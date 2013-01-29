Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft FAT32 File Allocation Table «таблица размещения файлов» Файловая система
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.01.2013
|
В России создан открытый конкурент «расширенной FAT-системы»
OS X. В подавляющем большинстве современные USB-накопители и внешние жесткие диски форматируются в FAT32 - 32-разрядную файловую систему от Microsoft, которая известна с середины 90-х годов и
|05.07.2012
|
Fat Thumb - мультитач одним пальцем
Разработчики из Университета Калгари создали программную платформу для управления мультитач-программами для смартфонов одним пальцем руки. Проект называется Fat Thumb. В рамках него была создана программная платформа (реализованная пока на смартфоне iPhone, но разработчики не видят проблем в переносе её на другие модели), различающая нажатия пальца
|03.04.2009
|
Джим Землин призвал разработчиков отказаться от FAT
Исполнительный директор The Linux Foundation Джим Землин (Jim Zemlin) призвал заинтересованные стороны к отказу от использования файловой системы FAT и отметил необходимость реформы патентного законодательства США. Поводом для этого заявления послужил патентный иск Microsoft против TomTom по обвинению в нарушении патентов компании, связа
|12.01.2006
|
Microsoft получит патент на FAT
Microsoft выиграла десятилетний спор с Бюро патентов и торговых марок США (US Patents and Trademarks Office), которое отказывалось выдать корпорации патент на файловую систему FAT. «Таблица размещения файлов» (FAT, File Allocation Table) появилась с выходом операционной системы MS-DOS в 1980-х годах, а затем использовалась в Windows 95/98/ME и сохранилась до с
|01.10.2004
|
У Microsoft забрали патент на FAT
нка как попытка подавить развитие Linux. В этой ОС, начиная с ядра 2.0.34, обеспечивается поддержка FAT32. Лицензия Microsoft покрывает 4 патента, описывающих общие принципы хранения, распредел
|21.06.2004
|
Пересмотр патента FAT угрожает Linux
лемы с интеллектуальной собственностью могут привести к серьёзным отрицательным последствиям как для Linux-сообщества, так и для Microsoft в деле о правах на повсеместно используемую файловую систему FAT. Сообщество сторонников ПО с открытым исходным кодом имеет большую заинтересованность в результатах принятого на прошлой неделе Управлением по патентам и торговым маркам США решения о перес
|19.04.2004
|
Microsoft потеряет патент на FAT?
вительности побудило организацию по патентам к этим действиям – так это то, что компания Microsoft прошлой осенью потребовала выплаты роялти за использование файловых систем, основанных на технологии FAT. Пока лицензии остаются относительно недорогими и в основном используются производителями устройств с флэш-памятью, таких как цифровые камеры, однако в организации не довольны тем, что Micr
Microsoft FAT32 и организации, системы, технологии, персоны:
|HFS Research 49 13
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.