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Microsoft Windows Display Driver Model WDDM архитектура графических драйверов для видеокарты под управлением Microsoft Windows
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Microsoft Windows Display Driver Model и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3040 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1979 1
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 515 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1076 1
|Демидов Михаил 134 1
|Калугин Андрей 8 1
|Королюк Алексей 87 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
|Резников Олег 20 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170207 4
|Китай - Тайвань 4307 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14908 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.