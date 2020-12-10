Microsoft без спроса начала обновлять Windows 10

Завершение очередного цикла поддержки Windows

Microsoft начала принудительно обновлять операционную систему Windows 10 версии 1903 до более актуальных 1909 и 2004, пишет портал Windows Latest. Данный шаг связан с недавним завершением цикла поддержки майского релиза 2019 г.

Как отмечает издание, процедура автоматического обновления коснется не всех пользователей. Кроме того, «устаревшая» Windows по-прежнему продолжит работать, однако может оказаться уязвимой к киберугрозам, поскольку обновления безопасности и прочие исправления для нее выпускаться больше не будут.

По данным Windows Latest, некоторые из пользователей Windows 10 1903 будут переведены на версию 1909, которая вышла в ноябре 2019 г., уже в этом месяце. Такие пользователи уже начали получать соответствующие уведомления в «Центре обновления» операционной системы. ОС Microsoft версии 1909 будет принудительно обновлена до выпуска 2004 (май 2020 г.) к весне 2021 г.

Некоторые пользователи Windows 10 получают предупреждения о прекращении поддержки ОС версии 1903

Напомним, что в Windows 10 отсутствует возможность заблокировать автоматическое обновление системы стандартными средствами, не прибегая к редактированию групповых политик. Однако установку апдейтов можно отложить на срок до 35 дней через «Центр обновления Windows».

Какие выпуски Windows больше не поддерживаются Microsoft

Согласно документации, опубликованной на сайте Microsoft, с 8 декабря 2020 г. прекращена поддержка Windows 10 выпуска 1903 в редакциях «Домашняя» (Home), «Профессиональная» (Pro), «Корпоративная» (Enterprise), «Для образовательных учреждений» (Education), «IoT-Корпоративная» (для устройств интернета вещей), «Серверная» (Server).

Как правило, Microsoft начинает принудительный перевод на новую версию Windows 10 примерно за полгода до завершения поддержки текущей. Однако, как отмечает ZDNet, релиз 1903 не вписался в эту схему – компания долго откладывала процедуру, вероятно, из-за пандемии COVID-19.

Нетипичным для Microsoft журналисты называют и решение перевести пользователей именно на выпуск 1909, а не на более «свежие» 2004 или 20H2 (October Update 2020), ведь релиз 1909 не содержал каких-либо значительных улучшений функциональности в отличие от последних двух.

Какими будут следующие версии Windows

Предстоящий релиз, известный как Windows 10 21H1, ожидается в апреле-мае 2021 г. В нем могут появиться поддержка DNS over HTTPS (DoH) на уровне системы, улучшения Linux-подсистемы (WSL) и новые настройки в приложении «Параметры».

В октябре 2020 г. CNews сообщил о том, что Microsoft собирается перерисовать основные элементы интерфейса Windows 10, в том числе «Проводник», «Пуск», «Центр уведомлений» и панель задач. Нововведения могут увидеть свет к концу 2021 г.

Кроме того, как утверждает Windows Latest со ссылкой на осведомленные источники, поставки производителям техники «облегченной» Windows 10X, ориентированной в первую очередь на мобильные устройства, стартуют уже в «ближайшие несколько дней».

О том, что к выходу готовится новая операционная система Windows 10X стало известно в октябре 2019 г. – об этом рассказал известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). Он отметил, что под этим названием скрывается Windows Core OS – модульная операционная система Microsoft, создаваемая для недорогих ноутбуков и планшетных компьютеров. Первые подробности о ней были рассекречены в середине февраля 2019 г., спустя несколько дней она обрела дополнительное название Windows Lite, а в мае 2019 г. появились сведения, что ее релиз был отложен на неопределенный срок, но кроме того была подтверждена ее нацеленность на дешевые мобильные ПК.

В октябре 2019 г. Благодаря утечке, допущенной Microsoft, информация о необъявленных ранее особенностях Windows 10X стала достоянием публики. Случайно попавший в сеть документ позволил оценить ее интерфейс и дизайн.