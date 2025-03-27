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VK представила умную колонку «VK капсула мини» в новом розовом цвете Умная колонка «VK капсула мини» с голосовым помощником «Марусей» получит новый розовый цвет. Она поступит в про

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VK передала умные колонки в российские больницы Умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини» теперь установлены в детских отделениях 11 больниц по

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VK выпустила умную колонку «VK капсула» с «Марусей» в двух новых цветах на в приложениях для Android и iOS, в социальной сети «Вконтакте», умной колонке «VK капсула» и «VK капсула мини», в «Почте Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнеров. «Мы хотим, чтобы н

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«Маруся» включит лучшие подкасты «Вконтакте» на колонках Теперь на умных колонках «VK Капсула» и «VK Капсула мини» слушать подкасты стало еще удобнее – «Маруся» поможет найти интересующий подкас

«Почта Mail.ru» и чтение ленты «Вконтакте» стали доступны в умных колонках «VK капсула» и «VK капсула мини» «Почта Mail.ru» получила голосовое управление на умных колонках «VK капсула» и «VK капсула мини». Помимо этого, теперь на колонках пользователи смогут прослушивать свою ленту «

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Умная колонка «Капсула мини» от VK стала доступна в трех новых цветах Приобрести компактную умную колонку «Капсула мини» с голосовым помощником «Марусей» от VK теперь можно не только в черном и сером,