых возможностей. «В таких условиях ИТ-стратегия по сути исчезает, – начал свое выступление Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ. – Мы точно не знаем, куда мы идем. И можем двигаться небол
19.03.2019 ИТ-стратегия 2019

ес-эффект. • Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? • Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? • Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? •

05.03.2019 Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта

бизнес-эффект. Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? Как

21.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта

бизнес-эффект. Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? Как

13.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта

бизнес-эффект. Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? Как

06.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта

бизнес-эффект. Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? Как

12.11.2018 Какую ИТ-стратегию выбирает Росбанк и группа Societe Generale в России

та, о ключевых ИТ-проектах, реализованных за прошедший год Денис Сотин: Наше развитие базируется на ИТ-стратегии, которую мы определили в середине 2015 года, и каждый год актуализируем. В этом


Публикаций - 1001, упоминаний - 1358

Цифровая стратегия и организации, системы, технологии, персоны:

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SAP SE 5348 117
Microsoft Corporation 24915 115
IBM - International Business Machines Corp 9481 109
Oracle Corporation 6767 105
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13383 71
Корус Консалтинг ГК 1268 59
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 564 57
МегаФон 9387 47
Neoflex - Неофлекс 238 47
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 343 47
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2141 45
Dell EMC 5054 43
Directum - Директум 1135 41
Ред Софт - Red Soft 833 40
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 140 40
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 54 40
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 40
HP Inc. 5722 38
Крок - Croc 1787 38
Diasoft - Диасофт 944 37
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2193 36
Cisco Systems 5165 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 33
InfoWatch - Инфовотч 1051 32
Ростелеком 10003 30
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5069 28
Softline - Софтлайн 3026 28
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 28
Gelarm - Геларм 37 28
Yandex - Яндекс 7865 27
Google LLC 11999 27
Broadcom - VMware 2412 26
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 289 26
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 24
Luxms 89 24
Citrix Systems 824 23
Rimini Street 77 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 136
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7742 113
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 95
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 80
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 78
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 337 78
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 69
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 489 68
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 66
РЖД - Российские железные дороги 1947 60
Лента - Сеть розничной торговли 2166 58
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1083 55
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 54
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 52
МКБ - Московский кредитный банк 584 52
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 50
Почта России ПАО 2177 49
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 84 45
Альфа-Банк 1804 43
Силовые машины 125 41
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 40
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 86 40
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 148 40
Шереметьево Хэндлинг 48 40
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2549 39
НСПК - Национальная система платежных карт 862 39
Русагро Группа Компаний 302 39
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 37
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 524 36
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 34
Сургутнефтегаз - СНГ 273 34
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 33
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 33
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Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 32
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Дом.РФ АКБ - Российский капитал 529 32
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IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 824
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32271 416
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53726 411
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21160 350
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22046 285
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29465 226
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10806 210
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16361 192
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6932 190
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5587 181
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11490 176
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30788 170
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3367 161
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6981 150
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4952 150
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7170 148
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9737 147
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15487 142
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12938 142
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4542 123
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10662 114
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11960 110
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21267 110
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7796 105
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11841 101
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13004 101
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14146 96
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13050 95
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6386 94
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4325 93
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12443 93
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25047 91
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13964 86
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11678 80
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12479 77
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2286 77
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3233 76
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2108 74
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5827 73
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8455 73
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 219 44
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 113 42
БИС - ITQuick - Jumse 50 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5511 39
Linux OS 10319 37
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 29
UseTech - UseBus 29 28
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 466 28
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 896 24
Luxms BI 87 24
Microsoft Office 3842 23
Microsoft Windows 15993 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1363 21
Google Android 14353 20
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 20
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1459 20
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1405 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2339 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1833 17
Microsoft Azure 1434 16
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3348 16
Microsoft Dynamics 1179 15
Microsoft Windows 2000 8664 15
1С:ERP Управление предприятием 633 14
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 14
Microsoft Exchange - MS Exchange 1737 14
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 13
NVision Барьер 684 13
Apple iOS 8011 12
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 729 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1471 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4772 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1023 11
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 11
Microsoft SQL Server - MS SQL 1685 11
Oracle Java - язык программирования 3174 10
