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Россия СФО Кемеровская область

Россия - СФО - Кемеровская область

СОБЫТИЯ


15.06.2026 «МегаФон» обеспечил связью популярное место отдыха вблизи столицы Кузбасса

проводить приемы и консультировать пациентов дистанционно. Установленная телеком-инфраструктура будет полезна не только местным жителям, но и туристам. Деревня расположена в 20 километрах от столицы Кузбасса и подходит для коротких поездок на выходные. Здесь находится база отдыха «Фортуна» с оборудованным пляжем. Гости могут арендовать лодку, квадроцикл или сапборд, а зимой – снегоход. Бла
08.04.2026 Ozon запускает крупный фулфилмент-центр в Кузбассе

Ozon открыл крупный логистический центр в Кемеровской области. Благодаря запуску складского объекта в регионе будут созданы дополнитель
19.03.2026 «Ростелеком» создал цифровую среду для 76 социально значимых объектов Кузбасса

пания «Ростелеком» в 2025 г. построила цифровую инфраструктуру для 76 социально значимых учреждений Кузбасса. Чтобы подключить организации к Сети и обеспечить передачу данных на скорости до 1 Г
16.02.2026 Село осваивает интернет: трафик кузбасских базовых станций «Ростелекома» достиг 4,5 ПБ

«Ростелеком» посчитал годовой трафик базовых станций, построенных в малых населенных пунктах Кемеровской области в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН
17.12.2025 Праздник без спешки: как жители Кузбасса меняют новогодние привычки

Жители Кемеровской области планируют покупку новогодних подарков заранее, используя онлайн-сервисы для составления вишлистов. По данным аналитиков «МегаФона», в ноябре число пользователей таких платфо
09.12.2025 МТС расширила покрытие LTE для жителей и предприятий пищепрома севера Кузбасса

та достаточно, чтобы горожане и жители сельских территорий могли комфортно пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, марктеплейсами, работать и учиться онлайн. Одновременно с покрытием LTE на севере Кузбасса МТС расширяет сеть интернета вещей – NBIoT. Эта беспроводная технология позволяет получать данные с видеокамер, датчиков климата, движения и вибрации, управлять умными замки и так дале
19.11.2025 МТС расширила покрытие LTE на юге Кузбасса

МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE в Кемеровской области. Высокоскоростной мобильный интернет заработал в сельских районах Новокузнецкого, Прокопьевска и Гурьевского округов. В частности, в Новокузнецком округе специалисты усилили
19.11.2025 «МегаФон» усилил мобильную связь в сельской местности Кузбасса

влечений. Надежная связь и быстрый интернет становятся важной опорой для сельских территорий. Они не дают деревням терять связь с миром и способствуют их сохранению», — отметила директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.
10.10.2025 Село становится технологичным: жители Кузбасса активно подключают «умные» устройства

В Кемеровской области стремительно растет интерес к технологиям «умного дома» и устройствам Инт
01.09.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса

Регистр по хронической сердечной недостаточности, созданный в Кемеровской области на базе цифровой платформы «N3.Здравоохранение» и подсистемы «N3.Регистро
24.07.2025 «МегаФон» улучшил связь в садовых обществах Кемеровской области

ил скорость загрузки данных в смартфонах садоводов до 200 Мбит/с», – отметила директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.
19.06.2025 Мобильная связь МТС заработала еще в 15 малых селах и деревнях Кузбасса

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Кемеровской области. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи МТС получили в общей сложности около 3500 человек, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах. Об этом

12.05.2025 Фонд ОМС Кемеровской области-Кузбасса модернизировал электронный документооборот с Directum RX

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области-Кузбасса завершил переход на российскую платформу Directum RX. Целью прое
08.04.2025 Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома»

сотрудничестве с регионом мы сможем реализовать проекты, направленные на повышение качества жизни в Кемеровской области». Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Мы рады, что Василий Винник
12.03.2025 «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету более 7 тыс. домохозяйств Кузбасса

В Кемеровской области выросло количество домохозяйств с доступом к высокоскоростному интернету

27.02.2025 Министерство цифрового развития и связи Кузбасса усиливает кибербезопасность региона с помощью системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ

Центр обработки данных информационных систем Кузбасса, входящий в структуру Минцифры региона, обеспечивает функционирование ИТ-ресурсов области. ЦОД позволяет бесперебойно работать органам исполнительной власти, местного самоуправления и

22.11.2024 В старейшем городе Кузбасса улучшили связь и интернет

остроил новые и усовершенствовал работу действующих базовых станций в крупнейшем и старейшем городе Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Инженеры компании запус
31.10.2024 «МегаФон»: батуты, веревочный мост или военная техника - где гуляют жители столицы Кузбасса?

