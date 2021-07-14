Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.ru Капсула
умная колонка
Публикаций - 68, упоминаний - 104
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Артамонова Анна 182 4
|Петренко Михаил 3 3
|Ерёмин Вадим 7 2
|Крикалев Сергей 24 1
|Добродеев Борис 90 1
|Кульченко Роман 14 1
|Кульбацкий Анатолий 3 1
|Гагарина Полина 9 1
|Юрченко Евгений 131 1
|Круглов Александр 10 1
|Фивинцев Алексей 1 1
|Поликарпов Иван 6 1
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Нурмагомедов Хабиб 8 1
|Румянцева Ирина 3 1
|Жбанова Анастасия 3 1
|Самошкина Диана 28 1
|Гагарин Юрий 39 1
|Гуцериев Михаил 109 1
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|Wikipedia - Википедия 405 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10410 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2087 1
|CNews - ZOOM.CNews 1394 1
|GeekBrains 43 1
|VK All Cups 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru