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Apple MagSafe

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2026 Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM 1
24.07.2026 Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж 1
01.06.2026 9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM 1
29.05.2026 Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое 1
29.05.2026 Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM 1
27.03.2026 «М.видео» фиксирует рост спроса на iPhone 17e на 40% по итогам предзаказа 1
06.03.2026 Такого еще не бывало. Цены на самый дешевый iPhone снижены за неделю до старта продаж 1
04.03.2026 В «Ситилинке» стартуют предзаказы iPhone 17e 1
04.03.2026 Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 — уже доступны для предзаказа в restore: 1
02.03.2026 «М.Видео» объявила цены на iPhone 17e 1
27.02.2026 Заклятый конкурент Apple разочаровался в суперсовременных смартфонах и будет выпускать одно старье 1
18.12.2025 Новые аксессуары Satechi для экосистемы Apple уже в продаже 3
12.12.2025 МТС: из-за морозов в Сибири резко вырос спрос на портативные аккумуляторы 1
12.12.2025 В Новосибирске из-за холодов вырос спрос на паурбанки 1
12.12.2025 Аналитика МТС: спрос на пауэрбанки в России резко вырос из-за зимних холодов 1
10.11.2025 Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W 1
15.10.2025 «М.видео» объявила российские цены на новые MacBook Pro и iPad Pro с чипом Apple M5 1
16.07.2025 Представлен первый в мире магнитный пауэрбанк с официальной сертификацией Qi 2.2: Ugreen MagFlow 25W 2
23.05.2025 Xiaomi выпустила процессор не хуже, чем в iPhone 16 Pro Max. Суперсовременный техпроцесс 3 нм, 19 млрд транзисторов. Он уже используется 1
20.03.2025 iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C 1
07.03.2025 Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
29.11.2024 Сеть Restore: выпустила аксессуары под своим брендом 1
12.11.2024 Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM 1
01.11.2024 Создатель «убийц флагманов» образумился. Выпущен мощнейший OnePlus 13, который стоит вдвое дешевле iPhone 1
26.09.2024 Infinix Zero 40 5G поступил в продажу 1
25.09.2024 «Ситилинк» одним из первых среди российских ритейлеров открыл продажи iPhone 16 1
06.08.2024 Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж 1
18.06.2024 Аналитика МТС: в России зафиксирован рекордный за четыре года спрос на пауэрбанки 1
06.02.2024 Новые пауэрбанки UGREEN на российском рынке 1
02.02.2024 Новые аксессуары Satechi для Apple на российском рынке 1
06.12.2023 Лучшие TWS-наушники 2023 года: хиты продаж 1
27.11.2023 «Мегафон» начинает продажи аксессуаров под новой собственной торговой маркой 1
03.03.2023 Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей 2
07.02.2023 Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM 1
16.12.2022 diHouse представляет новые хабы j5create с поддержкой USB4 1
04.10.2022 Apple заставят встроить в iPhone зарядник, как у Android, или разориться 1
26.09.2022 Презентация новых MacBook и iPad под угрозой срыва. Apple просто нечего показать 1
28.02.2022 Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM 1
27.12.2021 Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM 1
21.12.2021 Лучшие 14-дюймовые ноутбуки 2021 года: выбор ZOOM 1

Публикаций - 107, упоминаний - 118

Apple MagSafe и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 87
Intel Corporation 12811 30
Nvidia Corp 4002 15
Samsung Electronics 11064 14
Xiaomi - Сяоми 2231 14
Sony 6739 14
Microsoft Corporation 25775 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
VAIO 475 11
HP Inc. 5883 10
Ugreen 48 9
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Huawei 4676 7
Lenovo Group 2446 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Dell EMC 5180 6
Google LLC 12688 6
Baseus 45 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
LG Electronics 3735 5
Toshiba Corporation 2980 5
Fujitsu 2105 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 5
Satechi 17 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Ланит - diHouse - Дихаус 264 4
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
HTC Corporation 1512 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Fostergroup 52 2
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Белый Ветер 365 2
Swarovski AG 74 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Barnes & Noble 171 1
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 1
Incase 4 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Ford 434 1
Sequoia Capital 115 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Верный - торговая сеть 326 1
Uber 357 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Ferrari NV 159 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 65
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 63
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 55
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 52
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 51
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 49
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 43
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 38
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 37
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 37
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 36
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 36
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 36
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 34
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 33
Наушники - Headphones 4478 33
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 28
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 28
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 26
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 26
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 24
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 24
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 21
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 20
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 20
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 19
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
Аксессуары 4282 18
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 17
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 16
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 15
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 15
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 15
Микрофон - Microphone 2808 14
DDR - Double data rate 3083 14
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 63
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 58
Apple MacBook Pro 559 39
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 29
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 22
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 22
Apple iPad 4011 20
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 17
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 17
Microsoft Windows 16882 16
Intel Core - Семейство процессоров 1251 16
Google Android 15243 15
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 15
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 13
Intel HD Graphics - графический процессор 233 12
Apple iPhone 12 243 12
Apple iPhone 16 219 11
Apple iSight 70 10
Apple iOS 8583 10
Intel Core i - Cерия процессоров 534 10
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 10
Apple iPad Pro 320 8
Nvidia GeForce GT 337 8
Apple iLife 72 8
Apple AirPods - Наушники 174 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Apple AirPort Extreme Base Station - Apple AirPort Express - Wi-Fi-роутер 46 7
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Apple macOS 2419 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 7
Fujitsu LifeBook 167 7
Apple macOS Tiger 32 6
AMD Mobility Radeon 232 6
Xiaomi Mi Powerbank - Xiaomi Fast - Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 21 6
Apple iPhone 15 187 6
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Apple FaceTime 193 6
Dolby Vision 282 6
Apple iMac - Серия моноблоков 468 6
Ксенин Алекс 311 10
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Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Gurman Mark - Гурман Марк 22 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
Тюрнин Алексей 1 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 9 1
Зарайский Сергей 24 1
Толпыгин Никита 35 1
Paczkowski John - Пачковски Джон 1 1
Борзилов Давид 77 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Мартынов Владислав 115 1
Смыков Тихон 15 1
Prosser Jon - Проссер Джон 4 1
Spare Bradley - Спейр Брэдли 1 1
Iyer Vijay - Айер Виджей 1 1
Tice Gregory - Тайс Грегори 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 19
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Китай - Тайвань 4245 5
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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