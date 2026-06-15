Россия - СФО - Кемеровская область

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Ozon запускает крупный фулфилмент-центр в Кузбассе Ozon открыл крупный логистический центр в Кемеровской области. Благодаря запуску складского объекта в регионе будут созданы дополнитель

«Ростелеком» создал цифровую среду для 76 социально значимых объектов Кузбасса пания «Ростелеком» в 2025 г. построила цифровую инфраструктуру для 76 социально значимых учреждений Кузбасса. Чтобы подключить организации к Сети и обеспечить передачу данных на скорости до 1 Г

Село осваивает интернет: трафик кузбасских базовых станций «Ростелекома» достиг 4,5 ПБ «Ростелеком» посчитал годовой трафик базовых станций, построенных в малых населенных пунктах Кемеровской области в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН

Праздник без спешки: как жители Кузбасса меняют новогодние привычки Жители Кемеровской области планируют покупку новогодних подарков заранее, используя онлайн-сервисы для составления вишлистов. По данным аналитиков «МегаФона», в ноябре число пользователей таких платфо

МТС расширила покрытие LTE для жителей и предприятий пищепрома севера Кузбасса та достаточно, чтобы горожане и жители сельских территорий могли комфортно пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, марктеплейсами, работать и учиться онлайн. Одновременно с покрытием LTE на севере Кузбасса МТС расширяет сеть интернета вещей – NBIoT. Эта беспроводная технология позволяет получать данные с видеокамер, датчиков климата, движения и вибрации, управлять умными замки и так дале

МТС расширила покрытие LTE на юге Кузбасса МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE в Кемеровской области. Высокоскоростной мобильный интернет заработал в сельских районах Новокузнецкого, Прокопьевска и Гурьевского округов. В частности, в Новокузнецком округе специалисты усилили

«МегаФон» усилил мобильную связь в сельской местности Кузбасса влечений. Надежная связь и быстрый интернет становятся важной опорой для сельских территорий. Они не дают деревням терять связь с миром и способствуют их сохранению», — отметила директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

Село становится технологичным: жители Кузбасса активно подключают «умные» устройства В Кемеровской области стремительно растет интерес к технологиям «умного дома» и устройствам Инт

Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса Регистр по хронической сердечной недостаточности, созданный в Кемеровской области на базе цифровой платформы «N3.Здравоохранение» и подсистемы «N3.Регистро

«МегаФон» улучшил связь в садовых обществах Кемеровской области ил скорость загрузки данных в смартфонах садоводов до 200 Мбит/с», – отметила директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

Мобильная связь МТС заработала еще в 15 малых селах и деревнях Кузбасса МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Кемеровской области. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи МТС получили в общей сложности около 3500 человек, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах. Об этом

Фонд ОМС Кемеровской области-Кузбасса модернизировал электронный документооборот с Directum RX Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области-Кузбасса завершил переход на российскую платформу Directum RX. Целью прое

Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома» сотрудничестве с регионом мы сможем реализовать проекты, направленные на повышение качества жизни в Кемеровской области». Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Мы рады, что Василий Винник

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету более 7 тыс. домохозяйств Кузбасса В Кемеровской области выросло количество домохозяйств с доступом к высокоскоростному интернету

Министерство цифрового развития и связи Кузбасса усиливает кибербезопасность региона с помощью системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ Центр обработки данных информационных систем Кузбасса, входящий в структуру Минцифры региона, обеспечивает функционирование ИТ-ресурсов области. ЦОД позволяет бесперебойно работать органам исполнительной власти, местного самоуправления и

В старейшем городе Кузбасса улучшили связь и интернет остроил новые и усовершенствовал работу действующих базовых станций в крупнейшем и старейшем городе Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Инженеры компании запус

«МегаФон»: батуты, веревочный мост или военная техника - где гуляют жители столицы Кузбасса? исле и «зеленые» локации столицы Кузбасса», — отметил руководитель технического отдела «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.

