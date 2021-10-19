Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Apple AirPods
Наушники


19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 9
18.10.2021 Аналитика МТС: продажи беспроводных наушников увеличились на треть 3
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
14.09.2021 Каждый пятый iPhone на Ozon купили пользователи Android 2
18.05.2021 В Apple Music появится музыка в студийном качестве 1
13.05.2021 Возвращается к жизни безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов 1
01.03.2021 Canyon анонсировала беспроводное зарядное устройство для гаджетов с технологией QI. Фото 1
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 1
29.01.2021 Названы самые популярные у россиян беспроводные наушники 2
20.01.2021 Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото 2
10.12.2020 Новые возможности нанесения гравировки стали доступны в российском Apple Store 2
09.12.2020 Samsung скопирует наихудшую идею Apple 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
17.11.2020 Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM 3
11.11.2020 Apple тихо взвинтила российские цены на ноутбуки с устаревшими процессорами. Они подорожали на десятки тысяч рублей 4
09.11.2020 Apple поссорилась со вторым подряд сборщиком iPhone, iPad и Mac 1
09.11.2020 Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года? 2
29.10.2020 Apple ждет расправа в российском суде за продажу iPhone без зарядников 3
22.10.2020 Anker Innovations представила СЗУ для быстрой зарядки iPhone 12 2
16.10.2020 «Яндекс.Маркет» назвал популярные у россиян наушники 3
14.10.2020 Apple взвинтила цены на гаджеты в России сразу после премьеры новых iPhone 7
14.10.2020 Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена 1
24.09.2020 Apple наконец-то сделала кабель для iPhone, который не будет ломаться. Фото 1
23.09.2020 «М.Видео-Эльдорадо»: россияне активно переходят на беспроводные наушники, 25% рынка заняли TWS-модели 3
09.09.2020 Cstore и «Дампродам» запустили онлайн-обмен старых беспроводных наушников Apple AirPods на новые 8
02.09.2020 «Яндекс.Маркет» представил рейтинг самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников 2
05.08.2020 «Связной» открыл обмен старых iPhone и iPad на новые 1
05.08.2020 Cstore и «Дампродам» запустили trade-in на технику Apple в онлайне 1
23.07.2020 «Связной»: каждые третьи купленные наушники в России – с функцией Bluetooth 1
07.05.2020 Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена 1
17.04.2020 Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM 4
06.03.2020 «Мегафон Ритейл» рассказал о спросе на технику в преддверии 8 марта 2
04.03.2020 Cstore открыл магазин в парке «Остров мечты» 1
12.02.2020 Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России 1
03.02.2020 «Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты десятилетия 1
30.01.2020 Apple выпустит новый iPad, MacBook и множество радикально новых гаджетов 2
14.01.2020 Apple сломала главную фишку AirPods Pro, которые стоят как смартфон 15
03.12.2019 Как выбрать наушники, если вы меломан: советы ZOOM 1
14.11.2019 В «Связном» и Cstore стартовали продажи Apple AirPods Pro. Цена 3
14.11.2019 Apple впервые за 5 лет выпустила ноутбук с нормальной клавиатурой. Видео 1

