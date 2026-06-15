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Россия СФО Кемеровская область
СОБЫТИЯ
|15.06.2026
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«МегаФон» обеспечил связью популярное место отдыха вблизи столицы Кузбасса
проводить приемы и консультировать пациентов дистанционно. Установленная телеком-инфраструктура будет полезна не только местным жителям, но и туристам. Деревня расположена в 20 километрах от столицы Кузбасса и подходит для коротких поездок на выходные. Здесь находится база отдыха «Фортуна» с оборудованным пляжем. Гости могут арендовать лодку, квадроцикл или сапборд, а зимой – снегоход. Бла
|08.04.2026
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Ozon запускает крупный фулфилмент-центр в Кузбассе
Ozon открыл крупный логистический центр в Кемеровской области. Благодаря запуску складского объекта в регионе будут созданы дополнитель
|19.03.2026
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«Ростелеком» создал цифровую среду для 76 социально значимых объектов Кузбасса
пания «Ростелеком» в 2025 г. построила цифровую инфраструктуру для 76 социально значимых учреждений Кузбасса. Чтобы подключить организации к Сети и обеспечить передачу данных на скорости до 1 Г
|16.02.2026
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Село осваивает интернет: трафик кузбасских базовых станций «Ростелекома» достиг 4,5 ПБ
«Ростелеком» посчитал годовой трафик базовых станций, построенных в малых населенных пунктах Кемеровской области в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН
|17.12.2025
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Праздник без спешки: как жители Кузбасса меняют новогодние привычки
Жители Кемеровской области планируют покупку новогодних подарков заранее, используя онлайн-сервисы для составления вишлистов. По данным аналитиков «МегаФона», в ноябре число пользователей таких платфо
|09.12.2025
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МТС расширила покрытие LTE для жителей и предприятий пищепрома севера Кузбасса
та достаточно, чтобы горожане и жители сельских территорий могли комфортно пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, марктеплейсами, работать и учиться онлайн. Одновременно с покрытием LTE на севере Кузбасса МТС расширяет сеть интернета вещей – NBIoT. Эта беспроводная технология позволяет получать данные с видеокамер, датчиков климата, движения и вибрации, управлять умными замки и так дале
|19.11.2025
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МТС расширила покрытие LTE на юге Кузбасса
МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE в Кемеровской области. Высокоскоростной мобильный интернет заработал в сельских районах Новокузнецкого, Прокопьевска и Гурьевского округов. В частности, в Новокузнецком округе специалисты усилили
|19.11.2025
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«МегаФон» усилил мобильную связь в сельской местности Кузбасса
влечений. Надежная связь и быстрый интернет становятся важной опорой для сельских территорий. Они не дают деревням терять связь с миром и способствуют их сохранению», — отметила директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.
|10.10.2025
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Село становится технологичным: жители Кузбасса активно подключают «умные» устройства
В Кемеровской области стремительно растет интерес к технологиям «умного дома» и устройствам Инт
|01.09.2025
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Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса
Регистр по хронической сердечной недостаточности, созданный в Кемеровской области на базе цифровой платформы «N3.Здравоохранение» и подсистемы «N3.Регистро
|24.07.2025
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«МегаФон» улучшил связь в садовых обществах Кемеровской области
ил скорость загрузки данных в смартфонах садоводов до 200 Мбит/с», – отметила директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.
