С привычной Windows 10 придется попрощаться. Ее интерфейс кардинально изменится

Microsoft собирается перерисовать основные элементы интерфейса Windows 10, в том числе «Проводник», «Пуск», «Центр уведомлений» и панель задач. Нововведения могут увидеть свет к концу 2021 г. в рамках стремления Microsoft сделать интерфейс системы более легким.

Эксперименты с дизайном Windows

Корпорация Microsoft задумала масштабный редизайн Windows 10 – самой популярной ОС в мире (доля рынка 77,74% на июль 2020 г., статистика Statista.com). Как пишет профильный ресурс Windows Central, изменения в настоящее время находятся на раннем этапе разработки, но после их релиза они затронут подавляющее большинство пользователей.

Нововведения коснутся тех элементов графического интерфейса, с которыми пользователи Windows 10 контактируют чаще всего. В первую очередь это меню «Пуск», панель задач (Taskbar) и «Центр уведомлений» (Action Center). Кроме того, новый дизайн будет внедрен и в «Проводник» (File Manager).

Изменения будут касаться не только внешнего вида, но также и новых анимаций. Microsoft стремится сделать систему более легкой и в то же время более функциональной, хотя пока и неясно, какими именно возможностями «обрастут» перечисленные компоненты ОС после выхода апдейта.

Потенциальный новый облик "Проводника"

Известно также, что Microsoft переработает экранную клавиатуру. Обычным пользователям она пока недоступна, но участники программы Windows Insider (бета-тестеры) уже могут опробовать ее.

Не исключено, что в итоге дизайн перечисленных элементов Windows 10 Microsoft скопирует с другой своей ОС – Windows 10X, ориентированной на мобильные устройства с двумя раздельными экранами или одним цельным, но складным. В Windows 10 они будут адаптированы под взаимодействие с ними при помощи мышки и клавиатуры, а не касаний к тачскрину.

В погоне за конкурентами

Готовя редизайн Windows 10, Microsoft стремится не отставать от других программных платформ, с течением времени получивших либо полностью преобразившийся, либо заметно модернизированный интерфейс. Яркий пример – платформа Apple iOS, при переходе в 2013 г. на версию 7 получившая новый «плоский» дизайн и значительно облегченный интерфейс. В Android значительные преображения оболочки случились с релизом версии 5.0 Lollipop в 2014 г., когда Google перешел на новую философию дизайна, получившую название Material UI.

iOS 7 (слева) и iOS 6

Windows 10 с момента выхода первой стабильной сборки в июле 2015 г. практически не менялась внешне – Microsoft регулярно внедряла элементы своей текущей дизайнерской философии (Fluent Design), впервые представленной в мае 2017 г., но о чем-то глобальном речи все эти годы не шло.

Windows Central пишет, что проект нового дизайна, с высокой долей вероятности, развивает подразделение Windows Devices and Experiences, которое с февраля 2020 г. возглавляет директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay). В мае 2020 г. Microsoft объявила о планах по «реинвестированию» в Windows 10 до 2021 г., и Sun Valley вполне может оказаться результатом этого «реинвестирования».

Когда ждать изменений

Проект обновленного пользовательского интерфейса носит кодовое название «Солнечная долина» (Sun Valley). Вероятнее всего, это развитие Fluent Design, которую она постепенно внедряет в Windows 10, чтобы сделать ее менее похожей на предшествующие ОС.

Видоизмененная экранная клавиатура

Появление «Солнечной долины» ожидается к рождественскому сезону 2021 г. в составе релиза Windows 10 Cobalt, более точных дат пока нет. По данным Windows Central, вся внутренняя документация, связанная с этим проектом, пестрит эпитетами в духе «оживления», «модернизации» и т. д.

Специалисты Windows Central не исключают, что в итоге Microsoft не станет перерисовывать те или иные элементы дизайна и оставит их в прежнем виде. Разработка Windows 10 Cobalt будет завершена к июню 2021 г., затем начнется этап тестирования и выявления недочетов.

Итоговое название нового интерфейса может звучать как «WinUI». CNews писал, что еще в конце августа 2020 г. упоминание этой графической платформы было найдено в одной из тестовых сборок Windows 10 участниками программы Windows Insider.

Тестировщики обнаружили в сборке Windows 10 под номером 20197 упоминания новых компонентов дизайна для центра уведомлений (Action Center), меню «Пуск» и рабочего стола. Они называются WinUIDesktopActionCenter, WinUIDesktopStartMenu и WinUIOnDesktop.

Также не стоит забывать, что Microsoft стремится не только перерисовать интерфейс Windows 10, но и исключить из него множество привычных и удобных компонентов. К примеру, «под прицелом» сейчас находится «Панель управления», избавиться от которой Microsoft задумала еще в октябре 2015 г., спустя три месяца после релиза самой Windows 10.

Со временем от оригинальной Windows 10 может ничего не остаться

В июле 2020 г. появились новые намеки на скорое уничтожение «Панели управления». В одной из тестовых сборок Windows 10 с индексом 20161 при попытке открыть этот апплет система запускала меню «Параметры», которое Microsoft продвигает в качестве современной замены «Панели управления».

Ситуация, как сообщал CNews, повторилась и в сентябре 2020 г. с релизом сборки 20211. Напомним, что в Windows 10 нельзя отключить автоматические обновления стандартными средствами, то есть рано или поздно патч, удаляющий «Панель управления» и другие важные компоненты, может внедриться на каждый ПК под управлением этой ОС.