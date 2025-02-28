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DJI Terra



28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
05.06.2023 Aeromotus открыла образовательный центр «Воздух» для подготовки специалистов в области промышленных беспилотных технологий 1
04.12.2020 Skymec анонсировала камеру для фотограмметрии Zenmuse P1 1
29.10.2020 Skymec представила сверхточное лазерное устройство DJI лидар Zenmuse L1 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

DJI Terra и организации, системы, технологии, персоны:

DJI 75 2
Беспилотные авиационные системы 53 1
Skymec - Небесная Механика 13 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2961 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 3
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DJI Zenmuse 5 2
DJI Go 6 1
Agisoft Metashape - Agisoft PhotoScan 2 1
DJI Pilot 2 1
Skymec Zenmuse P - серия камер для фотограмметрии 1 1
DJI Mavic 14 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 1
Aeromotus - Воздух УЦ ДПО 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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