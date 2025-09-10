Разделы

Техника
|

Сеть Restore: открыла предзаказы новой линейки iPhone 17 и других новинок Apple

Сеть магазинов техники и электроники Restore: открыла предзаказы на новую серию iPhone 17 и других новинок Apple — часы и аксессуары для устройств. Первыми получить гаджеты после старта продаж смогут те, кто раньше других оформит предзаказ со 100% предоплатой в интернет-магазине или в розничных магазинах сети — при внесении аванса от 5000 руб. При оформлении предзаказа в розничных магазинах до 21 сентября 2025 г. действует специальное предложение: услуга переноса данных со старого смартфона на новый — в подарок. Об этом CNews сообщили представители Restore:

«Мы сохраняем статус премиального ритейлера и среди первых предоставляем покупателям возможность приобрести флагманские новинки Apple и других мировых брендов с традиционно высоким уровнем сервиса и гарантий. При этом новинки iPhone остаются ключевым продуктом и продолжают привлекать внимание адептов бренда, особенно в этом году, когда Apple демонстрирует обновления в дизайне. Мы уверены, что спрос на новинки будет высоким, поэтому в этом году расширили количество розничных магазинов, где можно будет первыми оценить и протестировать новинки — сразу после мирового старта продаж», — сказал Алексей Шубин, вице-президент по электронике Inventive Retail Group.

8 августа 2025 г. на сайте re-store.ru был открыт прединтерес к линейке iPhone 17. Здесь можно было оставить свои данные и первыми получить персональное уведомление от компании о старте предзаказа. За период действия прединтереса зафиксировано на 15% заявок больше, чем в 2025 г. на линейку прошлого поколения. Среди самых активных городов, которые проявили интерес к новинкам Apple, кроме Москвы и Санкт-ПетербургаЕкатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Краснодар; самый активный сегмент — от 25 до 34 лет (35%); аудитория — мужчины 55%.

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%
Техника

С конца сентября 2025 г., когда ожидается старт продаж, покупатели смогут протестировать и купить новые iPhone и другие гаджеты Apple в магазинах Restore:. Первыми смартфоны появятся в магазинах: Неглинная 8/10, в торговых центрах «Атриум», «Павелецкая Плаза», «Афимол», «Европейский».

Стоимость новых устройств в сети Restore: iPhone 17 256 ГБ – 119 990 руб.; iPhone 17 512 ГБ – 144 990 руб.; iPhone Air 256 ГБ – 149 990 руб.; iPhone Air 512 ГБ – 179 990 руб.; iPhone Air 1 ТБ – 209 990 руб.; iPhone 17 Pro 256 ГБ – 164 990 руб.; iPhone 17 Pro 512 ГБ – 194 990 руб.; iPhone 17 Pro 1 ТБ – 224 990 руб.; iPhone 17 Pro Max 256 ГБ – 184 990 руб.; iPhone 17 Pro Max 512 ГБ – 214 990 руб.; iPhone 17 Pro Max 1 ТБ – 244 990 руб.; iPhone 17 Pro Max 2 ТБ – 299 990 руб.; Watch Series 11: от 49 990 руб.; Watch Ultra 3: от 105 990 руб.; AirPods Pro 3: 34 990 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Dell открещивается от Китая? В компании массовые увольнения, но только в КНР

CNews — 25 лет лидерства

Xiaomi уволила главу любимой россиянами Redmi за разглашение секретной информации

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи

Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще