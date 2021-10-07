Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Кемеровская область
Публикаций - 496, упоминаний - 767
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 47
|Соловьев Александр 62 17
|Попов Алексей 319 12
|Медведев Дмитрий 1437 10
|Щеголев Игорь 676 9
|Никифоров Николай 1126 9
|Кравцов Роман 77 4
|Зорин Александр 49 4
|Соловенчук Александр 44 4
|Эмдин Сергей 67 3
|Соловьев Дмитрий 51 3
|Путин Владимир 1840 3
|Венгер Константин 3 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Шадаев Максут 384 3
|Гоков Дмитрий 31 3
|Ермаков Валерий 71 2
|Авербах Владимир 121 2
|Гурко Александр 129 2
|Арсентьев Андрей 54 2
|Назаров Владимир 12 2
|Ноздрин Алексей 9 2
|Иванов Сергей 179 2
|Кудрявцев Максим 37 2
|Тихонравов Андрей 13 2
|Сельский Андрей 21 2
|Шмулевич Марк 79 2
|Цивилев Сергей 2 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Колпаков Антон 44 2
|Нестеров Андрей 17 2
|Собянин Сергей 211 2
|Дюков Андрей 14 2
|Кузнецов Александр 76 2
|Греф Герман 212 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Никитченко Анна 6 2
|CNews Analytics 2006 10
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 1
|AC&M Consulting 70 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786229, в очереди разбора - 689905.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786229, в очереди разбора - 689905.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru