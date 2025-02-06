Россиян выгоняют из крупной криптобиржи. Вывести деньги пока позволяют

Криптобиржа Deribit решила прекратить работать с российскими клиентами. Доступ им будет закрыт через несколько дней, однако возможность вывести деньги со счетов у россиян пока не забирают. Причина всему – антироссийские санкции Евросоюза.

Россиянам здесь не рады

Криптобиржа Deribit официально объявила о прекращении обслуживания россиян, пишет «РБК Крипто». Соответствующее решение руководство биржи приняло с оглядкой на антироссийские санкции Евросоюза, которые запрещают обслуживать граждан России.

Deribit считается одной из крупнейших криптобирж в мире. В настоящее время она принадлежит нидерландской компании Deribit BV, однако при этом штаб-квартира самой биржи базируется в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Несмотря на расположение головного офиса, принадлежность Deribit нидерландской компании обязывает ее соблюдать европейские санкции против России.

Выгонять россиян с биржи будут поэтапно. На начальном этапе им разрешат исключительно закрывать существующие позиции, без возможности открытия новых, и это начнется 17 февраля 2025 г., то есть менее чем через две недели.

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Второй этап назначен на 29 марта 2025 г. с этого дня российские клиенты криптобиржи смогут лишь выводить деньги со своего счета. К моменту выхода материала не было известно, планируют ли владельцы Deribit лишить их и этой возможности. Также 29 марта 2025 г. биржа принудительно закроет все оставшиеся открытые позиции россиян.

Правила не для всех

Новые лимиты, вводимые Deribit, имеют ряд исключений. Так, они коснутся всех россиян, за исключением располагающих дополнительным гражданством – Швейцарии или стран Европейской экономической зоны. Обслуживание продолжится и тех россиян, что в настоящее время проживают в ЕС или Швейцарии, но не располагают двойным гражданством этих государств.

Также новые правила распространяются на компании, зарегистрированные на территории России. Здесь никаких исключений не предусмотрено – от биржи отключат все российские фирмы.

Невелика потеря?

Биржа Deribit существует с 2016 г., то есть ей девять лет. Тем не менее, за это продолжительное время ей не удалось привлечь большое количество российских клиентов.

По данным «РБК Крипто», в 2024 г. суммарный трафик российских пользователей на всех существующих криптобиржах, которые еще не отвернулись от россиян, составил 24%. В случае конкретно Deribit этот показатель по итогам 2024 г. был на уровне лишь 8%.

Привычная практика

Иностранные сервисы регулярно отказываются обслуживать россиян. Это происходит повсеместно – от жителей России за последние три года частично или полностью отвернулись не только криптобиржи, но также сервисы для белых хакеров, маркетплейсы и пр.

Один из ярчайших примеров такого отношения к гражданам России продемонстрировала криптобиржа Binance, одна из пяти крупнейших мировых бирж по торговле цифровыми финансовыми активами и криптовалютами. Как сообщал CNews, в апреле 2022 г. она без предупреждения ограничила россиянам доступ к кошелькам с активами на сумму более 10 тыс. евро. Такие кошельки были переведены в режим «только для вывода средств».

Но на этом Binance не остановилась. В сентябре 2023 г. стало известно о решении бирже по отказу от всех ее российских активов. Binance запланировала продать весь свой российский бизнес и тем самым полностью прекратить свою деятельность на территории России.

Важно подчеркнуть, что это был неожиданный шаг со стороны биржи. В апреле 2022 г. ее представители заявляли, что Binance, несмотря на новые лимиты, не намерена покидать Россию.

Эта история вскоре получила продолжение. В конце марта 2024 г. CNews писал, что криптобиржа CommEX, преемница ушедшей из России Binance, тоже объявила о закрытии. Процесс остановки работы проходил поэтапно и завершился в первых числах мая 2024 г.