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Microsoft WSL Microsoft Windows Subsystem for Linux


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Microsoft решилась открыть исходный код «эмулятора» Linux под Windows 1
25.10.2024 Microsoft без предупреждения лишила программистов бесплатной среды для сборки ПО на основе Windows 11 1
02.08.2021 Отныне Linux можно установить внутрь Windows 10 одной командой 1
13.07.2021 Мир перевернулся. Microsoft выпустила собственный Linux 1
18.05.2021 Создано ПО для превращения «макбуков» в Linux-ПК по технологии, «подсмотренной» у Microsoft 1
08.10.2020 Windows 10 допросит пользователей о целях установки 1
01.10.2020 Автор «библии СПО»: Windows переедет на ядро Linux 1
28.05.2020 Microsoft серьезно обновила Windows 10. Что появилось нового 1
20.05.2020 В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 1
13.05.2020 Microsoft выпускает новую версию Windows 10. Что в ней меняется? 1
28.04.2020 После ближайшего обновления Windows 10 будет работать быстрее 1
19.03.2020 Windows 10 впервые позволит пользователям удалять лишние компоненты ОС 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Microsoft WSL и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24836 11
GitHub 870 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 2
Apple Inc 12259 2
Valve Software 212 1
Microsoft More Personal Computing 8 1
Proton Technologies AG 41 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 1
Intel Corporation 12304 1
AMD - Advanced Micro Devices 4304 1
Broadcom - VMware 2404 1
Oracle Corporation 6757 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 10
WSL - Windows Subsystem for Linux 54 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 6
Micorosft Windows Insider 134 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3887 5
Эмулятор - Emulation 271 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5914 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2766 3
Командная строка - Command Line 380 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3317 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4296 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 117 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2611 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14611 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21164 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 919 2
Микрофон - Microphone 2561 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6302 2
Repository - Репозиторий 924 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3679 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 684 1
Microsoft Windows API 304 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1001 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1309 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 624 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4130 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 92 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6128 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8334 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9369 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2592 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9633 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4139 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5319 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 401 1
Linux OS 10212 11
Microsoft Windows 15892 11
Microsoft Windows 10 1804 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 887 6
Microsoft Windows PowerShell 187 6
Microsoft Azure 1427 4
Microsoft Paint - Графический редактор 68 4
Microsoft WordPad 44 4
Microsoft Notepad (Блокнот) 262 4
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 406 4
Red Hat - Linux Fedora 225 3
Microsoft Windows DISM.exe - Система обслуживания образов развертывания и управления 4 3
Microsoft DirectX 708 3
Microsoft Windows Steps Recorder 4 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 345 2
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 25 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 168 2
Bash-скрипт 63 2
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 2
Microsoft Windows Display Driver Model - WDDM - архитектура графических драйверов для видеокарты под управлением Microsoft Windows 9 2
Microsoft Windows 11 611 2
Microsoft Linux Mariner 2 2
WSLg - Windows Subsystem for Linux 4 2
Apple macOS 2108 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 2
Python - высокоуровневый язык программирования 997 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Microsoft Edge - браузер 2001 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 259 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 1
StatCounter 413 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 1
Microsoft Windows Terminal 17 1
Microsoft Windows Server 2019 37 1
Microsoft Windows Mixed Reality 29 1
Ruby - Язык программирования 144 1
Microsoft Intelligent Cloud 18 1
Microsoft Fluent Design 14 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 28 1
Raymond Eric - Рэймонд Эрик 11 1
Япония 13363 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3700 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7310 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 973 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1512 1
ZDnet 660 1
Windowslatest 14 1
Phoronix 46 1
Neowin 152 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Microsoft Build - конференция 37 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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