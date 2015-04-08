Плазма Plasma Плазмон Плазмоид Плазменные технологии ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества
Плазменная технология - совокупность методов получения и обработки материалов с использованием нагрева исходных продуктов в плазменной струе или их перевода в плазменное состояние.
|08.04.2015
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Плазменный двигатель — на Марс за 2 месяца
шить разработку VASIMR, космические перелеты станут намного проще и дешевле. Компания отмечает, что плазменный двигатель позволит сократить время полета к Марсу до 42, а в идеальном случае — д
|06.12.2012
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Нанотеррор: плазмоны взорвут больные клетки
был создан новый метод, открытие обещает стать эффективной заменой сразу нескольким существующим способам лечения онкологических больных. Сама процедура будет быстрой, простой и многофункциональной. Плазмонные пузырьки, чей диаметр в 10 000 раз меньше человеческого волоса, способны вызывать микроскопические взрывы. Пузырьки формируются вокруг плазмонных наночастиц золота. Их нагревают внеш
|13.05.2011
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Bang & Olufsen выпустила плазменный 3D-телевизор
ируемая и может поднимать или опускать панель по нажатию кнопки на пульте. Bang & Olufsen выпустила плазменный 3D-телевизор Стоимость телевизора составляет 85 тыс долларов.
|19.11.2010
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Panasonic представила 103-дюймовый плазменный телевизор
Компания Panasonic представила в свободную продажу модель плазменного телевизора с диагональю экрана 103 дюйма. Устройство представляет собой крупную HD-панель высотой в 1.5 метра и площадью около 9 м2, имеющую уровень контрастности 5000000:1. В обнов
|31.08.2010
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Panasonic VIERA TX-PR65VT20: тест лучшего плазменного 3D-телевизора
кран должен успевать менять картинки без задержек. Не менее известные факты: видеопроцессоры используемые в телевизорах Panasonic являются одними из самых быстродействующих в отрасли, а время отклика плазменного экрана составляет 0.001 мс, против 1-3 мс для ЖК технологии. Таким образом, вопрос скорости обработки и показа решен абсолютно. Второе преимущество 3D от Panasonic — особый алгоритм
|06.03.2009
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Panasonic выпустит плазменный телевизор толщиной 2,5 см
Компания Panasonic приступит к продажам плазменного телевизора толщиной 2,54 см. Он будет иметь панель с диагональю 54 дюйма, сообщает SlashGear. Модель Panasonic TC-P54Z1 сможет отображать Full HD (1920 x 1080 пикселей). Контрастнос
|11.02.2009
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Плазменное USB-сердце
ные штучки. А что подарить девушке, которая любит компьютеры почти так же сильно, как и вас? Согласитесь, новая материнская плата - это слегка неромантично. На наш взгляд, неплохим вариантом является плазменное светящееся сердце. Гаджет подключается к ПК через USB. А стоит он совсем недорого - $17.
|13.11.2008
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Создан первый плазменный транзистор
более эффективного управления плазменными устройствами, такими как телевизоры с плазменным экраном. Плазменный транзистор разработан на основе плазменной микроячейки и электронного эмиттера. По
|23.10.2008
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Разработана технология плазмонной литографии
В Калифорнийском университете в Беркли разработана технология так называемой «плазмонной» литографии, позволяющая создавать более миниатюрные микроизделия, нежели это возможно ныне. Новая методика позволяет создавать линейные микроструктуры характерным размером 80 нм со
|16.06.2008
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Летающая тарелка с плазменным двигателем предложена в США
Профессор университета Флориды Субрата Рой (Subrata Roy) подал заявку на патент на летающий тарелкообразный аппарат с плазменным двигателем (wingless electromagnetic air vehicle, WEAV). Предложенный изобретателем прототип имет размер менее 15 см в поперечнике и приводится в действе батарейками. Вместе с тем, с
|09.04.2008
|Житель Челябинска погиб при попытке отремонтировать плазменный телевизор
|04.04.2008
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Получены снимки плазмонов с высоким разрешением
Группа исследователей из Института радиации в Сакле и Технологического университета де Труа, Франция, получили снимки плазмонов с рекордно-высоким разрешением. Плазмоны - это квазичастицы, представляющие из себя волны плотности электронов. Плазмоны являются перспективным кандидатом на роль переносчика сигналов между различными частями микросхем
|04.04.2008
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Panasonic разрабатывает плазменный дисплей для мобильников
Компания Panasonic работает над созданием плазменного дисплея для мобильных телефонов. По словам разработчика, такой дисплей будет пред
|09.01.2008
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Matsushita представила телевизор с экраном 150 дюймов
Корпорация Matsushita представила плазменный телевизор с длиной диагонали экрана 150 дюймов, который, как утверждают в компании
|04.12.2007
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На МКС продолжается эксперимент "Плазменный кристалл"
Российский космонавт Юрий Маленченко сегодня на МКС начинает новую сессию эксперимента "Плазменный кристалл", сообщает РБК. В конце минувшей недели была подготовлена и налажена аппа
|09.10.2007
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Создан плазменный дисплей толщиной 1 мм. ФОТО
в компании. При этом изготавливать такой дисплей дешевле, чем стандартный жидкокристаллический или плазменный. В отличие от современных панелей, производство которых предъявляет повышенные тре
|04.09.2007
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Телевизоры 2007: Плазменные
пусов. На новых плазмах теперь ставят экранные фильтры Топовой моделью новой линейки Pioneer станет плазменный телевизор PDP-607XD с 60-дюймовым экраном, который будет иметь цифровой DVB-T – тю
|01.06.2007
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Pioneer PDP-607XD — плазменный шестидесятник
метить: упоминаемые тестовые эпизоды настолько сложны, что не воспроизводились идеально ни на одном плазменном дисплее, а большинство телевизоров превращают их в сплошные градиентные заливки. Ч
|27.04.2007
|Samsung выпустил плазменный ТВ с Bluetooth
|05.02.2007
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"Плазменный кабель" доставит электричество в космос?
тока создается сжимающая сила, достаточная для того, чтобы поддерживать плазму в форме компактного «плазменного кабеля». Автор также обосновал возможность передавать по такому «плазменному кабе
|13.12.2006
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Плазменный телевизор Pioneer PDP-507XD. Больше – лучше
неваться в качестве своей продукции, а его плазменные панелей всегда были легендой и эталоном для многих. Посмотрим, как лидер держит планку на модели Pioneer PDP-507XD. Дизайн Стилистическое решение плазменного телевизора Pioneer PDP-507XD абсолютно бескомпромиссно. Ничего лишнего. Экран обрамляет узкая рамка черного лака, в левом нижнем углу небольшая круглая кнопка Power, в середине нижн
|14.11.2006
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Тест плазменного телевизора Panasonic TH 50PV600R
заметить, что в HD картинка Panasonic TH-50PV600R предельно четкая, однако не теряющая при этом своей плазменной мягкости.[pagebreak] Яркость То, что называется – да сколько угодно. Гонять настройки плазменного телевизора Panasonic TH-50PV600R вверх и вниз по шкале яркости дело неблагодарное и бесполезное – аппарат с легкостью компенсирует все возможные искажения картинки по контрасту и че
|03.11.2006
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Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV
енных помещениях. Насколько сильно это повлияло на качество изображения и чем еще примечателен этот плазменный телевизор, мы и узнаем прямо сейчас. Контрастность Samsung PS-50P7HR после использ
|01.09.2006
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Плазменный "гигант" Panasonic будет стоить $80 тысяч
ании, сделанному на проходящей в Берлине выставке электроники IFA, 103-дюймовый (262-сантиметровый) плазменный «гигант» поступит в продажу по цене свыше $80000. Panasonic Viera PZ600 Впервые мо
|19.05.2006
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Новый плазменный телевизор Acer появился в продаже
Компания Acer объявила о начале продаж новой модели 42-дюймового плазменного телевизора AT4202P. Acer AT4202P Новинка имеет яркость экрана 1300 кд/кв.м, контрастность — 10000:1, оснащена разъемами VGA, DVI-D, S-video и SCART. Кроме того, телевизор снабжен дв
|28.03.2006
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Разработаны волноводы, "сжимающие" свет
ктронов на поверхности металлов с помощью световых волн. В отличие от самих световых волн, на такие поверхностные плазмоны не действует ограничение дифракционного предела для света. В университ
|28.03.2006
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Разработаны волноводы, "сжимающие" свет
ктронов на поверхности металлов с помощью световых волн. В отличие от самих световых волн, на такие поверхностные плазмоны не действует ограничение дифракционного предела для света. В университ
|26.02.2006
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Loewe представил новый плазменный телевизор Xelos A 42
Компания Loewe объявила о выпуске нового плазменного телевизора Xelos A 42. Эта модель поддерживает стандарт цифрового телевидения DVB. В телевизор уже встроены цифровой декодер, тюнер для приема цифрового наземного телевидения (DVB-T
|21.07.2005
|LG представила плазменный телевизор с рекордной контрастностью
|15.06.2005
|42PX5R: новый плазменный телевизор c МР3-плеером от LG
|29.10.2004
|LG выпустила 60-дюймовый плазменный телевизор стоимостью $10 тыс.
