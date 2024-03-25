Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cryptocurrency Exchanges Криптобиржи Криптовалютные биржи сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени
Согласно Федеральному Закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, права по ценным бумагам и участия в капитале непубличного акционерного общества. ЦФА выпускаются с использованием технологии блокчейн, и обеспечены реальными базовыми активами. Среди преимуществ ЦФА — высокая защищенность, прозрачность и надежность трансакций. Выпуск ЦФА осуществляется организациями, включенными в реестр операторов информационных систем, надзор за деятельностью которых возложен на Банк России.
- Криптовалюта (cryptocurrency, crypto) - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система
- Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты, Cryptojacking - Криптоджекинг - Скрытый майнинг
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|25.03.2024
|
Российская наследница криптобиржи Binance закрывается. Она проработала ровно полгода
Объявление о закрытии Криптобиржа CommEX объявила о своем закрытии. «Мы с сожалением сообщаем вам, что в связи со с
|25.03.2024
|
Криптобиржа Gemini обещает вернуть клиентам все застрявшие у них средства и добавить сверху
Досудебное соглашение на миллиард долларов Криптобиржа Gemini, принадлежащая знаменитым братьям Тайлеру и Кэмерону Уинклвоссам (Tyler Wi
|29.02.2024
|
Основатель рухнувшей криптобиржи FTX умоляет не сажать его на 100 лет
Не сажайте меня на сто лет Создатель рухнувшей криптобиржи FTX, признанный судом присяжных виновным в мошенничестве на общую сумму $8 млрд, умоляет не сажать его пожизненно. В ноябре 2023 г. жюри присяжных единогласно признало Сэма Бэнкмана
|24.07.2023
|
Криптобиржи в России могут заработать в режиме «исламского банкинга»
документы, которые могут соответствовать требованиям контролирующих органов. Почему не национальная криптобиржа В ноябре 2022 г. В Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в Ро
|24.07.2023
|
Основатель сгинувшей криптобиржи FTX хотел купить островное государство: пережить глобальный катаклизм и генетически улучшать человека
Куда дели миллиард? Временная администрация рухнувшей в 2022 г. криптобиржи FTX подала в суд на ее основателя и бывшего исполнительного директора, разорившегося в считанные дни миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Иск нацелен на изыскание и
|06.06.2023
|
США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками
Америка против крипты Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) серьезно взялась за криптобиржи. Всего за два дня американский биржевой регулятор подал иски к Coinbase и крупнейшей в мире криптобирже Binance. Об этом сообщается на сайте регулятора. Против Binance Holdings Ltd.
|29.05.2023
|
Власти России зарубили идею национальной криптобиржи. Частные компании встроят в систему параллельного импорта
, состоящая из нескольких организаций, может оказаться более жизнестойкой, чем одна государственная криптобиржа, подобно тому, как распределенная сеть интернет пережила все глобальные корпорати
|05.04.2023
|
Юного махинатора преступной криптобиржи посадят на десятки лет
Махинации не пройдут В США арестован некто Авраам Айзенберг (Avraham Eisenberg) по обвинению в мошеннических манипуляциях, благодаря которым он обогатился на $114 млн за счeт децентрализованной криптобиржи Mango Markets и ее клиентов. Арест был произведен еще в конце декабря 2022 г., но официальные обвинения в суде были предъявлены лишь на днях. В публикации Министерства юстиции США о
|28.03.2023
|
Арестован основатель криминальной криптобиржи с русской фамилией
Арест основателя Bitzlato Минюст США предъявил владельцу зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato обвинения в отмывании средств, полученных преступным путем. Некий Александр Легкодымов был арестован 17 января 2022 г. в Майями. Одновременно в рамках совместной операции ф
|21.02.2023
|
Что делать, если криптобиржа обанкротилась
