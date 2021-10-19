Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России

Apple анонсировала ноутбуки MacBook Pro 14 и 16 на базе новейших процессоров M1 Pro и M1 Max, которые в разы быстрее прошлогоднего M1. Лэптопы перешли на экраны miniLED и получили «монобровь» в стиле нынешних моделей iPhone. Вместе с ноутбуками Apple показала наушники AirPods 3 с совершенно новым дизайном. Все эти новинки будут продаваться в России.

Октябрьские новинки Apple

Компания Apple в рамках ставшей ежегодной октябрьской презентации показала россыпь новых устройств, в том числе новейшие ноутбуки MacBook Pro и третье поколение наушников AirPods. Также компания продемонстрировала колонку HomePod mini в трех новых цветах корпуса, но в России этот гаджет, в отличие от предыдущих, продаваться пока не будет.

Главными новинками октября 2021 г. для Apple стали именно лэптопы. Она показала первый в своей истории 14-дюймовый MacBook Pro и существенно модифицированный 16-дюймовый мобильный ПК, в последний раз обновлявшийся в 2019 г. Прогнозы оправдались – оба ноутбука действительно получили «монобровь» в стиле современных iPhone, однако никакого Face ID в ней нет.

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Для новых ноутбуков Apple создала и новые процессоры – M1 Pro и M1 Max. Последний, впрочем, будет доступен только в самой дорогой комплектации 16-дюймового лэптопа. Оба чипа значительно быстрее прошлогоднего M1, на что Apple многократно делала упор во время презентации.

За пределами России ноутбуки поступят в продажу 26 октября 2021 г., а пока что Apple принимает предзаказы на них. Дата их появления в российской рознице на момент публикации материала объявлена не была. Доступны два цвета – темно-серый и серебристый. Прошлогодние MacBook Pro 13 и MacBook Air на чипе M1 по-прежнему можно приобрести. Российские продажи наушников AirPods 3 стартуют 26 октября 2021 г. Первое поколение, вышедшее пять лет назад, пропало из розницы – остались лишь AirPods 2 и AirPods Pro.

Комплектации и цены

Новый 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro россияне смогут купить минимум за 190 тыс. руб. За эти деньги они получат модификацию с 8-ядерным M1 Pro, в котором также есть видеоподсистема на 14 ядер. Объем памяти составит 16 ГБ (объединенная память – RAM и для видеокарты), емкость накопителя – 512 ГБ, мощность адаптера питания – 67 Вт.

Модификации MacBook Pro 14 для России

В старшей версии CPU получил 10 ядер, GPU – 16 ядер. Универсальная память имеет тот же объем, а накопитель вмещает 1 ТБ данных. Стоит такая версия 235 тыс. руб., в комплекте 96-ваттный блок питания.

Российские цены на MacBook Pro 16

Для 16-дюймового MacBook Pro предусмотрено три комплектации. Базовая стоит 235 тыс. руб. и предлагает 10 ядер в CPU M1 Pro, 16 ядер в GPU и память 16/512 ГБ. Если заплатить 255 тыс. руб., то в ноутбуке появится накопитель на 1 ТБ. Топовая комплектация с процессором M1 Max стоит 335 тыс. руб. (10 ядер CPU, 32 ядра видеоподсистемы). В наличии SSD на 1 ТБ и объединенная память на 32 ГБ. Во всех версиях комплектная зарядка имеет мощность 140 Вт.

Разница в процессорах

Чипы M1 Pro и M1 Max – это вторая попытка Apple сделать собственные процессоры для ПК и ноутбуков. Как и М1, они выполнены по 5-нанометровым нормам.

Габариты новых чипов в сравнении с M1

Apple утверждает, что M1 Pro получил вдвое быструю на фоне М1 шину памяти и более высокую частоту самой памяти, что увеличило ее пропускную способность до 200 ГБ/с (втрое больше, чем у M1). Транзисторов в чипе 33,7 млрд – в M1 было вдвое меньше. Apple заявляет, что в сравнении с M1 у нового M1 Pro на 70% и 100% выше вычислительная и графическая производительности.

Возможности M1 Pro

M1 Max отличается пропускной способностью памяти на уровне 400 ГБ/с, и сам он физически больше на фоне M1 Pro. Внутри него скрыто 57 млрд транзисторов, и этот процессор в 1,7 раза мощнее M1 Pro с точки зрения производительности видеоподсистемы.

