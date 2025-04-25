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Здравоохранение усталость утомление сонливость потеря внимания

СОБЫТИЯ


25.04.2025 74% опрошенных россиян испытывают синдром цифровой усталости

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» провели исследование, чтобы узнать испытывают ли граждане синдром цифровой усталости от постоянного использования электронных устройств и технологий. В опросе приняли участие 2,5 тыс. пользователей маркетплейса в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом CNews сообщили предст
04.10.2022 Система мониторинга здоровья рабочих SmartTeam может измерить усталость и стресс

мочувствия и оперативно оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций — потери сознания, падений и т.п. Теперь наряду с другими сценариями мониторинга SmartTeam предлагает опцию диагностики степени усталости и стресса сотрудников. Эта опция особенно актуальна для предприятий, где важно следить за состоянием работников в критических для производства точках — диспетчеров, машинистов, кранов
24.01.2022 «Ситимобил» и Минтранс Московской области запустили систему мониторинга усталости водителей такси

«Ситимобил» в сотрудничестве с Минтрансом Московской области внедрили систему контроля усталости водителей. Использование системы аналитики в сфере такси позволит повысить безопасность поездок. Две установленные в автомобиле камеры ведут наблюдение за водителем и за дорогой. Сист
05.08.2019 VisionLabs и «Яндекс.Такси» создали систему мониторинга усталости

дающий сигнал или ограничение доступа к заказам сервиса. Нейросеть «Яндекса» научилась распознавать усталость водителей, а технологии VisionLabs помогли делать это в движении. Устройство монито
27.06.2019 «Росэлектроника» представила отечественную систему для мониторинга состояния водителей

ремени перемещение подключенных к системе транспортных средств и получать статистику по водителям. «Сонливость и усталость водителей являются одними из основных причин серьезных дорожно-транспо
09.07.2018 Вибрация автомобиля как причина многих аварий

ование австралийских ученых. Это тревожная статистика, так как много аварий происходят именно из-за усталости водителей.  Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университе
21.07.2014 Британские ученые разработали кресло, не дающее заснуть за рулем

анализировать электрокардиограмму водителя. По работе сердца система поймет, когда человек за рулем засыпает, после чего он получит громкое предупреждение о необходимости остановиться и отдохну
03.04.2013 Прогулка по зеленому парку снимает усталость мозга. Доказано исследованием

Ученые из Университета Эдинбурга выяснили, что особое состояние, так называемую усталость мозга, лучше всего лечить в обычном зеленом парке. Ученым известно, что способность
05.07.2012 Apple запатентовала виртуальный шлем без усталости для глаз

pple по разработке плееров iPod Тони Фэделл (Tony Fadell), основавший компанию по выпуску "умных" термостатов. Заявка на получение патента была подана в далеком 2006 г. Патент Apple посвящен проблеме усталости глаз Получение патента не означает, что Apple собирается выпустить виртуальный шлем, подчеркивает AppleInsider. Однако сам факт разработки технологии означает, что компанию интересует
12.04.2011 Усталость судьи влияет на приговор

судом срока уже отсидел заключенный, на принятие решения не влияли. По их расчетам, в целом просьбы о досрочном освобождении в 64,2% случаев отклонялись. Главной причиной этому исследователи считают усталость судей, которая к концу каждой сессии нарастает и заставляет их отклонять прошение, поскольку такое решение проще в оформлении, занимает меньше времени и легче аргументируется. Перерыв
27.10.2010 Система против усталости глаз

Выпущен специальный прибор для снятия усталости глаз. Устройство Blink Now заставляет человека моргать при работе за монитором. Выглядит устройство как небольшой ЖК-экран, крепящийся к монитору, на котором отображается глаз, медлен
14.09.2010 Ультразвуковая стимуляция мозга лишит солдатов страха и усталости

Оборонное агентство DARPA начинает программу по изучению военного использования транскраниальной ультразвуковой стимуляции мозга, что должно привести к созданию прибора, который лишит солдата чувства усталости и страха. Он будет устанавливаться в боевой шлем и регулировать функции мозга для повышения активности, снятия стресса, боли и даже уменьшения последствий черепно-мозговой травмы. Сти
07.05.2008 Синдром хронической усталости исследовали на генетическом уровне

е горло, увеличение периферийных лимфатических узлов, мышечные, суставные и головные боли, мышечная усталость после любых физических усилий. Отношение к CFS неоднозначное – многие специалисты с
01.04.2008 «Антивирусный центр»: новый компьютерный вирус вызывает сонливость

