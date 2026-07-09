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WSL Windows Subsystem for Linux

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2026 Microsoft вопреки обещаниям тайком выпускает новые «фишки» для Windows 10. Обычным пользователям они не нужны, но гики будут в восторге. Россияне в пролете 2
03.06.2026 Windows превращается в Linux. В ОС Microsoft появился набор утилит, который был в Linux со времен основания 1
21.04.2026 Судебная система на сотни миллионов закупает тысячи лицензий антивируса Касперского 3
13.04.2026 Пользователей Windows 11 избавят от навязчивых принудительных обновлений 1
11.11.2025 Знаменитый экс-разработчик Microsoft: Windows – полный отстой. Нормальную ОС превратили в «магазин на диване». Видео 1
23.06.2025 Билл Гейтс и Линус Торвальдс встретились впервые в истории после десятков лет жесточайшего соперничества 1
20.05.2025 Microsoft решилась открыть исходный код «эмулятора» Linux под Windows 3
24.02.2025 Microsoft внезапно обновила одну из главных «фишек» Windows 11, которую собиралась отправить в утиль 1
06.02.2025 Rust – это яд, а не лекарство. Разработчики Linux: отказ от С и переход на другой язык – путь в бездну 2
22.01.2025 Microsoft начала принудительно переводить пользователей на полную багов новейшую Windows 11 1
25.12.2024 Пенсионный фонд России покупает 3667 ПК, работающих как на Linux, так и на Windows 3
19.12.2024 Microsoft запретила устанавливать последнюю Windows 11 на ПК с дорогими мониторами. Нарушителям светят «вылеты» и зависания 1
19.11.2024 Вышло обязательное обновление Windows 11, которое тормозит ПК, вызывает «экран смерти» и готово переустанавливаться вечно 1
30.10.2024 Соцфонд России покупает более 4600 ПК на ОС Linux 3
30.09.2024 Вышло комбо-обновление Windows 11, «убивающее» сразу Wi-Fi, встроенный Linux, клавиатуру и мышь. Как все починить 3
23.05.2024 Microsoft признала поражение своей разработки от JavaScript. Она будет бесследно удалена из Windows 1
20.05.2024 Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR 3
06.03.2024 Microsoft резко ухудшает Windows 11. Без объяснения причин из ОС вырежут одну из главных и нужных «фишек» 1
09.01.2024 Windows превращается в Linux. Microsoft встроит в ОС поддержку Sudo 3
07.02.2023 Windows 11 больше не нужна. Хакеры добавили в Windows 10 ее главную «фишку» 4
28.12.2022 Программисты во всем мире массово переходят на Linux. За 5 лет доля пользователей выросла вдвое 3
15.08.2022 Microsoft душит Android. Для Windows 11 уничтожена хитрая возможность установки приложений из Google Play 2
16.02.2022 Microsoft выпустил первое крупное обновление Windows 11. Что изменилось 1
02.08.2021 Отныне Linux можно установить внутрь Windows 10 одной командой 3
13.07.2021 Мир перевернулся. Microsoft выпустила собственный Linux 2
18.05.2021 Создано ПО для превращения «макбуков» в Linux-ПК по технологии, «подсмотренной» у Microsoft 3
23.04.2021 Windows 10 научилась запускать «навороченные» Linux-программы с графикой 3
18.03.2021 Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии 3
15.12.2020 Microsoft добавит в Windows 10 важную и востребованную функцию, которая должна была там быть всегда 1
10.12.2020 Microsoft без спроса начала обновлять Windows 10 1
17.11.2020 Правообладатели проиграли. Скандальное ПО для скачивания с YouTube вернули на GitHub 3
13.11.2020 Microsoft заманила в свой штат вышедшего на пенсию «великодушного диктатора» Python 3
26.10.2020 GitHub превратился в Роскомнадзор: удалены десятки программ для скачивания роликов YouTube. Разработчики нашли хитрый выход из положения 3
01.10.2020 Автор «библии СПО»: Windows переедет на ядро Linux 3
18.06.2020 AMD объявила о поддержке проекта аппаратного ускорения машинного обучения в Windows 10 2
28.05.2020 Microsoft серьезно обновила Windows 10. Что появилось нового 3
20.05.2020 В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 3
13.05.2020 Microsoft выпускает новую версию Windows 10. Что в ней меняется? 2
28.04.2020 После ближайшего обновления Windows 10 будет работать быстрее 2

Публикаций - 61, упоминаний - 124

WSL и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 56
Microsoft Corporation - GitHub 1075 15
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 10
Google LLC 12688 8
Canonical 221 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Gen Digital - Avast Software 184 6
Sophos - SophosLabs 436 5
X Corp - Twitter 2938 5
Apple Inc 13154 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 4
ArcaBit 4 4
Intel Corporation 12811 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
ХайТэк - Hi-Tech 237 2
ХайТэк - ХайТэк-Интеграция 28 2
Almalinux Open Source Foundation 46 2
Samsung Electronics 11064 2
Broadcom - VMware 2610 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Red Hat 1378 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Snap Inc 110 1
Microsoft More Personal Computing 9 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 30 1
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 28 1
Nvidia Corp 4002 1
CloudLinux 25 1
Proton Technologies AG 54 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
Elemental Security 1 1
Defender 159 1
BlueStacks by now.gg, Inc 10 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Резонанс НПП 407 2
Sony Music Entertainment 161 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Uberspace 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 49
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 21
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 17
Micorosft Windows Insider 149 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
Repository - Репозиторий 1176 10
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Эмулятор - Emulation 298 9
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 5
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Оповещение и уведомление - Notification 5943 5
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 4
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 4
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WSLg - Windows Subsystem for Linux 5 5
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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