Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию Новые задачи ИТ-стратегии «Стратегия — это определение точки, в которую мы должны прийти. Многие годы мы н

Защита критической инфраструктуры от «Ростелеком-ЦОД» на конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. на конференции «Цифровая стратегия 2024» «Ростелеком-ЦОД» представит продукт «Облако КИИ». С ростом ИБ-угроз для государственных, промышленных и финансовых организаций, особенно остро встал вопрос о реализации

Цифровая стратегия 2024 Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к этой задаче добавилось импортозамещение, которое постепенно трансформировалось из простой замены реше

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта т вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г. Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к э

Никита Кардашин, Naumen: ИТ-стратегия — это не реагирование на инциденты, а продолжение стратегии бизнеса подстегнуло потребность в повышении уровня зрелости ИТ-менеджмента. CNews: Если говорить про выбор ИТ-стратегии, существует же не только стратегия 360. Как сделать выбор? Никита Кардашин: Здес

Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто недрения CRM и система корпоративных коммуникаций. В группе компаний «Агат» задумались об изменении ИТ-стратегии в 2014 г. на фоне роста цен на западные ИТ-решения и повышения риска ограничения

Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия российского бизнеса Импортозамещение 一 основной тренд новых ИТ-стратегий, которые пересмотрены в марте-апреле 2022 года под давлением санкций, остановки

«Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» ми выделенной DevOps-команды. Okmeter — преднастроенный мониторинг инфраструктуры, доступный как on-premise или подключаемый облачный сервис. На конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» директор по развитию бизнеса «Фланта» Дмитрий Юдин расскажет о российской DevOps-платформе для поддержки инфраструктуры высоконагруженных веб-приложений Deckho

Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях России. В отчетный период этот показатель ее деятельности составил 743 млрд руб. Ключевые подходы к ИТ-стратегии Описывая подходы к решению описанной выше проблемы, Гимранов выделил несколько к

Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний итель департамента технологического консалтинга SberCloud, уверен, что кроме традиционной бизнес- и ИТ-стратегии, необходима Облачная стратегия. Отказаться от ее разработки можно лишь тогда, ко

ИТ-стратегия 2021 Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «ИТ-стратегия 2021», которая состоится 16 марта 2021 г. Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев

CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта Онлайн-конференция CNews Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «ИТ-стратегия 2021», которая состоится 16 марта 2021 г. Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев

Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Облака стали основой цифровой устойчивости бизнеса кам не только мигрировать в облако, но и развивать гибридную инфраструктуру в соответствии со своей ИТ-стратегией. CNews: Какими были основные тренды потребления облачных услуг в 2020 году? Евг

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «ИТ-стратегия 2021», которая состоится 16 марта 2021 г. Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически нев

Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году нализа бизнес-процессов, завершила исследование «Как изменились бизнес-процессы российских компаний в 2020 году». По его результатам оказалось, что в течение года 57% компаний были вынуждены изменить ИТ-стратегию. 65% респондентов отметили, что целью большинства инновационных проектов в 2021 г. станет повышение эффективности бизнеса, а 51% подчеркнули важность привлечения новых клиентов и у

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта тов и взаимодействия с пользователем. Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифрови

Андрей Гущин, CUSTIS - Проекты цифровизации требуют глубокого погружения в ИТ-стратегию госзаказчика время? Андрей Гущин: Во-первых, ИТ-блок в государственных организациях стал более зрелым и автономным. Сейчас это департаменты с развитыми технологиями и инфраструктурой. Эти подразделения определяют ИТ-стратегии ведомств и представляют интересы организаций на рынке. Если раньше ИТ-подрядчики напрямую взаимодействовали с функциональными заказчиками, то сейчас их главным агентом в коммуникац

Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год В рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 член правления банка «Открытие» Сергей Русанов рассказал об ИТ-стратегии банка на 2020 год. Она призвана обеспечить решение главной стратегической задачи развития бизнеса: банк «Открытие» намерен войти в топ-5 крупнейших российских кредитных организаций

Comindware представила обзор глобальных трендов ИТ-стратегии в открытом доступе е ассоциации BPM-профессионалов России и независимых экспертов подготовили обзор глобальных трендов ИТ-стратегии. Скачать обзор можно бесплатно на сайте компании Comindware. Ключевые выводы на

ИТ-стратегия в условиях цифровизации становится атавизмом Автоматизация направлена на изменение бизнес-процессов, а цифровизация – на изменение бизнеса и появление у него новых возможностей. «В таких условиях ИТ-стратегия по сути исчезает, – начал свое выступление Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ. – Мы точно не знаем, куда мы идем. И можем двигаться небол

ИТ-стратегия 2019 ес-эффект. • Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? • Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? • Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? •

Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта бизнес-эффект. Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? Как

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта бизнес-эффект. Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? Как

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта бизнес-эффект. Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? Как

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта бизнес-эффект. Что такое цифровизация для каждой конкретной компании? Какое отражение она находит в ИТ-стратегии? Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка? Как