AliExpress создал капсулу «Алибокс» для социального дистанцирования россиян. Фото

Команда «AliExpress Россия» представила к распродаже «11.11» «Алибокс» — капсулу, которую можно установить в квартире как зону для изоляции и уединения.

Создание капсулы обусловлено ситуацией, с которой люди столкнулись в 2020 г.: многим не хватает дома своего личного пространства. Капсула позволит своему обладателю расслабиться, побыть наедине с самим собой или поработать, не покидая квартиры.

Капсульная кабина сделана из звукоизоляционных панелей и оснащена LED-освещением с датчиком присутствия, розетками, бесшумной вентиляцией, складным столом и мягким сиденьем. Вход в «Алибокс» можно настроить персонально под его владельца благодаря «умной ручке» — она работает по отпечатку пальца. Также в комплекте с боксом идет проектор-кубик от Cinemood для просмотра фильмов, VR-очки для погружения в виртуальную реальность, звуковой наушник, который разбудит, если голова опустится на 20 градусов, канцелярия с эко-карандашами, которые можно посадить и вырастить цветок, сейф на замке для хранения телефона, чтобы не отвлекаться на уведомления, рулон пузырчатой пленки для снятия стресса, массажер для ног и спины, плед в форме лаваша и подушка для дневного сна в сидячем положении.

Все эти предметы собраны из разных магазинов с AliExpress. «Алибокс» также включает в себя голосовой помощник «Маруся» со всей его функциональностью, а также медитативным плейлистом, который расслабит и перезагрузит, или «офисным» – со звуками печатающего принтера и звонком телефона для тех, кто скучает по офисной атмосфере. В «Алибоксе» предусмотрена мини-дверь для кота, чтобы у хозяина была возможность уединиться в капсуле вместе с любимым домашним питомцем.

Капсула «Алибокс»

«Кажется, многим из нас в этом году как раз не хватало такого пространства — только для тебя одного и со всем необходимым внутри. Для нас 11.11 — это главное событие года, и в качестве самого желанного приза распродажи мы решили создать особенный предмет, который точно пригодится дома и станет персональным телепортом внутри квартиры. Особенно актуально с наступлением зимы: закутываешься в плед-лавашик, включаешь на проекторе любимый фильм, сбоку тепло светит красный неон, внешний шум до тебя не доходит. Хотелось бы доставить этот бокс в каждую российскую квартиру», — сказала Анастасия Жбанова, вице-президент по коммуникациям «AliExpress Россия».

Три «Алибокса» разыграют во время главной распродажи AliExpress «11.11», которая пройдет с 11 по 13 ноября 2020 г. Команда AliExpress доставит капсулу на дом трем победителям из любой точки России.