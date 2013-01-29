Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Microsoft FAT32 File Allocation Table «таблица размещения файлов» Файловая система

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.01.2013 В России создан открытый конкурент «расширенной FAT-системы»

OS X. В подавляющем большинстве современные USB-накопители и внешние жесткие диски форматируются в FAT32 - 32-разрядную файловую систему от Microsoft, которая известна с середины 90-х годов и

05.07.2012 Fat Thumb - мультитач одним пальцем

Разработчики из Университета Калгари создали программную платформу для управления мультитач-программами для смартфонов одним пальцем руки. Проект называется Fat Thumb. В рамках него была создана программная платформа (реализованная пока на смартфоне iPhone, но разработчики не видят проблем в переносе её на другие модели), различающая нажатия пальца
03.04.2009 Джим Землин призвал разработчиков отказаться от FAT

Исполнительный директор The Linux Foundation Джим Землин (Jim Zemlin) призвал заинтересованные стороны к отказу от использования файловой системы FAT и отметил необходимость реформы патентного законодательства США. Поводом для этого заявления послужил патентный иск Microsoft против TomTom по обвинению в нарушении патентов компании, связа
12.01.2006 Microsoft получит патент на FAT

Microsoft выиграла десятилетний спор с Бюро патентов и  торговых марок США (US Patents and Trademarks Office), которое отказывалось выдать корпорации патент на файловую систему FAT. «Таблица размещения файлов» (FAT, File Allocation Table) появилась с выходом операционной системы MS-DOS в 1980-х годах, а затем использовалась в Windows 95/98/ME и сохранилась до с
01.10.2004 У Microsoft забрали патент на FAT

нка как попытка подавить развитие Linux. В этой ОС, начиная с ядра 2.0.34, обеспечивается поддержка FAT32. Лицензия Microsoft покрывает 4 патента, описывающих общие принципы хранения, распредел
21.06.2004 Пересмотр патента FAT угрожает Linux

лемы с интеллектуальной собственностью могут привести к серьёзным отрицательным последствиям как для Linux-сообщества, так и для Microsoft в деле о правах на повсеместно используемую файловую систему FAT. Сообщество сторонников ПО с открытым исходным кодом имеет большую заинтересованность в результатах принятого на прошлой неделе Управлением по патентам и торговым маркам США решения о перес
19.04.2004 Microsoft потеряет патент на FAT?

вительности побудило организацию по патентам к этим действиям – так это то, что компания Microsoft прошлой осенью потребовала выплаты роялти за использование файловых систем, основанных на технологии FAT. Пока лицензии остаются относительно недорогими и в основном используются производителями устройств с флэш-памятью, таких как цифровые камеры, однако в организации не довольны тем, что Micr

Публикаций - 138, упоминаний - 155

Microsoft FAT32 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 31
Sony 6739 17
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 15
Intel Corporation 12811 13
Samsung Electronics 11064 12
Apple Inc 13154 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Canon 1439 6
SanDisk 343 6
Google LLC 12688 5
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 5
LG Electronics 3735 5
Sharp Corporation 1062 5
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 5
Western Digital Corporation - WDC 589 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
HP Inc. 5883 4
Toshiba Corporation 2980 4
Philips 2099 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
EFI - Electronics for Imaging 46 3
Dune HD - HDI Dune 32 3
Nero AG - Ahead Software AG 54 3
X Corp - Twitter 2938 3
Verbatim 69 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Nvidia Corp 4002 2
HPE Financial Services - HPEFS 45 2
Freecom 8 2
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 2
iconBIT 39 2
Sigma Designs 18 2
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 40 2
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Broadcom - VMware 2610 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dell EMC 5180 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Резонанс НПП 407 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Ferrari NV 159 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Композит 99 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Beurer - Бойрер 19 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Stellantis - Maserati 14 1
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
BMW Group 482 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OIN - Open Invention Network 24 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 58
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 54
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 38
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 25
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 23
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 18
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 17
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 17
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 16
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 16
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
MKV - медиаконтейнер 187 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 13
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 13
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 12
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
AVI - Audio Video Interleave 460 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 12
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 77
Microsoft Windows 16882 49
Linux OS 11533 27
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 45 18
Microsoft Windows 2000 8678 17
Google Android 15243 17
Apple macOS 2419 13
Microsoft Windows XP 2431 13
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Apple iOS 8583 9
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 9
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 8
Microsoft Office 4170 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 7
Paragon UFSD - Paragon Universal File System Drivers 20 6
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 6
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 6
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 6
Paragon NTFS 10 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 5
Microsoft Windows 95 429 5
Google Picasa Web Albums 167 4
Microsoft Windows Embedded 208 4
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 4
Canon CR2 - формат RAW-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы 13 4
Piriform Defraggler 4 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Microsoft Windows 7 2007 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 4
Комаров Константин 16 2
Наумов Максим 100 2
Мылицын Роман 111 2
Новикова Елена 105 1
Чернов Александр 18 1
Кожевников Алексей 66 1
Краснюков Андрей 4 1
Малафеев Андрей 52 1
Шабанов Илья 60 1
Шайков Игорь 4 1
Минасян Вартан 15 1
Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 6 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
Щетинин Павел 4 1
Александров Алексей 12 1
Ададуров Алексей 1 1
Гостев Александр 84 1
Демидов Михаил 134 1
Зенкин Денис 263 1
Храмцовская Наталья 48 1
Ксенин Алекс 311 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Газаров Артур 77 1
Варёнов Дмитрий 9 1
Калиниченко Михаил 19 1
Крячков Антон 20 1
Лебедев Олег 16 1
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 1
Картвелишвили Натиа 10 1
Сударева Галина 7 1
Лант Арсений 5 1
Наенко Андрей 2 1
Елизаров Сергей 4 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Воробьев Евгений 4 1
Ермолов Руслан 1 1
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 1
Cullinan Jim - Куллинан Джим - Кулинан Джим 15 1
Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
Sculley John - Скалли Джон 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
Европа 24964 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Япония 13807 6
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Польша - Республика 2031 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Китай - Тайвань 4245 3
Испания - Королевство 3840 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Дания - Королевство 1337 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Швеция - Королевство 3782 2
Бельгия - Королевство 1192 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
Европа Центральная 278 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 80 1
Франция - Страсбург 50 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 24 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Украина - Чернобыль 60 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 6
Английский язык 7030 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 3
Литий - Lithium - химический элемент 663 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Wikipedia - Википедия 650 2
BleepingComputer - Издание 458 2
AppleInsider 400 1
Linux Kernel Mailing List - почтовая рассылка для разработчиков ядра 6 1
TechSpot 188 1
Neowin 217 1
Chicago Sun-Times 10 1
Blocks & Files 14 1
MacWorld 134 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Reddit 398 1
Inquirer 463 1
Phoronix 59 1
Windowslatest 14 1
HFS Research 49 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще