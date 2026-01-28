Разделы

Cinemood МультиКубик

Cinemood - МультиКубик

28.01.2026 Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях 1
11.12.2023 Just AI запускает инструменты для защиты персональных данных при работе с генеративным ИИ 1
27.06.2022 Производитель гаджета, расхваленного Путиным, подал на банкротство 5
25.02.2022 Гаджет, расхваленный Путиным и продававшийся на фантастических условиях, принес создателям гигантские убытки 8
09.12.2020 «Мультикубик» выпустил LTE-проектор 2
10.11.2020 AliExpress создал капсулу «Алибокс» для социального дистанцирования россиян. Фото 1
10.04.2020 «Мегафон» обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ 1
18.02.2020 Российский стартап Cinemood начал продажи VR-проектора 3
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 1
02.01.2020 Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов 2
14.11.2019 «Мультикубик» вывел на международный рынок первый в мире VR-проектор. Цена 2
02.08.2019 «М.Видео» начала продажи портативного проектора «Диакубик» 2
20.02.2019 Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей 2
28.12.2018 «МУЛЬТиКУБИК» и издательство «Умная Маша» создали серию диафильмов «Смешарики» 2
27.12.2018 «Мультикубик» привлек 263 млн рублей от RBF Ventures, ФРИИ и бизнес-ангелов 2
18.10.2018 Классика «Союзмультфильма» теперь доступна для пользователей карманных кинотеатров «Мультикубик» 3
08.08.2018 ivi и «Мультикубик» выпустили мини-кинотеатр. Цены 2
04.06.2018 ФРИИ впервые раскрыл стоимость своего портфеля 1
24.05.2018 CINEMOOD и «Мульт» преставили детский кинотеатр «МУЛЬТиКУБИК» 4
12.03.2018 Путин поддержал идею экспорта национальной культуры через стартап «Мультикубик» 2
09.01.2018 «Мультикубик» представила на CES 2018 две новые версии CINEMOOD 2
21.12.2017 Стартап «МУЛЬТиКУБИК» примет участие в телешоу «Идея на миллион» 3
05.12.2017 Онлайн-кинотеатр ivi доступен на экранах портативного проектора CINEMOOD 2
11.10.2017 «Мегафон» начал продажи проекторов CINEMOOD с онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ» 2
25.09.2017 «Мультикубик» запустил диафильмы в облака 3
31.07.2017 Инновационный мини-кинотеатр Сinemood резидента Сколково стал доступен в «М.Видео» 3
09.06.2017 В re:Store появился первый российский компактный проектор Cinemood 2
05.06.2017 «Мегафон.ТВ» интегрировали в интерфейс беспроводного миникинотеатра Cinemood 3
27.03.2017 Начались продажи российского крохотного домашнего кинотеатра. Видео 6
26.08.2016 Россияне вкладываются в ИТ-стартапы вдвое активнее, чем европейцы 2
20.04.2016 Российский мини-проектор выходит на международный рынок 3

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 184 5
МегаФон 10034 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Indiegogo 57 4
Yandex - Яндекс 8554 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 2
Stafory - Стафори 16 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - UBIC Technologies - Убик 6 2
Samsung Electronics 10685 2
Ростелеком 10386 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 2
LG Electronics 3683 2
Sony 6639 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 507 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
ELARI 44 2
i-Free Just AI 50 1
МегаФон Ритейл 84 1
Promobot - Промобот 153 1
Seiko Epson Corporation 902 1
Digma 238 1
Элдис 5 1
Google LLC 12318 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
Уралхим - АгроСигнал 8 1
ZeptoLab 14 1
Eastman Kodak - Кодак 507 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 25 1
Flowwow - Флаувау 29 1
Cappasity 5 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
UNIM - United medicine 8 1
HoloGroup 6 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 1
NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 1
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
DocsInBox - Доксинбокс 5 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 15
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2731 4
Walt Disney Company 638 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 3
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1674 3
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 73 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 2
РВК - Российская венчурная компания 558 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 76 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 276 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  24 1
Музей русского импрессионизма 6 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 40 1
Рики ГК 20 1
LendingClub 10 1
Tikkurila - Tikkurila Paints - Тиккурила - Финнколор 8 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1093 1
Связной ГК 1384 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
Kickstarter 131 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 218 1
Совкомбанк ПАО 290 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 203 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3271 6
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 4
Дальневосточный фонд высоких технологий 13 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 3
ФРИИ Инвест 10 1
ФРИИ Акселератор 55 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 235 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Роскачество - Российская система качества 42 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 532 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14380 16
Диафильм 17 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 11
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 11
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13035 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 6
Наушники - Headphones 4303 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7698 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1843 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6179 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3142 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1056 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10240 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10355 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7654 3
Умные платформы 1873 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3344 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 16
Google YouTube - Видеохостинг 2909 10
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 315 7
Cinemood Кинокубик 5 5
Google Android 14776 5
Apple iOS 8302 5
Cinemood Storyteller 4 4
Cinemood OS 3 3
Cinemood ДиаКубик 3 3
Google YouTube Kids - Google Kids Space 18 2
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 10 2
Cinemood White 2 2
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 2
Cinemood Smart Cover 2 2
Cinemood Cloud 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1233 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 541 2
Stafory - робот Вера 355 1
i-Free Just AI - Aimylogic Conversational Platform - модульный NLU-конструктор для создания чат-ботов 7 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 68 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 1
Яндекс.Радио 13 1
Acer - серия проекторов 36 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Ближе к Делу - Usedesk - Юздеск - Cистема учета и обработки заявок 5 1
Кнопка жизни 21 1
Минприроды РФ - Planet Pics 1 1
Cinemood 360 1 1
ViewSonic PX - серия проекторов 3 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 152 1
Cinemood ТВ Кубик - Kubik TV 1 1
LG PF - серия светодиодных проекторов 2 1
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 1
Digma DiMagic Cube - Digma DP - серия проекторов 2 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 319 1
OpenAI - ChatGPT 561 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 431 1
i-Free Just AI - Jay CoPilot 5 1
i-Free Just AI - Jay DataGuard 1 1
Буховцев Михаил 9 7
Мингалиева Дарья 6 6
Путин Владимир 3378 5
Воинов Сергей 13 4
Кушнарев Андрей 20 3
Матросов Дмитрий 3 3
Журавлев Павел 3 3
Юрьев Никита 7 3
Варламов Кирилл 42 2
Ройтберг Павел 40 2
Грандель Ирина 12 2
Захаров Федор 2 2
Шевцов Олег 3 2
Айвазов Александр 31 1
Копп Владислав 5 1
Губанов Андрей 110 1
Шаповалов Андрей 1 1
Федотов Михаил 17 1
Мединский Владимир 14 1
Табаков Антон 1 1
Чонишвили Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Жбанова Анастасия 3 1
Понарошку Ирена 5 1
Корнилова Мария 1 1
Борис Альберт 23 1
Радциг Кирилл 1 1
Тихвинский Никита 18 1
Слащева Юлиана 6 1
Шубин Алексей 6 1
Королев Павел 9 1
Демин Михаил 6 1
Журавлев Павлел 1 1
Поликарпов Кирилл 1 1
Бортников Евгений 1 1
Заманина Анжелика 1 1
Урбантайте Янина 1 1
Абдуллин Ренат 1 1
Давыдов Альгис 1 1
Пивоварова Юлия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 28
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 14
Куба - Республика 395 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 6
Европа 24669 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 829 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Куршская коса - Куршский залив 20 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 1
Россия - УФО - Свердловская область 1782 1
Индия - Bharat 5719 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1719 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1907 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 1
Украина 7805 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2692 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1664 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 982 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 897 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 8
Английский язык 6883 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 5
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2254 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3671 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 562 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 47 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 211 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 3
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 2
Warner Bros. - Cartoon Network 23 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Мульт Телеканал 2 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11434 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
Фармзнание 3 1
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 10 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415421, в очереди разбора - 727392.
Создано именных указателей - 189731.
