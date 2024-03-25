Российская наследница криптобиржи Binance закрывается. Она проработала ровно полгода Объявление о закрытии Криптобиржа CommEX объявила о своем закрытии. «Мы с сожалением сообщаем вам, что в связи со с

Криптобиржа Gemini обещает вернуть клиентам все застрявшие у них средства и добавить сверху Досудебное соглашение на миллиард долларов Криптобиржа Gemini, принадлежащая знаменитым братьям Тайлеру и Кэмерону Уинклвоссам (Tyler Wi

Основатель рухнувшей криптобиржи FTX умоляет не сажать его на 100 лет Не сажайте меня на сто лет Создатель рухнувшей криптобиржи FTX, признанный судом присяжных виновным в мошенничестве на общую сумму $8 млрд, умоляет не сажать его пожизненно. В ноябре 2023 г. жюри присяжных единогласно признало Сэма Бэнкмана

Криптобиржи в России могут заработать в режиме «исламского банкинга» документы, которые могут соответствовать требованиям контролирующих органов. Почему не национальная криптобиржа В ноябре 2022 г. В Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в Ро

Основатель сгинувшей криптобиржи FTX хотел купить островное государство: пережить глобальный катаклизм и генетически улучшать человека Куда дели миллиард? Временная администрация рухнувшей в 2022 г. криптобиржи FTX подала в суд на ее основателя и бывшего исполнительного директора, разорившегося в считанные дни миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Иск нацелен на изыскание и

США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками Америка против крипты Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) серьезно взялась за криптобиржи. Всего за два дня американский биржевой регулятор подал иски к Coinbase и крупнейшей в мире криптобирже Binance. Об этом сообщается на сайте регулятора. Против Binance Holdings Ltd.

Власти России зарубили идею национальной криптобиржи. Частные компании встроят в систему параллельного импорта , состоящая из нескольких организаций, может оказаться более жизнестойкой, чем одна государственная криптобиржа, подобно тому, как распределенная сеть интернет пережила все глобальные корпорати

Юного махинатора преступной криптобиржи посадят на десятки лет Махинации не пройдут В США арестован некто Авраам Айзенберг (Avraham Eisenberg) по обвинению в мошеннических манипуляциях, благодаря которым он обогатился на $114 млн за счeт децентрализованной криптобиржи Mango Markets и ее клиентов. Арест был произведен еще в конце декабря 2022 г., но официальные обвинения в суде были предъявлены лишь на днях. В публикации Министерства юстиции США о

Арестован основатель криминальной криптобиржи с русской фамилией Арест основателя Bitzlato Минюст США предъявил владельцу зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato обвинения в отмывании средств, полученных преступным путем. Некий Александр Легкодымов был арестован 17 января 2022 г. в Майями. Одновременно в рамках совместной операции ф

Что делать, если криптобиржа обанкротилась венно, и при банкротстве последних их клиенты никак не защищены. В законодательстве РФ нет понятия «криптобиржа», а большая часть транзакций с криптовалютой — международные операции. Поэтому и

Binance прекращает вывод долларов по всему миру, кроме США Пока без доллара Криптобиржа Binance объявила, что на неопределённый срок перекрывает возможность вывода и поп

Кредиторы скандально рухнувшей криптобиржи выстроились в громадную очередь. В их числе Netflix и Apple 116 страниц, часть вымарана Криптобиржа FTX задолжала миллиарды долларов, и среди ее кредиторов — Netflix, Apple, Binance

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году Для фиата в рубли понадобится система Advanced Cash. Также можно использовать P2P-торговлю.Coinbase Криптобиржа Coinbase еще весной выборочно заблокировала аккаунты 25 000 пользователей из Росс

Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи В Госдуме задумались о национальной криптобирже В Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи, сообщили «Ведомости». По данным издания, депутаты встречались с участниками рынка и обсуждали поправки в закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). При этом регуляторов отрасли —

Схвачен глава криптобиржи, укравший $2 млрд у своих клиентов. Ему светят 40000 лет тюрьмы Справедливость почти восторжествовала Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer), весной 2021 г. сбежавший с принадлежащими его клиентам $2 млрд, пойман. Об этом сообщил профильный ресурс CoinDesk. Годом ранее Озер выкр

Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ тущий бизнес в стране. Binance пытается и санкции соблюдать, и с российскими властями связи не растерять Об этом Reuters сообщили более 10 человек, в той или иной степени осведомленные о деятельности криптобиржи на территории России. Это и экс-сотрудники Binance, и ее бывшие деловые партнеры. По прошествии двух месяцев с начала спецоперации Binance продолжает работать в России, хотя и посте

Криптобиржа Binance объявила гонения на пользователей из России и цифровых валют, зарегистрированные в офшорных зонах из утверждаемого Минфином списка. Иностранные криптовалютные биржи должны будут также иметь лицензию на осуществление биржевой деятельности

Хозяев скандально знаменитой криптобиржи посадят в тюрьму на 40 тысяч лет каждого В тюрьму на 405 с половиной веков Власти Турции хотят посадить владельцев криптобиржи Thodex более чем на 40,5 тыс. лет за серию махинаций с криптовалютой, в результате которых пострадали пользователи этой биржи, пишет Bloomberg. Это глобальный прецедент. Государстве

Северокорейские хакеры обчистили криптобиржи для поддержки ядерной программы своей страны ую госпрограмму «Криптовалютные махинации для Северной Кореи — рабочий способ компенсировать потери от международных санкций, и, вне всяких сомнений, атаки со стороны Lazarus и смежных группировок на криптобиржи будут продолжаться, — полагает Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Вопрос в том, насколько сами криптобиржи и другие крупные держатели кри

Америка пошла войной на криптобиржи да и отмывания средств, полученных в виде выкупа. Ключевая идея состоит в том, чтобы максимально затруднить вывод криминальных средств в официальную валюту. Как раз для этого и используются некоторые криптобиржи и так называемые криптомиксеры - сервисы дополнительной анонимизации криптовалютных транзакций, значительно затрудняющие их отслеживание. Администрация Байдена собирается ввести мно

Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов Васильев пойман Бывший глава криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы (Польша). По данным профильного портала Forklog, его обвиняют в краже нескольких сотен миллионов долларов. Эти деньги, как сообщае

Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов Ущерб на 200 с лишним миллионов Северокорейские хакеры за последние три года обобрали криптобиржи США, Израиля, Европы и Японии на сотни миллионов долларов. Организация под условным наименованием CryptoCore, стоящая за этими операциями, тесно связана с кибергруппировкой Lazarus,

Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести x, если верить ее сообщениям о взломе, почти полностью повторяет ту, в которой оказалась российская криптобиржа Livecoin. Исключение составляет лишь тот факт, что ее основатели не сбегали из ст

При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex тении компании Caravan Aero. Компания продолжила работу под торговой маркой «Караван аэро», сосредоточившись на развитии облачных технологий и предоставления облачных услуг. Сообщения о начале работы криптобиржи Garantex впервые появились в марте 2019 г. На сайте криптобиржи сведений о ее основателях нет, однако в открытых источниках помимо Станислава Другалева в числе учредителей Ga

Российская криптобиржа загадочно закрывается Не могу работать в таких условиях Российская криптобиржа Livecoin объявила о закрытии после кибератаки, которую претерпела в декабре 2020

«Дыра» в Bitcoin грозит обрушить серверы майнеров и парализовать криптобиржи на момент обнаружения проблемы она затрагивала 50% общедоступных узлов Bitcoin с входящим трафиком, и, возможно, большую часть систем, на которых производилась генерация криптовалют. Затронуты были и криптобиржи. Появились подробности о таинственной дыре в Bitcoin, интригующей хакеров всего мира уже два года Подтверждена уязвимость в Bitcoin Corev 0.16.0, Bitcoin Corev 0.16.1, Bitcoin Knots

Северокорейские хакеры придумали топорный, но мощный способ атак на криптобиржи Это всё GDRP. Честно-честно Северокорейская кибергруппировка Lazarus переключилась с традиционных финансовых учреждений на криптобиржи, считают эксперты компании F-Secure. По их данным, участники Lazarus стоят за рассылкой системным администраторам криптобирж фальшивых предложений о работе через Linkedin. Расследов

На российский рынок вышла китайская криптобиржа BitZ В России открывает свое представительство криптобиржа BitZ из Гонконга, которая уже работает в Китае, Японии, Южной Корее, Сингапуре, А

Исчез глава крупной криптобиржи с оборотом $750 млн в день. Валюта не выдается и не принимается Нет связи Азиатская криптобиржа IDAX приостановила всякую деятельность в связи с исчезновением своего главы. IDAX

Криптобиржа Currency.com запустила мобильные версии и токенизацию гособлигаций Белорусская криптобиржа Currency.com объявила о запуске мобильных версий и токенизации государственных об

Исследование Group-IB: ущерб от 14 кибератак на криптобиржи составил $882 миллиона Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, оценила ущерб от целевых атак на криптобиржи в 2017 г. и первые 9 месяцев 2018 г. в $882 млн. По данным экспертов Group-IB, за этот период были взломаны, как минимум, 14 криптобирж и 5 из них — атакованы северокорейской хакерс

«Дырявые» криптобиржи: аналитики Group-IB фиксируют рост утечек пользовательских данных ых пользователей криптовалютных бирж и проанализировала характер этих инцидентов. За год количество утечек увеличилось на 369%. США, Россия и Китай оказались лидерами по количеству жертв кибератак на криптовалютные биржи. В 2017 году, одновременно с резким увеличением интереса к криптовалютам, рекордным показателями их капитализации, взлетом курса биткоина, произошли десятки атак на криптов