|19.06.2025
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Мобильная связь МТС заработала еще в 15 малых селах и деревнях Кузбасса
МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Кемеровской области. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи МТС получили в общей сложности около 3500 человек, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах. Об этом
|12.05.2025
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Фонд ОМС Кемеровской области-Кузбасса модернизировал электронный документооборот с Directum RX
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области-Кузбасса завершил переход на российскую платформу Directum RX. Целью прое
|08.04.2025
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Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома»
сотрудничестве с регионом мы сможем реализовать проекты, направленные на повышение качества жизни в Кемеровской области». Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Мы рады, что Василий Винник
|12.03.2025
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«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету более 7 тыс. домохозяйств Кузбасса
В Кемеровской области выросло количество домохозяйств с доступом к высокоскоростному интернету
|27.02.2025
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Министерство цифрового развития и связи Кузбасса усиливает кибербезопасность региона с помощью системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ
Центр обработки данных информационных систем Кузбасса, входящий в структуру Минцифры региона, обеспечивает функционирование ИТ-ресурсов области. ЦОД позволяет бесперебойно работать органам исполнительной власти, местного самоуправления и
|22.11.2024
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В старейшем городе Кузбасса улучшили связь и интернет
остроил новые и усовершенствовал работу действующих базовых станций в крупнейшем и старейшем городе Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Инженеры компании запус
|31.10.2024
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«МегаФон»: батуты, веревочный мост или военная техника - где гуляют жители столицы Кузбасса?
исле и «зеленые» локации столицы Кузбасса», — отметил руководитель технического отдела «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.
|26.08.2024
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МТС запустила связь 4G в грибных местах Кузбасса
МТС сообщает расширении покрытия 4G на территории Кемеровской области. Доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС этим лет
|10.07.2024
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«МегаФон» улучшил связь для дачников Кузбасса
Этим летом абоненты «МегаФона» в Кемеровской области остаются на связи не только в городе, но и на даче. Надежная голосовая св
|26.06.2024
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МТС запустила связь 4G в 60 селах и деревнях Кузбасса
ПАО «МТС» сообщает о масштабном расширении покрытия 4G (LTE) на территории Кемеровской области. Доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС получили
|24.06.2024
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Более 1,5 млн жителей Кузбасса получили улучшенную связь «МегаФона»
Абонентам «МегаФона» в Кемеровской области стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом и цифровыми звонками к
|19.06.2024
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«Ростелеком» представил востребованные цифровые сервисы для угледобывающего сектора Кузбасса
петчеру ключевые слова – «авария» или «пожар». «Угольная отрасль остается флагманской для экономики Кузбасса и продолжает развиваться. Значительная роль отводится цифровой трансформации. Вместе
|20.03.2024
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«МегаФон» развернул сеть LTE в Зенковском парке Кемеровской области
Зенковский парк – уникальный сосновый бор площадью 220 га. Находится вблизи одного из старейших сел Кемеровской области – Зеньково, от которого и получил свое название. На территории парка расп
|13.03.2024
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Видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечит прозрачность голосования на избирательных участках Кузбасса
та России, которые пройдут 15–17 марта 2024 г. В помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) Кемеровской области инженеры оператора смонтировали и подключили 1 514 цифровых видеокамер вы
|29.02.2024
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«Ростелеком» провел скоростной интернет для 4,5 тыс. сельских семей Кузбасса
«Ростелеком» построил интернет-сети для 4,5 тыс. частных домохозяйств в 26 малых населенных пунктах Кемеровской области. Специалисты компании проложили сотни километров оптоволоконных линий и п
|28.12.2023
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Теперь как в городе: «Ростелеком» построил 28 базовых станций в малых населенных пунктах Кузбасса
и устойчивое покрытие сети. «Программа «Устранение цифрового неравенства» имеет важное значение для Кемеровской области. Ее ключевая цель в том, чтобы обеспечить равный доступ к услугам связи д
|14.12.2023
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К началу сезона МТС прокачала связь в горнолыжных комплексах Кузбасса