исле и «зеленые» локации столицы Кузбасса», — отметил руководитель технического отдела «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.
26.08.2024 МТС запустила связь 4G в грибных местах Кузбасса

МТС сообщает расширении покрытия 4G на территории Кемеровской области. Доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС этим лет
10.07.2024 «МегаФон» улучшил связь для дачников Кузбасса

Этим летом абоненты «МегаФона» в Кемеровской области остаются на связи не только в городе, но и на даче. Надежная голосовая св
26.06.2024 МТС запустила связь 4G в 60 селах и деревнях Кузбасса

ПАО «МТС» сообщает о масштабном расширении покрытия 4G (LTE) на территории Кемеровской области. Доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС получили
24.06.2024 Более 1,5 млн жителей Кузбасса получили улучшенную связь «МегаФона»

Абонентам «МегаФона» в Кемеровской области стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом и цифровыми звонками к
19.06.2024 «Ростелеком» представил востребованные цифровые сервисы для угледобывающего сектора Кузбасса

петчеру ключевые слова – «авария» или «пожар». «Угольная отрасль остается флагманской для экономики Кузбасса и продолжает развиваться. Значительная роль отводится цифровой трансформации. Вместе
20.03.2024 «МегаФон» развернул сеть LTE в Зенковском парке Кемеровской области

Зенковский парк – уникальный сосновый бор площадью 220 га. Находится вблизи одного из старейших сел Кемеровской области – Зеньково, от которого и получил свое название. На территории парка расп
13.03.2024 Видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечит прозрачность голосования на избирательных участках Кузбасса

та России, которые пройдут 15–17 марта 2024 г. В помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) Кемеровской области инженеры оператора смонтировали и подключили 1 514 цифровых видеокамер вы
29.02.2024 «Ростелеком» провел скоростной интернет для 4,5 тыс. сельских семей Кузбасса

«Ростелеком» построил интернет-сети для 4,5 тыс. частных домохозяйств в 26 малых населенных пунктах Кемеровской области. Специалисты компании проложили сотни километров оптоволоконных линий и п
28.12.2023 Теперь как в городе: «Ростелеком» построил 28 базовых станций в малых населенных пунктах Кузбасса

и устойчивое покрытие сети. «Программа «Устранение цифрового неравенства» имеет важное значение для Кемеровской области. Ее ключевая цель в том, чтобы обеспечить равный доступ к услугам связи д
14.12.2023 К началу сезона МТС прокачала связь в горнолыжных комплексах Кузбасса

пользоваться привычными цифровым сервисами с тем же комфортом, что и дома», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. В результате модернизации сети, которую МТС провела в окт
03.11.2023 К сезону распродаж МТС прокачала сеть в крупных торговых центрах Кузбасса

цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети LTE в крупнейших торгово-развлекательных центрах Кемеровской области. В частности, в результате установки нового оборудования в ТРЦ «Сити молл
26.10.2023 Органы исполнительной власти Кемеровской области перешли на российское ПО «Мой офис»

ия для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о переходе всех бюджетных учреждений Кемеровской области-Кузбасса на свои продукты. Для реализации данной задачи в Кузбассе сформи
03.10.2023 Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной»

В Кемеровской области запущена в работу региональная телемедицинская информационная система. Ре
27.09.2023 «Ростелеком» открыл цифровой мир для жителей четырех поселений Кузбасса

Ростелеком» запустил базовые станции LTE (4G) по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Кемеровской области. Сотовая связь и мобильный интернет впервые появились в Обояновке Мариинс
16.08.2023 «Ростелеком» подключил поселения на севере Кузбасса к 4G-интернету

слуги провайдера для дома даже вдали от мегаполисов», — сказал технический директор «Ростелекома» в Кемеровской области Станислав Полянский. Всего в Мариинском муниципальном округе с начала реа
06.07.2023 МТС оцифровала популярный маршрут для сплава в Кемеровской области

гус даже в часы пиковых нагрузок на сеть, а это и комфорт, и безопасность», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. Сплав по Томи на надувных лодках для жителей юга Кузбасса
23.06.2023 Цифровые технологии МТС помогут обеспечить бесперебойное водоснабжение на юге Кузбасса

т один из гарантирующих поставщиков электроэнергии региона. А с Междуреченским водоканалом мы реализовали проект по оснащению многоквартирных домов умными узлами учета воды», – отметил директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. «Для нас цифровое решение МТС – это, прежде всего, возможность легко и оперативно контролировать доступ в удаленные резервуары и состояние оборудования в усл
30.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области

