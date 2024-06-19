«Ростелеком» представил востребованные цифровые сервисы для угледобывающего сектора Кузбасса

Эксперты компании продемонстрировали решения в области многофункциональной системы безопасности для горнорудной промышленности. Современные разработки «Ростелекома» позволяют усилить эффективность управления производством, а также обеспечивают безопасность работников шахт и разрезов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

По данным провайдера, именно улучшение условий труда в угольном секторе имеет первостепенное значение. Актуальность связана с трендом на повышение безопасности на предприятиях. Представители «Ростелекома» поделились опытом внедрения технологичных решений в этом направлении. Среди наиболее востребованных – контроль транспорта и спецтехники, а также системы геопозиционирования и мониторинга персонала на производстве.

Так, умные устройства позволяют отслеживать местоположение работников и фиксировать возможные несчастные случаи, например, падение. При необходимости на пульт диспетчера подается сигнал SOS. Носимые устройства могут быть интегрированы в систему контроля и управления доступом (СКУД), а данные с предприятия в режиме онлайн поступают в информационные системы Ростехнадзора. С помощью мониторинга и видеоаналитики транспорта можно определять наличие средств индивидуальной защиты, оценивать уровень усталости водителя, выявлять факты курения за рулем и др. Решения «Ростелекома» полностью соответствует требованиям Ростехнадзора.

Специалисты провайдера также презентовали новейшую систему анализа голосового трафика, которая позволяет сканировать цифровой и аналоговый радиоэфир и при внештатной ситуации выводить на экран диспетчеру ключевые слова – «авария» или «пожар».

«Угольная отрасль остается флагманской для экономики Кузбасса и продолжает развиваться. Значительная роль отводится цифровой трансформации. Вместе с традиционными телеком-услугами, которыми пользуются уже 80% компаний этой сферы, мы фиксируем рост интереса к сложным решениям. ‟Ростелеком” продолжит интегрировать свои продукты в производственный цикл горнодобывающих предприятий региона, чтобы повысить их экономическую эффективность и усилить безопасность персонала», — сказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лидрик.

В рамках проекта «Территория» компания «Ростелеком» сотрудничает с лидерами индустрий промышленности и добычи, развивает 16 проектных офисов по всей России и берет на себя роль цифрового интегратора и партнера для бизнеса и государства.