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Здравоохранение усталость утомление сонливость потеря внимания



04.10.2022 Система мониторинга здоровья рабочих SmartTeam может измерить усталость и стресс
24.01.2022 «Ситимобил» и Минтранс Московской области запустили систему мониторинга усталости водителей такси
05.08.2019 VisionLabs и «Яндекс.Такси» создали систему мониторинга усталости
27.06.2019 «Росэлектроника» представила отечественную систему для мониторинга состояния водителей
09.07.2018 Вибрация автомобиля как причина многих аварий
21.07.2014 Британские ученые разработали кресло, не дающее заснуть за рулем
03.04.2013 Прогулка по зеленому парку снимает усталость мозга. Доказано исследованием
05.07.2012 Apple запатентовала виртуальный шлем без усталости для глаз
12.04.2011 Усталость судьи влияет на приговор
27.10.2010 Система против усталости глаз
14.09.2010 Ультразвуковая стимуляция мозга лишит солдатов страха и усталости
07.05.2008 Синдром хронической усталости исследовали на генетическом уровне
01.04.2008 «Антивирусный центр»: новый компьютерный вирус вызывает сонливость
26.12.2007 Лень и усталось научились отличать друг от друга
01.10.2007 Темный шоколад лечит синдром хронической усталости
05.09.2007 Эргономика — выбираем ЖК-монитор
10.06.2003 Пупиллограф поможет безопасности на дорогах
10.06.2003 Пупиллограф поможет безопасности на дорогах
15.02.1999 "Упругие" клавиатуры снижают усталость рук

Публикаций - 461, упоминаний - 509
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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