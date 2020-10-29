Skymec представила сверхточное лазерное устройство DJI лидар Zenmuse L1

Компания Skymec, дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в России и странах СНГ, презентовала новое промышленное решение — лидар DJI Zenmuse L1. Сканер предназначен для построения топографических планов и цифровых моделей рельефа, а также для управления всем циклом проекта при помощи высокоточных точечных облаков и 3D-моделей.

DJI Zenmuse L1

Лидар DJI Zenmuse L1 — сверхточное устройство, работающее на модуле лазерного лидара Livox Lidar c инерциальными измерительными модулями (IMU, Inertial Measurement Unit) и со встроенной камерой с 1-дюймовым датчиком на 3-осевом стабилизированном подвесе. При сочетании с промышленным дроном Matrice 300 RTK и на базе ПО DJI Terra лидар DJI Zenmuse формирует полноценное решение, которое предоставляет 3D-данные, эффективно фиксирует детали сложных структур и создает сверхточные модели объектов.

Лазерный аппарат определяет дальность через свет и собирает данные с дрона в режиме реального времени. Устройство фиксирует сложные структуры и конструирует детальные 3D-модели. Данная технология наиболее востребована в сфере горнодобывающей промышленности, агрокультуры и городского планирования. При помощи анализа почвы и воздуха в сельском хозяйстве, например, возможно выбрать места для плодородных полей.

«В горнодобывающей промышленности лидарные технологии являются неотъемлемой частью. Применение БПЛА с лидарами позволяют получать максимально точную информацию о природных поверхностях и инфраструктуре, выстраивать 3D-модели ям и контурных карт, а также рассчитывать объемы производства в целом. Это также значительно снижает человеческие риски и уменьшает расходы на использование дорогостоящего оборудования», — сказал представитель компании Skymec, геодезист Роман Олейниченко.