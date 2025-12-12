Разделы

МТС: из-за морозов в Сибири резко вырос спрос на портативные аккумуляторы

МТС проанализировала продажи внешних аккумуляторов в собственной розничной сети в начале декабря. С 1 по 10 декабря продажи портативных внешних аккумуляторов (пауэрбанков) показали значительный рост, в среднем на 32%, по сравнению с аналогичным периодом ноября. Наибольший спросом паурбэнки пользовались в регионах Сибири (+52%), в том числе – в Кемеровской области.

В зимние холода пользователи нередко сталкиваются с тем, что смартфон быстро разряжается или непредсказуемо выключается на морозе, что и стимулирует покупку внешних аккумуляторов, отмечают эксперты МТС.

Средняя цена на внешние аккумуляторы за рассматриваемый период составила 1,8 тыс. руб. Самыми популярными моделями стали Akai 20000 mAh (11,6%), Akai 10000 mAh (8,1%), Xiaomi Power Bank 20000 mAh (7,1%), Akai 20000mAh 30 W (7,1%) и Xiaomi Power Bank 10000 mAh (6,6%).

Наиболее популярным брендом стал Akai, на него пришлось 50% от общих продаж в штуках. Далее следуют Xiaomi (26%), Brooks (7%), Borofone (6%) и uBear (4%). Также растет популярность пауэрбанков с технологией magsafe, на них приходится 8% от всех продаж. Лидером в категории стал бренд VLP.

Преимущественно покупатели выьирают устройства с большей ёмкостью. Пауэрбанки свыше 15000 mAh составили 52% всех продаж. Устройства в диапазоне 10000 – 15000 mAh заняли 35%, а компактные аккумуляторы ёмкостью от 3000 до 5000 mAh – около 12%