, которые не слышны человеческому уху, но способны вызвать многочисленные побочные эффекты, такие как резкое снижение работоспособности, неспособность сосредоточится на выполнении своих обязанностей, сонливость, рассеянность внимания и желание покинуть рабочее место. Если же пользователь начинает сопротивляться воздействию этих симптомов, у него существенно повышается раздражительность, воз
26.12.2007 Лень и усталось научились отличать друг от друга

Max тест на велотренажере. Испытуемые должны крутить педали тренажера до тех пор, пока почувствуют усталость. В этот момент у них замеряют ряд показателей, в том числе отбирают пробы крови, гд
01.10.2007 Темный шоколад лечит синдром хронической усталости

Ежедневное употребление в пищу темного шоколада с высоким содержанием какао помогает бороться с синдромом хронической усталости CFS (Chronic fatigue syndrome), которым только в Великобритании страдает 250 тыс. человек, сообщает BBC. Экспериментальное исследование, проведенное Йоркской медицинской школой, показ
05.09.2007 Эргономика — выбираем ЖК-монитор

Если после общения с компьютером вы испытываете усталость: ноет спина, болят руки, в глаза будто песка насыпали – это значит, что ваше рабоче
10.06.2003 Пупиллограф поможет безопасности на дорогах

ьше четырех часов, такая же, как если бы у него в крови было 0,5 промилле спирта". Теперь, наконец, усталость можно измерить – так называемым пупиллографом, медицинским прибором, используемым в
10.06.2003 Пупиллограф поможет безопасности на дорогах

ьше четырех часов, такая же, как если бы у него в крови было 0,5 промилле спирта". Теперь, наконец, усталость можно измерить – так называемым пупиллографом, медицинским прибором, используемым в
15.02.1999 "Упругие" клавиатуры снижают усталость рук

После 12-недельного испытания, проведенного Калифорнийским университетом и Университетом Беркли, было установлено, что использование клавиатур с "упругими" клавишами значительно снижает усталость рук пользователя. Простые же клавиатуры приводят к неправильному функционированию нервных клеток в районе запястья.

Публикаций - 718, упоминаний - 799

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 11064 33
Google LLC 12687 33
Apple Inc 13154 28
Huawei 4675 27
Yandex - Яндекс 9215 22
Microsoft Corporation 25774 21
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Nvidia Corp 4002 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 18
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TÜV Rheinland Group 181 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 10
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Volvo Cars 262 9
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
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Роговцев Алексей 11 2
Михайлова Анастасия 60 2
Maeda Taro - Маеда Таро 2 2
Ban Amir - Бан Амир 5 2
Кезина Любовь 4 2
Walzl Manfred - Вальцль Манфред 2 2
Urbanski Henryk - Урбански Хенрик 2 2
Hullar Timothy - Халлар Тимоти 2 2
Winick Charles - Виник Чарльз 2 2
Носков Константин 241 2
Горпинченко Роман 13 2
Паршин Максим 323 2
Стрелков Сергей 14 2
Соловьев Владимир 108 2
Андреев Владимир 101 2
Талдыкина Наталья 54 2
Бадалов Андрей 66 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 333
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 101
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 62
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 47
Европа 24962 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 39
Германия - Федеративная Республика 13220 34
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 30
Япония 13807 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Швеция - Королевство 3781 14
Азия - Азиатский регион 5920 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 11
Израиль 2856 11
Франция - Французская Республика 8176 11
Великобритания - Лондон 2432 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
Южная Корея - Республика 7051 9
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Россия - СФО - Новосибирск 4875 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Солнечная система - Solar system 2569 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
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Канада 5081 7
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Америка - Американский регион 2205 5
Ближний Восток 3154 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 141
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 114
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 113
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 76
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Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 62
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Известия ИД 770 2
Telegraph 199 2
NE Asia Online 313 2
TerraDaily 141 2
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Nature Nanotechnology 24 1
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РШУ - Русская школа управления 46 5
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
Открытое образование 12 2
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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
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University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 2
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Red Dot Design Award 57 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Старт Хаб 21 1
BudgetApps - Открытые государственные финансовые данные - конкурс 5 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Samsung Unpacked 41 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
NeurIPS 13 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
iF Design Awards 26 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
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Docflow 148 1
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Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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