Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1

Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией 1

Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1

Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года 2

Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1

В России запретят медленные iPhone 1

Депутаты утвердили обязательную предустановку российского ПО на смартфоны 1

Правительство поддержало предустановку российского ПО на смартфоны 1

Apple вернула самую скандальную функцию в самый популярный iPhone 1

Госдума разгромила идею обязательной предустановки российского ПО на смартфоны 1

Хакер украл миллионы с личных счетов вождей ЛДПР 5

Депутаты проголосовали за отмену роуминга в России 1

Власти хотят ввести в России многомиллионные штрафы за неправильные посты в соцсетях 1

Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 3

Депутаты требуют отменить роуминг при поездках по России 1

Депутаты начали гонения на мессенджеры в России 1

Сын депутата Госдумы получил рекордный тюремный срок за хакерство 1

Сыну депутата Госдумы грозит 34 года тюрьмы за хакерство и мошенничество 1