Хакер украл миллионы с личных счетов вождей ЛДПР Атака на ЛДПР Хакеры из группировки Lurk, вероятно, похитили свыше 124 млн руб. с банковских счетов членов ЛДПР, занимающих руководящие должности в партии. В результате деятельности банды киберпр

Партии КПРФ и ЛДПР популярнее всех в соцсетях на была основана в начале 2007 г. и насчитывает более 73 тыс. участников, говорится в отчете. Она же и самая большая и активная сейчас – в ней ведется почти полторы тысячи обсуждений. На втором месте ЛДПР – 31 тыс. участников. Далее идут «Справедливая Россия» (27 тыс.) и Партия народной свободы (почти 5 тыс. участников). Крупнейшая политическая партия страны, «Единая Россия», представлена в

Сын Жириновского предложил отменить роуминг, операторы в шоке Региональные сотовые операторы выступили с жесткой критикой идеи ЛДПР об отмене внутрисетевого роуминга в России. Напомним, что по инициативе Игоря Лебедева, главы думской фракции ЛДПР и сына партийного лидера Владимира Жириновского, либеральные демок

АРОС: предложения ЛДПР по отмене межрегиональных роуминговых тарифов приведут к росту цен на связь Законодательная инициатива депутатов ЛДПР, подготовивших для внесения в Госдуму законопроект «О внесении изменений в статью 54 ФЗ «О связи», предусматривающий унификацию оплаты пользования мобильным телефоном вне зависимости от ме

ЛДПР: хакеров нужно сделать стукачами ократической партии. - Хакерская атака – грозное оружие, которое можно применять не только для взлома банковских счетов или других противозаконных действий, но и во благо народа и государства. Мнение ЛДПР: хакеров следует широко привлекать для взлома сайтов протеррористической и экстремистской направленности и поощрять за подобную деятельность". "Для того чтобы государство было сильным, оно

ЛДПР зовет хакеров на войну ой партии. — Хакерская атака — грозное оружие, которое можно применять не только для взлома банковских счетов или других противозаконных действий, но и во благо народа и государства. Мнение ЛДПР — хакеров следует широко привлекать для взлома сайтов протеррористической и экстремистской направленности и поощрять за подобную деятельность». В недрах ЛДПР уже готовится соот