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Лучшие беспроводные наушники: итоги 2021 года е: от одной зарядки устройство проработает до 6 часов, при зарядке от кейса — 30 часов. Например, у AirPods Pro эти показатели составляли 4,5 и 24 часа соответственно. Уровень влагозащиты остал

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Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена тва Microsoft Surface официально не продаются. Практически каждое из этих устройств создавалось для конкуренции с продукцией Apple и Google: так, новые Surface Earbuds будут сражаться за покупателя с Apple Airpods 2 и Google Pixel Buds, тогда как Surface Go 2 – это прямой конкурент последних моделей iPad. Surface Book 3, являясь одновременно планшетом и компьютером, будет соперничать с выше

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Новые наушники Apple в России будут стоить дороже бестселлеров Xiaomi и Samsung сегмента, в том числе и последних недорогих новинок компаний Samsung и Xiaomi. В российской рознице Apple AirPods Pro появятся 30 октября 2019 г. по цене 21 тыс. руб., тогда как в США их рекоме

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Новые AirPods "подружились" с Siri Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods. Специально для AirPods 2 компанией был разработан процессор Apple H1, который

Интернет-магазины в «черную пятницу» подняли цены вместо того, чтобы снизить. Опрос или своей традиции завышать цены во всеобщий день скидок. Например, в эту «черную пятницу» наушники Airpods подорожали на Ozon, а свитер S.Oliver — на Wildberries. Всего пару дней назад они сто

Обзор Apple AirPods: и всё-таки революция не будем. Про это у нас есть целая статья — если вы её ещё не прочли, рекомендуем. В конце концов, AirPods — они не только для тех, кто не может использовать аналоговые наушники, они вообще дл