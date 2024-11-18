Индексная книга (каталог) CNews*
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Armstrong Brian Армстронг Брайан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 9
Armstrong Brian и организации, системы, технологии, персоны:
|Coinbase 67 4
|X Corp - Twitter 2929 2
|Oracle Corporation 7049 2
|AppLovin 3 1
|Google - Niantic Labs 17 1
|Robinhood Markets 3 1
|Alphabet 168 1
|Dell EMC 5164 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
|Microsoft Corporation 25681 1
|Apple Inc 13046 1
|IBM - International Business Machines Corp 9672 1
|Red Hat 1374 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 277 1
|Google LLC 12587 1
|Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 3
|Microsoft Windows 16772 1
|Microsoft Teams - MS Teams 664 1
|Pokemon Go 80 1
|Bitcoin Cash - криптовалюта 20 1
|Ether - криптовалюта 19 1
|Binance - CommEX - криптовалютная биржа 79 1
|Bloomberg 1604 2
|Forbes - Форбс 976 1
|Wikipedia - Википедия 639 1
|FT - Financial Times 1285 1
|Reddit 388 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1289 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 263 1
|Fortune 210 1
|Times 657 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.