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 722 10
Apple iPhone 6 4863 10
Натрусов Артем 295 132
Сотин Денис 216 91
Шадаев Максут 1063 78
Бурилов Андрей 117 75
Андрианов Павел 84 55
Семенов Александр 163 47
Гузовский Денис 79 47
Ульянов Николай 127 47
Меденцев Константин 98 46
Леонов Алексей 90 45
Тараторин Александр 58 44
Тятюшев Максим 133 43
Воронин Павел 152 42
Булгаков Кирилл 126 42
Александров Александр 83 42
Чурсин Дмитрий 72 42
Долгов Александр 44 42
Сологуб Денис 73 41
Карпов Роман 74 41
Албычев Александр 167 40
Евдокимов Игорь 61 40
Рустамов Рустам 459 40
Добровинский Александр 46 40
Климов Андрей 86 40
Сивцев Илья 160 40
Спирин Антон 84 40
Стоянов Алексей 52 40
Гаврилов Евгений 54 40
Маркова Светлана 43 40
Ульянычев Матвей 47 40
Сергеева Наталья 50 40
Сазонов Максим 40 40
Лукавенко Олег 46 40
Гуренков Михаил 41 40
фон Розен Александр 43 40
Сельдемиров Александр 55 40
Иванец Евгений 40 40
Фокин Валерий 48 38
Гимранов Ринат 124 34
Чаркин Евгений 299 33
Россия - РФ - Российская федерация 150398 791
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44463 319
Европа 24430 127
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 117
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52709 113
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 68
Казахстан - Республика 5678 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7801 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17583 35
Украина 7687 34
Германия - Федеративная Республика 12808 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13426 32
Европа Восточная 3110 30
Беларусь - Белоруссия 5869 23
Азия - Азиатский регион 5631 23
Земля - планета Солнечной системы 10487 22
Индия - Bharat 5564 20
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 19
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2579 19
Франция - Французская Республика 7914 18
Россия - СФО - Новосибирск 4469 18
Япония 13389 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3048 14
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 14
Ближний Восток 2991 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3071 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4022 12
Россия - УФО - Екатеринбург 4115 12
Россия - УФО - Тюменская область 1210 12
Россия - СФО - Омская область - Омск 1165 12
Россия - ЦФО - Ярославская область 890 12
Финляндия - Финляндская Республика 3632 12
Америка - Американский регион 2176 12
Турция - Турецкая республика 2431 11
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 492 11
Нидерланды 3566 11
Африка - Африканский регион 3525 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3356 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3159 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3244 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49597 444
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 419
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53040 350
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14293 287
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5624 270
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24983 245
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3032 233
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3256 192
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8029 177
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16828 139
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19424 134
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11346 132
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30505 120
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 94
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 84
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9297 76
Экономический эффект 1125 76
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8016 68
Энергетика - Energy - Energetically 5283 67
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2215 66
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6144 66
Страхование - Страховое дело - Insurance 6037 64
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2836 63
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5212 60
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7477 58
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 421 57
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1767 56
Кредитование - Сrediting - Заём 6901 54
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6320 52
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3019 51
Аудит - аудиторский услуги 2851 51
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8284 50
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5142 49
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1282 48
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6406 44
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10269 44
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5291 43
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2516 43
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4271 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6055 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 75
Открытые системы ИД 175 20
Forbes - Форбс 868 8
Intelligent Enterprise 27 8
Ведомости 1095 6
CNews TV 747 6
TAdviser - Центр выбора технологий 409 5
CNews - ZOOM.CNews 1850 4
InformationWeek 241 4
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 80 3
СК Пресс 17 3
CNews Журнал 166 3
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 2
Bloomberg 1330 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 2
ComNews - Медиа-бизнес 129 2
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 2
Silicon.com 364 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Wikipedia - Википедия 538 1
23ABC News 172 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2003 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
The Economist 47 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 110 1
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Silicon 486 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
CMS Magazine 19 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
N+1 - Издание 172 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 115 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
РИА Новости 951 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 315 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 199
Gartner - Гартнер 3576 70
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3330 59
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IDC - International Data Corporation 4922 45
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 16
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 735 15
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Forrester Research 825 8
CNews Рынок ИТ-услуг 167 8
Juniper Research 534 5
Vanson Bourne 49 5
BCG - Boston Consulting Group 109 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 342 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 141 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 137 4
IBM Research 108 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
Fortune Global 500 286 2
Fortune Global 100 141 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 2
Forrester Wave 45 1
ZK Research 8 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
Forbes Insights 18 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
IDC Financial Insights 10 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
Moody's Investors Service 136 1
IDC CEMA 8 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 395 16
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 900 16
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1174 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1578 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 373 10
РАН - Российская академия наук 1943 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 558 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1018 6
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 248 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 131 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 3
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 188 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 35 3
University of Rochester - Рочестерский университет 57 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 71 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 229 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 89 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 92 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 55 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 126 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 262 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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