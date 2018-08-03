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ЛДПР
СОБЫТИЯ
|03.08.2018
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Хакер украл миллионы с личных счетов вождей ЛДПР
Атака на ЛДПР Хакеры из группировки Lurk, вероятно, похитили свыше 124 млн руб. с банковских счетов членов ЛДПР, занимающих руководящие должности в партии. В результате деятельности банды киберпр
|13.05.2011
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Партии КПРФ и ЛДПР популярнее всех в соцсетях
на была основана в начале 2007 г. и насчитывает более 73 тыс. участников, говорится в отчете. Она же и самая большая и активная сейчас – в ней ведется почти полторы тысячи обсуждений. На втором месте ЛДПР – 31 тыс. участников. Далее идут «Справедливая Россия» (27 тыс.) и Партия народной свободы (почти 5 тыс. участников). Крупнейшая политическая партия страны, «Единая Россия», представлена в
|28.09.2010
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Сын Жириновского предложил отменить роуминг, операторы в шоке
Региональные сотовые операторы выступили с жесткой критикой идеи ЛДПР об отмене внутрисетевого роуминга в России. Напомним, что по инициативе Игоря Лебедева, главы думской фракции ЛДПР и сына партийного лидера Владимира Жириновского, либеральные демок
|28.09.2010
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АРОС: предложения ЛДПР по отмене межрегиональных роуминговых тарифов приведут к росту цен на связь
Законодательная инициатива депутатов ЛДПР, подготовивших для внесения в Госдуму законопроект «О внесении изменений в статью 54 ФЗ «О связи», предусматривающий унификацию оплаты пользования мобильным телефоном вне зависимости от ме
|20.01.2006
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ЛДПР: хакеров нужно сделать стукачами
ократической партии. - Хакерская атака – грозное оружие, которое можно применять не только для взлома банковских счетов или других противозаконных действий, но и во благо народа и государства. Мнение ЛДПР: хакеров следует широко привлекать для взлома сайтов протеррористической и экстремистской направленности и поощрять за подобную деятельность". "Для того чтобы государство было сильным, оно
|19.01.2006
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ЛДПР зовет хакеров на войну
ой партии. — Хакерская атака — грозное оружие, которое можно применять не только для взлома банковских счетов или других противозаконных действий, но и во благо народа и государства. Мнение ЛДПР — хакеров следует широко привлекать для взлома сайтов протеррористической и экстремистской направленности и поощрять за подобную деятельность». В недрах ЛДПР уже готовится соот
|11.02.2002
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Лидер ЛДПР призвал к введению абсолютного контроля за информационным пространством
икационными сетями, по мнению Владимира Жириновского, стала операция уничтожения Джохара Дудаева, когда "враг России был отслежен по сигналу действия спутникового телефона". В ходе выступления лидера ЛДПР приводилась и масса других примеров необходимости неограниченного доступа государства к любым каналам передачи голоса и данных. Подробнее об этом читайте в разделе "Главные новости дня" ..
ЛДПР и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 16
|Жириновский Владимир 28 13
|Жигарев Сергей 17 12
|Нилов Ярослав 20 11
|Селезнев Валерий 11 8
|Селезнев Роман 9 7
|Миронов Сергей 64 6
|Лебедев Игорь 8 6
|Дегтярев Михаил 10 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Ющенко Александр 29 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Деньгин Вадим 16 5
|Чиндяскин Сергей 5 5
|Лугов Андрей 33 5
|Старовойтов Александр 13 4
|Свинцов Андрей 55 4
|Николаев Олег 17 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Матвиенко Валентина 117 3
|Голомолзин Анатолий 75 3
|Луговой Андрей 18 3
|Боярский Сергей 49 3
|Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 3
|Гутенёв Владимир 14 3
|Канаев Алексей 4 3
|Домбровский Юрий 62 3
|Селезнев Геннадий 7 3
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Шувалов Игорь 86 2
|Раевский Алексей 77 2
|Маевский Леонид 57 2
|Старовойтова Александра 3 2
|Лукашенко Александр 104 2
|Исаев Андрей 24 2
|Альшевских Андрей 6 2
|Григоренко Дмитрий 249 2
|Drantivy Raisa - Дрэнтиви Раиса 3 2
|Мизулина Елена 24 2
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