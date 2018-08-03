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ЛДПР

СОБЫТИЯ


03.08.2018 Хакер украл миллионы с личных счетов вождей ЛДПР

Атака на ЛДПР Хакеры из группировки Lurk, вероятно, похитили свыше 124 млн руб. с банковских счетов членов ЛДПР, занимающих руководящие должности в партии. В результате деятельности банды киберпр
13.05.2011 Партии КПРФ и ЛДПР популярнее всех в соцсетях

на была основана в начале 2007 г. и насчитывает более 73 тыс. участников, говорится в отчете. Она же и самая большая и активная сейчас – в ней ведется почти полторы тысячи обсуждений. На втором месте ЛДПР – 31 тыс. участников. Далее идут «Справедливая Россия» (27 тыс.) и Партия народной свободы (почти 5 тыс. участников). Крупнейшая политическая партия страны, «Единая Россия», представлена в
28.09.2010 Сын Жириновского предложил отменить роуминг, операторы в шоке

Региональные сотовые операторы выступили с жесткой критикой идеи ЛДПР об отмене внутрисетевого роуминга в России. Напомним, что по инициативе Игоря Лебедева, главы думской фракции ЛДПР и сына партийного лидера Владимира Жириновского, либеральные демок
28.09.2010 АРОС: предложения ЛДПР по отмене межрегиональных роуминговых тарифов приведут к росту цен на связь

Законодательная инициатива депутатов ЛДПР, подготовивших для внесения в Госдуму законопроект «О внесении изменений в статью 54 ФЗ «О связи», предусматривающий унификацию оплаты пользования мобильным телефоном вне зависимости от ме
20.01.2006 ЛДПР: хакеров нужно сделать стукачами

ократической партии. - Хакерская атака – грозное оружие, которое можно применять не только для взлома банковских счетов или других противозаконных действий, но и во благо народа и государства. Мнение ЛДПР: хакеров следует широко привлекать для взлома сайтов протеррористической и экстремистской направленности и поощрять за подобную деятельность". "Для того чтобы государство было сильным, оно
19.01.2006 ЛДПР зовет хакеров на войну

ой партии. — Хакерская атака — грозное оружие, которое можно применять не только для взлома банковских счетов или других противозаконных действий, но и во благо народа и государства. Мнение ЛДПР — хакеров следует широко привлекать для взлома сайтов протеррористической и экстремистской направленности и поощрять за подобную деятельность». В недрах ЛДПР уже готовится соот
11.02.2002 Лидер ЛДПР призвал к введению абсолютного контроля за информационным пространством

икационными сетями, по мнению Владимира Жириновского, стала операция уничтожения Джохара Дудаева, когда "враг России был отслежен по сигналу действия спутникового телефона". В ходе выступления лидера ЛДПР приводилась и масса других примеров необходимости неограниченного доступа государства к любым каналам передачи голоса и данных. Подробнее об этом читайте в разделе "Главные новости дня" ..

Публикаций - 116, упоминаний - 117

ЛДПР и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 13
Yandex - Яндекс 9215 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Apple Inc 13154 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Google LLC 12688 9
VK - Mail.ru Group 3602 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Samsung Electronics 11064 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Ростелеком 10948 4
Microsoft Corporation 25775 4
9594 4
SAP SE 5601 3
Huawei 4675 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 2
Питерская группа связистов 441 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 2
NetApp - Network Appliance 667 2
X Corp - Twitter 2938 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Код Безопасности 812 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
АйТи 1519 1
HackerOne 38 1
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 1
Программный Продукт ГК 104 1
Автодория 44 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
ICL ГК - ICL Group 481 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Superjob - Суперджоб 858 3
Phoenix Zoo 3 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Резонанс НПП 407 2
Мосбизнесцентр 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Альфа-Групп 745 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 40 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Сотка Высоток 4 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Сколково ТФК - Таможенно-финансовая корпорация 5 1
Солидарность 0 1
Гарант-Инвест ФПК 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Таатта АБ 11 1
Sunomi Co 1 1
Центр-Сервис 7 1
Внуковские авиалинии 1 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 91
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 17
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 2
Союзное государство России и Белоруссии 56 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 33
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 32
Единая Россия - Политическая партия 321 30
Демократическая политическая партия США 122 5
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
Национальный союз организаций и операторов связи 5 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 18
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 11
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 11
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
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Оповещение и уведомление - Notification 5943 6
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 5
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ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 5
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте - ИИ- мошенничества 332 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 5
FreePik 1841 5
Apple iOS 8583 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Google Android 15243 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Apple - App Store 3109 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 48 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 2
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 82 2
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Шувалов Игорь 86 2
Раевский Алексей 77 2
Маевский Леонид 57 2
Старовойтова Александра 3 2
Лукашенко Александр 104 2
Исаев Андрей 24 2
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Григоренко Дмитрий 249 2
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Мизулина Елена 24 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 24
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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