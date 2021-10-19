Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Apple AirPods
Наушники
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 178
Apple AirPods упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|MacRumors 114 4
|CNews - ZOOM.CNews 1096 4
|Bloomberg 785 2
|ZDnet 381 2
|DigiTimes - Издание 506 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
|The Verge - Издание 448 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|FT - Financial Times 247 1
|Nikkei - Издание 114 1
|Wired - Издание 120 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|SamMobile 40 1
|Patently Apple 27 1
|RTINGS 1 1
|CNews Analytics 1991 4
|Counterpoint Research 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764422, в очереди разбора - 668109.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764422, в очереди разбора - 668109.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru