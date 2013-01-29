Microsoft FAT32

В России создан открытый конкурент «расширенной FAT-системы» OS X. В подавляющем большинстве современные USB-накопители и внешние жесткие диски форматируются в FAT32 - 32-разрядную файловую систему от Microsoft, которая известна с середины 90-х годов и

Fat Thumb - мультитач одним пальцем Разработчики из Университета Калгари создали программную платформу для управления мультитач-программами для смартфонов одним пальцем руки. Проект называется Fat Thumb. В рамках него была создана программная платформа (реализованная пока на смартфоне iPhone, но разработчики не видят проблем в переносе её на другие модели), различающая нажатия пальца

Джим Землин призвал разработчиков отказаться от FAT Исполнительный директор The Linux Foundation Джим Землин (Jim Zemlin) призвал заинтересованные стороны к отказу от использования файловой системы FAT и отметил необходимость реформы патентного законодательства США. Поводом для этого заявления послужил патентный иск Microsoft против TomTom по обвинению в нарушении патентов компании, связа

Microsoft получит патент на FAT Microsoft выиграла десятилетний спор с Бюро патентов и торговых марок США (US Patents and Trademarks Office), которое отказывалось выдать корпорации патент на файловую систему FAT. «Таблица размещения файлов» (FAT, File Allocation Table) появилась с выходом операционной системы MS-DOS в 1980-х годах, а затем использовалась в Windows 95/98/ME и сохранилась до с

У Microsoft забрали патент на FAT нка как попытка подавить развитие Linux. В этой ОС, начиная с ядра 2.0.34, обеспечивается поддержка FAT32. Лицензия Microsoft покрывает 4 патента, описывающих общие принципы хранения, распредел

Пересмотр патента FAT угрожает Linux лемы с интеллектуальной собственностью могут привести к серьёзным отрицательным последствиям как для Linux-сообщества, так и для Microsoft в деле о правах на повсеместно используемую файловую систему FAT. Сообщество сторонников ПО с открытым исходным кодом имеет большую заинтересованность в результатах принятого на прошлой неделе Управлением по патентам и торговым маркам США решения о перес