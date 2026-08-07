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Индексная книга (каталог) CNews*
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Imperial College London Имперский колледж Лондона

Imperial College London - Имперский колледж Лондона

СОБЫТИЯ


07.08.2026 ИИ создал вирусы, которых нет в природе 1
19.08.2024 Семнадцатилетний студент в лаборатории колледжа собрал термоядерный реактор 1
17.04.2024 Совершена первая в истории успешная передача квантовой информации 1
25.10.2021 Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ 3
25.11.2020 Гений или двоечник? Почему ИИ справляется с закономерностями и теряется в связях 2
20.08.2020 В России сконструировали «неубиваемый» дрон 1
30.06.2020 Приложение Xerox Team Availability App поможет управлять гибкой рабочей средой 1
10.03.2020 Ученые из Сколтеха нашли ограничения в квантовом алгоритме Google 1
25.11.2019 Dell Technologies представила новые решения в области ИИ и HPC 1
02.04.2019 Сотни программистов в Саудовской Аравии приняли участие в хакатоне по созданию моделей ИИ для прогнозирования результатов футбольных матчей 1
25.06.2018 Билл Гейтс инвестировал в комаров, которые будут умирать молодыми 4
23.05.2018 Samsung открывает в Москве Центр искусственного интеллекта 2
29.11.2017 Избыточный вес и диабет – причины онкозаболеваний 2
16.01.2017 В России придумали, как хранить на оптических дисках в миллионы раз больше данных 2
29.12.2015 Найдена генетическая основа интеллекта 1
27.07.2015 IBM вместе с университетами по всему миру будет готовить разработчиков облачных сервисов 1
13.04.2015 Собака — лучший друг норовируса 1
01.07.2014 «Яндекс» взялся искать «темную материю» 1
02.04.2014 Еврокомиссия выбрала HP в качестве куратора проекта общеевропейского «облака» 1
30.01.2014 Huawei и Имперский колледж Лондона открыли лабораторию исследования данных 6
21.10.2013 Солнечные панели в стиле LEGO 2
24.09.2013 Скоро будет готова универсальная вакцина от гриппа 1
19.07.2013 «Умный» скальпель обнаружит раковые клетки 1
19.07.2013 Неожиданное открытие: мозг птицы похож на мозг человека 1
08.07.2013 Свет сквозь кожу: технология копирует человека в виртреальность 2
31.05.2013 Делать операцию в конце недели смертельно опасно 3
04.02.2013 Детали "биологических заводов" поставят на поток 5
23.11.2012 Золото в работе: разработаны новые детекторы взрывчатки 2
20.11.2012 Коловратки пожирают чужие гены 2
31.10.2012 Сверхчувствительный датчик: обнаружит рак и вирусы "в зародыше" 2
29.10.2012 В рамках форума «Открытые инновации» пройдет специальная молодежная программа 1
22.10.2012 Топ-менеджер Facebook создаст «британскую Кремниевую долину» 2
19.09.2012 Метан на экзопланетах: жизнь или метеориты? 2
04.09.2012 Грипп оказался заразен еще в скрытой фазе 2
03.09.2012 Изучены свойства света в масштабах атома 1
19.07.2012 Управляй ПК глазами всего за 30 долларов 1
20.06.2012 Музыкальная эволюция: от белого шума до хитов – только с помощью ПК 1
15.06.2012 Космические узлы: теория предсказала, ученые не нашли 1
09.06.2012 Институт технологий Сколково набрал первых студентов 1
22.05.2012 Ученые узнали, как работает касторка 1

Публикаций - 134, упоминаний - 191

Imperial College London и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Intel Corporation 12811 4
Google LLC 12690 4
Открытые технологии 732 2
Dell EMC 5180 2
Adobe Systems 1597 2
Галактика - Корпорация 1545 2
ThinkParQ 1 1
Deep Quantum Labs - DeepQuantum 1 1
Lenovo EMC - Iomega 177 1
Bebo - социальная сеть 81 1
BAE Systems 179 1
Rhapsody 59 1
Grid Dynamics 5 1
Exigen Services 38 1
Domino Data Lab 2 1
DataRobot 2 1
Samsung Electronics 11065 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
ZTE Corporation 800 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
SAS Institute 1082 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Vodafone Group 1412 1
McKinsey & Company Int 293 1
РВК - Российская венчурная компания 571 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Kempinski - Кемпински 34 3
Cisco Ventures 3 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 3
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 2
Sumitomo Chemical 3 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Volvo Trucks 13 1
Mack Trucks 2 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Volvo Group 15 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Volvo Cars 262 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
LEGO 260 1
ЕКА Топливная компания 148 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 3
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 3
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
НАТТ - Национальная ассоциация трансфера технологий 3 1
Agile Russia 4 1
ACSI - Artifact-Centric Service Interoperation - Консорциум артефакт-ориентированного взаимодействия сервисов 1 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
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HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
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NASA Gemini Project - Джемини - программа США пилотируемых космических полётов 10 2
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IBM eLiza 18 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
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Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 2
Sloan Consortium - Galaxy Zoo - сетевой проект по классификации различных типов галактик 15 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 2
Apple iTunes Store 1118 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ThinkParQ BeeGFS - (ранее FhGFS) - Параллельная файловая система для высокопроизводительных вычислений 4 1
РАН ИСП - Svace SAST-сканер 21 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 20 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 1
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 1
NASA Mars Odyssey orbiter 59 1
Kubeflow 11 1
ESA Planck - Планк (космическая обсерватория) - телескоп Планка 9 1
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 1
ESA - LISA - Laser Interferometer Space Antenna - NGO - New Gravitational-wave Observatory 11 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Lenovo EMC - Iomega DVD Solutions - Iomega AO-DVD - Iomega Articulated Optical Digital Versatile Disc - Iomega Dual DVD EIDE - Iomega Super DVD Internal Drive 5 1
NASA JIMO - Jupiter Icy Moons Orbiter - NASA JIME - Jupiter Icy moons Explorer 4 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 1
Domino Data Science Platform 1 1
DarwinTunes 1 1
IBM Aspera 12 1
DataCore Software - Pixit Media - PixStor 3 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Linux OS 11533 1
Nuvia Phoenix 147 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Pendry John - Пендри Джон 10 8
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 7
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 4
Вышегородцев Михаил 8 3
Maxwell Scott - Максвелл Скотт 5 3
Smith David - Смит Дэвид 40 3
Галицкий Александр 123 3
Bland Phil - Блэнд Фил 2 2
Scarpa Riccardo - Скарпа Риккардо 2 2
Веселаго Виктор 2 2
Stoddart Fraser - Стоддарт Фрэзер 10 2
Nykyri Katariina - Никири Катарина 2 2
Артемьева Наталья 2 2
Stewart William - Стюарт Вильям 3 2
Stewart Will - Стюарт Уилл 2 2
Coates Andrew - Коутс Эндрю 6 2
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 2
Williams David - Уилльямс Дэвид 6 2
Perry Randall - Перри Рэндэлл 2 2
Dolling Gunnar - Доллинг Гуннар 3 2
Kasher Omer - Кашер Омер 2 2
Vale Chris - Вале Крис 2 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Valasek Chris - Крис Валасек 12 2
Jean-Francois Marie - Жан-Франсуа Мари 3 1
Ложечкин Александр 34 1
Пунтиков Николай 26 1
Рештенко Алексей 8 1
Aho Esko - Ахо Эско 9 1
Nutt David - Натт Дэвид 2 1
Constantine Larry - Константайн Ларри 5 1
Голутвин Андрей 1 1
Казарян Сергей 1 1
Девитт Дмитрий 6 1
Muggleton Stephen - Магглетон Стефен 1 1
Иванова Роза 4 1
Lewin Dan‘l - Левин Дэнл 1 1
Уразбаев Асхат 3 1
Бабикова Юлия 4 1
Шапошников Михаил 1 1
Великобритания - Лондон 2432 94
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 29
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
Европа 24964 21
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 9
Юпитер - планета Солнечной системы 557 7
Израиль 2856 7
Солнечная система - Solar system 2569 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Япония 13807 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Калифорния 4829 5
Швейцария - Женева 332 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 4
Великобритания - Хэмпшир - Саутгемптон 45 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Индия - Bharat 5870 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Чили - Республика 494 4
Великобритания - Кембридж 263 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 3
Юпитер - Ганимед (спутник) 37 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
Египет - Арабская Республика 1100 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 3
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 2
Сатурн - планета Солнечной системы 136 2
Великобритания - Шотландия - Глазго 79 2
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 43 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 43
Физика - Physics - область естествознания 2940 25
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 17
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Молекула - Molecula 1102 11
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 7
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 5
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
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