МТС запустила связь 4G в грибных местах Кузбасса МТС сообщает расширении покрытия 4G на территории Кемеровской области. Доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС этим лет

«МегаФон» улучшил связь для дачников Кузбасса Этим летом абоненты «МегаФона» в Кемеровской области остаются на связи не только в городе, но и на даче. Надежная голосовая св

МТС запустила связь 4G в 60 селах и деревнях Кузбасса ПАО «МТС» сообщает о масштабном расширении покрытия 4G (LTE) на территории Кемеровской области. Доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС получили

Более 1,5 млн жителей Кузбасса получили улучшенную связь «МегаФона» Абонентам «МегаФона» в Кемеровской области стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом и цифровыми звонками к

«Ростелеком» представил востребованные цифровые сервисы для угледобывающего сектора Кузбасса петчеру ключевые слова – «авария» или «пожар». «Угольная отрасль остается флагманской для экономики Кузбасса и продолжает развиваться. Значительная роль отводится цифровой трансформации. Вместе

«МегаФон» развернул сеть LTE в Зенковском парке Кемеровской области Зенковский парк – уникальный сосновый бор площадью 220 га. Находится вблизи одного из старейших сел Кемеровской области – Зеньково, от которого и получил свое название. На территории парка расп

Видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечит прозрачность голосования на избирательных участках Кузбасса та России, которые пройдут 15–17 марта 2024 г. В помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) Кемеровской области инженеры оператора смонтировали и подключили 1 514 цифровых видеокамер вы

«Ростелеком» провел скоростной интернет для 4,5 тыс. сельских семей Кузбасса «Ростелеком» построил интернет-сети для 4,5 тыс. частных домохозяйств в 26 малых населенных пунктах Кемеровской области. Специалисты компании проложили сотни километров оптоволоконных линий и п

Теперь как в городе: «Ростелеком» построил 28 базовых станций в малых населенных пунктах Кузбасса и устойчивое покрытие сети. «Программа «Устранение цифрового неравенства» имеет важное значение для Кемеровской области. Ее ключевая цель в том, чтобы обеспечить равный доступ к услугам связи д

К началу сезона МТС прокачала связь в горнолыжных комплексах Кузбасса пользоваться привычными цифровым сервисами с тем же комфортом, что и дома», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. В результате модернизации сети, которую МТС провела в окт

К сезону распродаж МТС прокачала сеть в крупных торговых центрах Кузбасса цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети LTE в крупнейших торгово-развлекательных центрах Кемеровской области. В частности, в результате установки нового оборудования в ТРЦ «Сити молл

Органы исполнительной власти Кемеровской области перешли на российское ПО «Мой офис» ия для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о переходе всех бюджетных учреждений Кемеровской области-Кузбасса на свои продукты. Для реализации данной задачи в Кузбассе сформи

Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной» В Кемеровской области запущена в работу региональная телемедицинская информационная система. Ре

«Ростелеком» открыл цифровой мир для жителей четырех поселений Кузбасса Ростелеком» запустил базовые станции LTE (4G) по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Кемеровской области. Сотовая связь и мобильный интернет впервые появились в Обояновке Мариинс

«Ростелеком» подключил поселения на севере Кузбасса к 4G-интернету слуги провайдера для дома даже вдали от мегаполисов», — сказал технический директор «Ростелекома» в Кемеровской области Станислав Полянский. Всего в Мариинском муниципальном округе с начала реа

МТС оцифровала популярный маршрут для сплава в Кемеровской области гус даже в часы пиковых нагрузок на сеть, а это и комфорт, и безопасность», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. Сплав по Томи на надувных лодках для жителей юга Кузбасса

Цифровые технологии МТС помогут обеспечить бесперебойное водоснабжение на юге Кузбасса т один из гарантирующих поставщиков электроэнергии региона. А с Междуреченским водоканалом мы реализовали проект по оснащению многоквартирных домов умными узлами учета воды», – отметил директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. «Для нас цифровое решение МТС – это, прежде всего, возможность легко и оперативно контролировать доступ в удаленные резервуары и состояние оборудования в усл

«Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области 3 г. в регионе был доступен только сервис электронной записи к врачу. Новый портал позволит жителям Кемеровской области в онлайн-формате записываться на телемедицинские консультации, прием к вр

«Мегафон» усилил сеть для дачников Кузбасса зоне доступа сети даже вдали от городской суеты», – отметил Александр Малов, директор «Мегафона» в Кемеровской области. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направ

МТС разогнала скорость мобильного интернета в третьем по площади городе Кузбасса ие туристов со всего Кузбасса, а также из Хакасии и Новосибирской области», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

МТС развернула в промышленных районах Кузбасса специальную сеть интернета вещей ссийская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, расширила в Кемеровской области сеть стандарта NB-IoT – специальную энергоэффективную сеть интернета веще