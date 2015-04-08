Плазменный двигатель — на Марс за 2 месяца шить разработку VASIMR, космические перелеты станут намного проще и дешевле. Компания отмечает, что плазменный двигатель позволит сократить время полета к Марсу до 42, а в идеальном случае — д

Нанотеррор: плазмоны взорвут больные клетки был создан новый метод, открытие обещает стать эффективной заменой сразу нескольким существующим способам лечения онкологических больных. Сама процедура будет быстрой, простой и многофункциональной. Плазмонные пузырьки, чей диаметр в 10 000 раз меньше человеческого волоса, способны вызывать микроскопические взрывы. Пузырьки формируются вокруг плазмонных наночастиц золота. Их нагревают внеш

Bang & Olufsen выпустила плазменный 3D-телевизор ируемая и может поднимать или опускать панель по нажатию кнопки на пульте. Bang & Olufsen выпустила плазменный 3D-телевизор Стоимость телевизора составляет 85 тыс долларов.

Panasonic представила 103-дюймовый плазменный телевизор Компания Panasonic представила в свободную продажу модель плазменного телевизора с диагональю экрана 103 дюйма. Устройство представляет собой крупную HD-панель высотой в 1.5 метра и площадью около 9 м2, имеющую уровень контрастности 5000000:1. В обнов

Panasonic VIERA TX-PR65VT20: тест лучшего плазменного 3D-телевизора кран должен успевать менять картинки без задержек. Не менее известные факты: видеопроцессоры используемые в телевизорах Panasonic являются одними из самых быстродействующих в отрасли, а время отклика плазменного экрана составляет 0.001 мс, против 1-3 мс для ЖК технологии. Таким образом, вопрос скорости обработки и показа решен абсолютно. Второе преимущество 3D от Panasonic — особый алгоритм

Panasonic выпустит плазменный телевизор толщиной 2,5 см Компания Panasonic приступит к продажам плазменного телевизора толщиной 2,54 см. Он будет иметь панель с диагональю 54 дюйма, сообщает SlashGear. Модель Panasonic TC-P54Z1 сможет отображать Full HD (1920 x 1080 пикселей). Контрастнос

Плазменное USB-сердце ные штучки. А что подарить девушке, которая любит компьютеры почти так же сильно, как и вас? Согласитесь, новая материнская плата - это слегка неромантично. На наш взгляд, неплохим вариантом является плазменное светящееся сердце. Гаджет подключается к ПК через USB. А стоит он совсем недорого - $17.

Создан первый плазменный транзистор более эффективного управления плазменными устройствами, такими как телевизоры с плазменным экраном. Плазменный транзистор разработан на основе плазменной микроячейки и электронного эмиттера. По

Разработана технология плазмонной литографии В Калифорнийском университете в Беркли разработана технология так называемой «плазмонной» литографии, позволяющая создавать более миниатюрные микроизделия, нежели это возможно ныне. Новая методика позволяет создавать линейные микроструктуры характерным размером 80 нм со

Летающая тарелка с плазменным двигателем предложена в США Профессор университета Флориды Субрата Рой (Subrata Roy) подал заявку на патент на летающий тарелкообразный аппарат с плазменным двигателем (wingless electromagnetic air vehicle, WEAV). Предложенный изобретателем прототип имет размер менее 15 см в поперечнике и приводится в действе батарейками. Вместе с тем, с

Получены снимки плазмонов с высоким разрешением Группа исследователей из Института радиации в Сакле и Технологического университета де Труа, Франция, получили снимки плазмонов с рекордно-высоким разрешением. Плазмоны - это квазичастицы, представляющие из себя волны плотности электронов. Плазмоны являются перспективным кандидатом на роль переносчика сигналов между различными частями микросхем

Panasonic разрабатывает плазменный дисплей для мобильников Компания Panasonic работает над созданием плазменного дисплея для мобильных телефонов. По словам разработчика, такой дисплей будет пред

Matsushita представила телевизор с экраном 150 дюймов Корпорация Matsushita представила плазменный телевизор с длиной диагонали экрана 150 дюймов, который, как утверждают в компании

На МКС продолжается эксперимент "Плазменный кристалл" Российский космонавт Юрий Маленченко сегодня на МКС начинает новую сессию эксперимента "Плазменный кристалл", сообщает РБК. В конце минувшей недели была подготовлена и налажена аппа

Создан плазменный дисплей толщиной 1 мм. ФОТО в компании. При этом изготавливать такой дисплей дешевле, чем стандартный жидкокристаллический или плазменный. В отличие от современных панелей, производство которых предъявляет повышенные тре

Телевизоры 2007: Плазменные пусов. На новых плазмах теперь ставят экранные фильтры Топовой моделью новой линейки Pioneer станет плазменный телевизор PDP-607XD с 60-дюймовым экраном, который будет иметь цифровой DVB-T – тю

Pioneer PDP-607XD — плазменный шестидесятник метить: упоминаемые тестовые эпизоды настолько сложны, что не воспроизводились идеально ни на одном плазменном дисплее, а большинство телевизоров превращают их в сплошные градиентные заливки. Ч

"Плазменный кабель" доставит электричество в космос? тока создается сжимающая сила, достаточная для того, чтобы поддерживать плазму в форме компактного «плазменного кабеля». Автор также обосновал возможность передавать по такому «плазменному кабе

