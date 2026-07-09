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WSL Windows Subsystem for Linux
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 61, упоминаний - 124
WSL и организации, системы, технологии, персоны:
|Резонанс НПП 407 2
|Sony Music Entertainment 161 1
|UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
|Uberspace 3 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
|Microsoft - LinkedIn 699 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
|The Verge - Издание 619 3
|The Register - The Register Hardware 1784 3
|ZDnet 663 3
|Tom’s Hardware 600 3
|BleepingComputer - Издание 458 2
|Neowin 217 2
|Reddit 398 2
|23ABC News 183 1
|TorrentFreak (TF) 159 1
|Liliputing 76 1
|Linux.org 4 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
|Windows Central 36 1
|Phoronix 59 1
|Windowslatest 14 1
|Softpedia.com 7 1
|CNBeta 4 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.