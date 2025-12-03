Получите все материалы CNews по ключевому слову
Agisoft Metashape Agisoft PhotoScan
Agisoft Metashape Professional является одним из инструментов для фотограмметрии и создания цифровых моделей местности и объектов в том числе за счет применения технологии машинного зрения. Программное обеспечение поставляется в более чем 140 стран мира. Обучение на программе открывает возможность стать востребованным специалистом в аэрофо и фотограмметрии в таких областях, как: строительство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, наука, военное дело, картография, геодезия, городское планирование, землеустройство, маркшейдерия и других.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Agisoft Metashape и организации, системы, технологии, персоны:
|Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 1
|Autodesk 622 1
|Nvidia Corp 3723 1
|Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 85 1
|DJI 85 1
|Softline - Софтлайн 3253 1
|Беспилотные авиационные системы 73 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1046 1
|Королюк Алексей 86 1
|Морозов Игорь 54 1
|Юрецкий Алексей 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156582 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14481 1
|Земля - планета Солнечной системы 10653 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404554, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 186442.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.