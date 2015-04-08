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Плазма Plasma Плазмон Плазмоид Плазменные технологии ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества


Плазменная технология - совокупность методов получения и обработки материалов с использованием нагрева исходных продуктов в плазменной струе или их перевода в плазменное состояние.


08.04.2015 Плазменный двигатель — на Марс за 2 месяца

шить разработку VASIMR, космические перелеты станут намного проще и дешевле. Компания отмечает, что плазменный двигатель позволит сократить время полета к Марсу  до 42, а в идеальном случае — д
06.12.2012 Нанотеррор: плазмоны взорвут больные клетки

был создан новый метод, открытие обещает стать эффективной заменой сразу нескольким существующим способам лечения онкологических больных. Сама процедура будет быстрой, простой и многофункциональной. Плазмонные пузырьки, чей диаметр в 10 000 раз меньше человеческого волоса, способны вызывать микроскопические взрывы. Пузырьки формируются вокруг плазмонных наночастиц золота. Их нагревают внеш
13.05.2011 Bang & Olufsen выпустила плазменный 3D-телевизор

ируемая и может поднимать или опускать панель по нажатию кнопки на пульте. Bang & Olufsen выпустила плазменный 3D-телевизор Стоимость телевизора составляет 85 тыс долларов.
19.11.2010 Panasonic представила 103-дюймовый плазменный телевизор

Компания Panasonic представила в свободную продажу модель плазменного телевизора с диагональю экрана 103 дюйма. Устройство представляет собой крупную HD-панель высотой в 1.5 метра и площадью около 9 м2, имеющую уровень контрастности 5000000:1. В обнов
31.08.2010 Panasonic VIERA TX-PR65VT20: тест лучшего плазменного 3D-телевизора

кран должен успевать менять картинки без задержек. Не менее известные факты: видеопроцессоры используемые в телевизорах Panasonic являются одними из самых быстродействующих в отрасли, а время отклика плазменного экрана составляет 0.001 мс, против 1-3 мс для ЖК технологии. Таким образом, вопрос скорости обработки и показа решен абсолютно. Второе преимущество 3D от Panasonic — особый алгоритм
06.03.2009 Panasonic выпустит плазменный телевизор толщиной 2,5 см

Компания Panasonic приступит к продажам плазменного телевизора толщиной 2,54 см. Он будет иметь панель с диагональю 54 дюйма, сообщает SlashGear. Модель Panasonic TC-P54Z1 сможет отображать Full HD (1920 x 1080 пикселей). Контрастнос
11.02.2009 Плазменное USB-сердце

ные штучки. А что подарить девушке, которая любит компьютеры почти так же сильно, как и вас? Согласитесь, новая материнская плата - это слегка неромантично. На наш взгляд, неплохим вариантом является плазменное светящееся сердце. Гаджет подключается к ПК через USB. А стоит он совсем недорого - $17.
13.11.2008 Создан первый плазменный транзистор

более эффективного управления плазменными устройствами, такими как телевизоры с плазменным экраном. Плазменный транзистор разработан на основе плазменной микроячейки и электронного эмиттера. По
23.10.2008 Разработана технология плазмонной литографии

В Калифорнийском университете в Беркли разработана технология так называемой «плазмонной» литографии, позволяющая создавать более миниатюрные микроизделия, нежели это возможно ныне. Новая методика позволяет создавать линейные микроструктуры характерным размером 80 нм со

16.06.2008 Летающая тарелка с плазменным двигателем предложена в США

Профессор университета Флориды Субрата Рой (Subrata Roy) подал заявку на патент на летающий тарелкообразный аппарат с плазменным двигателем (wingless electromagnetic air vehicle, WEAV). Предложенный изобретателем прототип имет размер менее 15 см в поперечнике и приводится в действе батарейками. Вместе с тем, с
09.04.2008 Житель Челябинска погиб при попытке отремонтировать плазменный телевизор

04.04.2008 Получены снимки плазмонов с высоким разрешением

Группа исследователей из Института радиации в Сакле и Технологического университета де Труа, Франция, получили снимки плазмонов с рекордно-высоким разрешением. Плазмоны - это квазичастицы, представляющие из себя волны плотности электронов. Плазмоны являются перспективным кандидатом на роль переносчика сигналов между различными частями микросхем
04.04.2008 Panasonic разрабатывает плазменный дисплей для мобильников

