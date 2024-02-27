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Microsoft Paint Графический редактор

Microsoft Paint - Графический редактор

СОБЫТИЯ

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27.02.2024 Древнейший фоторедактор Paint перестанет корректно работать на большинстве ПК. Потребуется дорогостоящий апгрейд

Искусственный интеллект в Paint Корпорация Microsoft намерена выпустить обновленную версию фоторедактора Paint,

29.10.2023 Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

OneMotion — Sketch Paint  Sketch Paint — простой онлайн-редактор от OneMotion. Он напоминает привычный Paint от Microsoft. Разобраться с интерфейсом не составит труда, несмотря на то, что интерфейс

19.09.2023 Microsoft встроила в Windows бесплатную замену Photoshop. Пользователям доступны огромные возможности

Бесплатный Photoshop Корпорация Microsoft во второй раз за месяц улучшила свой фоторедактор Paint – теперь в нем в дополнение к возможности удаления фона с изображения появилась поддержка слоев и прозрачности. Это базовые возможности профессиональных графических редакторов, например,

08.09.2023 Microsoft превратила древнейший и бесплатный инструмент Windows в аналог Photoshop. Пользователи в восторге

Как сделать Paint лучше в два клика Корпорация Microsoft добавила в свой графический редактор Paint функцию, которая присуща, по большей части, лишь «тяжеловесным» программам для работы с изображени
16.05.2019 Microsoft добавила новые возможности в Paint, который обещала уничтожить

Живее всех живых Корпорация Microsoft окончательно возродит графический редактор Paint, от которого планировала полностью отказаться в одном из очередных апдейтов для ОС Windows 10. Paint продолжил существовать в апрельской сборке обновлений, а уже ближайшие майские

13.02.2019 Microsoft передумал «убивать» легендарный графический редактор Paint

Paint будет жить? Microsoft, по всей видимости, решил не исключать графический редактор Paint из перечня стандартного программного обеспечения, предустанавливаемого вместе с операционной системой Windows 10. Такой вывод сделали авторы ресурса Mspoweruser на основании анализа измен
25.07.2017 Microsoft сжалилась и оставила Paint в живых

Microsoft сохранит PaintКомпания Microsoft, решившая исключить графический редактор Paint из числа стандартных программ Windows, намерена поместить его в магазин приложений Wind
27.05.2013 Bare Paint: Нарисуй электропроводку на любой поверхности

Британская компания Bare Conductive Ltd. разработала оригинальные электропроводящие чернила. С помощью чернил под названием Bare Paint можно в буквальном смысле нарисовать электрическую цепь на различных поверхностях, например на обоях, скатерти, дереве, коже и т.д. Чернила Bare Paint не токсичны и высыхают при ко
09.06.2008 Paint.NET 3.35 beta: бесплатный графический редактор

Paint.NET – бесплатный графический редактор для Windows. Первоначально Paint.NET позиционировался в качестве замены стандартного Paint в Windows, но после многочисленных доработок он стал полноценным графическим редактором. Программа поддерживает работу со

14.01.2008 Paint.NET 3.22: финальная версия бесплатного графического редактора

Paint.NET – бесплатный графический редактор для Windows. Первоначально Paint.NET позиционировался в качестве замены стандартного Paint в Windows, но после многочисленных доработок он стал полноценным графическим редактором. Программа поддерживает работу со

28.12.2007 Paint.NET 3.22 Beta: бесплатный графический редактор для Windows

Paint.NET – бесплатный графический редактор для Windows. Первоначально Paint.NET позиционировался в качестве замены стандартного Paint в Windows, но после многочисленных доработок, он стал полноценным графическим редактором. Программа поддерживает работу со
21.11.2007 Paint Shop Pro X2 теперь поддерживает HD Photo

Компания Corel, не так давно выпустившая новую версию графического пакета Paint Shop Pro X2, объявила, что теперь ее продукт будет поддерживать графический формат HD Photo (ранее известный как Windows Media Photo). Как сообщалось ранее, формат HD Photo может стать пр
06.09.2007 Corel выпустила Paint Shop Pro X2

