Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЛДПР
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 91
ЛДПР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
|Связной ГК 883 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
|Металлинвестбанк 39 1
|AliExpress 275 1
|Qiwi 783 1
|Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
|Техносила 143 1
|Indesit 33 1
|Сотка Высоток 4 1
|Жигарев Сергей 15 8
|Путин Владимир 1828 8
|Никифоров Николай 1126 5
|Ющенко Александр 25 4
|Старовойтов Александр 13 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Лебедев Игорь 4 3
|Канаев Алексей 3 3
|Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 3
|Лугов Андрей 32 2
|Миронов Сергей 41 2
|Drantivy Raisa - Дрэнтиви Раиса 3 2
|Деньгин Вадим 14 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Старовойтова Александра 3 2
|Клишас Андрей 44 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Бокова Людмила 80 2
|Нилов Ярослав 2 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Бурков Александр 3 2
|Жириновский Владимир 10 2
|Лавров Олег 1 1
|Тараба Дмитрий 23 1
|Reda Julia - Реда Джулия 5 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 27 1
|Маринин Сергей 1 1
|Мельников Иван 2 1
|Покровский Иван 46 1
|Боярский Сергей 16 1
|Неверов Сергей 6 1
|Пайкин Борис 1 1
|Власов Василий 1 1
|Черкасов Кирилл 1 1
|Дивинский Игорь 3 1
|Шаккум Мартин 2 1
|Моляков Игорь 1 1
|Казанков Сергей 1 1
|Пиляев Иван 1 1
|CNews Analytics 1991 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765827, в очереди разбора - 669513.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765827, в очереди разбора - 669513.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru