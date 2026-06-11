LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар

LiDAR (Light Detection and Ranging) — это технология лазерного сканирования, основанная на измерении времени отражения лазерного импульса от объектов для построения точных трёхмерных карт окружающего пространства. В русскоязычной среде её часто называют лазерным радаром или системой лазерного зрения. LiDAR активно применяется в беспилотных транспортных средствах, роботах-уборщиках, дронах и промышленных системах мониторинга.

В современных решениях LiDAR дополняется другими сенсорами: радарами, тепловизионными и оптическими камерами, ультразвуковыми датчиками, а также инерциальными системами. Такой мультисенсорный подход повышает надёжность восприятия в различных условиях — от тумана и дождя до слабой освещённости. Например, беспилотный трамвай в Москве использует LiDAR для определения препятствий с точностью до 2 см на расстоянии до 200 м, а дроны для мониторинга ЧС — для навигации совместно с ГЛОНАСС и GPS.

Родственными технологиями, предшествовавшими или дополняющими LiDAR, являются радиолокация (радар), соноры, стереозрение на основе камер, ультразвуковая локация и пассивные сейсмические датчики. Последние, как показали исследования в Томском политехническом университете, могут работать независимо от погоды и видимости, но не дают пространственной детализации, как LiDAR.

В бытовой технике LiDAR стал основой для навигации роботов-пылесосов, таких как Dreame L40, Roborock Q8, Ecovacs Deebot T30 Pro Omni и Trouver V50 Ultra Complete. Эти устройства строят карты помещений, распознают препятствия и оптимизируют маршруты уборки. В промышленности LiDAR применяется для контроля загрузки самосвалов на рудниках «Алроса», инвентаризации на складах «Азбуки вкуса» с участием «Яндекс Роботикс», а также для инспекции энергетических подстанций.

Перспективы развития LiDAR связаны с повышением компактности, снижением стоимости, интеграцией с ИИ-алгоритмами и переходом к твердотельным (solid-state) системам, не имеющим подвижных частей. Это расширяет применение технологии в городской инфраструктуре, строительстве (сравнение сканов с BIM-моделями), сельском хозяйстве и логистике. Важную роль играет и развитие отечественных решений — например, использование ГЛОНАСС в связке с LiDAR для навигации в условиях ограниченного доступа к зарубежным системам.

Таким образом, LiDAR становится ключевым элементом автономных систем, обеспечивая высокоточное пространственное восприятие, необходимое для безопасного и эффективного функционирования техники в сложных и динамичных средах.