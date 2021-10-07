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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СФО - Кемеровская область


07.10.2021 В Кузбассе завершено внедрение платформы «ИС.АРЕНА – Кузбасс» 4
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий 2
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
26.02.2021 «Швабе» оснастил стоматологические клиники дефибрилляторами 1
09.02.2021 МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа» 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
19.01.2021 «Экологические технологии» оптимизировали работу с обращениями с помощью системы «1С:Документооборот» 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
13.01.2021 Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса 10
12.01.2021 Правительство Кемеровской области и «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве 9
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 2
04.12.2020 Itglobal.com провела для БСТ-банка оценку соответствия положению 382-П 1
30.11.2020 «Яндекс.Маркет» подвел первые итоги «черной пятницы» 1
18.11.2020 Itglobal.com провела для банка «Новокиб» оценку соответствия положению 382-П 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 1
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 4
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
24.09.2020 МТС и Междуреченский водоканал приступили к «умному» учету воды 1
09.09.2020 Цифровые сервисы Кузбасса мигрируют в облако SberCloud 2
07.09.2020 «РТ лабс» запустила голосового помощника и чат-бота в МФЦ Кемеровской области 3
28.07.2020 В России выдана первая лицензия на 5G. Ее получила МТС 1
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
17.06.2020 Кемеровская область запускает бизнес в онлайн торговлю и доставку 1
08.06.2020 Российского диджея арестовали за масштабные киберпреступления 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
10.04.2020 МТС создала систему цифрового управления молочной фермой на основе датчиков для коров 1

Публикаций - 496, упоминаний - 767

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 67
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 58
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 41
Ростелеком Сибирьтелеком 337 40
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 19
Ростелеком Связьинвест 773 11
Скай Линк - Skylink 548 10
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 9
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
Nokia Networks 54 6
Ericsson 899 6
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 5
3934 5
NVision Group - Энвижн Груп 552 4
Синтерра - Synterra 602 4
Парус 212 4
Softline - Софтлайн 1507 4
Nokia Corporation 2546 4
SAP SE 3272 4
Oracle Corporation 3466 4
Yandex - Яндекс 4129 4
Ростелеком Дальсвязь 228 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 4
Yota - Скартел 623 4
Huawei 2750 3
Acronis - Акронис 369 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 3
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
Астерос - Asteros 531 3
Крок 1230 3
Navitel - Навител Навигатор 255 3
VK - Mail.ru Group 2508 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 3
Samsung Electronics 5878 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 33
УЭК - Универсальная электронная карта 512 28
Почта России ПАО 1586 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 6
Сбербанк Сибирский банк 17 6
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 5
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
Мария Ра - торговая сеть 19 4
Мострансавто 59 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 68 3
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 3
Уралсиб Банк 391 3
Евросеть 939 3
O2 Consulting - O2Consulting 8 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 2
Телефон.Ру 62 2
ВТБ24 587 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Россети ПАО 168 2
Русагро Группа Компаний 143 2
Связь-банк 83 1
Почта Банк 289 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 1
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 4 1
Кубанская библиотека 1 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Газпромбанк - ГПБ 696 1
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 5 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 22 1
Мосэнергосбыт АО 78 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 80 1
Мегаполис ТК 92 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 46
Правительство РФ 2226 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 11
Президент Российской Федерации 1447 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 9
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 7
Счётная палата РФ 464 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 5
Правительство Москвы 660 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 4
ПФР Департамент информационных технологий 103 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 3
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 3
Администрация Смоленской области 19 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
Правительство Московской области 48 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 3
Правительство Самарской области 48 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 269 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 44
3G - Стандарт мобильной связи 3835 34
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GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 15
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 13
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 8
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
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СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 6
Apple iOS 5744 6
Microsoft Windows 10 6810 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
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КОТМИ-Росэл 5 4
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МТС Мобильная библиотека 32 3
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Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Linux OS 4386 3
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Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 3
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ЭОС eDocLib 88 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
Manhattan SCALE 30 2
Корус Консалтинг SaaS WMS Manhattan SCALE 10 2
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Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 8 2
Tele2 Mini 13 2
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Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 65 2
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Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Tele2 Midi 8 2
Орловский Виктор 229 47
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Никитченко Анна 6 2
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Россия - СФО - Новосибирская область 843 196
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Россия - СФО - Томская область 436 120
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
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Русский язык 1028 2
ЧОП - Частное охранное предприятие 12 2
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 2
POI - points of interest 60 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 64 2
Образование в России 381 2
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
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ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
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Пятый канал - Телеканал 39 2
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Муз-ТВ - телеканал 26 1
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Россия 24 - телеканал 86 1
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Комсомольская Правда - Газета 23 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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