Компания Panasonic работает над созданием плазменного дисплея для мобильных телефонов. По словам разработчика, такой дисплей будет пред
09.01.2008 Matsushita представила телевизор с экраном 150 дюймов

Корпорация Matsushita представила плазменный телевизор с длиной диагонали экрана 150 дюймов, который, как утверждают в компании
04.12.2007 На МКС продолжается эксперимент "Плазменный кристалл"

Российский космонавт Юрий Маленченко сегодня на МКС начинает новую сессию эксперимента "Плазменный кристалл", сообщает РБК. В конце минувшей недели была подготовлена и налажена аппа
09.10.2007 Создан плазменный дисплей толщиной 1 мм. ФОТО

в компании. При этом изготавливать такой дисплей дешевле, чем стандартный жидкокристаллический или плазменный. В отличие от современных панелей, производство которых предъявляет повышенные тре
04.09.2007 Телевизоры 2007: Плазменные

пусов. На новых плазмах теперь ставят экранные фильтры Топовой моделью новой линейки Pioneer станет плазменный телевизор PDP-607XD с 60-дюймовым экраном, который будет иметь цифровой DVB-T – тю
01.06.2007 Pioneer PDP-607XD — плазменный шестидесятник

метить: упоминаемые тестовые эпизоды настолько сложны, что не воспроизводились идеально ни на одном плазменном дисплее, а большинство телевизоров превращают их в сплошные градиентные заливки. Ч
27.04.2007 Samsung выпустил плазменный ТВ с Bluetooth

05.02.2007 "Плазменный кабель" доставит электричество в космос?

тока создается сжимающая сила, достаточная для того, чтобы поддерживать плазму в форме компактного «плазменного кабеля». Автор также обосновал возможность передавать по такому «плазменному кабе
13.12.2006 Плазменный телевизор Pioneer PDP-507XD. Больше – лучше

неваться в качестве своей продукции, а его плазменные панелей всегда были легендой и эталоном для многих. Посмотрим, как лидер держит планку на модели Pioneer PDP-507XD. Дизайн Стилистическое решение плазменного телевизора Pioneer PDP-507XD абсолютно бескомпромиссно. Ничего лишнего. Экран обрамляет узкая рамка черного лака, в левом нижнем углу небольшая круглая кнопка Power, в середине нижн
14.11.2006 Тест плазменного телевизора Panasonic TH 50PV600R

заметить, что в HD картинка Panasonic TH-50PV600R предельно четкая, однако не теряющая при этом своей плазменной мягкости.[pagebreak] Яркость То, что называется – да сколько угодно. Гонять настройки плазменного телевизора Panasonic TH-50PV600R вверх и вниз по шкале яркости дело неблагодарное и бесполезное – аппарат с легкостью компенсирует все возможные искажения картинки по контрасту и че
03.11.2006 Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV

енных помещениях. Насколько сильно это повлияло на качество изображения и чем еще примечателен этот плазменный телевизор, мы и узнаем прямо сейчас. Контрастность Samsung PS-50P7HR после использ
01.09.2006 Плазменный "гигант" Panasonic будет стоить $80 тысяч

ании, сделанному на проходящей в Берлине выставке электроники IFA, 103-дюймовый (262-сантиметровый) плазменный «гигант» поступит в продажу по цене свыше $80000. Panasonic Viera PZ600 Впервые мо
19.05.2006 Новый плазменный телевизор Acer появился в продаже

Компания Acer объявила о начале продаж новой модели 42-дюймового плазменного телевизора AT4202P. Acer AT4202P Новинка имеет яркость экрана 1300 кд/кв.м, контрастность — 10000:1, оснащена разъемами VGA, DVI-D, S-video и SCART. Кроме того, телевизор снабжен дв
28.03.2006 Разработаны волноводы, "сжимающие" свет

ктронов на поверхности металлов с помощью световых волн. В отличие от самих световых волн, на такие поверхностные плазмоны не действует ограничение дифракционного предела для света. В университ
28.03.2006 Разработаны волноводы, "сжимающие" свет

ктронов на поверхности металлов с помощью световых волн. В отличие от самих световых волн, на такие поверхностные плазмоны не действует ограничение дифракционного предела для света. В университ
26.02.2006 Loewe представил новый плазменный телевизор Xelos A 42

