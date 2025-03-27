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VK Mail.ru Капсула умная колонка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.03.2025
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Умные колонки «VK Капсула» теперь могут воспроизводить звук из «VK Видео»
Чтобы колонка «VK Капсула» включила аудиодорожку из видео, достаточно произнести название или имя автора. «М
|12.12.2024
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Стартовали продажи новой флагманской умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей»
Абонентам «Ростелекома» доступна новая умная колонка «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Маруся». С ее помощью можно дистанционно управлять вс
|13.11.2024
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VK объявили о дате начала продаж умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей»
и освещенности, что позволяет автоматизировать различные сценарии умного дома. Владельцам колонки «VK Капсула Про» доступны все навыки голосового помощника «Маруси»: от управления музыкой и чт
|21.10.2024
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VK представила флагманскую умную колонку — «VK Капсула Про»
VK объявляет о старте предзаказа умной колонки «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Марусей». Колонка мощностью 65 Вт снабжена большим се
|05.08.2024
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VK планирует обновить линейку умных устройств — компания работает над новыми девайсами
В ближайшее время будет представлена флагманская колонка — «VK Капсула Про». «Новая умная колонка «VK Капсула Про» будет представлена в первой пол
|23.11.2023
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VK представит умную колонку «VK капсула нео» в желтом цвете с героями популярного анимационного сериала «Ми-ми-мишки»
с колонкой покупатели получат подписки на сервис «VK музыка» на три месяца и онлайн-кинотеатр Wink. VK капсула нео Взаимодействовать с колонкой помогает «Маруся». Ее навыками пользуются как взр
|10.11.2023
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Умные колонки VK теперь можно использовать как радионяню
робуждение ребенка — и даже наблюдать за сном малыша, находясь вне дома. Чтобы «VK капсула» или «VK капсула мини» превратилась в радионяню, достаточно в диалоге с «Марусей» написать или сказать
|07.11.2023
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Маруся от VK научилась звонить на умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини»
Владельцы умных колонок «VK капсула» и «VK капсула мини» получили возможность звонить на свои устройства с помо
|06.07.2023
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«Маруся» от VK научилась управлять Smart TV
Пользователи умных колонок «VK капсула» и «VK капсула мини» смогут управлять Smart TV с помощью голосовых команд.
|10.04.2023
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VK представила умную колонку «VK капсула мини» в новом розовом цвете
Умная колонка «VK капсула мини» с голосовым помощником «Марусей» получит новый розовый цвет. Она поступит в про
|12.12.2022
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VK открыла продажи новой умной колонки «VK капсула нео»
VK открыла продажи новой умной колонки «VK капсула нео». Купить умную колонку можно на официальном сайте, в розничных магазинах, а та
|08.12.2022
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VK передала умные колонки в российские больницы
Умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини» теперь установлены в детских отделениях 11 больниц по
|01.12.2022
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VK представляет новую умную колонку «VK капсула нео»
щили представители VK. Мощность звука «VK капсулы нео», как и у более старшей колонки в линейке VK «Капсулы мини» — 5 Вт. Новая колонка звучит глубоко и чисто – благодаря всенаправленному звуку
|24.10.2022
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VK выпустила умную колонку «VK капсула» с «Марусей» в двух новых цветах
на в приложениях для Android и iOS, в социальной сети «Вконтакте», умной колонке «VK капсула» и «VK капсула мини», в «Почте Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнеров. «Мы хотим, чтобы н
|05.10.2022
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Умные колонки VK можно объединять в стереопару для объемного звука
Пользователи двух умных колонок VK «Капсула мини» могут объединить их в стереопару с помощью голосового помощника «Маруся». Об эт
|12.07.2022
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«Маруся» включит лучшие подкасты «Вконтакте» на колонках
Теперь на умных колонках «VK Капсула» и «VK Капсула мини» слушать подкасты стало еще удобнее – «Маруся» поможет найти интересующий подкас
|30.06.2022
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«Почта Mail.ru» и чтение ленты «Вконтакте» стали доступны в умных колонках «VK капсула» и «VK капсула мини»
«Почта Mail.ru» получила голосовое управление на умных колонках «VK капсула» и «VK капсула мини». Помимо этого, теперь на колонках пользователи смогут прослушивать свою ленту «
|12.05.2022
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Умная колонка «Капсула» получила название «VK капсула»
умных колонок и голосового помощника. Теперь устройства компании носят названия «VK капсула» и «VK капсула мини», также изменились их логотипы. Об этом CNews сообщили представители VK. К назва
|24.11.2021
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Умная колонка «Капсула мини» от VK стала доступна в трех новых цветах
Приобрести компактную умную колонку «Капсула мини» с голосовым помощником «Марусей» от VK теперь можно не только в черном и сером,
|27.07.2021
|Россияне создали «капсулу времени» на блокчейне, чтобы передавать пароли потомкам
|29.06.2021
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Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами
Mail.ru Group представила умную колонку «Капсула мини» с часами. Благодаря встроенному голосовому помощнику «Марусе» новая модель умее
|10.11.2020
|AliExpress создал капсулу «Алибокс» для социального дистанцирования россиян. Фото
|22.04.2020
|Mail.ru открывает продажи умной колонки «Капсулы» с «Марусей». Цена
|29.01.2020
|Mail.ru Group запускает умную колонку. Цена
|01.11.2013
|Создана капсула для возврата с Марса
|22.07.2013
|В магазины Media Markt поступили в продажу капсулы Café Royal
|13.04.2011
|Экс-глава «Связьинвеста» купил космический корабль
|19.01.2011
|Таблетками внутри организма будут управлять с помощью магнита
|25.03.2009
|Исследован новый вид моторов на основе углеродных нанотрубок
|26.08.2008
|Капсула для путешествий
|25.09.2007
|Сегодня будет проведен европейский космический тросовый эксперимент
|06.10.2006
|Кольцевой ускоритель будет выводить спутники на орбиту
|06.10.2006
|Кольцевой ускоритель будет выводить спутники на орбиту
|24.04.2006
|"Космический лифт" свяжет Марс и Землю
|24.04.2006
|"Космический лифт" свяжет Марс и Землю
|16.01.2006
|Stardust: материя пояса Койпера уже на Земле
|16.01.2006
|Stardust: материя пояса Койпера уже на Земле
|23.09.2005
|Янки рвутся на Луну?
|23.09.2005
|Янки рвутся на Луну?
|25.04.2005
|Капсула с экипажем МКС-10 приземлилась в Казахстане
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|Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
|ЛДПР 116 1
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|Кульбацкий Анатолий 12 8
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|Санников Дмитрий 3 1
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|Заварухин Владимир 1 1
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|Баженова Наталья 9 1
|Ивашев Кирилл 4 1
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|Галактионова Инесса 129 1
|Решетин Олег 51 1
|Кириенко Владимир 149 1
|Исагулова Элина 35 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 480 1
|Известия ИД 798 1
|Sostav.ru - Состав.ру 7 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 1
|Ведомости 1539 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2518 1
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