Компания Corel выпустила новую версию графического пакета Paint Shop Pro X2. Программа предоставляет пользователям большой выбор функций для редактирования фотографий. В новой версии Paint Shop Pro появился режим Express Lab, который дает возмо
15.09.2005 Paint Shop Pro X: новый фоторедактор от Corel

Corel сообщает о выпуске нового программного пакета для работы с цифровыми изображениями Corel Paint Shop Pro X. Это первый новый фоторедактор, выпущенный Corel с момента приобретения компании Jasc в октябре 2004 года. Редактор обладает усовершенствованным пользовательским интерфейсом с 
15.10.2004 Corel поглотила Jasc Software

Компания CPS, официальный дистрибьютор корпорации Corel в России, сообщила о том, что компания Jasc Software, известная благодаря линейке продуктов для работы с цифровыми изображениями Paint Shop, была приобретена корпорацией Corel. Corel намерена продолжить развитие Paint Shop Pro, Paint Shop Pro Studio и Paint Shop Photo Album в качестве отдельных проду
23.08.2000 Jasc Software выпустила Paint Shop Pro 7.0 beta 5

Компания Jasc Software выпустила Paint Shop Pro 7.0 Beta 5. Программа всегда пользовалась успехом у компьютерных дизайнеров, начиная с самых ранних версий. Простой и удобный интерфейс, множество приспособлений, облегчающих раб
13.03.2000 Corel объявила о планах по выпуску Photo-Paint 9 для Linux

свою программу по переносу своего ПО на платформу Linux. Она уже начала тестирование пакета WordPerfect Office 2000 для Linux, а в начале лета Corel собирается выпустить свой графический пакет Photo-Paint 9 для Linux. Photo-Paint будет доступен для бесплатного скачивания с Web-сайта компании. См.также: (25.02) Corel объявила о планах получать половину своей прибыли от Linux-приложен