венно, и при банкротстве последних их клиенты никак не защищены. В законодательстве РФ нет понятия «криптобиржа», а большая часть транзакций с криптовалютой — международные операции. Поэтому и
|09.02.2023
|
Binance прекращает вывод долларов по всему миру, кроме США
Пока без доллара Криптобиржа Binance объявила, что на неопределённый срок перекрывает возможность вывода и поп
|02.02.2023
|
Кредиторы скандально рухнувшей криптобиржи выстроились в громадную очередь. В их числе Netflix и Apple
116 страниц, часть вымарана Криптобиржа FTX задолжала миллиарды долларов, и среди ее кредиторов — Netflix, Apple, Binance
|16.01.2023
|
Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году
Для фиата в рубли понадобится система Advanced Cash. Также можно использовать P2P-торговлю.Coinbase Криптобиржа Coinbase еще весной выборочно заблокировала аккаунты 25 000 пользователей из Росс
|23.11.2022
|
Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи
В Госдуме задумались о национальной криптобирже В Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи, сообщили «Ведомости». По данным издания, депутаты встречались с участниками рынка и обсуждали поправки в закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). При этом регуляторов отрасли —
|30.08.2022
|
Схвачен глава криптобиржи, укравший $2 млрд у своих клиентов. Ему светят 40000 лет тюрьмы
Справедливость почти восторжествовала Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer), весной 2021 г. сбежавший с принадлежащими его клиентам $2 млрд, пойман. Об этом сообщил профильный ресурс CoinDesk. Годом ранее Озер выкр
|22.04.2022
|
Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ
тущий бизнес в стране. Binance пытается и санкции соблюдать, и с российскими властями связи не растерять Об этом Reuters сообщили более 10 человек, в той или иной степени осведомленные о деятельности криптобиржи на территории России. Это и экс-сотрудники Binance, и ее бывшие деловые партнеры. По прошествии двух месяцев с начала спецоперации Binance продолжает работать в России, хотя и посте
|21.04.2022
|
Криптобиржа Binance объявила гонения на пользователей из России
и цифровых валют, зарегистрированные в офшорных зонах из утверждаемого Минфином списка. Иностранные криптовалютные биржи должны будут также иметь лицензию на осуществление биржевой деятельности
|05.04.2022
|
Хозяев скандально знаменитой криптобиржи посадят в тюрьму на 40 тысяч лет каждого
В тюрьму на 405 с половиной веков Власти Турции хотят посадить владельцев криптобиржи Thodex более чем на 40,5 тыс. лет за серию махинаций с криптовалютой, в результате которых пострадали пользователи этой биржи, пишет Bloomberg. Это глобальный прецедент. Государстве
|18.01.2022
|
Северокорейские хакеры обчистили криптобиржи для поддержки ядерной программы своей страны
ую госпрограмму «Криптовалютные махинации для Северной Кореи — рабочий способ компенсировать потери от международных санкций, и, вне всяких сомнений, атаки со стороны Lazarus и смежных группировок на криптобиржи будут продолжаться, — полагает Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Вопрос в том, насколько сами криптобиржи и другие крупные держатели кри
|21.09.2021
|
Америка пошла войной на криптобиржи
да и отмывания средств, полученных в виде выкупа. Ключевая идея состоит в том, чтобы максимально затруднить вывод криминальных средств в официальную валюту. Как раз для этого и используются некоторые криптобиржи и так называемые криптомиксеры - сервисы дополнительной анонимизации криптовалютных транзакций, значительно затрудняющие их отслеживание. Администрация Байдена собирается ввести мно
|17.09.2021
|
Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов
Васильев пойман Бывший глава криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы (Польша). По данным профильного портала Forklog, его обвиняют в краже нескольких сотен миллионов долларов. Эти деньги, как сообщае
|26.05.2021
|
Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов
Ущерб на 200 с лишним миллионов Северокорейские хакеры за последние три года обобрали криптобиржи США, Израиля, Европы и Японии на сотни миллионов долларов. Организация под условным наименованием CryptoCore, стоящая за этими операциями, тесно связана с кибергруппировкой Lazarus,
