Rivian

СОБЫТИЯ

13.06.2023 10 главных мифов об электромобилях 1
21.07.2022 Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса 1

Google LLC 12262 2
Amazon Inc - Amazon.com 3135 2
Microsoft Corporation 25241 2
Apple Inc 12635 2
General Fusion 3 1
Robinhood Markets 3 1
Alphabet 153 1
X Corp - Twitter 2907 1
Coinbase 63 1
Google - Niantic Labs 15 1
Intel Corporation 12545 1
Oracle Corporation 6871 1
Synopsys - Синопсис 43 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 31 1
ByteDance 42 1
Applied Materials 301 1
ConsenSys 3 1
Tesla Motors 428 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 504 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
Gemini Trust 1 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 2
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1027 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 522 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 323 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 93 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 526 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1396 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1135 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1339 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18211 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1100 1
Microsoft Windows 16333 1
Microsoft Teams - MS Teams 618 1
Pokemon Go 80 1
Nissan Leaf - электромобиль 55 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 26 1
Porsche Taycan 9 1
Tesla Model X 29 1
Tesla Model 3 50 1
Bumble - Американская социальная сеть 9 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 72 1
Hanke John - Ханке Джон 4 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 406 1
Armstrong Brian - Армстронг Брайан 4 1
Kelman Glenn - Келман Гленн 1 1
Ek Daniel - Эк Дэниэл 5 1
Olsavsky Brian - Ославски Брайан 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157018 2
Европа 24641 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45746 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Канада 4985 1
США - Калифорния 4775 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53469 1
Польша - Республика 2002 1
Израиль 2785 1
Израиль - Тель-Авив 113 1
США - Нью-Йорк 3152 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 1
США - Колумбия - Вашингтон 1450 1
США - Вашингтон - Сиэтл 404 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 410 1
США - Калифорния - Милпитас 13 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1051 1
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 47 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 469 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26029 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 293 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 1
Bloomberg 1419 1
Автостат 44 1