Публикаций - 73, упоминаний - 78

Microsoft Paint и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25851 41
Corel Corporation 341 10
Google LLC 12771 6
Adobe Systems 1604 5
Apple Inc 13259 4
Samsung Electronics 11125 3
LG Electronics 3745 3
ICC AOKpass 46 2
Blender 53 2
OpenAI 598 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 2
Wacom 143 2
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 28 2
Nvidia Corp 4071 2
Canva 39 2
Defender 164 2
Corel Corporation - Jasc Software 3 2
Dell EMC 5204 2
X Corp - Twitter 2942 2
Lenovo Group 2473 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 2
Intel Corporation 12862 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
HP Inc. 5907 2
AMD - Advanced Micro Devices 4691 2
Microsoft Corporation - GitHub 1095 2
Acer Group - Acer Inc 2814 2
Xerox - The Haloid Company 1169 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 282 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 87 1
Trimble 51 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Fly - Explay - Эксплей 243 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 358 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 129 2
Ardo - Ардо 36 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 1
Hansa - Ханса 119 1
Swarovski AG 74 1
Солидарность 0 1
101Hotels.com 456 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 1
Почта России ПАО 2388 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 42
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2252 16
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10130 14
Micorosft Windows Insider 149 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17080 11
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2879 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15528 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11908 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22755 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9536 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13125 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 6
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4909 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6243 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6461 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1907 6
Эмулятор - Emulation 305 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5068 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6782 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10459 6
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 484 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4716 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18471 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2835 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5529 5
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 546 5
Application store - магазин приложений 1481 5
Оповещение и уведомление - Notification 6081 5
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 498 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8745 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5047 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7323 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8032 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14389 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3803 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4592 4
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1767 4
Microsoft Windows 16980 52
Microsoft Windows 10 1953 30
Microsoft WordPad 46 21
Microsoft Notepad (Блокнот) 305 20
Microsoft Windows 11 852 18
Microsoft Windows 7 2009 15
Adobe Photoshop 806 14
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 369 14
Microsoft Office 4211 12
Linux OS 11627 11
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2040 11
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 438 10
Microsoft Windows 95 430 10
Microsoft Windows 1.0 21 10
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 9
Corel Photo-Paint - Графический редактор 32 8
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 8
Microsoft Paint 3D 13 8
ZSoft - Paintbrush 9 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2549 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3123 6
Microsoft 365 Copilot 259 5
Corel Paint Shop - Jasc Software - PaintShop Pro - PSP - графический редактор 31 5
Google Android 15330 5
Apple iOS 8632 5
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 5
Microsoft Outlook 1507 5
Microsoft Windows PowerShell 252 5
Microsoft WSL - Microsoft Windows Subsystem for Linux 14 4
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 65 4
Microsoft Windows 98 452 4
Google YouTube - Видеохостинг 3015 4
Apple iPad 4023 4
Microsoft Surface - Планшет 451 4
Microsoft Windows XP 2433 4
StatCounter 484 4
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 307 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 919 3
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 124 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 228 2
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 2
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 2
Рашид Карим 8 2
Morabito Ito - Морабито Ито 9 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 934 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Лямин Алексей 15 1
Кандинский Василий 10 1
Rieseberg Felix - Ризеберг Феликс 2 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 70 1
Хлуденев Александр 10 1
Константинов Константин 32 1
Рамендик Михаил 19 1
Монахов Сергей 14 1
Худякова Наталья 7 1
Березников Сергей 2 1
Мартынов Эдуард 1 1
Воробьев Евгений 4 1
Селюков Юрий 5 1
Скворцов Юрий 1 1
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 1
Громаковский Евгений 18 1
Чернов Федор 35 1
Raymond Eric - Рэймонд Эрик 14 1
Faulds Andrea - Фолдс Андреа 2 1
Gabriel Aul - Эул Гэбриель 7 1
Knoll Thomas - Нолл Томас 3 1
Никитин Игорь 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 6
Германия - Федеративная Республика 13286 5
Европа 25017 4
Италия - Итальянская Республика 4517 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19315 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13857 3
Южная Корея - Республика 7092 3
Япония 13845 3
Португалия - Португальская Республика 958 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 2
Азия - Азиатский регион 5947 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3155 2
Польша - Республика 2037 2
Франция - Французская Республика 8195 2
Бразилия - Федеративная Республика 2530 2
Чехия - Чешская Республика 1351 2
Испания - Королевство 3846 2
Нидерланды 3766 2
Германия - Берлин 738 1
Египет - Арабская Республика 1108 1
Великобритания - Шотландия 342 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 527 1
США - Миннесота - Миннеаполис 68 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 87 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 115 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 154 1
Сербия - Белград 63 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Азиатские тигры - Четыре азиатских тигра - Восточноазиатские тигры - Четыре азиатских малых дракона - Южная Корея - Сингапур - Гонконг - Тайвань 10 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3495 1
Словения - Республика 255 1
Швеция - Королевство 3792 1
Финляндия - Финляндская Республика 3705 1
Европа Восточная 3140 1
Америка Южная 884 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 1
Солнечная система - Solar system 2574 1
Турция - Турецкая республика 2638 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11743 12
Английский язык 7065 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4028 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5146 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7525 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6245 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3130 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 970 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 2
Ergonomics - Эргономика 1764 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1156 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12406 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3153 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5650 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7084 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1391 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6093 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 846 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 855 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6660 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1090 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 1
Физика - Physics - область естествознания 2962 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7570 1
Латинский алфавит 201 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6139 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4075 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3065 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9162 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1958 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2853 1
BleepingComputer - Издание 463 4
Neowin 224 4
CNews - ZOOM.CNews 1912 3
The Verge - Издание 622 3
Tom’s Hardware 614 2
TechRadar 98 1
Windows Central 36 1
Windowslatest 15 1
CNews TV 747 1
TG Daily 98 1
TNW - The Next Web 90 1
ZDnet 666 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 3
TrendForce 193 1
Forrester Research 837 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 604 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2686 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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