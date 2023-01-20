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LiDAR Light Detection and Ranging Лидар Системы лазерного зрения Лазерный радар

LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар


20.01.2023 Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM
19.02.2022 RADAR и LiDAR — в чем различия и как их используют в гаджетах
06.12.2021 Найти таинственный памятник майя помог LiDAR
23.11.2021 «Яндекс» перевел свой беспилотный флот на собственные лидары
15.03.2021 Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR
14.01.2021 Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM
11.11.2020 Что такое LiDAR и зачем он нужен в iPhone?
29.10.2020 Skymec представила сверхточное лазерное устройство DJI лидар Zenmuse L1
28.11.2014 Глобальный рынок лидар-технологий будет расти на 15% в год
22.04.2014 Разработан недорогой лидар большой дальности
28.02.2012 Лазерный радар адаптируют под космос
07.07.2011 Российский лидар вышел в финал международного конкурса HIT Barcelona
10.03.2010 Неогеография: появилась альтернатива лидарам
26.05.2009 Создан прецизионный лидар большой дальности
27.10.2008 Лидар зафиксировал снегопад на Марсе
30.09.2008 Компания Optech представила новый ультракомпактный лидар
12.04.2007 Разработан гамма-лидар
13.02.2007 Сизифов труд картографов упростят ЛИДАРы
14.08.2006 Оптическая разведка преодолела дифракционный предел
14.08.2006 Оптическая разведка преодолела дифракционный предел

Публикаций - 168, упоминаний - 248

LiDAR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11200 19
Google LLC 10943 16
Yandex - Яндекс 5681 14
Samsung Electronics 9737 13
Intel Corporation 11671 8
Amazon Inc - Amazon.com 2803 7
Xiaomi 1299 7
Alphabet - Waymo 20 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6266 5
Microsoft Corporation 23505 5
Meta Platforms - Facebook 4339 5
Nvidia Corp 3213 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1026 4
BBK OPPO Electronics 326 4
Huawei 3507 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10078 3
IBM - International Business Machines Corp 9195 3
Alphabet 92 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 211 3
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 23 3
Цифра ГК 2149 3
Esri 163 3
Ростех - Автоматика Концерн 1488 3
Twitter 2701 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1621 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4158 2
РТИ Микрон - Micron 1233 2
Sony 6483 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 194 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2787 2
SAP SE 4881 2
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 2
Qualcomm Technologies 1702 2
Hitachi - Хитачи 1455 2
Alibaba Group 386 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 2
DJI 56 2
ANSYS 60 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 218 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6634 11
Uber 305 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 8
Tesla Motors 338 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2520 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6196 6
Ball Aerospace & Technologies 46 6
Northrop Grumman 201 4
Яндекс.Такси 326 4
Volvo Cars 249 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 4
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 167 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5820 3
Россети Ленэнерго 2349 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 252 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2386 2
Boeing 987 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 659 2
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 9 2
Геокосмос 37 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 247 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2834 2
Starship Technologies 13 2
Lockheed Martin 750 2
ЕКА Топливная компания 139 2
TÜV Rheinland Group 94 2
GM - General Motors 448 2
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory 24 2
BMW Group 412 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 2
AliExpress Tmall 73 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 383 2
Nubank 2 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3394 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17969 11
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2510 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2388 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3696 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10386 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 4
Президент Российской Федерации 3717 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 522 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 394 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2698 2
Судебная власть - Judicial power 2096 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4388 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 150 1
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 8 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США 55 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 30 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 526 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 683 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 1
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