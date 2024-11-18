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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196525
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Armstrong Brian Армстронг Брайан

СОБЫТИЯ


18.11.2024 Победа Трампа рекордно обогатила ИТ- и технологический бизнес США. Топ-9 миллиардеров, выигравших больше всех 2
02.08.2023 Правительство США требовало от одной из крупнейших мировых криптобирж снять с торгов все, кроме Bitcoin 2
21.07.2022 Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса 2
20.12.2017 Курс биткоина рухнул после начала торгов модным Bitcoin Cash 2

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Armstrong Brian и организации, системы, технологии, персоны:

Coinbase 67 4
X Corp - Twitter 2929 2
Oracle Corporation 7049 2
AppLovin 3 1
Google - Niantic Labs 17 1
Robinhood Markets 3 1
Alphabet 168 1
Dell EMC 5164 1
Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
Microsoft Corporation 25681 1
Apple Inc 13046 1
IBM - International Business Machines Corp 9672 1
Red Hat 1374 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 277 1
Google LLC 12587 1
Tesla Motors 450 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1696 1
Gemini Trust 1 1
Rivian 3 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 522 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 292 1
Яндекс.Лавка 309 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
Fidelity 45 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1808 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11656 2
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 678 2
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 158 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15862 2
Blockchain - Hardfork - Хардфорк - значительное обновление или изменение протокола блокчейна 6 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21541 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1641 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64008 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24099 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12700 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4175 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1289 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 331 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 543 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10217 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 3
Microsoft Windows 16772 1
Microsoft Teams - MS Teams 664 1
Pokemon Go 80 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 20 1
Ether - криптовалюта 19 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 79 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 364 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 440 2
Oldenburg Emil - Ольденбург Эмиль 1 1
Kelman Glenn - Келман Гленн 1 1
Olsavsky Brian - Ославски Брайан 2 1
Gensler Gary - Генслер Гэри 4 1
Boersma Travis - Бурсма Трэвис 1 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 78 1
Hanke John - Ханке Джон 4 1
Bhatta Baiju - Бхатт Байджу 1 1
Водясов Алексей 222 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 672 1
Ek Daniel - Эк Дэниэл 5 1
Тенев Влад 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 2
Германия - Нижняя Саксония - Ольденбург 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 1
Земля - планета Солнечной системы 10826 1
Швеция - Королевство 3769 1
США - Калифорния 4804 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 482 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 406 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5449 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6650 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5509 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1090 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11174 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3421 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1533 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1161 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5605 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8009 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5695 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 711 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3008 1
White Paper - официальная документация 16 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15818 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8158 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8713 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17978 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5538 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 1
Bloomberg 1604 2
Forbes - Форбс 976 1
Wikipedia - Википедия 639 1
FT - Financial Times 1285 1
Reddit 388 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1289 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 263 1
Fortune 210 1
Times 657 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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