Плазменный телевизор Pioneer PDP-507XD. Больше – лучше неваться в качестве своей продукции, а его плазменные панелей всегда были легендой и эталоном для многих. Посмотрим, как лидер держит планку на модели Pioneer PDP-507XD. Дизайн Стилистическое решение плазменного телевизора Pioneer PDP-507XD абсолютно бескомпромиссно. Ничего лишнего. Экран обрамляет узкая рамка черного лака, в левом нижнем углу небольшая круглая кнопка Power, в середине нижн

Тест плазменного телевизора Panasonic TH 50PV600R заметить, что в HD картинка Panasonic TH-50PV600R предельно четкая, однако не теряющая при этом своей плазменной мягкости.[pagebreak] Яркость То, что называется – да сколько угодно. Гонять настройки плазменного телевизора Panasonic TH-50PV600R вверх и вниз по шкале яркости дело неблагодарное и бесполезное – аппарат с легкостью компенсирует все возможные искажения картинки по контрасту и че

Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV енных помещениях. Насколько сильно это повлияло на качество изображения и чем еще примечателен этот плазменный телевизор, мы и узнаем прямо сейчас. Контрастность Samsung PS-50P7HR после использ

Плазменный "гигант" Panasonic будет стоить $80 тысяч ании, сделанному на проходящей в Берлине выставке электроники IFA, 103-дюймовый (262-сантиметровый) плазменный «гигант» поступит в продажу по цене свыше $80000. Panasonic Viera PZ600 Впервые мо

Новый плазменный телевизор Acer появился в продаже Компания Acer объявила о начале продаж новой модели 42-дюймового плазменного телевизора AT4202P. Acer AT4202P Новинка имеет яркость экрана 1300 кд/кв.м, контрастность — 10000:1, оснащена разъемами VGA, DVI-D, S-video и SCART. Кроме того, телевизор снабжен дв

Разработаны волноводы, "сжимающие" свет ктронов на поверхности металлов с помощью световых волн. В отличие от самих световых волн, на такие поверхностные плазмоны не действует ограничение дифракционного предела для света. В университ

Разработаны волноводы, "сжимающие" свет ктронов на поверхности металлов с помощью световых волн. В отличие от самих световых волн, на такие поверхностные плазмоны не действует ограничение дифракционного предела для света. В университ

Loewe представил новый плазменный телевизор Xelos A 42 Компания Loewe объявила о выпуске нового плазменного телевизора Xelos A 42. Эта модель поддерживает стандарт цифрового телевидения DVB. В телевизор уже встроены цифровой декодер, тюнер для приема цифрового наземного телевидения (DVB-T

NEC создал сверхконтрастный плазменный монитор NEC Plasma Display, филиал корпорации NEC, разработал плазменный (PDP) монитор с улучшенной контрастностью - 200:1 при освещенности 100 люкс. Новинка позиционируется компанией как решение для бизнес-приложений. Аналоги с меньшей контрастностью не

NEC создал сверхконтрастный плазменный монитор NEC Plasma Display, филиал корпорации NEC, разработал плазменный (PDP) монитор с улучшенной контрастностью - 200:1 при освещенности 100 люкс. Новинка позиционируется компанией как решение для бизнес-приложений. Аналоги с меньшей контрастностью не

42-дюймовый плазменный телевизор от Gateway Компания Gateway заявила о выпуске новой модели 42-дюймового плазменного телевизора. Как заявляют представители компании, новинка не только включает в себ

Компания Audio Visual Systems объявила о начале продаж нового плазменного телевизора Hitachi Компания Audio Visual Systems объявила о начале продаж нового 37-дюймового мультисистемного плазменного телевизора Hitachi - PD37-A2100. В данной модели используется технология высокочастотной передачи изображения ALIS (Alternate Lighting of Surfaces). Применение технологии ALIS увели

Audio Visual Systems начала продажи плазменного телевизора Hitachi - PD32-A2100 Компания Audio Visual Systems объявила о начале продаж нового 32-дюймового мультисистемного плазменного телевизора Hitachi - PD32-A2100. В данной модели используется технология высокочастотной передачи изображения ALIS (Alternate Lighting of Surfaces). Применение технологии ALIS увели

Компания NEC представила новый 50-дюймовый плазменный дисплей Компания NEC Corp. выпустила новый 50-дюймовый плазменный дисплейный модуль NP50C1MF01. В отличие от своих предшественников, новый продукт обладает более высокой контрастностью и повышенной яркостью изображения. NP50C1MF01 представляет собо

Sony планирует выпуск недорогого 42-дюймового плазменного дисплея Компания Sony Corp. планирует с 1 декабря начать производство недорогого плазменного быстродействующего дисплея PFM-42B1 формата 16:9 с диагональю 42 дюйма. В дисплее будет применена матрица, разработанная Fujitsu Hitachi Plasma Display Ltd., а также специальные выс

NEC выпустила дешевую модель телевизора с плазменным дисплеем телевизора с плазменным дисплеем и стоимостью менее одного миллиона иен ($9360). Предыдущая модель плазменного телевизора от компании NEC стоила 1,45 млн. иен. В новой модели сохранен размер э