Компания Loewe объявила о выпуске нового плазменного телевизора Xelos A 42. Эта модель поддерживает стандарт цифрового телевидения DVB. В телевизор уже встроены цифровой декодер, тюнер для приема цифрового наземного телевидения (DVB-T
21.07.2005 LG представила плазменный телевизор с рекордной контрастностью

15.06.2005 42PX5R: новый плазменный телевизор c МР3-плеером от LG

29.10.2004 LG выпустила 60-дюймовый плазменный телевизор стоимостью $10 тыс.

03.08.2004 NEC создал сверхконтрастный плазменный монитор

NEC Plasma Display, филиал корпорации NEC, разработал плазменный (PDP) монитор с улучшенной контрастностью - 200:1 при освещенности 100 люкс. Новинка позиционируется компанией как решение для бизнес-приложений. Аналоги с меньшей контрастностью не

03.08.2004 NEC создал сверхконтрастный плазменный монитор

NEC Plasma Display, филиал корпорации NEC, разработал плазменный (PDP) монитор с улучшенной контрастностью - 200:1 при освещенности 100 люкс. Новинка позиционируется компанией как решение для бизнес-приложений. Аналоги с меньшей контрастностью не

05.11.2002 42-дюймовый плазменный телевизор от Gateway

Компания Gateway заявила о выпуске новой модели 42-дюймового плазменного телевизора. Как заявляют представители компании, новинка не только включает в себ
18.05.2002 Компания Audio Visual Systems объявила о начале продаж нового плазменного телевизора Hitachi

Компания Audio Visual Systems объявила о начале продаж нового 37-дюймового мультисистемного плазменного телевизора Hitachi - PD37-A2100. В данной модели используется технология высокочастотной передачи изображения ALIS (Alternate Lighting of Surfaces). Применение технологии ALIS увели
12.03.2002 Audio Visual Systems начала продажи плазменного телевизора Hitachi - PD32-A2100

Компания Audio Visual Systems объявила о начале продаж нового 32-дюймового мультисистемного плазменного телевизора Hitachi - PD32-A2100. В данной модели используется технология высокочастотной передачи изображения ALIS (Alternate Lighting of Surfaces). Применение технологии ALIS увели
16.10.2000 Компания NEC представила новый 50-дюймовый плазменный дисплей

Компания NEC Corp. выпустила новый 50-дюймовый плазменный дисплейный модуль NP50C1MF01. В отличие от своих предшественников, новый продукт обладает более высокой контрастностью и повышенной яркостью изображения. NP50C1MF01 представляет собо
03.10.2000 Sony планирует выпуск недорогого 42-дюймового плазменного дисплея

Компания Sony Corp. планирует с 1 декабря начать производство недорогого плазменного быстродействующего дисплея PFM-42B1 формата 16:9 с диагональю 42 дюйма. В дисплее будет применена матрица, разработанная Fujitsu Hitachi Plasma Display Ltd., а также специальные выс
06.07.2000 NEC выпустила дешевую модель телевизора с плазменным дисплеем

телевизора с плазменным дисплеем и стоимостью менее одного миллиона иен ($9360). Предыдущая модель плазменного телевизора от компании NEC стоила 1,45 млн. иен. В новой модели сохранен размер э
11.06.1999 NEC Technologies представила новый плазменный дисплей PlasmaSync 5000W

Компания NEC Technologies представила новый плазменный дисплей PlasmaSync 5000W с диагональю 50 дюймов. Он поддерживает разрешение до 1365x768. Дисплей создан с использованием технологий Capsulated Color Filter, AccuBlend и снабжен систе

Публикаций - 374, упоминаний - 451

Плазма и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 87
Samsung Electronics 10129 69
LG Electronics 3592 43
Pioneer Corporation 422 37
Sony 6521 36
Philips 2046 30
Hitachi - Хитачи 1462 24
Sharp Corporation 1039 24
Toshiba Corporation 2923 17
JVC Kenwood 416 15
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 14
Fujitsu 2035 12
Fostergroup 52 10
Canon 1387 8
Samsung SDI 84 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2495 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1201 6
Microsoft Corporation 24379 5
Hitachi Fujitsu Plasma Display 32 5
Rover - RoverComputers 414 5
Seiko Epson Corporation 894 5
Mitsubishi Electric 362 5
Цифра ГК 2352 5
Google LLC 11589 4
Intel Corporation 12061 4
IBM - International Business Machines Corp 9396 4
HP - Hewlett-Packard 3619 4
Meta Platforms - Facebook 4414 4
Apple Inc 11860 4
Siemens AG - Siemens Group 2576 4
Nvidia Corp 3397 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1422 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1260 4
LeEco - Vizio 22 3
Ситроникс - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 98 3
Галактика - Корпорация 1451 3
Ростех - Автоматика Концерн 1616 3
Deiteriy - Дейтерий 71 3
D&M Holdings - Denon & Marantz 52 3
Cisco Systems 5068 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Композит 87 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 5
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 37 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1239 5
Эра HD - Эра ХД 54 5
Россети Ленэнерго 1700 4
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 116 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2190 3
ЕКА Топливная компания 139 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
CME Group 20 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 812 2
Mitsubishi Heavy Industries 34 2
Daikin Industries 46 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 460 2
Верный - торговая сеть 280 2
General Atomics 25 2
Bharti Enterprises Group 54 1
Stellantis - Maserati 14 1
Dyson 118 1
Борец Производственная Компания - Borets 31 1
Газпром ПАО 1307 1
Европейский ТРЦ 12 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 329 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 46 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
Точмаш ВПО - Владимирское производственное объединение 2 1
Airbus Group - Airbus Industries 222 1
SoftBank Group 258 1
Arianespace 85 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 647 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 104 1
Геометрия НПО 139 1
Charlotte Motor Speedway 3 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1831 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5300 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 925 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 515 5
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 99 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 572 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 744 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1753 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1885 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1146 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 56 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 49 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 318 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 631 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 193 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1354 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2531 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 765 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11113 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3038 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2771 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3215 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4527 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 959 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 603 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 175 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1335 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2908 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 719 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 996 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5713 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 427 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2962 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1648 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
РНФ - Российский научный фонд 68 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 89 2
ISF - Imaging Science Foundation 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1413 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 705 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2702 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6226 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 227 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
OMA - Open Mobile Alliance 26 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6985 191
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5882 99
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47776 93
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6311 83
Контрастность 2767 82
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9232 77
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12302 74
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3694 67
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5569 66
Электроника - PDP - Plasma Display Panel - Плазменная панель - Газоразрядный экран - Плазменный телевизор 201 61
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTechракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9669 59
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23454 50
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2457 47
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 939 46
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4211 46
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4613 45
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1857 44
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10595 43
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1494 42
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20380 41
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1784 41
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9818 39
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5071 38
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13528 37
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6842 34
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3273 31
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16774 30
Аналоговые технологии 2738 29
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 778 29
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3939 28
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5982 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15915 26
Наушники - Headphones 3867 25
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 25
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 93 24
ТВ-тюнер - TV tuner 484 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11504 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12287 22
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3315 22
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1542 21
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 22
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1517 16
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 166 15
Pioneer PDP 25 14
Samsung PS - серия телевизоров 27 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4911 13
Microsoft Windows 2000 8660 11
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 9
Роскосмос - ЦНИИмаш Плазма-Прогресс - серия геофизических экспериментов 12 8
Sony Bravia 246 8
Hitachi Data Systems - HDS - Hitachi PD - Hitachi P - плазменный телевизор 13 8
Philips Ambilight 100 8
