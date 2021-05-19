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ЛДПР


19.05.2021 Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой 1
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
18.01.2021 Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
03.11.2020 Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов 1
21.10.2020 Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года 2
21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1
06.04.2020 В России запретят медленные iPhone 1
21.11.2019 Депутаты утвердили обязательную предустановку российского ПО на смартфоны 1
05.11.2019 В России запретят продажу смартфонов без отечественного ПО: Закон принят в первом чтении 1
30.10.2019 Медведев поручил придумать план, как российским интернетчикам победить иностранцев 1
28.10.2019 Правительство поддержало предустановку российского ПО на смартфоны 1
25.09.2019 Apple вернула самую скандальную функцию в самый популярный iPhone 1
12.09.2019 Госдума разгромила идею обязательной предустановки российского ПО на смартфоны 1
21.08.2019 Власти разрешат водителям не платить штрафы, если их не видно на портале госуслуг 1
19.07.2019 Депутаты запрещают в России продажу смартфонов, ПК и Smart-TV без российского ПО. Штрафы изменились в 10 раз 1
04.07.2019 Внесен закон о запрете смартфонов и ПК без предустановленного российского ПО. Нарушителям грозят миллионные штрафы 1
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» 1
09.04.2019 Депутаты разрешили вставлять сколько угодно рекламы в интернет-видео 1
25.03.2019 Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов 1
06.02.2019 Госдума напала на Apple за «тормознутые» iPhone 1
16.01.2019 Жена экс-министра связи избавилась от разработчика системы слежки за водителями 1
22.10.2018 Власти могут заблокировать «Яндекс.Новости» в России 1
03.08.2018 Хакер украл миллионы с личных счетов вождей ЛДПР 5
10.07.2018 Депутаты проголосовали за отмену роуминга в России 1
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
17.07.2017 Власти потребовали от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 отменить плату за роуминг в России 2
12.07.2017 Власти хотят ввести в России многомиллионные штрафы за неправильные посты в соцсетях 1
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 3
29.06.2017 Депутаты требуют отменить роуминг при поездках по России 1
14.06.2017 Депутаты начали гонения на мессенджеры в России 1
24.04.2017 Сын депутата Госдумы получил рекордный тюремный срок за хакерство 1
26.08.2016 Сыну депутата Госдумы грозит 34 года тюрьмы за хакерство и мошенничество 1
26.02.2016 Депутаты проголосовали за введение в России «налога на Google» 1
06.01.2016 Путин освобождает пользователей «Платона» от транспортного налога 1
24.02.2015 Штрафы за нарушение закона о персональных данных могут быть увеличены в 30 раз 1
12.12.2014 Google закрывает технический офис в России? 1

Публикаций - 69, упоминаний - 91

ЛДПР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7724 10
Google LLC 7161 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
Yandex - Яндекс 4101 6
VK - Mail.ru Group 2485 6
Samsung Electronics 5702 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Lurk - Хакерская группировка 12 1
Explay - Эксплей 165 1
Fly 123 1
Jabil - Джейбил 14 1
Prestigio 167 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
Автодория 37 1
Xiaomi 904 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МаксимаТелеком 102 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Webmoney 330 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
PayPal 441 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Panasonic 1158 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 1
Sony 2395 1
Базальт СПО 206 1
Canon 582 1
Xerox 519 1
Крок 1221 1
HP Inc. 2926 1
Intel Corporation 4192 1
LG Electronics 1865 1
Huawei 2732 1
Microsoft Corporation 11127 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Связной ГК 883 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Металлинвестбанк 39 1
AliExpress 275 1
Qiwi 783 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Техносила 143 1
Indesit 33 1
Сотка Высоток 4 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 15
Правительство РФ 2207 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Президент Российской Федерации 1441 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет по экологии и охране окружающей среды 1 1
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 3 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 5
Единая Россия - Политическая партия 176 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 6 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 5
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 5
VK - Mail.ru Одноклассники 858 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 3
Apple iPad 3263 2
Google Chrome - браузер 1118 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Google News 25 1
Yandex.Kit 16 1
Яндекс.Новости 29 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 10 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Apple macOS 930 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Linux OS 4267 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Samsung Galaxy Note 558 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Apple iPhone 2018 7 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Жигарев Сергей 15 8
Путин Владимир 1828 8
Никифоров Николай 1126 5
Ющенко Александр 25 4
Старовойтов Александр 13 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Лебедев Игорь 4 3
Канаев Алексей 3 3
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 3
Лугов Андрей 32 2
Миронов Сергей 41 2
Drantivy Raisa - Дрэнтиви Раиса 3 2
Деньгин Вадим 14 2
Шувалов Игорь 64 2
Старовойтова Александра 3 2
Клишас Андрей 44 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Бокова Людмила 80 2
Нилов Ярослав 2 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Бурков Александр 3 2
Жириновский Владимир 10 2
Лавров Олег 1 1
Тараба Дмитрий 23 1
Reda Julia - Реда Джулия 5 1
Дорохина Юлия 42 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 27 1
Маринин Сергей 1 1
Мельников Иван 2 1
Покровский Иван 46 1
Боярский Сергей 16 1
Неверов Сергей 6 1
Пайкин Борис 1 1
Власов Василий 1 1
Черкасов Кирилл 1 1
Дивинский Игорь 3 1
Шаккум Мартин 2 1
Моляков Игорь 1 1
Казанков Сергей 1 1
Пиляев Иван 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 7
Беларусь - Белоруссия 2095 6
Украина 3378 5
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Россия - Республика Крым 626 2
Италия - Итальянская Республика 1396 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Румыния 344 1
Германия - Лейпциг 29 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 1
Шотландия 51 1
Европа 3774 1
Греция - Греческая Республика 324 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Германия - Берлин 358 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Свердловская область 807 1
Финляндия - Финляндская Республика 819 1
Эстония - Эстонская Республика 418 1
Нидерланды 976 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Словения - Республика 111 1
Швеция - Королевство 757 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Польша - Республика 831 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 12
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Протокол о торговле услугами 1 1
Федеральное законодательство 254 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
NYT - The New York Times 509 3
РИА Новости 654 2
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
Российская газета 92 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
PhoneArena 68 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Business Insider 182 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Wikipedia - Википедия 278 1
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ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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