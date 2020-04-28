После ближайшего обновления Windows 10 будет работать быстрее

После ближайшего обновления Windows 10 будет работать быстрее3232
Windows 10 станет быстрее
В будущих обновления Windows 10 Microsoft существенно оптимизирует работу механизма индексации файлов встроенного в операционную систему поискового движка (Windows Search). Об этом сообщил ресурс Windowslatest.
Индексация – это процесс просмотра файлов, электронных сообщений и другого содержимого на компьютере и классификации информации о них, например, содержащихся в них слов и метаданных. Поиск по предварительно проиндексированным данным осуществляет гораздо быстрее, нежели без выполнение данной подготовительной процедуры. В Windows 10 индексация производится соответствующей системной службой незаметно для пользователя.
По данным издания, в релизе Windows 10 2004 Windows Search лучше справляется с определением периодов пиковой активности пользователя в системе и регулирует объем выделяемых индексатору ресурсов таким образом, чтобы не мешать выполнению приоритетных для пользователя задач. То есть максимальная нагрузка на жесткий диск будет приходиться на моменты простоя машины.
В первую очередь, как отмечает издание, прирост производительности на собственном опыте ощутят владельцы персональных компьютеров, оборудованных жесткими дисками (HDD). HDD значительно медленнее своих более современных конкурентов – твердотельных накопителей (SSD) на базе флеш-памяти – и нередко оказываются «узким местом» современных ПК.
Минимизация частоты обращений к жесткому диску со стороны индексатора повышает общую производительность системы при ее активном использовании. Издание отмечает, что в новой версии Windows 10 процедура индексации может быть полностью остановлена в случае выполнения пользователем таких операций, как копирование или удаление файлов. В такой ситуации разницу в производительности смогут заметить также и владельцы SSD.
Специалисты Windowslatest смогли самостоятельно убедиться в наличии прироста производительности, испытав тестовую сборку Windows 10 2004 как на реальном оборудовании, так и в виртуальных машинах.
Напомним, выход обновления Windows 10 2004 запланирован на май 2020 г. В настоящее время данная сборка тестируется добровольцами из числа участников открытой программы Windows Insider.
Новое в релизе Windows 10 2004
Помимо прироста производительности, предстоящий релиз похвастаться рядом функциональных улучшений.
В частности, как ранее сообщал CNews, Microsoft добавит в Windows 10 2004 возможность удаления компонентов, избавиться от которых на протяжении многих лет было нельзя. В их число войдут текстовый и графический редакторы Wordpad и Paint, «Блокнот». В списке на удаление также окажутся средство управление сканерами и факсами, консоль управления печатью, Steps Recorder (регистратор проблем с ОС) и даже штатная среда исполнения сценариев Windows Powershell. Отсутствие компонентов в системе позволит высвободить определенную часть дискового пространства, что будет особенно актуальным для владельцев мобильных ПК и неттопов, в которых не предусмотрен апгрейд дисковой подсистемы.
Кроме того, в новой Windows 10 должна появиться функция отключения резервирования пространства на системном диске. В апдейте 2004 отключить резервирование диска можно будет, в том числе, и через командную строку с использованием команд «DISM.exe /Online /Get-ReservedStorageState», «DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Enabled» и «DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled». Первая показывает текущее состояние хранилища, в том числе его объем. Вторая команда включает его, а третья, наоборот, деактивирует, высвобождая гигабайты места на диске.
Одним из основных новшеств в сборке 2004 станет включение в ее состав инструмента Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) – второго поколения эмулятора для запуска бинарных файлов Linux непосредственно в среде Windows. Впервые Microsoft сообщила о разработке второй версии собственной модификации полноценного ядра Linux, которую она собиралась интегрировать в состав ОС Windows 10, еще в мае 2019 г. Несмотря на «симбиоз» Windows с Linux, ОС Microsoft по-прежнему будет базироваться на собственном ядре.