Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187358
ИКТ 14505
Организации 11252
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26508
Персоны 80947
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Intel Mobileye Mobileye Vision Technologies

Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.10.2025 Цена победы над убытками. Intel за считанные недели вышвырнула на улицу десятки тысяч человек 1
26.06.2025 Intel разом закрывает целое направление своего бизнеса 1
11.09.2024 Intel наказана. Власти США оставили ее без гигантских грантов и льгот в отместку за провальные продажи 1
02.08.2024 Intel призналась в провале. Главный мировой производитель процессоров для ПК получил колоссальный убыток и увольняет 15 тыс. человек 1
26.01.2024 Intel все сломала. Встать с колен не вышло, выручка и чистая прибыль рухнули, не спасли даже новые процессоры 1
28.07.2023 Intel чудесным образом вернулась к прибыли после самого крупного убытка в истории 1
28.04.2023 Intel получила крупнейший убыток в своей истории 1
17.01.2022 Искусственная жизнь и метавселенная: рост патентной активности в сфере ИИ 1
23.04.2021 Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41% 1
05.03.2021 Intel Mobileye, Transdev ATS и Lohr Group совместно создадут беспилотный шаттл 2
12.01.2021 Новые технологии Mobileye сделают беспилотные автомобили еще доступнее 2
23.10.2020 Intel объяснила, почему делает процессоры 14 нм, пока AMD осваивает 5 нм 1
24.07.2020 Intel рассказала о росте чистой прибыли, но призналась в провале по техпроцессу 7 нм 1
06.02.2020 Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео 1
24.01.2020 Intel получила самую большую выручку в истории 1
19.09.2019 Orange Business Services поможет Mobileye запустить беспилотный транспорт 1
21.06.2018 Гендиректор Intel внезапно ушел в отставку 1
15.03.2017 Cognitive Technologies объявила итоги деятельности в 2016 году 1
13.03.2017 Intel покупает за $15 млрд скандально известного поставщика автопилотов Tesla 1
22.12.2016 Составлен рейтинг наиболее важных событий в мире в области беспилотных автомобилей за 2016 1
14.11.2016 Cognitive Technologies в составе OpenPower Foundation примет участие в разработке общемирового стандарта ПО для беспилотного автотранспорта 1
23.08.2016 Россияне начали продажи собственного автомобильного автопилота 1
25.06.2014 Создан универсальный автопилот за $10 тыс. 2
24.03.2014 Новый радар Toyota заметит пешехода с 80 метров 1
27.09.2013 Первый беспилотный Nissan получил госномер 1
18.09.2013 Tesla планирует создать беспилотный автомобиль за три года 1
27.06.2013 Volvo показала как парковаться без водителя. ВИДЕО 1
19.06.2013 Volvo узаконила в России чип-тюнинг популярных моделей 1
31.05.2013 В Израиле создали дешевый автопилот для машин 3
17.11.2000 Motorola инвестировала в разработчика систем компьютерного визуального наблюдения MobilEye Vision Technologies 1

Публикаций - 31, упоминаний - 36

Intel и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12545 17
AMD - Advanced Micro Devices 4471 9
Google LLC 12262 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 5
Apple Inc 12635 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 4
Samsung Electronics 10628 4
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 3
Nvidia Corp 3736 3
Intel IOTG - Internet of Things Group 12 3
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 3
Silver Lake Partners - Altera 101 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
LG Electronics 3675 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
MediaTek - Ralink 570 2
Webvan Group 52 1
Intel Fab 42 7 1
Habana Labs 5 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 1
Tencent Keen Security Lab 4 1
TRW 29 1
GE Fanuc - Фанук 41 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Motorola Inc 1150 1
Сенсорные Системы 73 1
Magic Leap 7 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Intel PSG - Intel Programmable Solutions Group 4 1
Toyota Central R&D Labs 1 1
Aptiv - Delphi Automotive Systems 10 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
SAP SE 5432 1
8997 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 459 1
Nvidia - Mellanox Technologies 93 1
Huawei 4222 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
Tesla Motors 428 9
Volvo Cars 257 6
BMW Group 465 5
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 5
Volkswagen Audi Group 224 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 30 1
Uber 337 1
Газпром бурение 47 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 8 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 652 1
LegalPics - ЛигалПикс 1 1
Rivian 3 1
Toyota Motorsport - Toyota F1 - Toyota Racing Development - Toyota Gazoo Racing 6 1
Motorola Ventures 6 1
eBay Inc 1631 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Газпром ПАО 1416 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 1
Walt Disney Company 637 1
Assist - Ассист 215 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Volkswagen Group - VW 300 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1624 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5234 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21831 12
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3351 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18211 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12008 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6154 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 4
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 305 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1846 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3529 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73334 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 2
Видеокамера - Camcorder 2327 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1886 2
Транспорт - Автомобилестроение - седан 110 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57463 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5607 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 796 2
Intel x86 - архитектура процессора 1984 5
Statista 254 4
Tesla Model S 77 3
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 8 2
GM Cadillac 30 2
Intel - Mobileye Connect 2 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 160 2
Intel Tiger Lake 63 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 2
Tesla Model 3 50 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Orange Business Services IoT Connect Anywhere - Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 16 1
Microsoft Windows Autopilot 18 1
Nissan Leaf - электромобиль 55 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5131 1
Intel Snow Ridge SoC 3 1
Intel Xeon Granite Rapids - серия серверных процессоров 7 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
Nissan X-Trail 9 1
Tesla Model X 29 1
Pixabay 191 1
IBM System - IBM eServer OpenPower 19 1
Microsoft Lobe 5 1
Volkswagen Passat 3 1
BMW 7 Series 4 1
Microsoft Windows 10 1875 1
Microsoft Windows 7 1994 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 835 1
Baidu 290 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 165 1
Tesla FSDC - Full Self-Driving Computer - Процессор для беспилотных авто 2 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 67 7
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 6
Shashua Amnon - Шашуа Амнон 3 3
Черногоров Андрей 65 2
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 31 2
Ускова Ольга 169 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 406 2
Кирдяшов Федор 30 1
Sethon Lior - Сетон Лиор 1 1
Пронин Антон 11 1
Каленчук Алексей 16 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 1
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 1
Renduchintala Murthy - Рендучинтала Мерти 5 1
Дорошенко Мария 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 1
Осипов Геннадий 1 1
Vogt Kyle - Фогт Кайл 1 1
Клименко Максим 5 1
Jungwirth Johann - Юнгвирт Йоханн 2 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Израиль 2785 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53469 13
Россия - РФ - Российская федерация 157018 7
Германия - Федеративная Республика 12941 5
Европа 24641 5
Швеция - Королевство 3716 4
Азия - Азиатский регион 5750 3
Япония 13553 3
США - Флорида 773 2
США - Аризона 538 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18231 2
Южная Корея - Республика 6862 2
США - Калифорния 4775 2
США - Огайо 289 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 397 1
США - Джорджия 329 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Израиль - Иерусалим 108 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4095 1
Испания - Королевство 3761 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 511 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Китай - Тайвань 4137 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1649 1
Земля - планета Солнечной системы 10660 1
Америка - Американский регион 2188 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51326 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55087 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26029 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 2
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 36 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1289 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
Tom’s Hardware 517 2
CNews - Auto.CNews 51 1
WCCFTech - Издание 87 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
Allied Market Research 22 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407266, в очереди разбора - 732484.
Создано именных указателей - 187358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще