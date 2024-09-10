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Apple AirPods Наушники

Apple AirPods - Наушники

СОБЫТИЯ

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10.09.2024 Apple глумится над пользователями: Теперь даже кабель зарядки нужно покупать отдельно. Это прецедент для всего мира

Кабель вышел из чата Apple убрала кабель для зарядки из комплекта новых беспроводных наушников AirPods 4, премьера которых состоялась 9 сентября 2024 г. Это первый подобный случай в мире –
10.09.2024 МТС открыла предзаказ и раскрыла цены на iPhone 16 и другие новинки Apple

ch Series 10 – от 54 990 руб.; Apple Watch Ultra 2 (2024) – 109 990 руб. Стоимость наушников в МТС: Apple AirPods 4 (базовая версия) – 19 990 руб.; Apple AirPods 4 (версия с активным шум
28.06.2024 Хакеры научились прослушивать своих жертв через наушники Apple AirPods

сти CVE-2024-27867. Она затрагивает различные модели гаджетов: AirPods (второе поколение и новее) и AirPods Pro (все модели), а также AirPods Max, Powerbeats Pro и Beats Fit Pro. При помощи ряд
20.06.2024 «Яндекс» выпустил наушники лучше и в разы дешевле Airpods Max. Видео

подключить к современным iPhone Для сравнения, в российских магазинах американская гарнитура Apple Airpods Max, схожая по габаритам и вышедшая в декабре 2020 г., стоит 65 тыс. руб. В США за не
20.09.2023 «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на наушники AirPods Pro второго поколения с разъемом USB-C

даваемой серией наушников Apple как в «М.Видео-Эльдорадо», так и в целом на российском рынке, стали AirPods Pro второго поколения, вышедшие осенью 2022 г. Вторыми по штучным продажам стали AirP
11.01.2023 Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

tX Low Latency, AAC IPX4 7/28 ч 28 000 руб. 2. Marshall Motif A.N.C. SBC IPX5 6/26 ч 21 000 руб. 3. Apple AirPods Pro (2 поколение) AAC IPX4 6/30 ч 22 000 руб. 4. Samsung Galaxy Buds 2 Pro SSC,
19.05.2022 Сверхпопулярные наушники Apple покалечили ребенка и лишили его слуха навсегда

Техника Apple вредит здоровью Наушники Apple AirPods Pro стали причиной потери слуха 14-летним жителем США, пишет Engadget. Во время
16.12.2021 Лучшие беспроводные наушники: итоги 2021 года

е: от одной зарядки устройство проработает до 6 часов, при зарядке от кейса — 30 часов. Например, у AirPods Pro эти показатели составляли 4,5 и 24 часа соответственно. Уровень влагозащиты остал
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России

я 2021 г. Первое поколение, вышедшее пять лет назад, пропало из розницы – остались лишь AirPods 2 и AirPods Pro. Комплектации и цены Новый 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro россияне смогут купить
20.01.2021 Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото

Prestigio сообщила о выпуске нового зарядного устройства Revolt A5. Мощный беспроводной девайс подойдет для зарядки гаджетов iPhone, AirPods и Apple Watch, которые успели разрядиться на протяжении дня. Revolt A5 может заряжать три гаджета одновременно – iPhone, AirPods, а также имеет встроенную зарядку для Apple Watch
14.09.2020 Qualcomm переизобретает шумоподавление. Лучше Apple?

шумоподавление перестроится для обеспечения стабильной работы. Все это очень напоминает технологию Apple AirPods Pro, которые уже умеют непрерывно регулировать уровень шумоподавления, проверяя
09.09.2020 Cstore и «Дампродам» запустили онлайн-обмен старых беспроводных наушников Apple AirPods на новые

амках trade-in принимаются Apple AirPods 1, Apple AirPods 2 (кейс с беспроводной зарядкой или без), Apple AirPods Pro. Наличие аксессуаров (коробка и кабель) повышает цену AirPods. «Расширение

07.05.2020 Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена

тва Microsoft Surface официально не продаются. Практически каждое из этих устройств создавалось для конкуренции с продукцией Apple и Google: так, новые Surface Earbuds будут сражаться за покупателя с Apple Airpods 2 и Google Pixel Buds, тогда как Surface Go 2 – это прямой конкурент последних моделей iPad. Surface Book 3, являясь одновременно планшетом и компьютером, будет соперничать с выше
14.01.2020 Apple сломала главную фишку AirPods Pro, которые стоят как смартфон

Опасное обновление Наушники Apple AirPods Pro после обновления программного обеспечения перестают корректно блокировать в
14.11.2019 В «Связном» и Cstore стартовали продажи Apple AirPods Pro. Цена

«Связной» и Cstore объявили о старте продаж новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro. Стоимость наушников составляет 20990 руб. Apple AirPods Pro можно п
29.10.2019 Новые наушники Apple в России будут стоить дороже бестселлеров Xiaomi и Samsung

сегмента, в том числе и последних недорогих новинок компаний Samsung и Xiaomi. В российской рознице Apple AirPods Pro появятся 30 октября 2019 г. по цене 21 тыс. руб., тогда как в США их рекоме
03.10.2019 Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows

уки Surface Pro 3, планшетный компьютер Surface Duo, наушники Surface Earbuds в качестве конкурента Apple AirPods 2, ноутбуки Surface Laptop 3, а также профессиональный планшет Surface Pro X. Н
02.05.2019 Как AirPods: лучшие наушники без проводов

Apple AirPods Начнем с Apple AirPods, чтобы вам было проще сравнивать продукты конкурентов с
21.03.2019 Новые AirPods "подружились" с Siri

Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods. Специально для AirPods 2 компанией был разработан процессор Apple H1, который
23.11.2018 Интернет-магазины в «черную пятницу» подняли цены вместо того, чтобы снизить. Опрос

или своей традиции завышать цены во всеобщий день скидок. Например, в эту «черную пятницу» наушники Airpods подорожали на Ozon, а свитер S.Oliver — на Wildberries. Всего пару дней назад они сто
18.01.2017 Обзор Apple AirPods: и всё-таки революция

не будем. Про это у нас есть целая статья — если вы её ещё не прочли, рекомендуем. В конце концов, AirPods — они не только для тех, кто не может использовать аналоговые наушники, они вообще дл
08.09.2016 Наушники без проводов - но с процессором

Новыми беспроводными наушниками AirPods компания Apple меняет представление о прослушивании музыки, телефонных звонках, просм

Публикаций - 174, упоминаний - 318

Apple AirPods и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 145
Samsung Electronics 11064 46
Xiaomi - Сяоми 2231 30
Huawei 4676 26
Sony 6739 20
Samsung - Harman - JBL 242 19
Google LLC 12688 14
Intel Corporation 12811 12
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 8
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 7
Yandex - Яндекс 9216 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
HP Inc. 5883 6
Связной ГК - CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 5
Dell EMC 5180 5
Microsoft Corporation 25775 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Jabra 79 4
Ugreen 48 4
МегаФон 10742 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 3
Nintendo 823 3
Bang&Olufsen - B&O 148 3
Best Buy 223 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
BBK OnePlus 298 3
Satechi 17 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Lenovo Group 2446 3
LG Electronics 3735 3
BBK OPPO Electronics 484 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 28
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Связной ГК 1401 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
ДамПродам - DamProdam 6 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Евросеть 1421 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Nike 195 2
Uber 357 2
Incase 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Tesla Motors 461 1
Visa International 1993 1
Газпром нефть 725 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Ford 434 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Starbucks 91 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Lyft - агрегатор такси 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
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