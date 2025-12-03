Разделы

Agisoft Metashape Agisoft PhotoScan

Agisoft Metashape - Agisoft PhotoScan

Agisoft Metashape Professional является одним из   инструментов для фотограмметрии и создания цифровых моделей местности и объектов в том числе за счет применения технологии машинного зрения. Программное обеспечение поставляется в более чем 140 стран мира. Обучение на программе открывает возможность стать востребованным специалистом в аэрофо и фотограмметрии в таких областях, как: строительство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, наука, военное дело, картография, геодезия, городское планирование, землеустройство, маркшейдерия и других.

03.12.2025 «Геоскан» и РАН разработали первую отечественную односенсорную мультиспектральную SWIR-камеру для БАС 1
29.07.2024 ГК «Геоскан» и «Академия Softline» представляют совместную программу повышения квалификации в сфере обработки данных беспилотной аэрофотосъемки 3
05.06.2023 Aeromotus открыла образовательный центр «Воздух» для подготовки специалистов в области промышленных беспилотных технологий 1
16.10.2019 Облачные вычисления на GPU от REG.RU для модельной графики, монтажа видеороликов и сложных чертежей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 1
Autodesk 622 1
Nvidia Corp 3723 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 85 1
DJI 85 1
Softline - Софтлайн 3253 1
Беспилотные авиационные системы 73 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1046 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4823 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57194 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3336 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3101 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1273 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1313 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5378 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22991 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10114 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17120 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4065 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2078 1
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 125 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4173 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4023 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31919 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4133 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1832 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1529 1
Оцифровка - Digitization 4924 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73009 1
ГИС - Markscheider - Маркшейдер 3 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1468 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14855 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13045 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3519 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 934 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 1
Nvidia Tesla GPU 186 1
Microsoft Windows 16312 1
Adobe Premiere 115 1
Microsoft Windows Display Driver Model - WDDM - архитектура графических драйверов для видеокарты под управлением Microsoft Windows 9 1
Autodesk Maya 68 1
Dassault Systemes - SolidWorks 124 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 12 1
DJI Mavic 15 1
DJI Pilot 2 1
DJI Matrice 9 1
DJI Terra 4 1
Королюк Алексей 86 1
Морозов Игорь 54 1
Юрецкий Алексей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 156582 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14481 1
Земля - планета Солнечной системы 10653 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31830 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 924 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2378 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 135 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6778 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 109 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6313 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8902 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1344 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4326 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5963 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 122 1
Национальный проект 370 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6089 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1948 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
Aeromotus - Воздух УЦ ДПО 2 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 182 1
