Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Imperial College London Имперский колледж Лондона
СОБЫТИЯ
Публикаций - 134, упоминаний - 191
Imperial College London и организации, системы, технологии, персоны:
|New Scientist 1448 14
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
|CNews RND - R&D.CNews 2274 6
|ScienceDaily 399 5
|Phys.org 972 3
|Nature 832 3
|Physical Review Letters 164 2
|PhysicsWeb 184 2
|Optics 143 2
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
|Universe Today 34 2
|Nature Materials 20 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|EE Times 160 2
|EurekAlert 291 1
|CNews Инноваторы 39 1
|Nature Nanotechnology 24 1
|Public Library of Science - PLOS 71 1
|Nature Medicine 6 1
|Bloomberg 1627 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|The Washington Post 350 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|Science Advances 35 1
|Telegraph 199 1
|Daily Mail 58 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.