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VK
Mail.ru Капсула
умная колонка



14.07.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue
29.06.2021 Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами
10.11.2020 AliExpress создал капсулу «Алибокс» для социального дистанцирования россиян. Фото
22.04.2020 Mail.ru выпустила умную колонку. Цена
22.04.2020 Mail.ru открывает продажи умной колонки «Капсулы» с «Марусей». Цена
29.01.2020 Mail.ru Group запускает умную колонку. Цена
25.03.2009 Исследован новый вид моторов на основе углеродных нанотрубок

Публикаций - 68, упоминаний - 104

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2926 20
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1860 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7899 7
Yandex - Яндекс 4756 5
Redmond - Инновационные решения 61 5
Philips 1924 4
Xiaomi 1011 4
Rubetek 12 3
DeLonghi 22 2
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электротехника 7 2
Perenio IoT spol.s.r.o. 5 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 27 2
Valve Software 172 2
Apple Inc 10371 2
Microsoft Corporation 21996 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 2
ASBIS Prestigio 210 2
JBL 153 2
I-Free Just AI 12 1
Seiko Watch 2 1
Vitek - Голдер Электроникс 36 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1533 1
Deus Craft 4 1
Hiper 25 1
SkillFactory - Скилфэктори 10 1
Mubert 1 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 380 1
Digma 67 1
Ситилинк - Citilink 239 1
Amazon Inc - Amazon.com 2563 1
ELARI 20 1
Cinemood - МультиКубик 27 1
Ростелеком - Связьинвест 1697 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1051 1
Галактика - Корпорация 947 1
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Signify - Philips Lighting 21 1
Legrand 72 1
Skillbox - Скилбокс 33 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1602 5
AliExpress 300 4
О2О Delivery club 163 4
Krups 21 3
Nestle - Нестле 99 3
Ситимобил - Служба такси 124 3
McDonald’s - Макдоналдс 183 3
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 32 3
Связной ГК 1111 2
X5 Group - Перекресток 280 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 589 2
Nespresso 17 2
Самокат - сервис экспресс-доставки 26 2
Smeg 12 1
Braun 60 1
Раунд 86 1
Сбер - Кухня на районе 10 1
Miele - Миле 116 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 114 1
AliExpress Russia - AER 23 1
Лента - Сеть розничной торговли 425 1
О2О Холдинг 36 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 75 1
eBay Inc 1571 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5004 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3267 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 213 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30346 6
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 171 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6372 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 625 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8990 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5382 4
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 75 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6693 2
Кофемашина 25 2
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 49 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1772 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2888 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 560 2
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1827 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6114 1
Социальные сети - Соцсети 396 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 154 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2066 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 271 1
Масштабируемость - Scalability 1266 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4271 1
Наушники - Headphones 547 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 550 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 329 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 165 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 142 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 139 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 991 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 830 1
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 24 1
3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 88 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 738 1
Кофемолка 12 1
Бойлер 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7013 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4957 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 131 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4948 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 75 19
Apple iOS 6274 9
Google Android 11642 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 276 6
Яндекс.Станция Мини 21 6
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 56 5
VK Combo 19 4
VK - Mail.Ru Почта 189 4
VK - Mail.ru Atom - браузер 232 3
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 114 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2577 2
VK Pay - платежная платформа 29 2
VK Connect 21 2
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 5 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 263 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 279 2
VK - Mail.ru Облако 82 2
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 1
JBL Link Portable 5 1
Google Home - Умная колонка 42 1
ELARI SmartBeat 7 1
Just AI Aimylogic - Модульный NLU-конструктор для создания чат-ботов 4 1
Apple iTunes Store 1039 1
CUPS - Common Unix Printing System 15 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 120 1
Xiaomi Mi Fit 11 1
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 130 1
Apple HomePod 28 1
Intel Iris Pro 13 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 305 1
APC by Schneider Electric NetShelter - серия микроЦОДов 6 1
Apple iMovie 66 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 1
VK Donut 6 1
Apple - macOS Time Machine 49 1
ASBIS Prestigio SmartVoice 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
О2О Delivery club - Еда Вконтакте 4 1
Сбер - SberPortal 18 1
TP-Link TAPO 4 1
Артамонова Анна 182 4
Петренко Михаил 3 3
Ерёмин Вадим 7 2
Крикалев Сергей 24 1
Добродеев Борис 90 1
Кульченко Роман 14 1
Кульбацкий Анатолий 3 1
Гагарина Полина 9 1
Юрченко Евгений 131 1
Круглов Александр 10 1
Фивинцев Алексей 1 1
Поликарпов Иван 6 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Нурмагомедов Хабиб 8 1
Румянцева Ирина 3 1
Жбанова Анастасия 3 1
Самошкина Диана 28 1
Гагарин Юрий 39 1
Гуцериев Михаил 109 1
Россия - Российская федерация - РФ 100300 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 43407 13
Земля - планета Солнечной системы 6848 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12335 7
Солнечная система 2148 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31608 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12223 2
Юпитер - планета Солнечной системы 519 2
Казахстан - Республика 4285 2
Европа 9706 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1099 1
Пояс Койпера - область Солнечной системы 177 1
Сахара - пустыня 145 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1187 1
Того - Тоголезская Республика 7570 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 515 1
Танзания - Объединённая Республика 71 1
Луна 1169 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10726 1
Индия - Республика 4147 1
Япония 9418 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 448 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1474 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2921 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2448 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 689 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11893 1
Великобритания - Лондон 1951 1
Ближний Восток 2520 1
Африка - Африканский регион 2746 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12362 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 481 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1563 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 265 1
Транспорт 420 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 79 1
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Wikipedia - Википедия 405 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10410 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2087 1
CNews - ZOOM.CNews 1394 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 2
HFS Research 18 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
GeekBrains 43 1
VK All Cups 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 68194.
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