|26.04.2021
|
Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести
x, если верить ее сообщениям о взломе, почти полностью повторяет ту, в которой оказалась российская криптобиржа Livecoin. Исключение составляет лишь тот факт, что ее основатели не сбегали из ст
|12.02.2021
|
При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex
тении компании Caravan Aero. Компания продолжила работу под торговой маркой «Караван аэро», сосредоточившись на развитии облачных технологий и предоставления облачных услуг. Сообщения о начале работы криптобиржи Garantex впервые появились в марте 2019 г. На сайте криптобиржи сведений о ее основателях нет, однако в открытых источниках помимо Станислава Другалева в числе учредителей Ga
|21.01.2021
|
Российская криптобиржа загадочно закрывается
Не могу работать в таких условиях Российская криптобиржа Livecoin объявила о закрытии после кибератаки, которую претерпела в декабре 2020
|15.09.2020
|
«Дыра» в Bitcoin грозит обрушить серверы майнеров и парализовать криптобиржи
на момент обнаружения проблемы она затрагивала 50% общедоступных узлов Bitcoin с входящим трафиком, и, возможно, большую часть систем, на которых производилась генерация криптовалют. Затронуты были и криптобиржи. Появились подробности о таинственной дыре в Bitcoin, интригующей хакеров всего мира уже два года Подтверждена уязвимость в Bitcoin Corev 0.16.0, Bitcoin Corev 0.16.1, Bitcoin Knots
|27.08.2020
|
Северокорейские хакеры придумали топорный, но мощный способ атак на криптобиржи
Это всё GDRP. Честно-честно Северокорейская кибергруппировка Lazarus переключилась с традиционных финансовых учреждений на криптобиржи, считают эксперты компании F-Secure. По их данным, участники Lazarus стоят за рассылкой системным администраторам криптобирж фальшивых предложений о работе через Linkedin. Расследов
|21.01.2020
|
На российский рынок вышла китайская криптобиржа BitZ
В России открывает свое представительство криптобиржа BitZ из Гонконга, которая уже работает в Китае, Японии, Южной Корее, Сингапуре, А
|03.12.2019
|
Исчез глава крупной криптобиржи с оборотом $750 млн в день. Валюта не выдается и не принимается
Нет связи Азиатская криптобиржа IDAX приостановила всякую деятельность в связи с исчезновением своего главы. IDAX
|06.05.2019
|
Криптобиржа Currency.com запустила мобильные версии и токенизацию гособлигаций
Белорусская криптобиржа Currency.com объявила о запуске мобильных версий и токенизации государственных об
|17.10.2018
|
Исследование Group-IB: ущерб от 14 кибератак на криптобиржи составил $882 миллиона
Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, оценила ущерб от целевых атак на криптобиржи в 2017 г. и первые 9 месяцев 2018 г. в $882 млн. По данным экспертов Group-IB, за этот период были взломаны, как минимум, 14 криптобирж и 5 из них — атакованы северокорейской хакерс
|01.08.2018
|
«Дырявые» криптобиржи: аналитики Group-IB фиксируют рост утечек пользовательских данных
ых пользователей криптовалютных бирж и проанализировала характер этих инцидентов. За год количество утечек увеличилось на 369%. США, Россия и Китай оказались лидерами по количеству жертв кибератак на криптовалютные биржи. В 2017 году, одновременно с резким увеличением интереса к криптовалютам, рекордным показателями их капитализации, взлетом курса биткоина, произошли десятки атак на криптов
|20.06.2018
|
За 10 дней ограблены две крупнейшие криптовалютные биржи
люту на сумму более $40 млн. На момент ограбления биржа занимала в глобальном рейтинге CoinMarketCap 90-е место с суточным объемам торгов $2,6 млн. В Южной Корее за 10 дней были ограблены две крупные криптовалютные биржи Coinrail представляет собой популярный обменник токенов Pundi X на биткоины — на такие операции приходится до половины всех торгов. Pundi X и стал основной целью преступник
Cryptocurrency Exchanges и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Мишень 173 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 2
|Recorded Future 16 1
|Gartner - Гартнер 3609 1
|Frost & Sullivan 203 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.