После ближайшего обновления Windows 10 будет работать быстрее

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Windows 10 станет быстрее

В будущих обновления Windows 10 Microsoft существенно оптимизирует работу механизма индексации файлов встроенного в операционную систему поискового движка (Windows Search). Об этом сообщил ресурс Windowslatest.

Индексация – это процесс просмотра файлов, электронных сообщений и другого содержимого на компьютере и классификации информации о них, например, содержащихся в них слов и метаданных. Поиск по предварительно проиндексированным данным осуществляет гораздо быстрее, нежели без выполнение данной подготовительной процедуры. В Windows 10 индексация производится соответствующей системной службой незаметно для пользователя.

По данным издания, в релизе Windows 10 2004 Windows Search лучше справляется с определением периодов пиковой активности пользователя в системе и регулирует объем выделяемых индексатору ресурсов таким образом, чтобы не мешать выполнению приоритетных для пользователя задач. То есть максимальная нагрузка на жесткий диск будет приходиться на моменты простоя машины.

Microsoft значительно ускорит Windows 10 в ближайшем обновлении

В первую очередь, как отмечает издание, прирост производительности на собственном опыте ощутят владельцы персональных компьютеров, оборудованных жесткими дисками (HDD). HDD значительно медленнее своих более современных конкурентов – твердотельных накопителей (SSD) на базе флеш-памяти – и нередко оказываются «узким местом» современных ПК.

Минимизация частоты обращений к жесткому диску со стороны индексатора повышает общую производительность системы при ее активном использовании. Издание отмечает, что в новой версии Windows 10 процедура индексации может быть полностью остановлена в случае выполнения пользователем таких операций, как копирование или удаление файлов. В такой ситуации разницу в производительности смогут заметить также и владельцы SSD.

Специалисты Windowslatest смогли самостоятельно убедиться в наличии прироста производительности, испытав тестовую сборку Windows 10 2004 как на реальном оборудовании, так и в виртуальных машинах.

Напомним, выход обновления Windows 10 2004 запланирован на май 2020 г. В настоящее время данная сборка тестируется добровольцами из числа участников открытой программы Windows Insider.

Новое в релизе Windows 10 2004

Помимо прироста производительности, предстоящий релиз похвастаться рядом функциональных улучшений.

В частности, как ранее сообщал CNews, Microsoft добавит в Windows 10 2004 возможность удаления компонентов, избавиться от которых на протяжении многих лет было нельзя. В их число войдут текстовый и графический редакторы Wordpad и Paint, «Блокнот». В списке на удаление также окажутся средство управление сканерами и факсами, консоль управления печатью, Steps Recorder (регистратор проблем с ОС) и даже штатная среда исполнения сценариев Windows Powershell. Отсутствие компонентов в системе позволит высвободить определенную часть дискового пространства, что будет особенно актуальным для владельцев мобильных ПК и неттопов, в которых не предусмотрен апгрейд дисковой подсистемы.

Кроме того, в новой Windows 10 должна появиться функция отключения резервирования пространства на системном диске. В апдейте 2004 отключить резервирование диска можно будет, в том числе, и через командную строку с использованием команд «DISM.exe /Online /Get-ReservedStorageState», «DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Enabled» и «DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled». Первая показывает текущее состояние хранилища, в том числе его объем. Вторая команда включает его, а третья, наоборот, деактивирует, высвобождая гигабайты места на диске.

Одним из основных новшеств в сборке 2004 станет включение в ее состав инструмента Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) – второго поколения эмулятора для запуска бинарных файлов Linux непосредственно в среде Windows. Впервые Microsoft сообщила о разработке второй версии собственной модификации полноценного ядра Linux, которую она собиралась интегрировать в состав ОС Windows 10, еще в мае 2019 г. Несмотря на «симбиоз» Windows с Linux, ОС Microsoft по-прежнему будет базироваться на собственном ядре.