|03.08.2004
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NEC создал сверхконтрастный плазменный монитор
NEC Plasma Display, филиал корпорации NEC, разработал плазменный (PDP) монитор с улучшенной контрастностью - 200:1 при освещенности 100 люкс. Новинка позиционируется компанией как решение для бизнес-приложений. Аналоги с меньшей контрастностью не
|03.08.2004
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NEC создал сверхконтрастный плазменный монитор
NEC Plasma Display, филиал корпорации NEC, разработал плазменный (PDP) монитор с улучшенной контрастностью - 200:1 при освещенности 100 люкс. Новинка позиционируется компанией как решение для бизнес-приложений. Аналоги с меньшей контрастностью не
|05.11.2002
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42-дюймовый плазменный телевизор от Gateway
Компания Gateway заявила о выпуске новой модели 42-дюймового плазменного телевизора. Как заявляют представители компании, новинка не только включает в себ
|18.05.2002
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Компания Audio Visual Systems объявила о начале продаж нового плазменного телевизора Hitachi
Компания Audio Visual Systems объявила о начале продаж нового 37-дюймового мультисистемного плазменного телевизора Hitachi - PD37-A2100. В данной модели используется технология высокочастотной передачи изображения ALIS (Alternate Lighting of Surfaces). Применение технологии ALIS увели
|12.03.2002
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Audio Visual Systems начала продажи плазменного телевизора Hitachi - PD32-A2100
Компания Audio Visual Systems объявила о начале продаж нового 32-дюймового мультисистемного плазменного телевизора Hitachi - PD32-A2100. В данной модели используется технология высокочастотной передачи изображения ALIS (Alternate Lighting of Surfaces). Применение технологии ALIS увели
|16.10.2000
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Компания NEC представила новый 50-дюймовый плазменный дисплей
Компания NEC Corp. выпустила новый 50-дюймовый плазменный дисплейный модуль NP50C1MF01. В отличие от своих предшественников, новый продукт обладает более высокой контрастностью и повышенной яркостью изображения. NP50C1MF01 представляет собо
|03.10.2000
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Sony планирует выпуск недорогого 42-дюймового плазменного дисплея
Компания Sony Corp. планирует с 1 декабря начать производство недорогого плазменного быстродействующего дисплея PFM-42B1 формата 16:9 с диагональю 42 дюйма. В дисплее будет применена матрица, разработанная Fujitsu Hitachi Plasma Display Ltd., а также специальные выс
|06.07.2000
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NEC выпустила дешевую модель телевизора с плазменным дисплеем
телевизора с плазменным дисплеем и стоимостью менее одного миллиона иен ($9360). Предыдущая модель плазменного телевизора от компании NEC стоила 1,45 млн. иен. В новой модели сохранен размер э
|11.06.1999
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NEC Technologies представила новый плазменный дисплей PlasmaSync 5000W
Компания NEC Technologies представила новый плазменный дисплей PlasmaSync 5000W с диагональю 50 дюймов. Он поддерживает разрешение до 1365x768. Дисплей создан с использованием технологий Capsulated Color Filter, AccuBlend и снабжен систе
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