Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

После ближайшего обновления Windows 10 будет работать быстрее

3232
ПО Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
На май 2020 г. запланирован официальный релиз операционной системы Windows 10 версии 2004, которая получит ряд новых функций и улучшений. Одно из наиболее заметных нововведений предстоящего релиза – улучшенный алгоритм индексирования дискового пространства, применение которого положительно скажется на общей производительности ОС.

Windows 10 станет быстрее

В будущих обновления Windows 10 Microsoft существенно оптимизирует работу механизма индексации файлов встроенного в операционную систему поискового движка (Windows Search). Об этом сообщил ресурс Windowslatest.

Индексация – это процесс просмотра файлов, электронных сообщений и другого содержимого на компьютере и классификации информации о них, например, содержащихся в них слов и метаданных. Поиск по предварительно проиндексированным данным осуществляет гораздо быстрее, нежели без выполнение данной подготовительной процедуры. В Windows 10 индексация производится соответствующей системной службой незаметно для пользователя.

По данным издания, в релизе Windows 10 2004 Windows Search лучше справляется с определением периодов пиковой активности пользователя в системе и регулирует объем выделяемых индексатору ресурсов таким образом, чтобы не мешать выполнению приоритетных для пользователя задач. То есть максимальная нагрузка на жесткий диск будет приходиться на моменты простоя машины.

w600.jpg
Microsoft значительно ускорит Windows 10 в ближайшем обновлении

В первую очередь, как отмечает издание, прирост производительности на собственном опыте ощутят владельцы персональных компьютеров, оборудованных жесткими дисками (HDD). HDD значительно медленнее своих более современных конкурентов – твердотельных накопителей (SSD) на базе флеш-памяти – и нередко оказываются «узким местом» современных ПК.

Минимизация частоты обращений к жесткому диску со стороны индексатора повышает общую производительность системы при ее активном использовании. Издание отмечает, что в новой версии Windows 10 процедура индексации может быть полностью остановлена в случае выполнения пользователем таких операций, как копирование или удаление файлов. В такой ситуации разницу в производительности смогут заметить также и владельцы SSD.

Специалисты Windowslatest смогли самостоятельно убедиться в наличии прироста производительности, испытав тестовую сборку Windows 10 2004 как на реальном оборудовании, так и в виртуальных машинах.

Напомним, выход обновления Windows 10 2004 запланирован на май 2020 г. В настоящее время данная сборка тестируется добровольцами из числа участников открытой программы Windows Insider.

Новое в релизе Windows 10 2004

Помимо прироста производительности, предстоящий релиз похвастаться рядом функциональных улучшений.

В частности, как ранее сообщал CNews, Microsoft добавит в Windows 10 2004 возможность удаления компонентов, избавиться от которых на протяжении многих лет было нельзя. В их число войдут текстовый и графический редакторы Wordpad и Paint, «Блокнот». В списке на удаление также окажутся средство управление сканерами и факсами, консоль управления печатью, Steps Recorder (регистратор проблем с ОС) и даже штатная среда исполнения сценариев Windows Powershell. Отсутствие компонентов в системе позволит высвободить определенную часть дискового пространства, что будет особенно актуальным для владельцев мобильных ПК и неттопов, в которых не предусмотрен апгрейд дисковой подсистемы.

Кроме того, в новой Windows 10 должна появиться функция отключения резервирования пространства на системном диске. В апдейте 2004 отключить резервирование диска можно будет, в том числе, и через командную строку с использованием команд «DISM.exe /Online /Get-ReservedStorageState», «DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Enabled» и «DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled». Первая показывает текущее состояние хранилища, в том числе его объем. Вторая команда включает его, а третья, наоборот, деактивирует, высвобождая гигабайты места на диске.

Одним из основных новшеств в сборке 2004 станет включение в ее состав инструмента Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) – второго поколения эмулятора для запуска бинарных файлов Linux непосредственно в среде Windows. Впервые Microsoft сообщила о разработке второй версии собственной модификации полноценного ядра Linux, которую она собиралась интегрировать в состав ОС Windows 10, еще в мае 2019 г. Несмотря на «симбиоз» Windows с Linux, ОС Microsoft по-прежнему будет базироваться на собственном ядре.

Другие материалы рубрики

В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео

Intel создает первые 7-нм процессоры с возможностями, которых раньше не было

Мегазакупка ПК для МВД остановлена, потому что «Эльбрусы» и «Байкалы» слишком дорогие

Создан смартфон дешевле $60 с новейшим Android и огромной батареей

Samsung привезла в Россию ТВ на квантовых точках с «безграничным» экраном. Цена

Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76%

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M

Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел
Показать еще

Наука

Новый алгоритм повышает безопасность квантовой криптографии

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов