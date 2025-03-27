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VK Mail.ru Капсула умная колонка

СОБЫТИЯ

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27.03.2025 Умные колонки «VK Капсула» теперь могут воспроизводить звук из «VK Видео»

Чтобы колонка «VK Капсула» включила аудиодорожку из видео, достаточно произнести название или имя автора. «М
12.12.2024 Стартовали продажи новой флагманской умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей»

Абонентам «Ростелекома» доступна новая умная колонка «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Маруся». С ее помощью можно дистанционно управлять вс
13.11.2024 VK объявили о дате начала продаж умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей»

и освещенности, что позволяет автоматизировать различные сценарии умного дома. Владельцам колонки «VK Капсула Про» доступны все навыки голосового помощника «Маруси»: от управления музыкой и чт
21.10.2024 VK представила флагманскую умную колонку — «VK Капсула Про»

VK объявляет о старте предзаказа умной колонки «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Марусей». Колонка мощностью 65 Вт снабжена большим се
05.08.2024 VK планирует обновить линейку умных устройств — компания работает над новыми девайсами

В ближайшее время будет представлена флагманская колонка — «VK Капсула Про». «Новая умная колонка «VK Капсула Про» будет представлена в первой пол
23.11.2023 VK представит умную колонку «VK капсула нео» в желтом цвете с героями популярного анимационного сериала «Ми-ми-мишки»

с колонкой покупатели получат подписки на сервис «VK музыка» на три месяца и онлайн-кинотеатр Wink. VK капсула нео Взаимодействовать с колонкой помогает «Маруся». Ее навыками пользуются как взр
10.11.2023 Умные колонки VK теперь можно использовать как радионяню

робуждение ребенка — и даже наблюдать за сном малыша, находясь вне дома. Чтобы «VK капсула» или «VK капсула мини» превратилась в радионяню, достаточно в диалоге с «Марусей» написать или сказать
07.11.2023 Маруся от VK научилась звонить на умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини»

Владельцы умных колонок «VK капсула» и «VK капсула мини» получили возможность звонить на свои устройства с помо
06.07.2023 «Маруся» от VK научилась управлять Smart TV

Пользователи умных колонок «VK капсула» и «VK капсула мини» смогут управлять Smart TV с помощью голосовых команд.

10.04.2023 VK представила умную колонку «VK капсула мини» в новом розовом цвете

Умная колонка «VK капсула мини» с голосовым помощником «Марусей» получит новый розовый цвет. Она поступит в про
12.12.2022 VK открыла продажи новой умной колонки «VK капсула нео»

VK открыла продажи новой умной колонки «VK капсула нео». Купить умную колонку можно на официальном сайте, в розничных магазинах, а та
08.12.2022 VK передала умные колонки в российские больницы

Умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини» теперь установлены в детских отделениях 11 больниц по

01.12.2022 VK представляет новую умную колонку «VK капсула нео»

щили представители VK. Мощность звука «VK капсулы нео», как и у более старшей колонки в линейке VK «Капсулы мини» — 5 Вт. Новая колонка звучит глубоко и чисто – благодаря всенаправленному звуку
24.10.2022 VK выпустила умную колонку «VK капсула» с «Марусей» в двух новых цветах

на в приложениях для Android и iOS, в социальной сети «Вконтакте», умной колонке «VK капсула» и «VK капсула мини», в «Почте Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнеров. «Мы хотим, чтобы н
05.10.2022 Умные колонки VK можно объединять в стереопару для объемного звука

Пользователи двух умных колонок VK «Капсула мини» могут объединить их в стереопару с помощью голосового помощника «Маруся». Об эт
12.07.2022 «Маруся» включит лучшие подкасты «Вконтакте» на колонках

Теперь на умных колонках «VK Капсула» и «VK Капсула мини» слушать подкасты стало еще удобнее – «Маруся» поможет найти интересующий подкас
30.06.2022 «Почта Mail.ru» и чтение ленты «Вконтакте» стали доступны в умных колонках «VK капсула» и «VK капсула мини»

«Почта Mail.ru» получила голосовое управление на умных колонках «VK капсула» и «VK капсула мини». Помимо этого, теперь на колонках пользователи смогут прослушивать свою ленту «
12.05.2022 Умная колонка «Капсула» получила название «VK капсула»

умных колонок и голосового помощника. Теперь устройства компании носят названия «VK капсула» и «VK капсула мини», также изменились их логотипы. Об этом CNews сообщили представители VK. К назва
24.11.2021 Умная колонка «Капсула мини» от VK стала доступна в трех новых цветах

Приобрести компактную умную колонку «Капсула мини» с голосовым помощником «Марусей» от VK теперь можно не только в черном и сером,
27.07.2021 Россияне создали «капсулу времени» на блокчейне, чтобы передавать пароли потомкам
29.06.2021 Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами

Mail.ru Group представила умную колонку «Капсула мини» с часами. Благодаря встроенному голосовому помощнику «Марусе» новая модель умее
10.11.2020 AliExpress создал капсулу «Алибокс» для социального дистанцирования россиян. Фото
22.04.2020 Mail.ru открывает продажи умной колонки «Капсулы» с «Марусей». Цена
29.01.2020 Mail.ru Group запускает умную колонку. Цена
01.11.2013 Создана капсула для возврата с Марса
22.07.2013 В магазины Media Markt поступили в продажу капсулы Café Royal
13.04.2011 Экс-глава «Связьинвеста» купил космический корабль
19.01.2011 Таблетками внутри организма будут управлять с помощью магнита
25.03.2009 Исследован новый вид моторов на основе углеродных нанотрубок
26.08.2008 Капсула для путешествий
25.09.2007 Сегодня будет проведен европейский космический тросовый эксперимент
06.10.2006 Кольцевой ускоритель будет выводить спутники на орбиту
06.10.2006 Кольцевой ускоритель будет выводить спутники на орбиту
24.04.2006 "Космический лифт" свяжет Марс и Землю
24.04.2006 "Космический лифт" свяжет Марс и Землю
16.01.2006 Stardust: материя пояса Койпера уже на Земле
16.01.2006 Stardust: материя пояса Койпера уже на Земле
23.09.2005 Янки рвутся на Луну?
23.09.2005 Янки рвутся на Луну?
25.04.2005 Капсула с экипажем МКС-10 приземлилась в Казахстане

Публикаций - 58, упоминаний - 137

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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54290 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Самокат - колёсное транспортное средство 553 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6291 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5184 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3231 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1318 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11792 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 408 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1950 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3827 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12472 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8176 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5697 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7120 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 635 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6644 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2794 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6112 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 886 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58670 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16416 2
Английский язык 7089 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7740 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6908 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3252 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2138 2
Зоология - наука о животных 2920 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2759 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11549 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1843 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5870 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7990 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 2
Известия ИД 798 1
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 1
Ведомости 1539 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2518 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 202 1
VK - Skillbox - Скилбокс 151 6
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 5
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
VK All Cups 18 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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