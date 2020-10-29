Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Skymec представила сверхточное лазерное устройство DJI лидар Zenmuse L1

Техника

Компания Skymec, дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в России и странах СНГ, презентовала новое промышленное решение — лидар DJI Zenmuse L1. Сканер предназначен для построения топографических планов и цифровых моделей рельефа, а также для управления всем циклом проекта при помощи высокоточных точечных облаков и 3D-моделей.

skymec.jpg

DJI Zenmuse L1

Лидар DJI Zenmuse L1 — сверхточное устройство, работающее на модуле лазерного лидара Livox Lidar c инерциальными измерительными модулями (IMU, Inertial Measurement Unit) и со встроенной камерой с 1-дюймовым датчиком на 3-осевом стабилизированном подвесе. При сочетании с промышленным дроном Matrice 300 RTK и на базе ПО DJI Terra лидар DJI Zenmuse формирует полноценное решение, которое предоставляет 3D-данные, эффективно фиксирует детали сложных структур и создает сверхточные модели объектов.

Лазерный аппарат определяет дальность через свет и собирает данные с дрона в режиме реального времени. Устройство фиксирует сложные структуры и конструирует детальные 3D-модели. Данная технология наиболее востребована в сфере горнодобывающей промышленности, агрокультуры и городского планирования. При помощи анализа почвы и воздуха в сельском хозяйстве, например, возможно выбрать места для плодородных полей.

«В горнодобывающей промышленности лидарные технологии являются неотъемлемой частью. Применение БПЛА с лидарами позволяют получать максимально точную информацию о природных поверхностях и инфраструктуре, выстраивать 3D-модели ям и контурных карт, а также рассчитывать объемы производства в целом. Это также значительно снижает человеческие риски и уменьшает расходы на использование дорогостоящего оборудования», — сказал представитель компании Skymec, геодезист Роман Олейниченко.

Другие материалы рубрики

Бывший водитель «Яндекс.такси» пробрался в офис компании, чтобы сжечь себя заживо

Apple ждет расправа в российском суде за продажу iPhone без зарядников

С привычной Windows 10 придется попрощаться. Ее интерфейс кардинально изменится

iPhone и Android можно взломать, отправив ссылку в мессенджер

Apple на грани скандала со сборщиком iPhone. Сборщик обманывал «яблочную компанию» годами

Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Карты памяти – какие бывают и в чем отличия

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online