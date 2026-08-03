Индексная книга (каталог) CNews*
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Apple MagSafe
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 107, упоминаний - 118
Apple MagSafe и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 15
|Reddit 398 3
|Bloomberg 1627 3
|AppleInsider 400 3
|9to5Mac 70 2
|Wikipedia - Википедия 650 2
|WCCFTech - Издание 110 2
|GizChina - Издание 84 2
|MacRumors 148 2
|DigiTimes - Издание 1331 2
|Re/code 40 1
|AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
|iMore 22 1
|ZDnet 663 1
|The Information 83 1
|Mash - telegram-канал 22 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|Cinebench 29 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.