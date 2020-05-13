Microsoft выпускает новую версию Windows 10. Что в ней меняется?

Майский апдейт Windows 10 готов к релизу

Microsoft приступила к поэтапному развертыванию крупного обновления операционной системы Windows 10 2004 (также известное как 20H1). Как сообщил портал ZDNet корпорация уже выпустила образы с ОС на портале для разработчиков MSDN, а также представила новый набор средств разработки (SDK, Software Development Kit). Согласно источникам ресурса, OEM-партнеры Microsoft получили доступ к новой сборке Windows 10 еще в первых числах мая 2020 г.

Рядовым же пользователям придется подождать еще несколько недель – релиз для широкой публики, если верить источнику, должен состояться 28 мая 2020 г. Однако и тогда не следует ожидать начала полномасштабной кампании по принудительной доставке апдейта – на первых порах его будут получать только те, кто целенаправленно запустит его установку через центр обновления Windows.

По данным ZDNet, первоначально релиз майского обновления, тестирование которого стартовало в конце февраля 2020 г., был намечен на 12 мая. Однако Microsoft решила отложить его на более поздний срок, чтобы исправить некоторые проблемы с безопасностью и производительностью системы. Вероятно, последнее из нацеленных на это накопительное обновление KB4556803 вышло 12 мая. Оно доступно участникам открытой программы предварительного тестирования ПО Microsoft – Windows Insider, а его установка доводит номер сборки ОС до 19041.264.

Последние доработки

В накопительном обновлении KB4556803 Microsoft устранила проблемы с производительностью подсистемы Windows Mixed Reality (поддержка собственной технологии Microsoft смешанной реальности), которая, по собственному признанию разработчиков, работала неудовлетворительно в течение нескольких лет.

Разработчики с учетной записью на MSDN получили доступ к образам Windows 10 2004

Исправлена проблема, которая не позволяла средствам очистки, таким как «Очистка диска» (Disk Cleanup), удалять ранее установленные обновления.

Также добавлены исправления безопасности для ряда подсистем Windows 10 и предустановленных приложений, в том числе фирменных браузеров Microsoft – Edge и Internet Explorer.

Новые функции и улучшения

Релиз Windows 10 2004 предложит пользователю массу новых функций и улучшений. Среди них множество доработок интерфейса системы. В частности, переработке подверглась страница управления сетевыми настройками – теперь всю необходимую информацию об активном соединении можно найти в одном окне. В «Диспетчере задач» можно будет отслеживать температуру графического чипа видеокарты без установки стороннего ПО.

Переработанный интерфейс управления сетевыми настройками Windows 10

Еще одно заметное нововведений предстоящего релиза – улучшенный алгоритм индексирования дискового пространства, применение которого, как ожидается, положительно скажется на общей производительности ОС.

Как ранее сообщал CNews, Microsoft добавит в Windows 10 2004 возможность удаления компонентов, избавиться от которых на протяжении многих лет было нельзя. В их число войдут текстовый и графический редакторы Wordpad и Paint, «Блокнот». В списке на удаление также окажутся средство управление сканерами и факсами, консоль управления печатью, Steps Recorder (регистратор проблем с ОС) и даже штатная среда исполнения сценариев Windows Powershell. Отсутствие компонентов в системе позволит высвободить определенную часть дискового пространства, что будет особенно актуальным для владельцев мобильных ПК и неттопов, в которых не предусмотрен апгрейд дисковой подсистемы.

После установки майского апдейта Windows 10 пользователи смогут избавиться от некоторых предустановленных приложений

Кроме того, в новой Windows 10 должна появиться функция отключения резервирования пространства на системном диске. В апдейте 2004 отключить резервирование диска можно будет, в том числе, и через командную строку с использованием команд «DISM.exe /Online /Get-ReservedStorageState», «DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Enabled» и «DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled». Первая показывает текущее состояние хранилища, в том числе его объем. Вторая команда включает его, а третья, наоборот, деактивирует, высвобождая гигабайты места на диске.

Важным новшеством в сборке 2004 станет включение в ее состав инструмента Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) – второго поколения эмулятора для запуска бинарных файлов Linux непосредственно в среде Windows. Впервые Microsoft сообщила о разработке второй версии собственной модификации полноценного ядра Linux, которую она собиралась интегрировать в состав ОС Windows 10, еще в мае 2019 г.

Кроме того, майский апдейт принесет поддержку DirectX 12 Ultimate и новой архитектуры графических драйверов WDDM 2.7, в которой улучшена работа системы в конфигурации с несколькими мониторами. В частности, вырастет частота обновления кадров в играх и при воспроизведении видео, а также будет решена проблема возникновения артефактов изображения при использовании мониторов с разной частотой обновления экрана.