3 г. в регионе был доступен только сервис электронной записи к врачу. Новый портал позволит жителям Кемеровской области в онлайн-формате записываться на телемедицинские консультации, прием к вр
03.05.2023 «Мегафон» усилил сеть для дачников Кузбасса

зоне доступа сети даже вдали от городской суеты», – отметил Александр Малов, директор «Мегафона» в Кемеровской области. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направ
28.04.2023 МТС разогнала скорость мобильного интернета в третьем по площади городе Кузбасса

ие туристов со всего Кузбасса, а также из Хакасии и Новосибирской области», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.
07.07.2022 МТС развернула в промышленных районах Кузбасса специальную сеть интернета вещей

ссийская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, расширила в Кемеровской области сеть стандарта NB-IoT – специальную энергоэффективную сеть интернета веще
16.02.2022 Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»

Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group. С помощью спутника школьники и студенты региона будут осуществлять дистанционное зондирование Земли в рамках экологического мониторинга территории Кузбасса. Также благодаря «Кузбасс-300» будет вестись мониторинг пожаров в регионе и на всей территории России. Спутник «Кузбасс-300» имеет стандартные размеры CubeSat 3U (30х10х10 см). Полезна

Публикаций - 1065, упоминаний - 1571

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 194
Ростелеком 10948 122
МегаФон 10742 104
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 84
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 50
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 49
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 42
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 30
Ростелеком - Связьинвест 1719 26
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 20
9594 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 14
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 14
Ростелеком - Сибирьтелеком - Сtek GSM - СТеК Джи Эс Эм - Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм - Кедр РМС - Кузбасские системы Джи Эс Эм 20 13
Электросвязь 268 12
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 11
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 11
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 11
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - КТС - Комплексные телекоммуникационные системы - КСС - Кузбасская сотовая связь 24 11
Yandex - Яндекс 9216 11
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 10
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 10
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 9
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 9
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 9
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 8
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 8
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 8
SAP SE 5601 8
Huawei 4676 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 7
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 7
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 47
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 14
МТС Трэвел - MTS Travel 292 13
Почта России ПАО 2370 12
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 9
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 9
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 8
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 13 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 7
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 6 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Газпром ПАО 1493 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 5
Мария РА ТС - торговая сеть 26 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 5
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 4
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 4
Телефон.Ру 92 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Евросеть 1421 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 104
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 55
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 44
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 25
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
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Судебная власть - Judicial power 2500 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
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Союз пенсионеров России 9 2
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ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
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АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
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СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
Российская академия радио - РАР 4 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 171
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 170
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 170
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 159
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 158
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 150
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 122
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 113
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 84
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 74
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 51
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VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 45
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 77
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 16
Google Android 15243 14
МТС Big Data 324 13
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 13
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 13
Microsoft Windows 2000 8678 11
Linux OS 11533 11
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 10
Apple iOS 8583 10
Microsoft Windows 16882 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
Apple iPhone 6 4861 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 7
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 5
Microsoft Windows BitLocker 942 5
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 5
Архивный фонд РФ 115 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 5
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Бекиров Руслан 69 69
Орловский Виктор 408 52
Ширяева Олеся 24 19
Соловьев Александр 120 17
Медведев Дмитрий 1665 14
Тен Станислав 14 14
Попов Алексей 339 12
Воронин Иван 14 12
Винников Василий 12 12
Рейхерт Александр 11 10
Тулеев Аман 10 10
Щеголев Игорь 699 10
Шадаев Максут 1210 10
Никифоров Николай 1138 10
Михайлов Алексей 115 9
Дадыкин Иван 31 9
Путин Владимир 3454 9
Зданович Сергей 8 7
Бувальцев Иван 11 7
Германовичус Дмитрий 7 7
Игнатова Мария 143 6
Садиков Максим 6 6
Цой Иннокентий 51 5
Бажанова Тамара 10 5
Приндуль Олеся 5 5
Малов Александр 6 5
Чернышенко Дмитрий 581 5
Кравцов Роман 89 4
Зорин Александр 51 4
Иванов Сергей 405 4
Ермаков Валерий 140 4
Соловенчук Александр 156 4
Цивилев Сергей 7 4
Домбровский Юрий 62 4
Исаев Александр 35 4
Куприянов Юрий 22 4
Полянский Станислав 6 4
Эмдин Сергей 69 3
Дюков Андрей 21 3
Венгер Константин 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 592
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 348
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 293
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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