пользоваться привычными цифровым сервисами с тем же комфортом, что и дома», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. В результате модернизации сети, которую МТС провела в окт
|03.11.2023
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К сезону распродаж МТС прокачала сеть в крупных торговых центрах Кузбасса
цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети LTE в крупнейших торгово-развлекательных центрах Кемеровской области. В частности, в результате установки нового оборудования в ТРЦ «Сити молл
|26.10.2023
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Органы исполнительной власти Кемеровской области перешли на российское ПО «Мой офис»
ия для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о переходе всех бюджетных учреждений Кемеровской области-Кузбасса на свои продукты. Для реализации данной задачи в Кузбассе сформи
|03.10.2023
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Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной»
В Кемеровской области запущена в работу региональная телемедицинская информационная система. Ре
|27.09.2023
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«Ростелеком» открыл цифровой мир для жителей четырех поселений Кузбасса
Ростелеком» запустил базовые станции LTE (4G) по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Кемеровской области. Сотовая связь и мобильный интернет впервые появились в Обояновке Мариинс
|16.08.2023
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«Ростелеком» подключил поселения на севере Кузбасса к 4G-интернету
слуги провайдера для дома даже вдали от мегаполисов», — сказал технический директор «Ростелекома» в Кемеровской области Станислав Полянский. Всего в Мариинском муниципальном округе с начала реа
|06.07.2023
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МТС оцифровала популярный маршрут для сплава в Кемеровской области
гус даже в часы пиковых нагрузок на сеть, а это и комфорт, и безопасность», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. Сплав по Томи на надувных лодках для жителей юга Кузбасса
|23.06.2023
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Цифровые технологии МТС помогут обеспечить бесперебойное водоснабжение на юге Кузбасса
т один из гарантирующих поставщиков электроэнергии региона. А с Междуреченским водоканалом мы реализовали проект по оснащению многоквартирных домов умными узлами учета воды», – отметил директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. «Для нас цифровое решение МТС – это, прежде всего, возможность легко и оперативно контролировать доступ в удаленные резервуары и состояние оборудования в усл
|30.05.2023
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«Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области
3 г. в регионе был доступен только сервис электронной записи к врачу. Новый портал позволит жителям Кемеровской области в онлайн-формате записываться на телемедицинские консультации, прием к вр
|03.05.2023
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«Мегафон» усилил сеть для дачников Кузбасса
зоне доступа сети даже вдали от городской суеты», – отметил Александр Малов, директор «Мегафона» в Кемеровской области. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направ
|28.04.2023
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МТС разогнала скорость мобильного интернета в третьем по площади городе Кузбасса
ие туристов со всего Кузбасса, а также из Хакасии и Новосибирской области», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.
|07.07.2022
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МТС развернула в промышленных районах Кузбасса специальную сеть интернета вещей
ссийская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, расширила в Кемеровской области сеть стандарта NB-IoT – специальную энергоэффективную сеть интернета веще
|16.02.2022
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Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»
Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group. С помощью спутника школьники и студенты региона будут осуществлять дистанционное зондирование Земли в рамках экологического мониторинга территории Кузбасса. Также благодаря «Кузбасс-300» будет вестись мониторинг пожаров в регионе и на всей территории России. Спутник «Кузбасс-300» имеет стандартные размеры CubeSat 3U (30х10х10 см). Полезна
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Бекиров Руслан 69 69
|Орловский Виктор 408 52
|Ширяева Олеся 24 19
|Соловьев Александр 120 17
|Медведев Дмитрий 1665 14
|Тен Станислав 14 14
|Попов Алексей 339 12
|Воронин Иван 14 12
|Винников Василий 12 12
|Рейхерт Александр 11 10
|Тулеев Аман 10 10
|Щеголев Игорь 699 10
|Шадаев Максут 1210 10
|Никифоров Николай 1138 10
|Михайлов Алексей 115 9
|Дадыкин Иван 31 9
|Путин Владимир 3454 9
|Зданович Сергей 8 7
|Бувальцев Иван 11 7
|Германовичус Дмитрий 7 7
|Игнатова Мария 143 6
|Садиков Максим 6 6
|Цой Иннокентий 51 5
|Бажанова Тамара 10 5
|Приндуль Олеся 5 5
|Малов Александр 6 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Кравцов Роман 89 4
|Зорин Александр 51 4
|Иванов Сергей 405 4
|Ермаков Валерий 140 4
|Соловенчук Александр 156 4
|Цивилев Сергей 7 4
|Домбровский Юрий 62 4
|Исаев Александр 35 4
|Куприянов Юрий 22 4
|Полянский Станислав 6 4
|Эмдин Сергей 69 3
|Дюков Андрей 21 3
|Венгер Константин 3 3
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