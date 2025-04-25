74% опрошенных россиян испытывают синдром цифровой усталости Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» провели исследование, чтобы узнать испытывают ли граждане синдром цифровой усталости от постоянного использования электронных устройств и технологий. В опросе приняли участие 2,5 тыс. пользователей маркетплейса в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом CNews сообщили предст

Система мониторинга здоровья рабочих SmartTeam может измерить усталость и стресс мочувствия и оперативно оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций — потери сознания, падений и т.п. Теперь наряду с другими сценариями мониторинга SmartTeam предлагает опцию диагностики степени усталости и стресса сотрудников. Эта опция особенно актуальна для предприятий, где важно следить за состоянием работников в критических для производства точках — диспетчеров, машинистов, кранов

«Ситимобил» и Минтранс Московской области запустили систему мониторинга усталости водителей такси «Ситимобил» в сотрудничестве с Минтрансом Московской области внедрили систему контроля усталости водителей. Использование системы аналитики в сфере такси позволит повысить безопасность поездок. Две установленные в автомобиле камеры ведут наблюдение за водителем и за дорогой. Сист

VisionLabs и «Яндекс.Такси» создали систему мониторинга усталости дающий сигнал или ограничение доступа к заказам сервиса. Нейросеть «Яндекса» научилась распознавать усталость водителей, а технологии VisionLabs помогли делать это в движении. Устройство монито

«Росэлектроника» представила отечественную систему для мониторинга состояния водителей ремени перемещение подключенных к системе транспортных средств и получать статистику по водителям. «Сонливость и усталость водителей являются одними из основных причин серьезных дорожно-транспо

Вибрация автомобиля как причина многих аварий ование австралийских ученых. Это тревожная статистика, так как много аварий происходят именно из-за усталости водителей. Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университе

Британские ученые разработали кресло, не дающее заснуть за рулем анализировать электрокардиограмму водителя. По работе сердца система поймет, когда человек за рулем засыпает, после чего он получит громкое предупреждение о необходимости остановиться и отдохну

Прогулка по зеленому парку снимает усталость мозга. Доказано исследованием Ученые из Университета Эдинбурга выяснили, что особое состояние, так называемую усталость мозга, лучше всего лечить в обычном зеленом парке. Ученым известно, что способность

Apple запатентовала виртуальный шлем без усталости для глаз pple по разработке плееров iPod Тони Фэделл (Tony Fadell), основавший компанию по выпуску "умных" термостатов. Заявка на получение патента была подана в далеком 2006 г. Патент Apple посвящен проблеме усталости глаз Получение патента не означает, что Apple собирается выпустить виртуальный шлем, подчеркивает AppleInsider. Однако сам факт разработки технологии означает, что компанию интересует

Усталость судьи влияет на приговор судом срока уже отсидел заключенный, на принятие решения не влияли. По их расчетам, в целом просьбы о досрочном освобождении в 64,2% случаев отклонялись. Главной причиной этому исследователи считают усталость судей, которая к концу каждой сессии нарастает и заставляет их отклонять прошение, поскольку такое решение проще в оформлении, занимает меньше времени и легче аргументируется. Перерыв

Система против усталости глаз Выпущен специальный прибор для снятия усталости глаз. Устройство Blink Now заставляет человека моргать при работе за монитором. Выглядит устройство как небольшой ЖК-экран, крепящийся к монитору, на котором отображается глаз, медлен

Ультразвуковая стимуляция мозга лишит солдатов страха и усталости Оборонное агентство DARPA начинает программу по изучению военного использования транскраниальной ультразвуковой стимуляции мозга, что должно привести к созданию прибора, который лишит солдата чувства усталости и страха. Он будет устанавливаться в боевой шлем и регулировать функции мозга для повышения активности, снятия стресса, боли и даже уменьшения последствий черепно-мозговой травмы. Сти

Синдром хронической усталости исследовали на генетическом уровне е горло, увеличение периферийных лимфатических узлов, мышечные, суставные и головные боли, мышечная усталость после любых физических усилий. Отношение к CFS неоднозначное – многие специалисты с

«Антивирусный центр»: новый компьютерный вирус вызывает сонливость , которые не слышны человеческому уху, но способны вызвать многочисленные побочные эффекты, такие как резкое снижение работоспособности, неспособность сосредоточится на выполнении своих обязанностей, сонливость, рассеянность внимания и желание покинуть рабочее место. Если же пользователь начинает сопротивляться воздействию этих симптомов, у него существенно повышается раздражительность, воз

Лень и усталось научились отличать друг от друга Max тест на велотренажере. Испытуемые должны крутить педали тренажера до тех пор, пока почувствуют усталость. В этот момент у них замеряют ряд показателей, в том числе отбирают пробы крови, гд

Темный шоколад лечит синдром хронической усталости Ежедневное употребление в пищу темного шоколада с высоким содержанием какао помогает бороться с синдромом хронической усталости CFS (Chronic fatigue syndrome), которым только в Великобритании страдает 250 тыс. человек, сообщает BBC. Экспериментальное исследование, проведенное Йоркской медицинской школой, показ

Эргономика — выбираем ЖК-монитор Если после общения с компьютером вы испытываете усталость: ноет спина, болят руки, в глаза будто песка насыпали – это значит, что ваше рабоче

Пупиллограф поможет безопасности на дорогах ьше четырех часов, такая же, как если бы у него в крови было 0,5 промилле спирта". Теперь, наконец, усталость можно измерить – так называемым пупиллографом, медицинским прибором, используемым в

Пупиллограф поможет безопасности на дорогах ьше четырех часов, такая же, как если бы у него в крови было 0,5 промилле спирта". Теперь, наконец, усталость можно измерить – так называемым пупиллографом, медицинским прибором, используемым в