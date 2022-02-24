Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Canon CR2 формат RAW-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.02.2022 У финтех-компании Revolut появился серьезный конкурент из Литвы 1
26.11.2019 Softline помогла грузинскому Credo Bank внедрить систему дистанционного обслуживания 1
19.08.2015 Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии 1
04.07.2012 Лучшая репортажная камера года: обзор Nikon D4 1
07.06.2012 Обзор сетевого накопителя Synology 412+ 1
24.01.2012 Первый взгляд на Canon PowerShot G1 X: «незеркалка» против «беззеркалок» 1
23.07.2009 Зеркальная фотография для новичка. Тест-дуэль: Canon 500D против Nikon D5000. 2
12.03.2008 Easy Drive Data Recovery 1.1: восстановление данных 1
27.11.2007 Easy Digital Photo Recovery 1.1: восстановление удаленных фотографий 2
18.10.2007 Easy Digital Photo Recovery 1.0 - восстановление удаленных фотографий 1
15.02.2007 Как Ирландия стала страной айтишников 1
12.02.2007 FastStone Image Viewer 3.0 Beta — просмотр картинок 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Canon CR2 и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1439 4
Nikon 646 4
Samsung Electronics 11065 2
Intel Corporation 12811 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Sony 6739 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Olympus 475 2
Norkom Technologies 4 1
Broadcom - VMware 2610 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Oracle Corporation 7074 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Fujitsu 2105 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Vodafone Group 1412 1
KPMG 278 1
Lenovo Motorola 3566 1
PayPal 671 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Synology Inc - SLMP PTE 141 1
ХайТэк - Hi-Tech 237 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
TietoEVRY - Tieto 145 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 1
Softline Грузия 1 1
Revolut 17 1
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 50 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
AT&T South - BellSouth 234 1
Credo Bank 1 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Совкомбанк ПАО 316 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Верный - торговая сеть 326 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Hyosung - Nautilus Hyosung - Hyosung TNC Corporation - Hyosung Heavy Industries Corporation - Hyosung Chemical Corporation - Hyosung TNS Corporation 15 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 6
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 5
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 315 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 4
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 4
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 4
Контрастность 3042 3
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 3
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 3
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 3
Микрофон - Microphone 2809 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 2
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 2
Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Карманная камера - Compact camera 155 2
Flash Hot Shoe - Горячий башмак - Башмак с центральным контактом - Multi Interface Shoe - MI-башмак 117 2
Adobe DNG - Digital Negative Specification - Цифровой негатив - открытый формат для Raw-файлов изображений 40 4
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 4
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 4
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 4
Canon DIGIC - серия процессоров 199 3
Adobe Photoshop 804 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 2
Adobe Lightroom 106 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 2
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 2
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Nikon NEF - Nikon Electronic Format 4 2
Kioxia OCZ Vertex 1 1
Canon Speedlite 20 1
Sony RX 19 1
Adobe Camera Raw 5 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 84 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 1
Synology Hybrid RAID (SHR) - Synology Hybrid Share 10 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
CR2 Bankworld 1 1
Метельский Сергей 1 1
Thatcher Margaret - Тэтчер Маргарет 11 1
Урушадзе Реваз 1 1
Кузнецов Михаил 17 1
Попова Мария 141 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Европа 24964 2
Япония 13807 2
Индия - Bharat 5870 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Европа Континентальная 39 1
Евросоюз - EEA - European Economic Area - Европейская экономическая зона - Европейское экономическое пространство 13 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Грузия 1332 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Румыния 753 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 3
Ergonomics - Эргономика 1755 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 185 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Платёжное поручение - Payment order 241 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Видеокамера - Видеосъёмка 720 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 167 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 18 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще