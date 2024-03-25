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Цифровая стратегия ИТ-стратегия Стратегия ИТ генеральный план использования информационных технологий Цифровая устойчивость
- Цифровая трансформация - Digital Transformation
- CNews ИТ-стратегия
"От стратегии к результату: как заложить фундамент успеха ИТ-проектов через цели компании" Александр Долгов, Заместитель генерального директора по информационным технологиям, Первая грузовая компания, Александр Семенов, Генеральный директор, ГК КОРУС Консалтинг, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
УПОМИНАНИЯ
|25.03.2024
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Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию
Новые задачи ИТ-стратегии «Стратегия — это определение точки, в которую мы должны прийти. Многие годы мы н
|05.03.2024
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Защита критической инфраструктуры от «Ростелеком-ЦОД» на конференции «Цифровая стратегия 2024»
5 марта 2024 г. на конференции «Цифровая стратегия 2024» «Ростелеком-ЦОД» представит продукт «Облако КИИ». С ростом ИБ-угроз для государственных, промышленных и финансовых организаций, особенно остро встал вопрос о реализации
|05.03.2024
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Цифровая стратегия 2024
Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к этой задаче добавилось импортозамещение, которое постепенно трансформировалось из простой замены реше
|27.02.2024
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Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта
т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э
|19.02.2024
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Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта
т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э
|12.02.2024
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Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта
т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э
|31.01.2024
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Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта
т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э
|16.01.2024
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Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта
т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э
|13.09.2023
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Никита Кардашин, Naumen: ИТ-стратегия — это не реагирование на инциденты, а продолжение стратегии бизнеса
подстегнуло потребность в повышении уровня зрелости ИТ-менеджмента. CNews: Если говорить про выбор ИТ-стратегии, существует же не только стратегия 360. Как сделать выбор? Никита Кардашин: Здес
|16.03.2023
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Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто
недрения CRM и система корпоративных коммуникаций. В группе компаний «Агат» задумались об изменении ИТ-стратегии в 2014 г. на фоне роста цен на западные ИТ-решения и повышения риска ограничения
|28.02.2023
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Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия российского бизнеса
Импортозамещение 一 основной тренд новых ИТ-стратегий, которые пересмотрены в марте-апреле 2022 года под давлением санкций, остановки
|21.02.2023
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«Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса»
ми выделенной DevOps-команды. Okmeter — преднастроенный мониторинг инфраструктуры, доступный как on-premise или подключаемый облачный сервис. На конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» директор по развитию бизнеса «Фланта» Дмитрий Юдин расскажет о российской DevOps-платформе для поддержки инфраструктуры высоконагруженных веб-приложений Deckho
|08.07.2022
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Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях
России. В отчетный период этот показатель ее деятельности составил 743 млрд руб. Ключевые подходы к ИТ-стратегии Описывая подходы к решению описанной выше проблемы, Гимранов выделил несколько к
|30.03.2021
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Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний
итель департамента технологического консалтинга SberCloud, уверен, что кроме традиционной бизнес- и ИТ-стратегии, необходима Облачная стратегия. Отказаться от ее разработки можно лишь тогда, ко
|16.03.2021
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ИТ-стратегия 2021
Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев
|09.03.2021
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ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта
приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «ИТ-стратегия 2021», которая состоится 16 марта 2021 г. Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев
|10.02.2021
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CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта
Онлайн-конференция CNews Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев
|28.01.2021
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ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта
приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «ИТ-стратегия 2021», которая состоится 16 марта 2021 г. Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев
|28.12.2020
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Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Облака стали основой цифровой устойчивости бизнеса
кам не только мигрировать в облако, но и развивать гибридную инфраструктуру в соответствии со своей ИТ-стратегией. CNews: Какими были основные тренды потребления облачных услуг в 2020 году? Евг
|22.12.2020
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ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта
приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «ИТ-стратегия 2021», которая состоится 16 марта 2021 г. Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев
|18.12.2020
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Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году
нализа бизнес-процессов, завершила исследование «Как изменились бизнес-процессы российских компаний в 2020 году». По его результатам оказалось, что в течение года 57% компаний были вынуждены изменить ИТ-стратегию. 65% респондентов отметили, что целью большинства инновационных проектов в 2021 г. станет повышение эффективности бизнеса, а 51% подчеркнули важность привлечения новых клиентов и у
|10.03.2020
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Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
|04.03.2020
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Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
|19.02.2020
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Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
|12.02.2020
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Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
|05.02.2020
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Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
|23.01.2020
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Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
|17.01.2020
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Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
|12.12.2019
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Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
|05.12.2019
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Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови
|24.10.2019
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Андрей Гущин, CUSTIS -
Проекты цифровизации требуют глубокого погружения в ИТ-стратегию госзаказчика
время? Андрей Гущин: Во-первых, ИТ-блок в государственных организациях стал более зрелым и автономным. Сейчас это департаменты с развитыми технологиями и инфраструктурой. Эти подразделения определяют ИТ-стратегии ведомств и представляют интересы организаций на рынке. Если раньше ИТ-подрядчики напрямую взаимодействовали с функциональными заказчиками, то сейчас их главным агентом в коммуникац
|10.10.2019
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Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год
В рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 член правления банка «Открытие» Сергей Русанов рассказал об ИТ-стратегии банка на 2020 год. Она призвана обеспечить решение главной стратегической задачи развития бизнеса: банк «Открытие» намерен войти в топ-5 крупнейших российских кредитных организаций
|04.06.2019
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Comindware представила обзор глобальных трендов ИТ-стратегии в открытом доступе
е ассоциации BPM-профессионалов России и независимых экспертов подготовили обзор глобальных трендов ИТ-стратегии. Скачать обзор можно бесплатно на сайте компании Comindware. Ключевые выводы на
|01.04.2019
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ИТ-стратегия в условиях цифровизации становится атавизмом
Автоматизация направлена на изменение бизнес-процессов, а цифровизация – на изменение бизнеса и появление у него новых возможностей. «В таких условиях ИТ-стратегия по сути исчезает, – начал свое выступление Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ. – Мы точно не знаем, куда мы идем. И можем двигаться небол
|19.03.2019
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ИТ-стратегия 2019
ес-эффект. • Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? • Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? • Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? •
|05.03.2019
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Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта
бизнес-эффект. Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? Как
|21.02.2019
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Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта
бизнес-эффект. Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? Как
|13.02.2019
|
Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта
бизнес-эффект. Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? Как
|06.02.2019
|
Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта
бизнес-эффект. Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? Как
|12.11.2018
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Какую ИТ-стратегию выбирает Росбанк и группа Societe Generale в России
та, о ключевых ИТ-проектах, реализованных за прошедший год Денис Сотин: Наше развитие базируется на ИТ-стратегии, которую мы определили в середине 2015 года, и каждый год актуализируем. В этом
Цифровая стратегия и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 295 132
|Сотин Денис 216 91
|Шадаев Максут 1063 78
|Бурилов Андрей 117 75
|Андрианов Павел 84 55
|Семенов Александр 163 47
|Гузовский Денис 79 47
|Ульянов Николай 127 47
|Меденцев Константин 98 46
|Леонов Алексей 90 45
|Тараторин Александр 58 44
|Тятюшев Максим 133 43
|Воронин Павел 152 42
|Булгаков Кирилл 126 42
|Александров Александр 83 42
|Чурсин Дмитрий 72 42
|Долгов Александр 44 42
|Сологуб Денис 73 41
|Карпов Роман 74 41
|Албычев Александр 167 40
|Евдокимов Игорь 61 40
|Рустамов Рустам 459 40
|Добровинский Александр 46 40
|Климов Андрей 86 40
|Сивцев Илья 160 40
|Спирин Антон 84 40
|Стоянов Алексей 52 40
|Гаврилов Евгений 54 40
|Маркова Светлана 43 40
|Ульянычев Матвей 47 40
|Сергеева Наталья 50 40
|Сазонов Максим 40 40
|Лукавенко Олег 46 40
|Гуренков Михаил 41 40
|фон Розен Александр 43 40
|Сельдемиров Александр 55 40
|Иванец Евгений 40 40
|Фокин Валерий 48 38
|Гимранов Ринат 124 34
|Чаркин Евгений 299 33
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