M1 Max стал не только самым крупным, но и самым производительным чипом Apple собственной разработки

Также Apple сообщила, что ее новые чипы, обходя по производительности решения конкурентов с дискретными видеокартами, потребляют существенно меньше энергии (вплоть до 100 Вт). Не удержалась она и от сравнения с продукцией Intel – новые CPU вдвое быстрее, чем Core i9 в предыдущем поколении 16-дюймового MacBook Pro, и в 3,7 раза мощнее на фоне Core i7 в последних 13-дюймовых MacBook Pro на чипах Intel.

Что умеют новые MacBook Pro

MacBook Pro 14 – уникальный для Apple ноутбук. Компания прежде никогда не выпускала мобильные ПК с такой диагональю. Дисплей основан на технологии miniLED, и его точная диагональ составляет 14,2 дюйма при разрешении 3024х1964 пикселя и частоте обновления 120 Гц. Пиковая яркость панели составляет 1600 нит.

Набирать текст на новых MacBook Pro 14 и 16 станет в разы удобнее

Ноутбук лишился TouchBar – сенсорного экрана, который Apple представила еще в 2016 г., но который не нашел отклика в сердцах людей. Убрав его, Apple высвободила место под полноразмерную клавиатуру в стиле Magic Keyboard последнего поколения.

MacBook Pro 14 может работать на одном заряде до 17 часов.

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В новом ноутбуке не нашлось места не только для TouchBar, но и для жадности Apple с точки зрения количества разъемов. Теперь в дополнение к сразу трем портам USB-C с поддержкой Thunderbolt 4 имеются полноразмерный HDMI и слот под карты SD. Зарядка осуществляется через магнитный разъем MagSafe, плюс есть возможность пополнения заряда по USB.

Apple наконец-то перестала экономить на интерфейсах

В 16-дюймовом MacBook Pro изменений тоже немало. В нем тоже нет TouchBar, но имеется полноразмерная клавиатура с подсветкой, а вместо IPS-матрицы установлена панель miniLED. Диагональ экрана – 16,2 дюйма, разрешение – 3465х2234 точки, частота обновления достигает 120 Гц, а пиковая яркость находится на уровне 1600 нит.

Ноутбук комплектуется батареей на 21 час автономной работы, вместе с которой весит около 2,13 кг при толщине 17 мм в закрытом состоянии. У него тоже много интерфейсов – три USB-C, HDMI и SD в дополнение к отдельному входу под наушники.

Толщина рамок экрана у обоих ноутбуков снижена до 3,7 мм по бокам и сверху. Фирменная «монобровь» содержит в себе лишь камеру, хотя и с разрешением Full HD, так что Apple вполне могла перенести ее в другое место и полностью избавиться от «челки». Что помешало ей сделать это, неизвестно.

Другие новинки Apple

Еще один не менее интересный гаджет Apple – это третье поколение наушников AirPods. Они получили совершенно новый дизайн, и теперь это своего рода упрощенная версия AirPods Pro. Кейс зарядки тоже новый, и в нем теперь есть поддержка беспроводной зарядки и, конечно же, MagSafe.

AirPods 3 в совершенно новом дизайне

Чтобы AirPods 3 отличались от AirPods Pro, их лишили активного шумодава. Но зато наушники получили новые драйверы и поддержку пространственного звука. При прослушивании музыки через Apple Music включается поддержка Dolby Atmos.

AirPods 3 имеют защиту от влаги и пота. В них встроены датчики силы нажатия для более удобного управления музыкой и разговорами. На одном заряде наушники работают шесть часов, кейс способен полностью зарядить их три раза, что в сумме дает 30 часов прослушивания музыки.

Все функции новых AirPods

В России наушники оцениваются в 16,5 тыс. руб.

Что до второй музыкальной новинки Apple, колонки HomePod mini, то в ее случае изменение ровным счетом одно. Поменялся лишь цвет корпуса – в коллекцию к черному и белому оттенкам Apple добавила оранжевый, желтый и темно-синий.

HomePod mini - обновление без нововведений

Внутри устройства нет ничего нового, равно как и в его программной составляющей. Цена осталась прежней – $99 (7050 руб. по курсу ЦБ на 19 октября 2021 г.). В России колонка не продается, а в США новые цвета станут доступны в ноябре 2021 г.