Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167920
ИКТ 13062
Организации 10249
Ведомства 1443
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25058
Персоны 71547
География 2743
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2560
Мероприятия 843

Евросоюз EEA European Economic Area Европейская экономическая зона Европейское экономическое пространство



06.02.2025 Россиян выгоняют из крупной криптобиржи. Вывести деньги пока позволяют 1
23.11.2022 Во французских школах запрещают Microsoft Office 1
24.02.2022 У финтех-компании Revolut появился серьезный конкурент из Литвы 1
12.03.2018 HP заявила о выходе на рынок защищенных моноблоков и ноутбуков для медицинских учреждений 1
15.06.2017 В Евросоюзе отменили роуминг 1
27.10.2015 В Европе отменен сотовый роуминг. Даты, цены 1
11.12.2006 Carphone Warehouse получила разрешение на покупку бизнеса AOL в Британии 1
07.12.2006 В "Хитроу" тестируют дактилоскопическую систему 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Евросоюз и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 877 1
Microsoft Corporation 24648 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2903 1
МегаФон 8888 1
HP Inc. 5689 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
PayPal 654 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
AOL Inc 1593 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
Google LLC 11804 1
Revolut 11 1
Temenos AG 24 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1159 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Warner 533 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 1
Carphone Warehouse 42 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5454 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15764 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8480 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12565 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2518 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11019 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7705 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20680 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13538 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4494 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1251 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3872 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1497 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11085 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6691 1
Оцифровка - Digitization 4557 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15952 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1912 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10227 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14414 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4178 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8031 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9384 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3819 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4146 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5284 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7610 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13954 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10542 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2980 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27904 1
Microsoft Office 3739 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Microsoft Office 365 941 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Microsoft Skype for Business 175 1
HP EliteBook - серия ноутбуков 82 1
HP Sure Start 38 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 185 1
HP Sure View 31 1
HP Audio Boost 17 1
HP Sure Click Enterprise 9 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3230 1
HP Noise Cancellation 10 1
Canon CR2 - формат RAW-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы 10 1
HP EliteOne 21 1
Одинцов Дмитрий 113 1
Кузнецов Михаил 16 1
Сергеев Михаил 108 1
Метельский Сергей 1 1
Pilar del Castillo - Пилар дель Кастилио 1 1
Latombe Philippe - Латомб Филипп 1 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14211 7
Европа 21786 7
Россия - РФ - Российская федерация 144830 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52170 2
Норвегия - Королевство 1804 2
Исландия 242 2
Лихтенштейн Княжество 98 2
Земля - планета Солнечной системы 10387 1
Дания - Королевство 1298 1
Индия - Bharat 5456 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Германия - Федеративная Республика 12697 1
Африка - Африканский регион 3482 1
Ближний Восток 2948 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1735 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 417 1
Франция - Французская Республика 7856 1
Великобритания - Лондон 2387 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 1
Испания - Королевство 3712 1
Америка Латинская 1815 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1118 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1366 1
Европа Центральная 266 1
Германия - Гессен 14 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10969 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51209 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6148 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8703 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24173 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4986 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6411 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5435 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5842 1
Евросоюз - Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 10 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1065 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10974 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 44 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6937 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29169 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6093 1
Платёжное поручение - Payment order 224 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8062 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2394 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1566 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9843 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1698 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6714 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
РБК Крипто 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще