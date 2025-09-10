Разделы

Шубин Алексей


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Сеть Restore: открыла предзаказы новой линейки iPhone 17 и других новинок Apple 1
09.06.2017 В re:Store появился первый российский компактный проектор Cinemood 1
03.03.2014 Система переходного периода 1
10.12.2013 Алексей Шубин: Windows XP заслуженно стала долгожительницей среди систем семейства ОС Microsoft 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шубин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25040 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 176 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 932 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 82 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 1
ВУЗ-банк 10 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 47 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5019 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7650 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26569 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13210 1
Умные платформы 1812 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1788 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6756 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5374 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14200 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14798 1
Часы - Watch 978 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1803 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 518 1
Диафильм 17 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10869 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1031 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3025 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3065 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12785 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14349 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3188 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12696 1
Microsoft Windows 7 1990 2
Microsoft Windows XP 2412 2
Microsoft Windows 16125 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 415 1
Cinemood Smart Cover 2 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4954 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1450 1
Microsoft Office 365 966 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 1
Microsoft Office 3887 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 1
StatCounter 428 1
Google YouTube - Видеохостинг 2848 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Шевцов Олег 3 1
Ассонов Максим 2 1
Колесников Александр 25 1
Тикуркин Максим 38 1
Шилина Мила 8 1
Мосеев Виталий 16 1
Пискунов Владимир 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 148 1
Куба - Республика 392 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 177 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1657 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1657 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2126 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2544 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6085 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1783 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 39 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5359 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
ComputerWorld 144 1
Net Applications 127 1