Публикаций - 70, упоминаний - 178

Apple AirPods упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7713 58
Samsung Electronics 5686 17
Xiaomi 904 12
Google LLC 7158 7
JBL 100 7
Intel Corporation 4186 6
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 5
Microsoft Corporation 11110 5
Yandex - Яндекс 4101 3
AMD - Advanced Micro Devices 1676 3
Sony 2387 3
Huawei 2731 2
Lenovo Group 1638 2
Qualcomm Technologies 1003 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 2
Twitter 2204 2
HP Inc. 2920 2
TF International Securities Group 2 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 2
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 2
Harman Kardon 167 2
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 20 1
Dolby Laboratories 16 1
Bethesda Softworks 201 1
Wistron 35 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
Wonderware 23 1
Nvidia Corp 2028 1
Schneider Electric Центр Инноваций 3 1
Hiper 18 1
Сумма Технологий 10 1
Luxshare 1 1
Klinkmann - Клинкманн 4 1
КонсОМ СКС Групп 4 1
GPS Avion LLC 2 1
ИнтерКом 11 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Dell EMC 2411 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Связной ГК 881 5
ДамПродам - DamProdam 4 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 2
Corporation Trust Company 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
GF Securities 4 1
LoveFrom - дизайнерская студия 4 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация 1 1
Uber 257 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Danone - Данон 45 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Алроса АК 81 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Газпром нефть 382 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Visa International 1346 1
Tesla Motors 241 1
Uber Technologies 258 1
AliExpress 275 1
Wildberries 128 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 22
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 11
Lightning 131 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 9
USB Type-C - USB-C 901 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
Apple AirPower 14 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 3
Smartphone - Смартфон 773 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 3
DDR - Double data rate 1071 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Наушники - Headphones 81 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
ToF camera - Time-of-flight камера 54 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 339 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 35 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
AOD - Always On Display 103 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
USB Power Delivery 27 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 39
Apple iOS 5742 21
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 21
Apple iPad 3263 20
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 17
Google Android 10751 15
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 12
Apple iPhone 8 157 8
Apple iPhone 11 152 8
Apple iPad Pro 226 8
Apple macOS 927 7
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 7
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 7
Apple iPhone 6 547 7
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 7
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 6
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 6
Apple iPhone 7 246 6
Apple iPhone 12 113 6
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
Apple iPhone 5 710 5
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 5
Apple Mac 1460 5
Apple iMac - Серия моноблоков 224 5
Microsoft Windows 10 6652 5
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 5
Samsung Galaxy 345 5
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 37 5
Apple Face ID 118 5
Samsung Galaxy Note 558 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 4
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 4
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 4
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 4
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 4
Samsung Galaxy Buds - Наушники 17 4
Intel Core - Семейство процессоров 863 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 5
Steve Jobs - Стив Джобс 708 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Манзюк Юлия 5 3
Борзилов Давид 36 2
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 1
Пылков Александр 1 1
Ive Jonathan Jony - Айв Джонатан «Джони» 3 1
Browne Thom - Браун Том 2 1
Wiens Kyle - Вайнс Кайл 3 1
Jun Lei - Цзунь Лей 43 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 12 1
Бажин Владимир 1 1
Шестаков Александр 35 1
Керейник Юрий 1 1
Proctor Nathan - Проктор Нейтан 1 1
Цветков Сергей 9 1
Ерёмин Вадим 7 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Амиров Алексей 1 1
Демидов Иван 1 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 1
Иванова Дагмара 24 1
Васильев Евгений 93 1
Лебедев Алексей 18 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 13 1
Александров Юрий 3 1
Надеин Андрей 11 1
Догадин Михаил 14 1
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 1
Власова Ксения 1 1
Заикина Мария 13 1
Лия Левинбук 2 1
Newson Marc - Ньюсон Марк 2 1
Hankey Evans - Хэнки Эванс 2 1
Ive Jony - Айва Джони 9 1
Dye Alan - Дай Алан 2 1
Pu Jeff - Пу Джефф 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 10
Франция - Французская Республика 2130 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Китай - Тайвань 593 2
Испания - Королевство 1256 2
США - Калифорния 974 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Канада 1307 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Китай - Шэньчжэнь 89 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 518 1
Россия - Хабаровск 623 1
Нидерланды 976 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
США - Купертино 206 1
США - Сан-Франциско 696 1
Китай - Шанхай 244 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 78 1
Китай - Чжэнчжоу 16 1
Турция - Турецкая республика 952 1
США - Делавэр 53 1
Китай - Чунцин 6 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Бельгия - Королевство 398 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Восточная Европа 1682 1
Индия - Республика 2175 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Швеция - Королевство 756 1
Норвегия - Королевство 430 1
Дания - Королевство 371 1
Trade-in 54 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Apple Park 4 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 3 1
MacRumors 114 4
CNews - ZOOM.CNews 1096 4
Bloomberg 785 2
ZDnet 381 2
DigiTimes - Издание 506 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
The Verge - Издание 448 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
FT - Financial Times 247 1
Nikkei - Издание 114 1
Wired - Издание 120 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
SamMobile 40 1
Patently Apple 27 1
RTINGS 1 1
CNews Analytics 1991 4
Counterpoint Research 29 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Samsung Galaxy Unpacked 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764422, в очереди разбора - 668109.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще