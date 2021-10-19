Каждый пятый iPhone на Ozon купили пользователи Android 2

В Apple Music появится музыка в студийном качестве 1

Возвращается к жизни безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов 1

Названы самые популярные у россиян беспроводные наушники 2

Новые возможности нанесения гравировки стали доступны в российском Apple Store 2

Samsung скопирует наихудшую идею Apple 1

Apple ждет расправа в российском суде за продажу iPhone без зарядников 3

Anker Innovations представила СЗУ для быстрой зарядки iPhone 12 2