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LiDAR Light Detection and Ranging Лидар Системы лазерного зрения Лазерный радар

LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар

LiDAR (Light Detection and Ranging) — это технология лазерного сканирования, основанная на измерении времени отражения лазерного импульса от объектов для построения точных трёхмерных карт окружающего пространства. В русскоязычной среде её часто называют лазерным радаром или системой лазерного зрения. LiDAR активно применяется в беспилотных транспортных средствах, роботах-уборщиках, дронах и промышленных системах мониторинга.

В современных решениях LiDAR дополняется другими сенсорами: радарами, тепловизионными и оптическими камерами, ультразвуковыми датчиками, а также инерциальными системами. Такой мультисенсорный подход повышает надёжность восприятия в различных условиях — от тумана и дождя до слабой освещённости. Например, беспилотный трамвай в Москве использует LiDAR для определения препятствий с точностью до 2 см на расстоянии до 200 м, а дроны для мониторинга ЧС — для навигации совместно с ГЛОНАСС и GPS.

Родственными технологиями, предшествовавшими или дополняющими LiDAR, являются радиолокация (радар), соноры, стереозрение на основе камер, ультразвуковая локация и пассивные сейсмические датчики. Последние, как показали исследования в Томском политехническом университете, могут работать независимо от погоды и видимости, но не дают пространственной детализации, как LiDAR.

В бытовой технике LiDAR стал основой для навигации роботов-пылесосов, таких как Dreame L40, Roborock Q8, Ecovacs Deebot T30 Pro Omni и Trouver V50 Ultra Complete. Эти устройства строят карты помещений, распознают препятствия и оптимизируют маршруты уборки. В промышленности LiDAR применяется для контроля загрузки самосвалов на рудниках «Алроса», инвентаризации на складах «Азбуки вкуса» с участием «Яндекс Роботикс», а также для инспекции энергетических подстанций.

Перспективы развития LiDAR связаны с повышением компактности, снижением стоимости, интеграцией с ИИ-алгоритмами и переходом к твердотельным (solid-state) системам, не имеющим подвижных частей. Это расширяет применение технологии в городской инфраструктуре, строительстве (сравнение сканов с BIM-моделями), сельском хозяйстве и логистике. Важную роль играет и развитие отечественных решений — например, использование ГЛОНАСС в связке с LiDAR для навигации в условиях ограниченного доступа к зарубежным системам.

Таким образом, LiDAR становится ключевым элементом автономных систем, обеспечивая высокоточное пространственное восприятие, необходимое для безопасного и эффективного функционирования техники в сложных и динамичных средах.

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 раза, при этом измерения проводятся с высокой точностью. Это значительно повысит производительность наземных топографических и аэросъемочных работ. Новая технология будет в первую очередь внедрена в лидарные системы этой компании, что позволит существенно расширить покрытие и плотность точек. На новую технологию уже поданы заявки на получение патента.
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 25
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CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
Google Android 15243 16
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Apple iOS 8583 12
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 12
Ecovacs Deebot 18 11
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Apple Локатор 87 8
ESA - CNES CALIPSO - Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations - CALIOP - Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization 11 7
Dolby Vision 282 7
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Polaris IQ Home 34 6
Apple iPad 4011 6
Apple iPhone 5 783 6
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 5
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Xiaomi - Dreame Roboticmower - Dreame A1 - робот-газонокосилка 5 5
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Ускова Ольга 174 5
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 151
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 41
Земля - планета Солнечной системы 10865 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 29
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 19
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 13
Израиль 2856 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Япония 13807 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 9
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Мурино 43 8
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БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
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The Observer 40 2
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Bloomberg 1627 2
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
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НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
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