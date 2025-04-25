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Здравоохранение усталость утомление сонливость потеря внимания
СОБЫТИЯ
|25.04.2025
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74% опрошенных россиян испытывают синдром цифровой усталости
Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» провели исследование, чтобы узнать испытывают ли граждане синдром цифровой усталости от постоянного использования электронных устройств и технологий. В опросе приняли участие 2,5 тыс. пользователей маркетплейса в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом CNews сообщили предст
|04.10.2022
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Система мониторинга здоровья рабочих SmartTeam может измерить усталость и стресс
мочувствия и оперативно оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций — потери сознания, падений и т.п. Теперь наряду с другими сценариями мониторинга SmartTeam предлагает опцию диагностики степени усталости и стресса сотрудников. Эта опция особенно актуальна для предприятий, где важно следить за состоянием работников в критических для производства точках — диспетчеров, машинистов, кранов
|24.01.2022
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«Ситимобил» и Минтранс Московской области запустили систему мониторинга усталости водителей такси
«Ситимобил» в сотрудничестве с Минтрансом Московской области внедрили систему контроля усталости водителей. Использование системы аналитики в сфере такси позволит повысить безопасность поездок. Две установленные в автомобиле камеры ведут наблюдение за водителем и за дорогой. Сист
|05.08.2019
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VisionLabs и «Яндекс.Такси» создали систему мониторинга усталости
дающий сигнал или ограничение доступа к заказам сервиса. Нейросеть «Яндекса» научилась распознавать усталость водителей, а технологии VisionLabs помогли делать это в движении. Устройство монито
|27.06.2019
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«Росэлектроника» представила отечественную систему для мониторинга состояния водителей
ремени перемещение подключенных к системе транспортных средств и получать статистику по водителям. «Сонливость и усталость водителей являются одними из основных причин серьезных дорожно-транспо
|09.07.2018
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Вибрация автомобиля как причина многих аварий
ование австралийских ученых. Это тревожная статистика, так как много аварий происходят именно из-за усталости водителей. Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университе
|21.07.2014
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Британские ученые разработали кресло, не дающее заснуть за рулем
анализировать электрокардиограмму водителя. По работе сердца система поймет, когда человек за рулем засыпает, после чего он получит громкое предупреждение о необходимости остановиться и отдохну
|03.04.2013
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Прогулка по зеленому парку снимает усталость мозга. Доказано исследованием
Ученые из Университета Эдинбурга выяснили, что особое состояние, так называемую усталость мозга, лучше всего лечить в обычном зеленом парке. Ученым известно, что способность
|05.07.2012
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Apple запатентовала виртуальный шлем без усталости для глаз
pple по разработке плееров iPod Тони Фэделл (Tony Fadell), основавший компанию по выпуску "умных" термостатов. Заявка на получение патента была подана в далеком 2006 г. Патент Apple посвящен проблеме усталости глаз Получение патента не означает, что Apple собирается выпустить виртуальный шлем, подчеркивает AppleInsider. Однако сам факт разработки технологии означает, что компанию интересует
|12.04.2011
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Усталость судьи влияет на приговор
судом срока уже отсидел заключенный, на принятие решения не влияли. По их расчетам, в целом просьбы о досрочном освобождении в 64,2% случаев отклонялись. Главной причиной этому исследователи считают усталость судей, которая к концу каждой сессии нарастает и заставляет их отклонять прошение, поскольку такое решение проще в оформлении, занимает меньше времени и легче аргументируется. Перерыв
|27.10.2010
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Система против усталости глаз
Выпущен специальный прибор для снятия усталости глаз. Устройство Blink Now заставляет человека моргать при работе за монитором. Выглядит устройство как небольшой ЖК-экран, крепящийся к монитору, на котором отображается глаз, медлен
|14.09.2010
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Ультразвуковая стимуляция мозга лишит солдатов страха и усталости
Оборонное агентство DARPA начинает программу по изучению военного использования транскраниальной ультразвуковой стимуляции мозга, что должно привести к созданию прибора, который лишит солдата чувства усталости и страха. Он будет устанавливаться в боевой шлем и регулировать функции мозга для повышения активности, снятия стресса, боли и даже уменьшения последствий черепно-мозговой травмы. Сти
|07.05.2008
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Синдром хронической усталости исследовали на генетическом уровне
е горло, увеличение периферийных лимфатических узлов, мышечные, суставные и головные боли, мышечная усталость после любых физических усилий. Отношение к CFS неоднозначное – многие специалисты с
|01.04.2008
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«Антивирусный центр»: новый компьютерный вирус вызывает сонливость
, которые не слышны человеческому уху, но способны вызвать многочисленные побочные эффекты, такие как резкое снижение работоспособности, неспособность сосредоточится на выполнении своих обязанностей, сонливость, рассеянность внимания и желание покинуть рабочее место. Если же пользователь начинает сопротивляться воздействию этих симптомов, у него существенно повышается раздражительность, воз
|26.12.2007
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Лень и усталось научились отличать друг от друга
Max тест на велотренажере. Испытуемые должны крутить педали тренажера до тех пор, пока почувствуют усталость. В этот момент у них замеряют ряд показателей, в том числе отбирают пробы крови, гд
|01.10.2007
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Темный шоколад лечит синдром хронической усталости
Ежедневное употребление в пищу темного шоколада с высоким содержанием какао помогает бороться с синдромом хронической усталости CFS (Chronic fatigue syndrome), которым только в Великобритании страдает 250 тыс. человек, сообщает BBC. Экспериментальное исследование, проведенное Йоркской медицинской школой, показ
|05.09.2007
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Эргономика — выбираем ЖК-монитор
Если после общения с компьютером вы испытываете усталость: ноет спина, болят руки, в глаза будто песка насыпали – это значит, что ваше рабоче
|10.06.2003
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Пупиллограф поможет безопасности на дорогах
ьше четырех часов, такая же, как если бы у него в крови было 0,5 промилле спирта". Теперь, наконец, усталость можно измерить – так называемым пупиллографом, медицинским прибором, используемым в
|10.06.2003
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Пупиллограф поможет безопасности на дорогах
ьше четырех часов, такая же, как если бы у него в крови было 0,5 промилле спирта". Теперь, наконец, усталость можно измерить – так называемым пупиллографом, медицинским прибором, используемым в
|15.02.1999
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"Упругие" клавиатуры снижают усталость рук
После 12-недельного испытания, проведенного Калифорнийским университетом и Университетом Беркли, было установлено, что использование клавиатур с "упругими" клавишами значительно снижает усталость рук пользователя. Простые же клавиатуры приводят к неправильному функционированию нервных клеток в районе запястья.
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
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