Google YouTube - Видеохостинг 2656 7
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 7
Microsoft Skype 2049 7
Pioneer Kuro - ЖК-телевизоры 18 7
Apple iPhone 6 4861 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3982 6
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 6
SRS Labs - TruBass 23 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2677 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1733 5
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 5
Electron - фреймворк 79 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 446 4
Google Picasa Web Albums 156 4
Sharp Aquos 73 4
Microsoft Windows 15387 4
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 131 4
NVision Барьер 624 4
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 225 4
Google Android 13729 4
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 194 4
Apple Lighting 85 3
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 192 3
Philips ЖК-телевизоры 23 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 338 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Pioneer ЖК-телевизоры 5 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6964 3
Наумов Максим 98 16
Ширшов Павел 76 14
Беляева Татьяна 24 10
Коротеев Анатолий 5 4
Егоров Игорь 43 3
Sherer Philipp - Шерер Филипп 3 3
Божевольный Сергей 2 2
Веселаго Виктор 2 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 302 2
Иваненко Владислав 20 2
Каменов Георгий 2 2
Pendry John - Пендри Джон 10 2
Суровцев Тимофей 4 2
Головин Андрей 15 2
Smith David - Смит Дэвид 30 2
Flannigan David - Флэнниган Дэвид 4 2
Cameron David - Камерон Дэвид 10 2
Левкевич Михаил 60 2
Levinson Mark - Левинсон Марк 6 2
Бровкин Дмитрий 55 2
Suslik Ken - Суслик Кен 4 2
Горьков Андрей 1 1
Perry Bob - Перри Боб 3 1
Генс Георгий 74 1
Bloom Orlando - Блум Орландо 5 1
LaBute Neil - ЛаБьют Нил 1 1
Волков Сергей 76 1
Разумова Виктория 1 1
Захаров Антон 4 1
Разумов Виталий 1 1
Samsung LE 1 1
Войтенко Оксана 1 1
Шитов Павел 1 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Прутков Козьма 7 1
Рахманов Максим 47 1
Зенкин Денис 262 1
Кокорич Михаил 8 1
Чернов Александр 13 1
Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 139092 108
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51565 77
Япония 13202 73
Земля - планета Солнечной системы 10280 55
Европа 21598 53
Солнце - звезда Солнечной системы 5091 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42098 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14071 28
Южная Корея - Республика 6568 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16569 22
Солнечная система - Solar system 2504 20
Германия - Федеративная Республика 12556 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13234 14
Франция - Французская Республика 7763 13
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 448 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3499 10
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1291 10
Индия - Bharat 5353 9
США - Калифорния 4580 9
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 715 9
Америка - Американский регион 2123 8
Нидерланды 3470 8
Италия - Итальянская Республика 4312 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 786 7
Луна - спутник Земли 1467 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13967 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16910 6
Великобритания - Лондон 2382 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3305 5
Сатурн - Титан (спутник) 453 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2829 5
Бразилия - Федеративная Республика 2321 5
Азия - Азиатский регион 5396 5
Япония - Токио 992 5
Италия - Рим 204 4
Россия - СФО - Новосибирск 4171 4
Финляндия - Финляндская Республика 3576 4
Африка - Африканский регион 3423 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 704 4
США - Аляска 239 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27908 51
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2814 41
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4768 34
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5308 27
Физика - Physics - область естествознания 2589 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23231 20
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3846 20
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1380 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5542 18
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 552 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8517 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17706 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49370 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3678 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10742 14
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 468 12
Ergonomics - Эргономика 1565 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8277 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9419 11
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1322 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4711 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3875 11
Металлы - Серебро - Silver 745 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3011 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5538 11
Водород - Hydrogenium - химический элемент 976 11
Кремний - Silicium - химический элемент 1531 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2672 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15890 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6567 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4339 9
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 743 9
Энергетика - Energy - Energetically 4922 9
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1746 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10628 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7792 8
Английский язык 6483 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5732 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4575 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1920 8
CNews - ZOOM.CNews 1845 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5877 12
New Scientist 1448 10
DigiTimes - Издание 1309 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11166 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2688 5
Nature 807 5
PhysicsWeb 180 5
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
Bloomberg 1232 4
TerraDaily 141 4
Phys.org 972 3
Korea Times 129 3
Scientific American 80 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 2
Engadget - Блог о технологиях 422 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 2
РИА Новости 884 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 887 2
Defensetech 47 2
NE Asia Online 313 2
CNET Networks - CNET News 1642 1
EurekAlert 287 1
Euronews - телеканал 46 1
Daily Telegraph 46 1
Nikkei BP - AsiaBizTech 155 1
Bloomberg Businessweek 122 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
TG Daily 98 1
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MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
AP - Associated Press 2003 1
Ars Technica 411 1
Korea Herald 44 1
SlashGear 134 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1719 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 1
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 2
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Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 235 2
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РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 2
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Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
РАН СО ИСЗФ ФГБУН - Институт солнечно-земной физики - Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 4 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 350 2
TU/e - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 18 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 514 2
Universiteit Twente - University of Twente - Университет Твенте 17 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 2
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1461 2
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